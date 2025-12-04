Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național
Noi.md, 4 decembrie 2025 20:00
Republica Moldova va demara, începînd cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național, un instrument esențial pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere.Lansarea acestui program devine posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România.În acest context, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanții Institutului
Acum 30 minute
20:00
20:00
Boxerul american Terence Crawford a răspuns dur Consiliului Mondial de Box (WBC), care i-a retras titlul în a doua categorie de greutate medie. Motivul a fost neplata comisioanelor pentru meciurile împotriva lui Saul „Canelo” Alvarez și Israil Madrimov.Crawford a declarat că a plătit WBC la fel de mult ca și altor federații și a refuzat să recunoască „statutul special” al acesteia.Cele pat
20:00
Primarul orașului Formiger din estul Franței, Philippe Philippe Petitqueux, și-a dat demisia după cinci luni de absență de la locul de muncă – se presupunea că acesta se afla în deplasare pe insula Tahiti.Petitqueux a plecat la începutul lunii iulie în Tahiti, aparent cu scopul de a înființa acolo un parc de căi suspendate – similar celui pe care l-a construit în alt oraș din Franța, pe care l
Acum o oră
19:30
Unii locuitori din municipiul Chișinău vor rămîne vineri fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, pe 5 decembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe strada Muncești, numerele 125-161; 316; 336; 344, inclusiv cu litere şi fracţii.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de la adresele i
19:30
Găsirea unei locuințe în München este o sarcină dificilă. Piața imobiliară din capitala Bavariei este considerată una dintre cele mai tensionate din Germania: prețurile la chirii cresc, iar oferta devine tot mai redusă.De aceea, autoritățile au introdus măsuri speciale pentru proprietarii de locuințe care sînt folosite ilegal pentru închiriere, transformate în birouri sau pur și simplu sînt lă
Acum 2 ore
19:00
Ministerul Energiei al Republicii Moldova anunță progresele înregistrate de programul de finanțare „Casa Verde”, destinat creșterii eficienței energetice a locuințelor individuale.Beneficiarii deja implementează măsuri care reduc consumul de energie și contribuie la confortul termic al locuințelor.Printre lucrările realizate se numără: izolarea termică a pereților și acoperișului, instalar
19:00
La mai puțin de 60 de kilometri de Chișinău, realitatea satelor din raionul Căușeni este dureroasă. În Ștefănești, fiecare a doua casă este părăsită, iar în unele localități numărul locuitorilor s-a redus la doar 7–10 persoane.Motivul principal este lipsa locurilor de muncă și sărăcia acută, care îi determină pe tineri să își caute un viitor în străinătate, informează Noi.md cu referire la Stu
18:30
Municipiul Edineț a fost ieri gazda unei acțiuni impresionante de solidaritate și bucurie pentru cei mici. „Caravana de Crăciun”, o inițiativă derulată de Round Table Moldova, a adus în municipiu 657 de cadouri oferite cu dragoste de familii din Germania, care pregătesc anual daruri pentru copiii din Republica Moldova.Datorită numărului tot mai mare al familiilor germane implicate în acest pro
18:30
Membrii Bundestagului și-au permis din nou să zboare în clasa business, în ciuda îndemnurilor la măsuri de austeritate # Noi.md
Partidele de guvernămînt „Uniunea” și SPD pregătesc cetățenii pentru vremuri grele și măsuri dureroase de austeritate, dar acestea nu se referă la toți. Deputații au aprobat în secret noi reguli pentru zborurile de lux: încă din toamnă, 630 de membri ai Bundestagului pot zbura din nou mult mai des în clasa business.Restricția era o regulă din perioada coaliției „semafor”: în aprilie 2024, prez
18:30
Deputații din partea Partidului Socialiștilor au înregistrat un proiect de lege privind majorarea impozitului pe supraprofiturile băncilor comerciale.Potrivit președintelui fracțiunii parlamentare PSRM, Igor Dodon, fracțiunea socialiștilor propune majorarea impozitului pe supraprofiturile băncilor comerciale pînă la 25%, față de cota actuală de 12%.Potrivit acestuia, în ultimii ani, băncil
Acum 4 ore
18:00
Pe 29 noiembrie, luptătorul moldovean Denis Țapu a obținut o victorie strălucită și convingătoare la turneul FEA Championship, participînd în formatul Grand Prix cu patru sportivi.În semifinală, Țapu s-a descurcat cu încredere cu adversarul său din Turcia, încheind lupta prin KO încă din prima rundă. Avantajul său era evident: puterea loviturii, precizia și controlul total asupra desfășurării
18:00
Descoperire arheologică spectaculoasă la Sîngerei: cinci complexe funerare scoase la lumină # Noi.md
O echipă a Agenției Naționale Arheologice, în colaborare cu Muzeul de Istorie și Etnografie din Sîngerei și Primăria orașului, a finalizat în noiembrie o cercetare preventivă a unui tumul situat în partea nordică a orașului.Movila, înaltă de aproximativ 3 metri, s-a dovedit a fi un adevărat depozit de informații despre populațiile care au trăit aici în mileniul III î.Hr.Specialiștii au con
18:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat recent analiza activității a trei magistrați și a transmis rapoartele către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru deciziile finale.Rezultatele evaluării arată că judecătoarea Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia și judecătorul Radu Țurcanu de la Judecătoria Chișinău nu au promovat procedura de evaluare. În schimb, judecăto
18:00
Rada Supremă a Ucrainei a exclus limbile moldovenească și rusă din lista celor care au nevoie de sprijin și protecție în conformitate cu Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare.Mai exact, parlamentul ucrainean a actualizat lista limbilor care beneficiază de protecția Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, excluzând din aceasta limbile moldovenească și rusă, scrie mold
18:00
Executivul a aprobat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 # Noi.md
Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026.Bugetul prevede venituri în sumă de 51,45 de miliarde de lei și cheltuieli în sumă de 51,45 de miliarde de lei, comunică moldpres.Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).Ponderea în PIB a veniturilo
17:30
Mai mult de jumătate dintre beneficiarii ajutorului de șomaj din Germania nu caută un loc de muncă # Noi.md
Ajutorul de șomaj Bürgergeld, care în curînd se va numi „asistență socială de bază” (Grundsicherung), are scopul de a ajuta temporar persoanele aflate în situații dificile. Cu toate acestea, un nou studiu a arătat că 57% dintre beneficiarii chestionați nu au căutat un loc de muncă în ultimele patru săptămîni.Majoritatea respondenților au explicat acest lucru de cele mai multe ori prin boli psi
17:30
Fenomenul La Niña, asociat cu temperaturi globale mai scăzute, s-ar putea manifesta slab între lunile decembrie şi februarie şi multe regiuni ar urma să înregistreze temperaturi ridicate, a anunţat joi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), informează AFP. {{850248}}Conform ultimei actualizări a acestei agenţii ONU, „există o probabilitate de 55% ca un episod La Niña slab să influenţeze
17:30
Pe parcursul lunii noiembrie, unitățile de geniu ale Armatei Naționale au executat 15 misiuni de deminare, notează Noi.md.În urma acestor acțiuni, au fost identificate și nimicite 79 de obiecte explozive rămase din cel de-al Doilea Război Mondial.{{852007}}Intervențiile au fost realizate în satele din raioanele Ștefan Vodă, Ungheni, Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Leova, Cimișlia, Florești
17:30
Punctul Fălciu–Cantemir aproape de redeschidere: ce lucrări au fost finalizate pe ambele maluri # Noi.md
Pe linia ferată Fălciu–Cantemir au fost înregistrate noi progrese importante. Anunțul a fost făcut de Sucursala Regională de Căi Ferate Iași, care a confirmat finalizarea uneia dintre cele mai vizibile etape ale lucrărilor: revopsirea integrală a podului feroviar peste Prut.Recepția ultimei secțiuni – a doua deschidere a podului – a avut loc la finalul lunii noiembrie, ceea ce înseamnă că toat
17:00
Clădirea Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui din Bălți, construită acum 55 de ani și care nu a fost renovată niciodată pînă astăzi, va fi reabilitată. Lucrările vor fi realizate prin Proiectul Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE).Anual, instituția gestionează peste 18.000 de donări de sînge și asigură necesități
17:00
Acces rapid pentru mii de locuitori din raionul Basarabeasca: ce schimbări aduce noul sector de drum reparat # Noi.md
Circa 5000 de locuitori ai comunelor Carabetovca, Sadaclia și Ivanovca din raionul Basarabeasca beneficiază acum de acces îmbunătățit la instituțiile de învățământ, unitățile medicale, oficiile poștale și primării, după finalizarea lucrărilor de reparație pe drumul regional G124 R26–Ivanovca–Carabetovca–R3.Potrivit Adminstrației Naționale a Drumurilor, sectorul de 3,41 km, cuprins între km 13,
17:00
Federația Sindicatelor din Moldova „Sindlex” solicită majorarea cu 20% a salariilor funcționarilor publici din domeniul ordinii publice și al securității statului, pentru ca acestea să se apropie de salariul mediu prognozat pe economie pentru 2026, de 17 400 de lei.Potrivit Federației Sindicatelor, salariile sub media economică la Ministerul Afacerilor Interne și la Administrația Națională a P
16:30
Inspectorii de mediu din cadrul aparatului central al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, împreună cu cei ai subdiviziunii teritoriale Strășeni, au desfășurat o verificare operativă la fața locului.În urma controlului, inspectorii au constatat că un contravenient a tăiat în mod ilegal un arbore de frasin, notează Noi.md.{{849751}}Pentru fapta comisă, persoanei vinovate i-a fost înto
16:30
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), 20 024 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost plasate în cîmpul muncii.Dintre acestea, 6 372 sînt șomeri (31,8%), iar 764 sînt șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată de pînă la trei luni.
Acum 6 ore
16:00
Chicu, după acuzațiile lui Șarov privind „acapararea UTM-ului”: Domnilor intelectuali, a mai rămas ceva demnitate? # Noi.md
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, a reacționat dur după acuzațiile rectorului Igor Șarov privind așa-numita „acaparare” a Universității Tehnice a Moldovei (UTM). {{851676}}„Moștenire din tată-n fiu. Domnilor intelectuali din mediul academic, a mai rămas ceva demnitate și „coloană vertebrală”? Pe cine să mizeze acest popor?”, a scris Ion Chicu, transmite Unimedia.„V
16:00
Sportivul moldovean Denis Țapu a obținut o victorie spectaculoasă la turneul FEA Championship, desfășurat pe 29 noiembrie, unde a luptat în cadrul unui Grand Prix format din 4 sportivi.În prima luptă, Denis s-a impus categoric în fața adversarului din Turcia, obținînd un knock-out în prima repriză, dominînd confruntarea prin forță, precizie și control.Finala a fost una intensă. După trei r
16:00
Sportivii moldoveni vor beneficia de condiții financiare îmbunătățite, după ce Guvernul a aprobat un nou set de norme menite să modernizeze susținerea activității sportive.Ministerul Educației și Cercetării anunță majorări ale limitelor de finanțare, premii mai mari pentru performanțe și reguli actualizate pentru funcționarea federațiilor.Modificările includ o clasificare nouă a competiții
16:00
În atenția persoanelor fizice care desfășoară activități independente. Ce s-ar putea schimba # Noi.md
Agenția Servicii Publice ar putea lua în evidența de stat, în mod gratuit și exclusiv online, persoanele fizice care desfășoară activități independente.În Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali se propune introducerea unui capitol nou – „Luarea în evidența de stat”. Propunerea este inclusă într-un proiect de lege, elaborat de
16:00
Mii de pasageri IndiGo s-au pomenit într-o situație dificilă din cauza anulării zborurilor joi.Este deja a treia zi de haos după ce cea mai mare companie aeriană din India nu a adus modificări suficiente în programul zborurilor înainte de noile reglementări ale guvernului, scrie caliber.azPotrivit Reuters, pînă joi dimineață au fost anulate cel puțin 175 de zboruri IndiGo, ceea ce a provoc
15:30
În cadrul acțiunii de protest din Chișinău, deputata PSRM Ala Ursu-Antoci a declarat că cetățenii sînt privați de compensațiile promise. Potrivit acesteia, în timpul campaniei electorale, autoritățile au promis că vor fi acordate compensații tuturor, însă în realitate situația s-a dovedit a fi alta.„La sfîrșitul anului, ni s-a oferit un „cadou” de Anul Nou – categoriile cele mai vulnerabile de
15:30
Președintele clubului „Zimbru” din Chișinău, Andrei Semenciuc, a făcut bilanțul primei părți a sezonului și a prezentat strategia clubului pentru viitor în cadrul unui interviu.Cuvintele sale reflectă nu numai succesele actuale ale echipei, ci și o abordare sistematică a dezvoltării, în care lupta pentru titlu este considerată un obiectiv minim, nu un obiectiv final.Prima parte a sezonului
15:30
Pensiile vor fi indexate cu doar 6% în 2026, față de inflația de 7,6%. Explicațiile Guvernului # Noi.md
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate anul viitor cu 6%, a anunțat prim-ministrul Alexandru Munteanu. Decizia vine în condițiile în care rata inflației din acest an este de 7,6%, ceea ce înseamnă că indexarea nu va acoperi integral creșterea prețurilor.Premierul a declarat că Guvernul se află în situația de a alege între mai multe necesități urgente și a optat pentru investiții orient
15:30
Poliția Națională anunță că, începînd de vineri, ora 09:00, pînă sîmbătă, ora 05:00, circulația rutieră va fi suspendată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, în perimetrul străzilor Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin.Măsura a fost stabilită de Primăria municipiului Chișinău în contextul desfășurării manifestărilor cultural-artistice dedicate inaugurării sărbătorilor de iarnă.{{850797}
15:30
Ministra Afacerilor Interne: „Cetățenii sînt avertizați să nu atingă și să nu transporte dronele” # Noi.md
Cetățenii sînt avertizați să nu atingă și să nu transporte dronele căzute sau obiectele similare. În astfel de cazuri, persoanele trebuie să apeleze imediat Serviciul 112. Avertizarea a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.Oficialul a subliniat că poliția a intervenit ieri în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, pentru a extrage componentele dronei care erau la
15:30
Meta a început să restricționeze accesul utilizatorilor cu vîrsta sub 16 ani la Instagram, Facebook și Threads, cu o săptămînă înainte de intrarea în vigoare a noii legislații australiene care interzice adolescenților să utilizeze rețelele sociale.Încă de luna trecută, compania a început să notifice utilizatorii cu vîrste cuprinse între 13 și 15 ani că profilurile lor vor fi închise începînd c
15:00
Proiectul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru anul 2026 a fost aprobat # Noi.md
Proiectul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (FAOAM) pentru anul 2026 a fost aprobat în şedinţa de joi, 4 decembrie, a Guvernului.Esența proiectului rezidă în investiții substanțiale în infrastructura instituțiilor medicale de importanță majoră. Astfel, 340 de milioane de lei vor fi alocate pentru dezvoltarea și modernizarea mai multor instituții medicale publice d
15:00
Guvernul lucrează la noua lege a salarizării, un proiect care ar urma să schimbe modul în care sînt plătiți angajații din sectorul public. Autoritățile își propun ca noul sistem să fie gata în cîteva luni, astfel încît, în scenariul optimist, acesta să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026, iar cel tîrziu de la 1 ianuarie 2027, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. {{85205
15:00
50 de hectare de teren din zona lacurilor Manta și Beleu, parte a Rezervației Naturale „Prutul de Jos”, vor fi împădurite în cadrul proiectului „Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede din bazinul rîului Prut”.Intervenția este esențială pentru protejarea lacurilor, care în ultimii ani se confruntă cu scăderea accelerată a nivelului apei și degradarea habitatelor naturale.Împădu
14:30
Pentru a reduce presiunea administrativă și a simplifica contabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Partidul Nostru a elaborat și înregistrat un proiect de lege privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de pînă la 3,2 milioane de lei.În prezent acest plafon constituie 1,2 milioane de lei. Acesta a fost unul din obiectivele asumate de Partidul Nostr
14:30
ANSA trage un semnal de alarmă cu privire la riscul ridicat de introducere și răspîndire a virusului gripei aviare în Moldova # Noi.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor s-a întrunit cu fermierii ce practică activități de creștere și comercializare a păsărilor în Republica MoldovaScopul ședinței a fost contextul situației epidemiologice europene care rămîne una îngrijorătoare. ANSA trage un semnal de alarmă cu privire la riscul ridicat de introducere și răspîndire a virusului gripei aviare în Moldova.La discuț
14:30
Obținerea unui consens privind planul de pace pentru Ucraina este o sarcină dificilă, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, într-un interviu acordat jurnaliștilor indieni, comentînd rezultatele întîlnirii cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.Potrivit președintelui rus, partea americană a împărțit planul în patru pachete
14:30
Specialistul în energie Sergiu Tofilat a declarat că Moldova are potențialul de a reduce tarifele la gaze cu aproximativ 10%, dar acest lucru este în prezent imposibil din cauza faptului că în primul trimestru al anului, țara a consumat gaze mai scumpe decît cele achiziționate de Moldovagaz anul trecut.Potrivit lui, „Energocom a achiziționat deja rezerve de gaze pentru iarnă la un preț de apro
14:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere la Casa Albă cu consilierul adjunct al președintelui pentru Securitate Națională, Andy Baker, directorul superior pentru Europa și Rusia în cadrul Consiliului de Securitate Națională, Charles McLaughlin, și cu directorul Departamentului pentru Europa al Consiliulu
14:30
Republica Moldova va institui un Consiliu Fiscal pînă în 2028. Această instituție va avea rolul de a asigura transparența și responsabilitatea în gestionarea finanțelor publice, evaluînd prognozele economice și politicile bugetar-fiscale ale Guvernului.Decizia face parte din angajamentele țării conform standardelor Uniunii Europene în domeniul finanțelor publice.Ministerul Finanțelor a d
Acum 8 ore
14:00
Avionul de pasageri care efectua zborul Moscova - Phuket și care a raportat un incendiu la motor a revenit în siguranță pe aeroportul Domodedovo, au informat serviciile operative pentru TASS.„Avionul a aterizat în siguranță la Domodedovo”, a declarat interlocutorul agenției. Anterior s-a comunicat că Boeing 777 Moscova - Phuket se pregătea să se întoarcă la Domodedovo. La bord se află 412 pers
14:00
Primăria Chișinău amintește că, vineri, 5 decembrie, ora 10:00, va avea loc licitația „cu strigare” pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decît cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău.Concursul se va desfășura în Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43. La licitații sînt expuse spații libere amplasate pe 17 adrese. Încăperile e
14:00
Partidul Socialiștilor din Moldova a organizat o acțiune de protest împotriva politicii antisociale a Guvernului lui Alexandru Munteanu.După cum a subliniat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei Igor Dodon, în plin sezon de încălzire, cabinetul de miniștri reduce compensațiile și lasă fără ajutor pe cei care nu își pot achita căldura, în timp ce miniștrii continu
14:00
Ședința de judecată de astăzi în dosarul fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, a fost întreruptă. Avocații săi au declarat că acesta nu a putut fi prezent din cauza unui control medical programat.În deschiderea ședinței de judecată, avocatul Gheorghe Ionaș a declarat că continuarea procesului este imposibilă în lipsa inculpatului, care ur
14:00
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației mobile Telegram, cu ramificații în Chișinău și Strășeni.În urma a două luni de investigații au fost identificați patru tineri cu vîrste între 16 și 19 ani, elevi la un colegiu și la un
14:00
Indemnizația unică la naștere va fi de 21 886 de lei în 2026, cu circa 500 de lei mai mult decît în acest an. Cifra se regăsește în Bugetul asigurărilor sociale de stat, prezentat de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.Totodată, Guvernul va continua acordarea indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului pînă la 2 ani, în valoare
