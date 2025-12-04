​Petr Yan: „Trilogia cu Merab va fi un eveniment extraordinar”

16:00

Mii de pasageri IndiGo s-au pomenit într-o situație dificilă din cauza anulării zborurilor joi.Este deja a treia zi de haos după ce cea mai mare companie aeriană din India nu a adus modificări suficiente în programul zborurilor înainte de noile reglementări ale guvernului, scrie caliber.azPotrivit Reuters, pînă joi dimineață au fost anulate cel puțin 175 de zboruri IndiGo, ceea ce a provoc