Ministrul Sănătății confirmă exmatriculări din rezidențiate: „Unii nu veneau la lecții. Alții lucrau ilegal în România”

02:30

Alte ploi prognozate pentru ziua de joi au stîrnit temeri cu privire la posibile pagube suplimentare în Indonezia și Sri Lanka, deja grav afectate de inundațiile care au ucis peste 1.500 de oameni în patru țări.În Indonezia, agenția de meteorologie a avertizat că cele trei provincii cele mai afectate din Sumatra se vor confrunta cu precipitații moderate pînă la abundente de joi pînă vineri, tr