Olimpiada „Milano-Cortina 2026”: două luni pînă la start

Guvernul lucrează la noua lege a salarizării, un proiect care ar urma să schimbe modul în care sînt plătiți angajații din sectorul public. Autoritățile își propun ca noul sistem să fie gata în cîteva luni, astfel încît, în scenariul optimist, acesta să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026, iar cel tîrziu de la 1 ianuarie 2027, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.