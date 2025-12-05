Cursul valutar BNM pentru 5 decembrie

18:30

Partidele de guvernămînt „Uniunea” și SPD pregătesc cetățenii pentru vremuri grele și măsuri dureroase de austeritate, dar acestea nu se referă la toți. Deputații au aprobat în secret noi reguli pentru zborurile de lux: încă din toamnă, 630 de membri ai Bundestagului pot zbura din nou mult mai des în clasa business.Restricția era o regulă din perioada coaliției „semafor”: în aprilie 2024, prez