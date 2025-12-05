Cursul valutar BNM pentru 5 decembrie
Noi.md, 5 decembrie 2025 07:30
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a scăzut față de euro, dar și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 4 bani, iar dolarului american – 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 5 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8061 lei pentru un euro (+4,19 bani) și 16, 587 le
• • •
Acum 15 minute
07:30
Astăzi se așteaptă vreme predominant posomorîtă.Precipitații nu sînt prognozate.Vîntul va sufla din sud-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura va urca pînă la +8…+10°C, în zona centrală se vor înregistra +6…+8°C, iar în nord va fi în jur de +3…+5°C.
07:30
Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European vor adopta vineri o declarație comună Moldova–UE # Noi.md
Vineri, 6 decembrie, în cadrul celei de-a XVI-a reuniuni a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, care se desfășoară la Chișinău, urmează să fie dezbătută și adoptată o declarație comună privind colaborarea dintre cele două instituții legislative.Potrivit europarlamentarului român Siegfried Mureșan, scopul reuniunii este de a consolida dialogul parlamentar ș
07:30
Acum o oră
07:00
Elena Mărgineanu avertizează: „Moldova nu poate deveni țara imigranților. Soluția este repatrierea moldovenilor” # Noi.md
Republica Moldova se confruntă cu una dintre cele mai grave crize demografice din ultimele decenii, iar politicile statului riscă să agraveze situația în loc să o rezolve.Aceasta este concluzia exprimată de Elena Mărgineanu, doctor în drept și membru al Consiliului republican al formațiunii Alianța „Moldovenii”, într-o analiză detaliată privind migrația, demografia și politicile recente adopta
Acum 2 ore
06:30
Corneliu Popovici acuză haos managerial la TRM: „Vorbim despre lipsă de transparență, ilegalități și abuzuri” # Noi.md
În cadrul ședinței comune a Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și a Comisiei de control al finanțelor publice, fostul ministru al Educației și membru al Consiliului de Supraveghere al TRM, Corneliu Popovici, a declarat că raportul Curții de Conturi relevă o situație „extrem de gravă” în administrarea Companiei „Teleradio-Moldova”.„Citind acest raport, m-
Acum 4 ore
05:30
Care sunt țările din UE cele mai conectate cu natura? Un studiu global oferă răspunsuri surprinzătoare # Noi.md
În top 10 global al națiunilor cu cea mai puternică legătură cu natura, singurele reprezentante ale Uniunii Europene sînt Croația și Bulgaria.În contrast, economii puternice precum Germania, Spania și Olanda se situează la capătul opus al clasamentului, scrie mediafax.roAceste date provin dintr-un studiu global inovator, publicat în jurnalul științific Ambio. Acesta a evaluat relația emoți
04:30
Un sînt romînă ecent la nivel european avertizează cu privire la prezența unor niveluri îngrijorătoare de acid trifluoroacetic (TFA) în alimentele pe bază de cereale din 16 țări.TFA este o substanță toxică, cunoscută sub numele de „chimicale eterne”. Conform analizei efectuate de Pesticide Action Network Europe (PAN), concentrațiile acestei substanțe în cereale depășesc, în medie, de 100 de or
Acum 6 ore
03:30
Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. Îndrăgita artistă Ellie Goulding le-a oferit fanilor o surpriză înainte de Crăciun și și-a anunțat sarcina chiar pe covorul roșu de la Fashion Awards 2025. Ea a defilat într-o ținută complet neagră.Goulding care așteaptă primul copil împreună cu iubitul ei, Beau Minniear, a purtat
02:30
Alte ploi prognozate pentru ziua de joi au stîrnit temeri cu privire la posibile pagube suplimentare în Indonezia și Sri Lanka, deja grav afectate de inundațiile care au ucis peste 1.500 de oameni în patru țări.În Indonezia, agenția de meteorologie a avertizat că cele trei provincii cele mai afectate din Sumatra se vor confrunta cu precipitații moderate pînă la abundente de joi pînă vineri, tr
Acum 8 ore
01:30
Deși Moldova a progresat în abordarea provocărilor din sistemul penitenciar, autoritățile de la Chișinău trebuie să ia măsuri ferme pentru a combate fenomenul ierarhiilor informale între deținuți, care provoacă violența și intimidarea printre condamnați.Concluziile se conțin într-un raport publicat joi de Comitetul european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane s
01:00
Arsenal, Liverpool, Chelsea, Leeds...Arsenal – Brentford, 2:0. Arsenal a cîștigat cu siguranță, dar a pierdut din nou un fundaș – Mosquera s-a accidentat în prima repriză. Arteta este nevoit să remanieze constant apărarea, dar echipa se descurcă: White și Timber acoperă pozițiile problematice. În atac s-au remarcat Merino (cu un gol cu capul – al optulea din sezonul trecut) și Saka, care a pus
01:00
Guvernul malaezian a anunțat că reia căutările zborului MH370 al Malaysia Airlines, care transporta 239 de persoane și care a dispărut, în martie 2014, la scurt timp după decolarea din Kuala Lumpur cu destinația Beijing.„Compania Ocean Infinity și guvernul malaezian confirmă că operațiunile de căutare vor începe la 30 decembrie și vor continua intermitent timp de 55 de zile”, se menționează în
00:30
Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Film din Hainan, organizată de China Media Group și Guvernul provinciei Hainan, se desfășoară în perioada 3-9 Decembrie pe Insula Phoenix din Sanya.Evenimentul a atras 4.564 de filme din 119 țări și regiuni, cifră record, scrie romanian.cgtn.com.Premiile „Nuca de cocos de aur” vor cuprinde trei secțiuni principale: lungmetraj de ficțiu
00:30
Înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie, comisia electorală din Peru a decis să pună la dispoziția candidaților veste antiglonț, din cauza unei serii de atacuri asupra politicienilor.Potrivit 444, președintele comisiei electorale, Roberto Burneo, a declarat că există temeri conform cărora campania din 2026 ar putea fi și mai tensionată și periculoasă decît alegerile din 2021, cînd au fos
00:30
Deplasarea la Bilbao este considerată în mod tradițional o încercare pentru orice adversar, iar pentru „Real” a devenit un test după trei remize consecutive. Echipa lui Carlo Ancelotti avea nevoie de o victorie, iar Kilian Mbappé i-a asigurat-o.Prima repriză: Mbappé a deschis scorul cu un șut spectaculos în colțul îndepărtat după o pătrundere individuală. Mai tîrziu, el a fost autorul unei com
00:00
Pierderile economice cauzate de inundațiile și alunecările de teren de pe insula Sumatra din Indonezia ar putea ajunge la aproximativ 68,67 trilioane de rupii indoneziene (4,1 miliarde de dolari), ceea ce reprezintă 0,29% din produsul intern brut (PIB).Informația a fost publicată de ziarul The Jakarta Post, care citează datele Centrului de Cercetări Economice și Juridice din Indonezia, relatea
Acum 12 ore
23:30
Peng Liyuan, soția președintelui Chinei, Xi Jinping și Brigitte Macron, soția președintelui Franței, Emmanuel Macron care îl însoțește în vizita de stat în China, au vizitat joi dimineață Teatrul de Artă al Poporului din Beijing, scrie romanian.cgtn.com.Soțiile celor doi șefi de stat au mers împreună la Muzeul Teatrului pentru a afla istoria Teatrului de Artă al Poporului din Beijing și schimb
23:30
„Zimbru” Chișinău va desfășura cantonamentul de iarnă în Turcia și pe 29 ianuarie va juca un meci amical la Belek împotriva echipei „Dinamo” Kiev.Pentru clubul moldovean, acesta va fi o etapă importantă în pregătirea pentru a doua parte a sezonului: întîlnirea cu unul dintre cele mai titrate cluburi din Europa de Est va permite evaluarea nivelului echipei în condițiile unui adversar serios.
23:00
Arheologii de pe coasta Mării Egee din Turcia au descoperit în vechiul oraș Notion un mic vas de lut plin cu monede persane de aur, îngropat cu aproximativ 2400 de ani în urmă.Se crede că comoara ar fi putut fi plata regală pentru soldații angajați, dar proprietarul său nu s-a mai întors după comoară, relatează Noi.md, citînd Unian.Descoperirea a fost făcută sub podeaua de piatră a curții
23:00
Ex-campionul UFC la categoria de greutate bantamweight Petr Yan abordează revanșa împotriva actualului campion Merab Dvalishvili într-o dispoziție excelentă și cu încredere în propriile forțe.Lupta va avea loc pe 6 decembrie, în Las Vegas, și reprezintă pentru luptătorul rus o șansă de a reveni în elita diviziei.„Cantonamentul meu a decurs excelent. Mă simt foarte bine și aștept cu nerăbda
22:30
Premierul Japoniei, Takashi Sanae, a citat într-o sesiune plenară a Senatului de la Tokyo Declarația Comună China-Japonia din 1972, exprimînd "înțelegerea și respectul" pentru poziția guvernului chinez că "Taiwanul este parte indivisibilă a teritoriului Chinei", scrie romanian.cgtn.com. Purtătorul de cuvînt al ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat că relatările sînt inexacte, în
22:30
Campionul UFC la categoria ușoară, Merab Dvalishvili, înainte de revanșa cu fostul campion Petr Yan, a subliniat că conflictul lor anterior a rămas în trecut.Potrivit luptătorului georgian, el nu agreează dramele artificiale și consideră că publicul simte falsitatea.Cuvintele campionului„Această luptă este mai importantă pentru mine, deoarece ne-am mai întîlnit și l-am învins. Înainte
22:00
Patru drone militare, neidentificate, au încălcat o zonă de interdicție aeriană și au zburat spre traiectoria de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în largul mării, lîngă aeroportul din Dublin, luni seara tîrziu, scrie The Journal.Aeronava prezidențială a aterizat, puțin înainte de ora prevăzută, cu doar cîteva momente înainte de incident, care a avut loc în jurul ore
22:00
Moldova, gazda Campionatului European de Kettlebell 2025: 34 de sportivi vor reprezenta țara # Noi.md
Republica Moldova găzduiește în perioada 04-07 decembrie 2025 Campionatul OPEN European de Kettlebell (Haltere Mici). Evenimentul va avea loc la Arena Chișinău și va întruni 257 de sportivi din 16 țări.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la competiție vor concura campioni mondiali și europeni din Italia, Polonia, Ucraina și alte state, iar Republica Moldova va fi reprezentată de un
22:00
Dumitru Roibu, despre singura soluție corectă pentru reducerea costurilor datoriei Republicii Moldova # Noi.md
Există o singură soluție corectă pentru reducerea costului datoriei Republicii Moldova, a declarat liderul Partidului Politic Alianța Moldovenii, Dumitru Roibu, ca răspuns la intenția Guvernului Moldovei de a împrumuta bani din străinătate.Politicianul consideră că, pentru aceasta, trebuie de modificat legislația și de inclus în dezvoltarea economică a țării, precum și în sistemul de creditare
21:30
Ministerul Afacerilor Externe nu-l va convocat pe ambasadorul rus, Oleg Ozerov, în legătură cu incidentul cu drona de la Pepeni.{{851916}}Întrebați de jurnaliști dacă Ozerov va fi convocat, reprezentanții instituției au venit cu o reacție scurtă și tranșantă: „Nu”, fără a da mai multe precizări, transmite Unimedia.Recent, o dronă a fost depistată în satul Pepeni din raionul Sîngerei. Imagi
21:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au avut joi o întîlnire cu presa, după convorbirile oficiale derulate la Beijing, scrie romanian.cgtn.comXi a declarat că dialogul cu președintele Macron a fost prietenos, sincer și s-a încheiat cu rezultate bogate. Ambele părți sînt de acord că China și Franța, în calitate de mari puteri independente, într-o lume marca
21:30
Mandatul Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European (EPPO) se apropie de final, iar Parlamentul European a făcut deja primul pas decisiv către numirea succesorului.Procurorul german Andres Ritter, actual adjunct al lui Kovesi, a câștigat detașat procedura de selecție organizată de Comisia LIBE, obținând 46 de voturi și devenind favorit clar pentru preluarea funcției în 2026, info
21:30
Mai sînt exact două luni pînă la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano. Ceremonia va avea loc pe 6 februarie pe stadionul San Siro, însă primele competiții vor începe deja pe 4 februarie — schiul alpin deschide în mod tradițional programul.Ceremonia aprinderii flăcăriiPe 26 noiembrie 2025, în Olympia Antică a avut loc ceremonia aprinderii flăcării olimpice. Din cauza vremii
21:00
Primăria Chișinău anunță consultări publice privind taxele locale și bugetul municipal pentru anul 2026 # Noi.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada 08–12 decembrie 2025, vor avea loc consultări publice asupra proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2026” și „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2026”. Consultările se vor desfășura în format fizic.Municipalitatea invită grupurile de interes, repr
21:00
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice „Moldelectrica” va fi reorganizat în societate pe acțiuni # Noi.md
Planul de reorganizare al operatorului național al sistemului de transport a energiei electrice reprezintă o inițiativă strategică demarată de Guvernul Republicii Moldova, orientată spre modernizarea sectorului energetic, consolidarea guvernanței corporative și alinierea la cerințele europene.După realizarea importantă ce a constat în desemnarea unui Consiliu de administrație profesionist, for
21:00
Momentul magic al aprinderii bradului faimos din New York: mii de lumini și o stea strălucitoare din cristale # Noi.md
Celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center din New York a fost aprins miercuri seara, marcînd oficial începutul sezonului sărbătorilor din 2025 în metropola americană. {{850272}}Mii de oameni s-au adunat în Rockefeller Plaza pentru a vedea momentul în care cele 50.000 de lumini LED ale bradului, un molid norvegian de aproximativ 23 de metri, s-au aprins cu puțin înainte de ora 22:00
21:00
Departamentul de Stat al SUA a redenumit Institutul Păcii din SUA (USIP), situat în Washington, în onoarea președintelui american Donald Trump.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al departamentului pe rețeaua de socializare X. {{852021}}„Departamentul de Stat a redenumit fostul Institut pentru Pace pentru a-i aduce un omagiu celui mai mare negociator din istori
20:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut joi dimineață în Marea Sală a Poporului din Beijing convorbiri cu președintele Franței, Emmanuel Macron, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a afirmat în cadrul convorbirilor că China și Franța sînt forțe constructive pentru stimularea multipolarizăii mondiale, precum și a unității umane și a cooperării. Schimbările majore nemaiîntîlnite în ultimul secol
20:30
Scaner mobil de ultimă generație pentru consolidarea securității frontierei, pus în funcțiune la Postul vamal Tudora # Noi.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a inaugurat astăzi, în cadrul Postului vamal de frontieră Tudora, un scaner mobil de ultimă generație destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport.Echipamentul a fost achiziționat prin cofinanțare din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii și a Guvernului Republicii Moldova, fiind o investiție strategică în securitatea națională și
20:30
Blocul central al Policlinicii Stomatologice Republicane are un nou acoperiș, după o reparație capitală realizată cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.Pentru implementarea proiectului, din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM au fost alocate peste 700 de mii de lei, iar 453 de mii constituie sursele proprii ale instituție
20:00
Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național # Noi.md
Republica Moldova va demara, începînd cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național, un instrument esențial pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere.Lansarea acestui program devine posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România.În acest context, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanții Institutului
20:00
Boxerul american Terence Crawford a răspuns dur Consiliului Mondial de Box (WBC), care i-a retras titlul în a doua categorie de greutate medie. Motivul a fost neplata comisioanelor pentru meciurile împotriva lui Saul „Canelo” Alvarez și Israil Madrimov.Crawford a declarat că a plătit WBC la fel de mult ca și altor federații și a refuzat să recunoască „statutul special” al acesteia.Cele pat
20:00
Primarul orașului Formiger din estul Franței, Philippe Philippe Petitqueux, și-a dat demisia după cinci luni de absență de la locul de muncă – se presupunea că acesta se afla în deplasare pe insula Tahiti.Petitqueux a plecat la începutul lunii iulie în Tahiti, aparent cu scopul de a înființa acolo un parc de căi suspendate – similar celui pe care l-a construit în alt oraș din Franța, pe care l
19:30
Unii locuitori din municipiul Chișinău vor rămîne vineri fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, pe 5 decembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe strada Muncești, numerele 125-161; 316; 336; 344, inclusiv cu litere şi fracţii.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de la adresele i
19:30
Găsirea unei locuințe în München este o sarcină dificilă. Piața imobiliară din capitala Bavariei este considerată una dintre cele mai tensionate din Germania: prețurile la chirii cresc, iar oferta devine tot mai redusă.De aceea, autoritățile au introdus măsuri speciale pentru proprietarii de locuințe care sînt folosite ilegal pentru închiriere, transformate în birouri sau pur și simplu sînt lă
19:00
Ministerul Energiei al Republicii Moldova anunță progresele înregistrate de programul de finanțare „Casa Verde”, destinat creșterii eficienței energetice a locuințelor individuale.Beneficiarii deja implementează măsuri care reduc consumul de energie și contribuie la confortul termic al locuințelor.Printre lucrările realizate se numără: izolarea termică a pereților și acoperișului, instalar
19:00
La mai puțin de 60 de kilometri de Chișinău, realitatea satelor din raionul Căușeni este dureroasă. În Ștefănești, fiecare a doua casă este părăsită, iar în unele localități numărul locuitorilor s-a redus la doar 7–10 persoane.Motivul principal este lipsa locurilor de muncă și sărăcia acută, care îi determină pe tineri să își caute un viitor în străinătate, informează Noi.md cu referire la Stu
Acum 24 ore
18:30
Municipiul Edineț a fost ieri gazda unei acțiuni impresionante de solidaritate și bucurie pentru cei mici. „Caravana de Crăciun”, o inițiativă derulată de Round Table Moldova, a adus în municipiu 657 de cadouri oferite cu dragoste de familii din Germania, care pregătesc anual daruri pentru copiii din Republica Moldova.Datorită numărului tot mai mare al familiilor germane implicate în acest pro
18:30
Membrii Bundestagului și-au permis din nou să zboare în clasa business, în ciuda îndemnurilor la măsuri de austeritate # Noi.md
Partidele de guvernămînt „Uniunea” și SPD pregătesc cetățenii pentru vremuri grele și măsuri dureroase de austeritate, dar acestea nu se referă la toți. Deputații au aprobat în secret noi reguli pentru zborurile de lux: încă din toamnă, 630 de membri ai Bundestagului pot zbura din nou mult mai des în clasa business.Restricția era o regulă din perioada coaliției „semafor”: în aprilie 2024, prez
18:30
Deputații din partea Partidului Socialiștilor au înregistrat un proiect de lege privind majorarea impozitului pe supraprofiturile băncilor comerciale.Potrivit președintelui fracțiunii parlamentare PSRM, Igor Dodon, fracțiunea socialiștilor propune majorarea impozitului pe supraprofiturile băncilor comerciale pînă la 25%, față de cota actuală de 12%.Potrivit acestuia, în ultimii ani, băncil
18:00
Pe 29 noiembrie, luptătorul moldovean Denis Țapu a obținut o victorie strălucită și convingătoare la turneul FEA Championship, participînd în formatul Grand Prix cu patru sportivi.În semifinală, Țapu s-a descurcat cu încredere cu adversarul său din Turcia, încheind lupta prin KO încă din prima rundă. Avantajul său era evident: puterea loviturii, precizia și controlul total asupra desfășurării
18:00
Descoperire arheologică spectaculoasă la Sîngerei: cinci complexe funerare scoase la lumină # Noi.md
O echipă a Agenției Naționale Arheologice, în colaborare cu Muzeul de Istorie și Etnografie din Sîngerei și Primăria orașului, a finalizat în noiembrie o cercetare preventivă a unui tumul situat în partea nordică a orașului.Movila, înaltă de aproximativ 3 metri, s-a dovedit a fi un adevărat depozit de informații despre populațiile care au trăit aici în mileniul III î.Hr.Specialiștii au con
18:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat recent analiza activității a trei magistrați și a transmis rapoartele către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru deciziile finale.Rezultatele evaluării arată că judecătoarea Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia și judecătorul Radu Țurcanu de la Judecătoria Chișinău nu au promovat procedura de evaluare. În schimb, judecăto
18:00
Rada Supremă a Ucrainei a exclus limbile moldovenească și rusă din lista celor care au nevoie de sprijin și protecție în conformitate cu Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare.Mai exact, parlamentul ucrainean a actualizat lista limbilor care beneficiază de protecția Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, excluzând din aceasta limbile moldovenească și rusă, scrie mold
