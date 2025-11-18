Soia Moldovenească între Supraviețuire și Colaps
Agrobook, 18 noiembrie 2025 15:10
Soia rămâne una dintre culturile strategice ale Republicii Moldova, însă suprafața cultivată continuă să se reducă an de an. În ultimii cinci ani, fermierii moldoveni au manifestat tot mai puțin interes pentru soia, iar datele oficiale prezintă un declin al suprafețelor însămânțate.
• • •
Alte ştiri de Agrobook
Acum 30 minute
15:10
Soia rămâne una dintre culturile strategice ale Republicii Moldova, însă suprafața cultivată continuă să se reducă an de an. În ultimii cinci ani, fermierii moldoveni au manifestat tot mai puțin interes pentru soia, iar datele oficiale prezintă un declin al suprafețelor însămânțate.
Acum 6 ore
10:40
În perioada 18–24 noiembrie 2025, Republica Moldova marchează Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței la antibiotice (World AMR Awareness Week – WAAW), cu genericul „Acționăm acum: să protejăm prezentul, să ne asigurăm viitorul!".
Acum 8 ore
09:10
În perioada 24–28 noiembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) desfășoară cea de-a treia ediție a „Săptămânii Carierei la BNM". Evenimentul continuă tradiția inițiată în urmă cu trei ani și reunește sute de studenți și profesioniști interesați să exploreze oportunitățile și perspectivele unei cariere în domeniul financiar-bancar.
Ieri
15:20
În perioada 10–14 noiembrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a desfășurat o nouă misiune în cadrul proiectului Twinning, axată pe îmbunătățirea proceselor de verificare pe teren și a controalelor ex post. Misiunea a avut ca obiectiv consolidarea instrumentelor operaționale pentru evaluarea riscurilor și eșantionarea proiectelor finanțate în agricultură.
14:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că în perioada 10–14 noiembrie 2025 au fost autorizate spre plată cereri de sprijin financiar destinate fermierilor și proiectelor agricole.
13:00
Veaceslav Ioniţă: Atunci când substitui Economia cu Propaganda, devii Ridicol, Primitiv și Jalnic # Agrobook
În 2024 Republica Moldova a intrat în recesiune, iar acest lucru s-a văzut limpede în scăderea anuală a PIB-ului timp de trei trimestre consecutiv. Datele sunt acolo, oricine le poate vedea, inclusiv în graficul alăturat. Și pentru cine vrea să fie sincer până la capăt, aceasta a fost a III-a recesiune din ultimii cinci ani. O evoluție care vorbește de la sine despre starea proastă și tot mai fragilă a economiei naționale.
12:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) avertizează că prețurile la serviciile reglementate vor crește semnificativ în următoarele trimestre, influențând costul vieții în întreaga țară. Ajustările se vor resimți între sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2027, potrivit Raportului asupra inflației.
12:00
În perioada 10–16 noiembrie 2025, Serviciul Vamal a înregistrat încasări la bugetul de stat de peste 789,3 milioane de lei. De la începutul anului, suma totală colectată se ridică la circa 35,1 miliarde lei.
11:50
Exporturile de ulei de soia din Republica Moldova: un barometru fidel al capacității naționale de procesare # Agrobook
Uleiul de soia reprezintă un alt produs cu valoare adăugată în portofoliul agroalimentar al Republicii Moldova, rezultat direct al procesării interne a boabelor de soia. Spre deosebire de alte produse alimentare, consumul intern de ulei de soia este extrem de redus, ce face ca aproape întreaga producție să fie orientată către export.
11:30
În ultimele șase luni, viața în Moldova s-a scumpit vizibil pentru locuitori. Potrivit Numbeo, cea mai mare bază de date globală privind costul vieții, Moldova a urcat trei poziții în clasamentul mondial, de pe locul 97 pe locul 94, însă prețurile au crescut cu 10%.
09:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a făcut un pas important spre modernizare: în perioada 10–14 noiembrie 2025 a fost lansat procesul de creare a unui nou sistem digital care va urmări fiecare medicament veterinar de la intrarea în țară până la utilizarea lui în ferme sau cabinete.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Invazia Șrotului Ucrainean: Presiune Maximă asupra Procesatorilor Moldoveni. Măsuri Necesare pentru Protejarea Pieței Interne # Agrobook
Balanța comercială a șrotului de soia reflectă evident impactul schimbărilor recente din piața ucraineană asupra industriei moldovenești. În momentul în care Ucraina a introdus taxa de export pentru boabele de soia și rapiță și a început să proceseze masiv culturile pe plan intern, fluxurile comerciale s-au intensificat.
12:20
Soia rămâne una dintre culturile strategice ale Republicii Moldova, însă suprafața cultivată continuă să se reducă an de an. În ultimii cinci ani, fermierii moldoveni au manifestat tot mai puțin interes pentru soia, iar datele oficiale prezintă un declin al suprafețelor însămânțate.
15 noiembrie 2025
12:40
Piața mondială a porumbului intră într-o fază de suprasaturație. Ce înseamnă pentru Moldova? # Agrobook
Raportul USDA WASDE publicat în noiembrie aduce o imagine foarte clară asupra pieței globale a porumbului: lumea este suprasaturată de ofertă, iar acest lucru începe să se vadă tot mai vizibil în cifrele oficiale. Deși traderii sperau la o reducere a productivității în Statele Unite, Departamentul Agriculturii a surprins piața printr-o estimare mai optimistă decât cea a analiștilor, urcând randamentul la 186 bushels pe acru, echivalentul a circa 4,72 tone la hectar.
14 noiembrie 2025
16:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, pe 28 noiembrie, o nouă ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor", dedicat Zilei leului moldovenesc. Programul, ajuns la a VII-a ediție, a devenit o tradiție inedită, oferind copiilor și tinerilor posibilitatea de a înțelege, într-o manieră accesibilă și interactivă, cum este emisă moneda națională și cum ajung banii în circuitul economic.
14:20
Astăzi, la Chișinău, a avut loc prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat", organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în parteneriat cu Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor și Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară.
13:50
În primele nouă luni ale anului 2025, exporturile de mărfuri ale Moldovei au totalizat 2,626 miliarde dolari, în urcare cu doar 0,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. Exporturile autohtone au crescut cu 3,3%, atingând 2,045 miliarde dolari, în timp ce reexporturile s-au redus cu 9%, la 580,4 milioane dolari, ceea ce a diminuat totalul exporturilor cu 2,2%.
13:20
Serviciul Vamal a găzduit cea de-a 11-a reuniune a Subcomitetului vamal Republica Moldova – Uniunea Europeană, ocazie cu care autoritățile au prezentat progresele realizate în implementarea Acordului de Asociere, pe dimensiunea vamală.
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță înregistrarea mai multor focare de boli la animale pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada 30 octombrie – 12 noiembrie 2025. Autoritatea atrage atenția și asupra riscului sporit de apariție a gripei aviare, după ce numeroase focare au fost raportate în alte state.
09:40
FAO lansează un nou proiect pentru creșterea rezilienței și competitivității micilor fermieri din Moldova # Agrobook
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a lansat a doua fază a Programului pentru Piețe Reziliente și Incluzive, o inițiativă menită să consolideze competitivitatea și capacitatea de adaptare climatică a micilor fermieri din Republica Moldova. Proiectul este implementat împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și finanțat de Elveția.
13 noiembrie 2025
15:00
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei a prezentat cel de-al patrulea raport asupra inflației # Agrobook
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a prezentat astăzi Raportul asupra inflației nr. 4/2025, care include o analiză detaliată a evoluțiilor economice recente. Datele arată o temperare a ratei anuale a inflației, care s-a redus de la 8,2% în iunie 2025 la 6,9% în septembrie 2025.
14:10
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), împreună cu PNUD Moldova și cu sprijinul Danemarcei, lansează un apel pentru selectarea a 25 de Asociații de Locatari care vor primi asistență tehnică gratuită pentru realizarea auditurilor energetice ale blocurilor rezidențiale pe care le administrează.
13:40
Restanțele de peste 11 miliarde de lei la rambursarea TVA reprezintă o criză majoră pentru sectorul agricol, avertizează Partidul Social Democrat European (PSDE). Potrivit formațiunii, lipsa acestor fonduri afectează direct lichiditatea fermierilor, le limitează capacitatea de investiție în campaniile agricole și îngreunează onorarea obligațiilor față de furnizori și parteneri. Situația este agravată de creșterea costurilor de producție, a dobânzilor și de efectele tot mai frecvente ale secetei.
10:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a început autorizarea plățilorpentru fermierii care au înregistrat pierderi în urma înghețurilor târzii dinprimăvară.
10:30
Uniunea Europeană (UE), în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), lansează un proiect de 3 milioane de euro, pe o durată de trei ani, dedicat digitalizării agriculturii și creșterii oportunităților de angajare pentru persoanele vulnerabile din mediul rural al Republicii Moldova. Proiectul va sprijini crearea Registrului Digital Național al Fermierilor, modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea unor instrumente digitale incluzive.
10:00
Odată cu venirea toamnei și începutul recoltei de mere, în spațiul public au reapărut vechile mesaje despre așa-zisa „criză" din agricultura moldovenească. Mai multe canale TV și platforme online au publicat imagini cu mere adunate în grămezi și au susținut că fermierii ar fi rămas fără piețe de desfacere, după pierderea accesului pe piața rusă.
12 noiembrie 2025
19:50
Ministerul Finanțelor promite soluții pentru datoriile de 11 miliarde lei către agricultori # Agrobook
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a recunoscut că statul are restanțe semnificative față de producătorii agricoli – circa 11 miliarde de lei din rambursarea TVA. Oficialul a calificat situația drept „dureroasă" și a subliniat că este nevoie de soluții urgente și sustenabile.
15:10
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, confirmă scăderea exporturilor de grâu în 2025, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și prețul mediu la export. „Într-adevăr, analiza arată o scădere a cantității de grâu spre export, dar și a prețului. Acest lucru se explică prin calitatea grâului, dar și prin contextul general al pieței și comportamentul exportatorilor", a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga.
13:10
Guvernul a aprobat astăzi rectificări la Legea bugetului de stat pentru anul 2025, prezentate de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Modificările prevăd redistribuirea resurselor bugetare pe trei dimensiuni principale: completarea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice, acoperirea necesităților salariale – în special pentru profesori – și alocarea fondurilor necesare pentru plata indemnizațiilor și altor măsuri sociale.
12:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, prezintă progresele Moldovei în infrastructura energetică și tranziția verde # Agrobook
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat noile proiecte de infrastructură energetică și etapele de implementare în cadrul conferinței „Raportul de Extindere 2025: Progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova", organizată la Chișinău cu sprijinul Delegației Uniunii Europene. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Guvernului, Parlamentului, corpului diplomatic, instituțiilor europene și partenerilor internaționali de dezvoltare.
11:30
Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Petru Rotaru, a participat la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova", un eveniment care a ofer
09:10
Deși în sezonul 2025–2026 orzul a devenit cultura vedetă as ezonului– înregistrând un preț mai mare decât grâul, fenomen fără precedent în ultimele campanii – deja în luna octombrie se remarcă finalizarea exporturilor. The post Orzul – vedeta sezonului agricol 2025–2026: preț mai mare ca la grâu, dar sezon scurt appeared first on AgroBook.
11 noiembrie 2025
15:10
Prețurile medii de consum din Republica Moldova au crescut în luna octombrie 2025 cu aproximativ 7% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. În medie, produsele alimentare s-au scumpit cu 6,8%, bunurile nealimentare cu 2,5%, iar serviciile prestate populației au înregistrat o creștere semnificativă de 13,8%. The post Inflația revine în forță: prețurile din Moldova au urcat cu 7% într-un an appeared first on AgroBook.
14:50
Într-o mișcare importantă pentru consumatorii din Chișinău și pentru întreg sectorul energetic, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat tarife noi pentru energia termică și apa de adaos, dar și planuri de investiții semnificative pentru modernizarea infrastructurii. The post ANRE aprobă tarife noi și investiții majore în energie și apă pentru 2025–2026 appeared first on AgroBook.
14:00
Locuitorii din Republica Moldova plătesc, în prezent, 16,74 lei/m³ pentru gazul natural, însă tot mai multe voci susțin că prețul ar putea fi mult mai mic. Juristul Alexandru Grosu a afirmat recent că gazul ar trebui să coste 9,1 lei/m³, criticând diferența de 7,64 lei/m³. The post Prețul gazului natural în Moldova: criticile și explicațiile ANRE appeared first on AgroBook.
10:30
Iurie Rija: între iulie și octombrie 2025, Moldova a exportat mai mult grâu, dar la cel mai mic preț din ultimii cinci ani # Agrobook
În primele patru luni ale noului sezon agricol, exporturile de grâu din Republica Moldova au crescut cu 21% față de anul trecut – 523 de mii de tone față de 432 de mii. Totuși, în perioada iulie–octombrie 2025, grâul moldovenesc s-a vândut, în medie, cu doar 3,53 lei pentru un kilogram. Este un preț puțin mai mic decât în 2024, dar cu aproape 30% sub nivelul din 2023. Astfel, grâul moldovenesc a ajuns să se vândă, în acest început de sezon, la cel mai mic preț din ultimii cinci ani. Scăderea prețurilor în 2025 nu ține doar de piața mondială. O mare parte din problemă a fost calitatea mai slabă a recoltei de anul acesta. The post Iurie Rija: între iulie și octombrie 2025, Moldova a exportat mai mult grâu, dar la cel mai mic preț din ultimii cinci ani appeared first on AgroBook.
10 noiembrie 2025
14:00
Prețul macroului în lanțurile de supermarketuri din Republica Moldova a crescut semnificativ săptămâna trecută, de la aproximativ 140 lei/kg la peste 300 lei/kg, din cauza reducerii cotelor UE pentru pescuitul acestei specii și al altor tipuri de pește marin. The post Prețul macroului în Moldova aproape s-a dublat din cauza cotelor UE appeared first on AgroBook.
13:20
Ministrul Junghietu a subliniat progresul Moldovei în domeniul securității energetice: „Doar trei ani în urmă, Moldova depindea aproape în totalitate de un singur furnizor de gaze. Astăzi, acest capitol s-a închis. Am demonstrat că determinarea, cooperarea și viziunea europeană pot transforma vulnerabilitatea în reziliență și independență”. The post Moldova își întărește rețeaua energetică prin noi legături cu România și Ucraina appeared first on AgroBook.
12:00
În perioada 3–9 noiembrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat peste 844,7 milioane lei la bugetul de stat, iar de la începutul anului, încasările totale se ridică la circa 34,4 miliarde lei. Fondurile colectate sunt utilizate pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și proiecte sociale. The post Serviciul Vamal a colectat peste 844 milioane lei într-o săptămână appeared first on AgroBook.
11:30
În perioada 3–7 noiembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) a găzduit o misiune de asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, având ca scop sprijinirea grupului de lucru interinstituțional în definitivarea Strategiei Naționale de Incluziune Financiară (SNIF 2030) și în elaborarea planului de acțiuni aferent Programului de implementare a strategiei. The post BNM și Banca Mondială lucrează împreună la Strategia Națională de Incluziune Financiară appeared first on AgroBook.
10:30
Republica Moldova se numără printre cele mai vulnerabile țări europene la schimbările climatice, potrivit Organizației Națiunilor Unite, care anunță o nouă campanie de informare și implicare a tinerilor în acțiuni de protejare a mediului. The post ONU lansează o campanie pentru adaptarea Moldovei la schimbările climatice appeared first on AgroBook.
9 noiembrie 2025
09:10
Analiza balanței comerciale a uleiului de floarea-soarelui în intervalul iulie–octombrie 2025 # Agrobook
Analiza balanței comerciale a uleiului de floarea-soarelui din Republica Moldova pentru intervalul iulie–octombrie 2025 arată o redresare parțială a sectorului, dar încă sub potențialul din 2022–2023. În primele patru luni ale sezonului, Moldova a exportat 18 520 tone și a importat 4 364 tone, menținând un excedent comercial de peste 14 mii tone. The post Analiza balanței comerciale a uleiului de floarea-soarelui în intervalul iulie–octombrie 2025 appeared first on AgroBook.
08:50
Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova, în perioada iulie–octombrie 2025, indică o relansare fragilă a sectorului. Volumul livrărilor este mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, însă rămâne insuficient pentru a vorbi despre o revenire consolidată. The post Evoluția exporturilor de ulei de floarea-soarelui din R. Moldova appeared first on AgroBook.
8 noiembrie 2025
15:30
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a înregistrat o creștere modestă, de doar 0,4% în ultimii cinci ani, iar avansul economic estimat pentru 2025 nu depășește 1%, ceea ce indică o perioadă de stagnare. Avertismentul vine din partea economistului Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. The post Economia Moldovei aproape stagnată: creștere de doar 0,4% în ultimii cinci ani appeared first on AgroBook.
14:50
Fermierii din întreaga lume se confruntă, între 2021 și 2025, cu o ecuație tot mai greu de rezolvat: costurile de producție cresc, dar veniturile nu țin pasul. În SUA, Europa și alte regiuni agricole majore, prețurile inputurilor – produse agrochimice, semințe și combustibil – au urcat în medie cu peste 41%, în timp ce prețurile recoltelor de bază, precum grâul și porumbul, au crescut doar cu 25–35%. The post Costurile agricole cresc mai repede decât prețurile recoltelor appeared first on AgroBook.
14:30
Evoluția exporturilor de floarea-soarelui, iulie–octombrie 2025: un sezon record al cantităților și al prețurilor avantajoase # Agrobook
Perioada iulie–octombrie 2025 a reprezintat un moment de vârf pentru exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova. După o campanie agricolă favorabilă și un context internațional prielnic, volumul și valoarea exporturilor au atins niveluri mai înalte. În primele trei luni ale sezonului actual pentru floarea-soarelui (august- octombrie) au fost exportate deja 154 mii tone, generând venituri de 1,693 miliarde lei. The post Evoluția exporturilor de floarea-soarelui, iulie–octombrie 2025: un sezon record al cantităților și al prețurilor avantajoase appeared first on AgroBook.
7 noiembrie 2025
15:00
În Republica Moldova, orzul s-a confruntat și el cu intemperiile verii, însă, dat fiind că perioada sa de vegetație se încheie mai devreme (se recoltează în iunie–iulie), a scăpat de seceta târzie care a afectat porumbul. The post Orz: Stabilitate în umbra celorlalte piețe appeared first on AgroBook.
14:40
În prima jumătate a anului 2025, piața mondială a grâului s-a caracterizat printr-o ofertă confortabilă și prețuri moderate. În emisfera nordică, recoltele din vara anului au fost în general bune spre foarte bune. În Rusia, recolta totală de cereale a depășit 114 milioane tone, din care aproximativ 84 milioane tone de grâu, permițând exportatorilor ruși să domine piața cerealelor cu prețuri competitive. The post Grâu: Abundență globală și așteptări de revenire a prețurilor appeared first on AgroBook.
14:30
În contrast cu complexul oleaginos, unde oferta s-a restrâns, piața porumbului la nivel mondial se caracterizează în 2025 printr-o disponibilitate abundentă, grație recoltelor foarte bune înregistrate în unele regiuni producătoare din emisfera vestică, cum este Brazilia. The post Evoluția prețului la porumb în contextual international și implicații asupra R. Moldova appeared first on AgroBook.
14:00
Sezonul agricol 2025/26 a început sub presiunea unei recolte reduse de floarea-soarelui în întreaga regiune a Mării Negre. În Ucraina, unul dintre cei mai mari producători mondiali, volumul estimat la început de noiembrie s-a coborât la 7,8–8 milioane tone, cu circa două milioane mai puțin decât în anul precedent. În Uniunea Europeană, producția este și ea dezamăgitoare — doar 8,5 milioane tone, a treia cea mai mică recoltă din ultimii zece ani. The post Floarea-soarelui: Producție redusă în bazinul Mării Negre, dar prețuri bune în Moldova appeared first on AgroBook.
