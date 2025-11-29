Majorarea tarifelor feroviare și riscul pierderii volumelor de cereale în Republica Moldova

13:00

În 2024 Republica Moldova a intrat în recesiune, iar acest lucru s-a văzut limpede în scăderea anuală a PIB-ului timp de trei trimestre consecutiv. Datele sunt acolo, oricine le poate vedea, inclusiv în graficul alăturat. Și pentru cine vrea să fie sincer până la capăt, aceasta a fost a III-a recesiune din ultimii cinci ani. O evoluție care vorbește de la sine despre starea proastă și tot mai fragilă a economiei naționale.