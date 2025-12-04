Clădirea Centrului de Transfuzie a Sîngelui din Bălți va fi renovată

16:30

De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), 20 024 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost plasate în cîmpul muncii.Dintre acestea, 6 372 sînt șomeri (31,8%), iar 764 sînt șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată de pînă la trei luni.