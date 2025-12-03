Guvernul aprobă un nou lot de investiții pentru modernizarea drumurilor locale
Curentul.md, 3 decembrie 2025 11:40
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale, prin Programul „Europa este aproape”, va primi finanțare din bugetul de stat. Anunțul a fost făcut astăzi de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicată progreselor programului și noilor investiții planificate pentru anul 2025. Cele 133 de proiecte, aprobate pentru finanțare […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 15 minute
11:40
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale, prin Programul „Europa este aproape”, va primi finanțare din bugetul de stat. Anunțul a fost făcut astăzi de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicată progreselor programului și noilor investiții planificate pentru anul 2025. Cele 133 de proiecte, aprobate pentru finanțare […]
Acum o oră
11:10
Veaceslav Lupov a demisionat din funcția de primar la Taraclia: „Este o decizie dificilă, dar, în condițiile actuale, singura onestă posibilă” # Curentul.md
Veaceslav Lupov și-a anunțat demisia din funcția de primar la Taraclia. „Dragi prieteni, stimați locuitori ai Taracliei! Demisionez! Este o decizie dificilă, dar, în condițiile actuale, singura onestă posibilă. Autoritățile nu doresc ca orașul să se dezvolte. Nu au nevoie de o Taraclie prosperă și fac totul pentru ca echipa noastră să nu poată lucra […]
Acum 2 ore
10:40
Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului AMDM și rezultatele misiunii de follow-up # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și realizării atribuțiilor instituționale aferente domeniului de activitate în anii 2023-2025 (I semestru) și Raportul misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. […]
10:10
Guvernul și Comisia Europeană au evaluat progresele din Planul de Creștere pentru Moldova # Curentul.md
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme, pentru al doilea semestru al acestui an, au fost analizate, ieri, la ședința de monitorizare pentru implementarea Planului de Creștere pentru Moldova. La discuții a participat Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert Jan Koopman, directorul general al Direcției Generale […]
Acum 4 ore
09:40
Ministrul Mediului anunță modernizarea barajului Costești–Stânca și monitorizează lucrările de împădurire la Rîșcani # Curentul.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat ieri o vizită de lucru în raionul Rîșcani. Prima vizită a fost la Nodul Hidrotehnic Costești–Stânca, unde, împreună cu directorul Administrației Naționale „Apele Moldovei”, Nicu Belitei, ministrul a anunțat oficial începerea lucrărilor de reparație și modernizare a barajului. Lucrările sunt realizate de Apele Moldovei și reprezintă primele intervenții majore […]
09:10
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice. Planul a fost elaborat pe baza experienței ultimelor trei scrutine, perioadă în care Moldova a fost ținta […]
Acum 24 ore
17:40
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Întregul lot a fost pus sub restricție oficială, direct la depozitul […]
17:10
Republica Moldova aliniază legea energiei la standardele UE privind infrastructurile transeuropene # Curentul.md
Ministerul Energiei a inițiat transpunerea în legislația națională a Regulamentului (UE) 2022/869 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E). În acest sens, a fost lansată procedura de modificare a legii nr. 174/2017 cu privire la energetică, pentru a integra în legislația națională noua versiune a regulamentului TEN-E, cea anterioară fiind deja transpusă. Prin acest proiect […]
16:30
Moldsilva pune la dispoziție aproape 38 000 de pomi de Crăciun: Un molid de până la 2 metri costă de la 90 până la 360 lei # Curentul.md
Pentru sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, la întreprinderile teritoriale din subordinea Agenției ”Moldsilva”, din 1 decembrie, curent, sunt disponibili 37 789 de pomi de Crăciun, crescuți în pepinierele silvice. Cea mai mare parte a acestor pomi decorativi reprezintă molidul – 30 250 de exemplare, 7 519 sunt pini, dar și 20 de brazi. Pentru […]
15:40
Start campaniei „Biblioteca de sub brad”. Mii de cărți vor ajunge în școlile din Moldova # Curentul.md
Guvernul lansează campania „Biblioteca de sub brad”, ajunsă la cea de-a patra ediție. Pe parcursul lunii decembrie, sub bradul din Casa Guvernului, vor fi colectate cărți care urmează a fi donate bibliotecilor școlare din localitățile Republicii Moldova. Guvernul invită toți doritorii să se alăture campaniei, în perioada 1 – 24 decembrie 2025. Cărțile pot fi […]
15:10
MAN cere Consiliului Național de Securitate să discute criza prețurilor și contrabanda # Curentul.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) trage un semnal de alarmă privind creșterea accelerată a prețurilor și tarifelor, în special la energia electrică și gazele naturale. Totodată măsurile autorităților sunt insuficiente, iar impactul asupra cetățenilor este tot mai grav. Liderul MAN, Ion Ceban, în cadrul unui briefing, a propus un set de acțiuni urgente în acest […]
15:10
Săptămâna curentă urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău, unde va fi propus, conform legii, proiectul de decizie privind indicatorii aprobați prin Legea bugetului de stat pentru anul 2025. Despre aceasta a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul a remarcat că, salariile pentru muncitori, la fel, trebuie să fie votate de Consiliul Municipal, iar […]
14:10
În luna noiembrie, Parlamentul s-a întrunit în 3 ședințe plenare. În cadrul acestora, deputații au adoptat 22 de acte normative. Este vorba despre 6 legi și 16 hotărâri, informează CURENTUL. De asemenea, luna trecută, Parlamentul a votat în prima lectură 15 inițiative legislative. Totodată, în aceeași perioadă, au intrat în procedură legislativă 46 de proiecte. […]
14:10
La Chișinău va avea loc „Forumul economic Moldova-China”. Cine poate participa și ce subiecte vor fi dezbătute # Curentul.md
Agenții economici sunt invitați să participe la „Forumul economic Moldova-China”, ediția a șaptea, care va avea loc pe 15 decembrie la Chișinău. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Moldova-China și reprezintă principala platformă de discuții între mediul de afaceri moldovenesc și partenerii chinezi, fiind dedicat colaborării economice și oportunităților comerciale dintre cele […]
13:30
Ceban cere acțiuni urgente după confiscări de droguri de 20 milioane lei: „Situația este alarmantă” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, spune că „datele prezentate de poliție, precum că doar pe parcursul ultimei săptămâni au fost scoase din circuit droguri de peste 20 de milioane de lei, este o confirmare în plus a faptului că situația despre care vorbesc deja de mai bine de o lună – este alarmantă. Tot atunci am […]
13:10
Comisia Electorală Centrală a înregistrat grupul de inițiativă, în număr de 20 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii unui referendum local pentru revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Potrivit deciziei CEC, grupul va colecta, până pe 30 ianuarie 2026, semnăturile a cel puțin 10% din numărul cetățenilor cu drept de vot care domiciliază în satul […]
12:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 1 decembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice de către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) și realizării achizițiilor publice în domeniul de activitate în anii 2024 – 2025 (9 luni). Scopul auditului a constat […]
12:10
Irina Vlah: Ni se aplică restricții pe baza unor suspiciuni care nu doar că nu sunt confirmate, dar nici măcar nu pot avea legătură legală cu „Inima Moldovei” # Curentul.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a oferit detalii despre ședința de judecată de la Curtea de Apel din 28 noiembrie, când s-a examinat dosarul inițiat de Ministerul Justiției care urmărește restricționarea activității noastre pentru 12 luni. Politiciana a scris că, la ședință, instanța a respins cererea formațiunii de a anula restricția temporară, […]
Ieri
11:30
Chișinăul se pregătește de cea mai frumoasă perioadă din an, când îmbracă straie de sărbătoare. Ion Ceban, primarul capitalei, în context a menționat: „Mulțumesc tuturor echipelor care muncesc ca orașul să fie gata la timp și să-i întâmpine frumos pe cei mici și cei mari, în perioada sărbătorilor de iarnă. Mulțumesc tuturor locuitorilor care ne […]
11:10
Misiune FMI la Chișinău: experții analizează modernizarea administrării fiscale în Moldova # Curentul.md
În perioada 1–12 decembrie 2025, o misiune a Departamentului pentru Afaceri Fiscale al Fondului Monetar Internațional (FMI), dedicată administrării fiscale în Republica Moldova, se desfășoară la Serviciul Fiscal de Stat. Lucrările misiunii au început ieri la Ministerul Finanțelor, unde ministrul Andrian Gavriliță a avut o întrevedere cu reprezentanta permanentă a FMI în Republica Moldova, Svetlana Cerovich, […]
10:40
Primarul orașului Orhei, Tatiana Cociu, își anunță demisia din funcția pe care o deține. Primarul spune că ea și colegii săi sunt amenințați cu arestări doar pentru că lucrează pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor. „Nu mai putem garanta rezultate și suntem nevoiți să închidem toate proiectele noastre. […]
10:00
Șefa statului convoacă Consiliului Național de Securitate: Riscurile de securitate informațională și cibernetică – pe agendă # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). În cadrul ședinței, membrii CNS vor examina riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare și manipulare îndreptate împotriva Republicii […]
09:40
Activitatea punctului Giurgiulești–Reni a fost suspendată temporar din cauza unui atac cu drone în Ucraina # Curentul.md
În noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată, ca urmare a unui atac cu drone asupra regiunii Bolgrad (Ucraina). Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, că pe radare au fost observate drone aflate pe teritoriul […]
09:10
Clădirile periculoase din Chișinău intră în inventariere. Ceban: „Este nevoie urgentă de o lege națională” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a anunțat că a fost efectuată o nouă inventariere a clădirilor abandonate pe teritoriul Chișinăului, lăsate în paragină și care prezintă pericol. În scurt timp toată informația va fi prezentată public. „Cert este că o lege care să reglementeze clar acest domeniu este una stringent necesară pentru toată țara”, a precizat […]
1 decembrie 2025
18:40
Patru suspecți din Hîncești reținuți pentru trafic ilegal de persoane și tentativă de tâlhărie de 9 000 de euro # Curentul.md
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu cei ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, procurorii PCCOCS, și cu suportul Direcției investigații analitice a INI, anunță reținerea a trei bărbați și a unei femei din Hîncești, după ce au încercat să-i transporte ilegal peste Prut pe doi cetǎțeni ai Nepalului pentru 9 000 […]
18:10
Peste 400 de funcționari instruiți pentru implementarea Legii privind accesul la informații publice # Curentul.md
Într-un efort continuu de promovare a transparenței și responsabilității guvernamentale, Consiliul Europei, în colaborare cu Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, a organizat o serie sesiuni de instruire destinate consolidării cunoștințelor și abilităților autorităților publice centrale, ai instituțiilor publice din subordinea acestora, precum și ai procuraturilor, judecătoriilor și curților de apel în vederea implementării prevederilor […]
17:40
În ultimele 48 de ore, echipajele Inspectoratului General de Carabinieri au intervenit în mai multe situații menite să restabilească ordinea publică și să ofere sprijin persoanelor aflate în dificultate. Pe strada Vîlcele, în zona stadionului de motocros, a fost depistat un autoturism cuprins de flăcări. Echipajele IGC și IGSU au intervenit prompt pentru localizarea și […]
17:10
Imprudența în timpul fumatului a mai făcut o victimă în nordul țării. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 noiembrie 2025, într-o locuință din satul Pererâta, raionul Briceni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:01. Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins bunurile materiale din interiorul unei odăi cu suprafața de […]
16:40
Târgul de Crăciun din Chișinău se deschide vineri: Pomul și decorațiile vor fi inaugurate în PMAN # Curentul.md
„Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun amenajat în PMAN și vom inaugura principalul Pom de Crăciun, precum și toate decorațiunile instalate în Chișinău. Invităm toți doritorii, locuitorii și oaspeții Capitalei la evenimentul mult așteptat, în special de cei mici” – a declarat Ion Ceban, primarul capitalei, […]
16:10
În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, Procuratura Republicii Moldova semnalează un nou caz grav de violență, descoperit în acest an. Un tânăr de 23 de ani, originar din Chișinău, a fost trimis în judecată pentru omorul intenționat al mamei sale, profesoară de clase primare. Procuratura municipiului […]
15:50
Surse: Partidul Irinei Vlah nu va participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” nu va participa la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei şi nici la eventualele alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei, chiar dacă liderul formaţiunii, Irina Vlah a deţinut anterior două mandate de Başcan al autonomiei. Surse care au solicitat anonimatul au comunicat pentru politics.md că chestiunea privind participarea sau neparticiparea la alegerile din autonomia […]
15:10
„Până cei de la PAS ne dau nouă lecții de corectitudine și transparență, ar fi bine să se uite în ogradă lor. Abia astăzi, Guvernul a publicat anunțul privind inițierea elaborării proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026. Dar atenție, perioada de elaborare anunțată este până mâine, la ora 17:00” – a declarat Ion […]
15:10
PSRM cere convocarea urgentă a CSS: „Moldova se confruntă cu o criză gravă de securitate” # Curentul.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) solicită de la președinta Maia Sandu convocarea imediată a Consiliului Suprem de Securitate, din motiv că evenimentele din ultima perioadă arată că Republica Moldova se confruntă cu probleme serioase de insecuritate internă: trafic de arme și droguri, sporirea alarmantă a criminalității organizate, alte tipuri de infracțiuni și abateri care […]
14:30
Un nou partid, apare pe arena politică – Partidul „Pentru Țară – За Родину”În Republica Moldova, ieri, a fost constituit un nou partid – Partidul „Pentru Țară – За Родину”. Președinte al partidului a fost ales Valentin Cimpoeș, ex-primar al orașului Basarabeasca, informează CURENTUL. „Înfrângerea opoziției la alegerile parlamentare din 2025 nu a fost doar […]
14:10
Ceban, mesaj către România: „La mulți ani ca stat și partener strategic al Republicii Moldova!” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei României. „La mulți ani, România! La mulți ani ca stat și ca partener strategic al Republicii Moldova! Noi avem o colaborare foarte bună cu orașele și autoritățile din România. La mulți ani și mulțumim tuturor celor care sunt […]
14:10
PAS: „Chișinăul riscă să piardă peste 2 miliarde de lei în 2026 din cauza blocajului bugetar” # Curentul.md
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) spune că „Chișinăul nu își mai poate permite încă un an fără buget aprobat. Nu doar pentru că este ilegal și distructiv, ci și pentru că, în 2026, capitala riscă să piardă peste 2 miliarde de lei din cauza iresponsabilității politice a Primarului Ivan […]
13:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) adresează națiunii române cele mai sincere urări de pace, demnitate și prosperitate cu prilejul Zilei Naționale a României. Potrivit formațiunii, deși trăim astăzi, prin voia istoriei, în două state diferite, nu am încetat niciodată să fim un singur popor. Suntem două spații politice, dar o singură comunitate spirituală, culturală […]
13:10
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei României. „Felicit românii de pretutindeni cu ocazia Zilei Naționale a României! Este o sărbătoare a noastră comună, o ocazie să ne amintim de istoria și cultura care ne unește, ne ține împreună și ne protejează. Moldovenii iubesc România, se uită spre ea […]
12:40
Încasări record la Vamă: peste 987 milioane lei într-o săptămână și 3,6 miliarde lei în luna noiembrie # Curentul.md
În perioada 24 – 30 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 987,5 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 110,2%, iar în luna noiembrie 2025, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 3,6 miliarde lei, ceea […]
12:10
Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5000 kg, a fost reținut de inspectorii Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct la depozitul importatorului. Motivele reținerii oficiale este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație (depistat 4500 µg /kg, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Începând de astăzi, Carolina Gargaun a preluat funcția de director adjunct, Venituri și Control Vamal, iar Viorel Doagă funcția de director adjunct, Antifraudă și Conformare. Anunțul a fost făcut de directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, care a mai spus: „Carolina a fost colega mea timp de șase ani în două programe USAID, perioadă în care […]
11:10
Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare adresat României care, astăzi, își sărbătorește Ziua Națională. Președinta Maia Sandu a accentuat importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii Uniri. „Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis […]
10:40
În perioada 1 – 9 decembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Pe parcursul vizitei, ministrul Mihai Popșoi va avea întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, Casei Albe, Consiliului Național de Securitate și Departamentului de Stat. Discuțiile vor viza: · aprofundarea […]
10:10
Guvernul a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei României, sărbătorită astăzi, 1 decembrie. „1 Decembrie are o semnificație dublă pentru toți cei care simt românește și iubesc România: celebrăm legăturile care ne unesc, prin aceiași eroi ai istoriei, prin aceleași doine strămoșești, prin aceleași răni ale trecutului, dar celebrăm și aspirațiile comune pentru […]
09:40
Percheziții și sechestre în dosarele CNA: 18 milioane administrate, bunuri de 11 milioane blocate # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție informează că, în baza unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a preluat în administrare, săptămâna precedentă, mijloace financiare în valoare de aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane de lei ridicate în cadrul unui amplu dosar […]
09:10
Serviciul Fiscal de Stat a definitivat procedura de anulare a obligațiilor fiscale până la 10 lei total per contribuabil înregistrate în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat la situația din 31 decembrie 2024, în conformitate cu prevederile art.172 alin. (3) din Codul fiscal. În context, au fost stinse obligații fiscale pe clasificațiile economice administrate […]
29 noiembrie 2025
18:20
„Lege pentru TINEri” – exercițiu de simulare a procesului legislativ, lansat de Parlament # Curentul.md
Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova a lansat jocul de simulare a procesului legislativ „Lege pentru TINEri”. Exercițiul este destinat liceenilor, care au oportunitatea de a participa la elaborarea inițiativelor legislative, la dezbaterea acestora în cadrul comisiilor parlamentare și la prezentarea lor în plenul Parlamentului. Acest joc educațional le oferă tinerilor ocazia să descopere esența procesului de […]
12:40
Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente lunii noiembrie. Până în acest moment, aproximativ 780.187 de gospodării s-au înregistrat, dintre care peste 409.494 cu suportul registratorilor. Mulțumim tuturor registratorilor care au oferit sprijin cetățenilor pe parcursul procesului de înregistrare. Potrivit Ministerului Muncii, Începând cu ziua de astăzi, […]
12:20
„Lege pentru TINEri” – exercițiu de simulare a procesului legislativ, lansat de Parlament # Curentul.md
Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova a lansat jocul de simulare a procesului legislativ „Lege pentru TINEri”. Exercițiul este destinat liceenilor, care au oportunitatea de a participa la elaborarea inițiativelor legislative, la dezbaterea acestora în cadrul comisiilor parlamentare și la prezentarea lor în plenul Parlamentului. Acest joc educațional le oferă tinerilor ocazia să descopere esența procesului de […]
12:00
În noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute # Curentul.md
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, în noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.