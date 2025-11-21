Republica Moldova va delega competențele comerciale către UE

10:30

În primele patru luni ale noului sezon agricol, exporturile de grâu din Republica Moldova au crescut cu 21% față de anul trecut – 523 de mii de tone față de 432 de mii. Totuși, în perioada iulie–octombrie 2025, grâul moldovenesc s-a vândut, în medie, cu doar 3,53 lei pentru un kilogram. Este un preț puțin mai mic decât în 2024, dar cu aproape 30% sub nivelul din 2023. Astfel, grâul moldovenesc a ajuns să se vândă, în acest început de sezon, la cel mai mic preț din ultimii cinci ani. Scăderea prețurilor în 2025 nu ține doar de piața mondială. O mare parte din problemă a fost calitatea mai slabă a recoltei de anul acesta.