Magia Crăciunului cuprinde Chișinăul. Bradul din PMAN îmbracă haine de lumini, iar orașul își schimbă ritmul pentru o seară de poveste
Moldova1, 4 decembrie 2025 20:00
Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vineri, 5 decembrie, bradul din Piața Marii Adunări Naționale (PMN) îmbracă haina de lumini. Iar Târgul de Crăciun își deschide porțile pentru sezonul 2025-2026 cu un program plin de muzică, culoare și emoție pentru copii, părinți și toți cei care așteaptă cu drag venirea sărbătorilor.
• • •
Acum 30 minute
20:00
Acum o oră
19:30
Spectacol magic la New York: bradul de Crăciun de la Rockefeller a fost inaugurat în fața a mii de oameni # Moldova1
Celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center din New York City a fost inaugurat. Mii de oameni au mers în cea mai importantă piață a metropolei americane pentru a surprinde momentul în care s-au aprins cele 50 de mii de lumini LED care învăluiau molidul norvegian de aproximativ 23 de metri înălțime.
Acum 2 ore
18:50
Un scaner mobil de ultimă generație a fost pus în funcțiune la Postul vamal Tudora, investiție realizată cu sprijinul SUA și al Guvernului Republicii Moldova, pentru consolidarea securității frontierei și combaterea traficului ilicit.
Acum 4 ore
18:10
UTM ar putea absorbi universitatea din Cahul: Rectorul UTM salută inițiativa, în timp ce Igor Șarov de la USM are obiecții # Moldova1
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) ar putea absorbi Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), principalele motive ar fi scăderea numărului de studenți și dificultățile bugetare cu care se confruntă instituția din sudul R. Moldova. Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, se opune acestei idei, iar administrația instituției din Cahul evaluează propunerea MEC.
18:00
Jurnalista Alina Kühnel, la Moldova 1: Pretențiile teritoriale ale lui Putin, element-cheie al stagnării negocierilor # Moldova1
Negocierile privind pacea din Ucraina stagnează, iar unul dintre motivele principale îl reprezintă refuzul lui Vladimir Putin de a renunța la pretențiile teritoriale, afirmă jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel. Într-un interviu pentru Moldova 1, aceasta a explicat că, în timp ce Europa încearcă să mențină echilibrul strategic, oferind sprijin militar Ucrainei, Statele Unite semnalează o retragere parțială pentru că Rusia nu dă semne de concesii.
18:00
RECORD | ANOFM a ajutat peste 20.000 de persoane să se angajeze în acest an: peste 140 sunt cetățeni care au revenit de peste hotare # Moldova1
Peste douăzeci de mii de persoane din R. Moldova și-au găsit un loc de muncă în acest an cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Dintre acestea, peste șase mii erau șomeri, iar 142 - cetățeni reveniți de peste hotare.
18:00
Plahotniuc lipsește din nou de la proces: avocații invocă nevoia de timp pentru pregătirea apărării # Moldova1
După două zile în care a apărut în fața jurnaliștilor dar a refuzat să răspundă întrebărilor, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat joi în instanță. Potrivit avocaților săi, fostul lider democrat a invocat necesitatea de timp pentru a se pregăti de următoarea etapă a procesului - audierea martorilor apărării. Nu e clar când aceștia se vor prezenta în instanță.
18:00
Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 a fost transmisă în după-amiaza zilei de joi, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Atena, organizatorilor de la Milano și Cortina d'Ampezzo, înainte de plecarea acesteia spre Roma, pentru o ștafetă de două luni prin Italia, înainte de începerea Olimpiadei Albe, pe 6 februarie 2026. Sub cerul înnorat al capitalei elene și din cauza prognozelor meteorologice nefavorabile, organizatorii greci au fost nevoiți să scurteze ceremonia și să anuleze participarea planificată a mii de elevi la stadionul Panathenaic.
17:40
Copiii, ajutați să depășească barierele lingvistice | Program de predare a limbii române pentru elevii din diasporă # Moldova1
Copiii din diasporă reveniți în Republica Moldova, precum și străinii care locuiesc în țara noastră ar putea beneficia în curând de un sprijin suplimentar pentru a se adapta mai ușor la sistemul educațional. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) propune un program special de predare a limbii române, destinat acestor elevi.
17:30
Deficitul de 385 de milioane de lei al fondurilor de asigurări medicale nu va afecta pacienții – director CNAM # Moldova1
Deficitul de peste 385 de milioane de lei din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026 nu va afecta pacienții, spitalele sau furnizorii de medicamente. Directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, afirmă că situația poate fi gestionată și nu generează riscuri la adresa sistemului medical.
17:20
Macron și Merz l-au avertizat pe Zelenski că SUA ar putea „trăda” Ucraina în chestiunea teritoriilor - Spiegel # Moldova1
Potrivit portalului Spiegel, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, într-o convorbire telefonică închisă cu Volodimir Zelenski și câțiva alți lideri europeni, și-au exprimat temerea că Statele Unite ar putea „trăda” Ucraina, relatează Meduza Live.
17:20
Echipa națională a României a ratat calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin # Moldova1
Echipa națională a României a ratat orice șansă de calificare în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin, găzduit de Germania și Țările de Jos. În primul meci din grupa principală, „tricolorele” au fost învinse de reprezentativa Ungariei, scor 29:34. A fost al doilea eșec consecutiv pentru elevele selecționerului Ovidiu Mihăilă, după înfrângerea cu Danemarca, scor 31:39, suferită pe 1 decembrie.
17:00
Ministrul Finanțelor: „Principala problemă cu care intrăm în 2026 este costul de deservire a datoriei” # Moldova1
Autoritățile țintesc o creștere economică de 7% în apropierea anului 2028 – o evoluție sustenabilă, demnă de un stat membru al Uniunii Europene. Doar în momentul în care ritmul anual de creștere va depăși pragul de 5% vom intra pe o traiectorie care va permite resimțirea unei îmbunătățiri reale a calității vieții. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la Radio Moldova, în contextul aprobării bugetului pentru anul viitor de către Guvern.
16:50
Percheziții în dosarul destabilizărilor și dezordinilor în masă în R. Moldova: 34 de persoane, vizate # Moldova1
Peste 50 de percheziții au fost efectuate joi, 4 decembrie, în mai multe raioane ale țării și în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Poliției, acțiunile au vizat 34 de persoane despre care există suspiciuni că fac parte dintr-un grup organizat „care ar fi acționat cu intenție directă și în schimbul unor beneficii financiare” pentru a desfășura activități ilegale de amploare.
16:50
Super-starul argentinian Lionel Messi și clubul său, Inter Miami, vor lupta pentru primul titlu de campion în Liga nord-americană de fotbal, Major League Soccer, în compania formației canadiene Vancouver Whitecaps, la care evoluează germanul Thomas Müller, o veche cunoștință a starului argentinian. A doua zi după tragerea la sorți pentru Cupa Mondială, Liga nord-americană de Fotbal nu ar fi putut visa la un duel mai bun pentru stabilirea noii campioane, decât cel între marea sa vedetă Lionel Messi, în vârstă de 38 ani, și ultimul star european sosit în MLS, Thomas Müller, în vârstă de 36 ani, care a debarcat în Canada în luna august, după o întreagă carieră petrecută la Bayern Munchen.
16:50
Cercul închis al salariului minim: un venit prea mic generează pensii mici, iar diferențele sunt acoperite anual din bugetul de stat # Moldova1
Un salariu minim care nu acoperă minimul de existență nu afectează doar nivelul de trai al angajaților, ci blochează și reformele din sistemul de pensii, generând un cerc închis al dependenței de bugetul de stat. Atunci când salariul minim rămâne sub pragul necesar, viitorii pensionari acumulează contribuții insuficiente, iar pensia calculată ajunge sub nivelul pensiei minime garantate. De fiecare dată, statul este obligat să intervină cu miliarde de lei pentru a achita diferența, o povară care se repetă anual și care menține sistemul într-o vulnerabilitate permanentă, avertizează specialiștii.
16:40
Socialiștii au protestat la MMPS, acuzând Guvernul Munteanu că reduce compensațiile pentru cetățeni în plin sezon rece # Moldova1
Un grup de simpatizanți ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a organizat joi, 4 decembrie, un protest în fața sediului Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) împotriva „politicii antisociale” a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și a Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu.
15:40
15:30
Președintele Asociației Băncilor: „Când spui unui partener european că poți face o plată SEPA, încrederea în R. Moldova crește imediat” # Moldova1
Sectorul bancar din Republica Moldova este astăzi „foarte sigur”, iar depozitele cetățenilor sunt protejate, susține președintele Asociației Băncilor (AB) din Republica Moldova, Dorel Noroc. Invitat la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, el a explicat cum funcționează regulile de prudență, a spus de ce oamenii pot avea încredere în bănci și a enumerat noutățile care îi așteaptă pe clienți în 2026.
14:40
Averile miniștrilor din Guvernul Munteanu | Portofolii financiare de peste 800.000 de dolari versus conturi cu mai puțin de 20.000 de lei # Moldova1
Declarațiile de avere ale membrilor noului Guvern al R. Moldova scot la iveală diferențe mari între veniturile și bunurile acestora: unii, precum premierul Alexandru Munteanu sau vicepremierul Eugeniu Osmochescu, au câștigat milioane în 2024 din consultanță sau investiții în străinătate, în timp ce alții, precum vicepremierul Vladimir Bolea sau ministrul Gheorghe Hajder, declară venituri modeste, economii reduse și chiar datorii semnificative.
14:20
„Într-un rând cu Iran și Coreea de Nord”. UE include Rusia în „lista neagră” a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor # Moldova1
Uniunea Europeană a pregătit o cerință privind includerea Rusiei în lista statelor cu risc înalt de spălare a banilor și finanțare a terorismului, scriu Politico, Le Monde și expertul anticorupție independent Ilia Șumanov. La momentul publicării informației, nu fusese făcut un anunț oficial, menționează currenttime.tv.
14:00
Al paisprezecelea copil, într-o familie din Anenii Noi: proaspăta mămică are și cinci nepoței # Moldova1
Lilia Balan, o femeie de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a devenit mamă pentru a 14-a oară, aducând pe lume o fetiță perfect sănătoasă, la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău. Nou-născuta a venit pe lume miercuri, 3 decembrie, printr-o operație cezariană complexă, care s-a desfășurat fără complicații.
13:50
MAI avertizează: petardele, interzise și fără artificii după ora 22:00. Ce trebuie să știe cetățenii # Moldova1
Petardele și bateriile de petarde sunt complet interzise în Republica Moldova, iar focurile de artificii pot fi utilizate doar în condiții stricte, inclusiv respectând interdicția aplicată între orele 22:00 și 07:00. Precizările au fost făcute de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului de joi, 4 decembrie.
13:40
Procuror demis după hărțuirea unei studente. CSP: „Orice comportament care afectează demnitatea umană este inacceptabil” # Moldova1
Procurorul Igor Buliga, din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani, a fost eliberat din funcție prin decizia Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din 4 decembrie. Procedura disciplinară a fost inițiată în contextul acuzațiilor de hărțuire sexuală a unei studente.
13:20
De la noțiune la lege | Ministrul Emil Ceban sprijină adoptarea unei legi a malpraxisului # Moldova1
Legea privind malpraxisul medical ar putea reveni în atenția publică după ce ministrul Sănătății, Emil Ceban, și-a exprimat sprijinul pentru adoptarea ei. Importanța unei astfel de legi, care să prevadă un mecanism coerent de responsabilizare și de acordare echitabilă a despăgubirilor, a fost subliniată în repetate rânduri de specialiști și de cadrele medicale.
13:20
Mark Rutte, după reuniunea miniștrilor NATO: „Încălcările rusești ale spațiului aerian al R. Moldova sunt inacceptabile” # Moldova1
NATO urmărește îndeaproape situația de securitate a Republicii Moldova, după repetatele încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești, fenomen pe care secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, îl consideră „iresponsabil și inacceptabil”. Rutte a subliniat, pe 4 decembrie, că NATO, Republica Moldova și statele aliate din vecinătate, în special România, își coordonează „îndeaproape” pașii, pentru a gestiona riscurile tot mai ridicate la adresa populației civile.
13:10
Omor, furt și atac asupra unui polițist: autorul crimei de la Ciocana a ajuns pe banca acuzaților # Moldova1
Bărbatul care a împușcat mortal o femeie de 60 de ani, în noaptea de 14 spre 15 aprilie curent, într-o locuință din Chișinău, i-a sustras 86.000 de lei și a fugit de la fața locului va ajunge pe banca acuzaților.
12:50
Iulian Groza, înaintea Forumului de Integrare Europeană: „R. Moldova nu are alternative. Aderarea la UE este o alegere existențială pentru noi” # Moldova1
Republica Moldova se pregătește pentru cea de-a 11-a ediție a Forumului de Integrare Europeană, eveniment care vine într-un moment-cheie pentru parcursul european al țării. Tema este una amplă, iar așteptările – mari: de la negocierea capitolelor de aderare, până la modul în care societatea și mediul de afaceri se mișcă în aceeași direcție. Aderarea la Uniunea Europeană (UE) este „o alegere existențială” pentru R. Moldova, spun experții.
12:40
Cheltuieli mai mari cu 10.5% pentru medicină | Contribuția asiguraților rămâne neschimbată: 9% din salariu sau 12.636 de lei în sumă fixă # Moldova1
Moldovenii vor plăti anul viitor pentru asigurarea medicală obligatorie 12.636 de lei sau 9% sub formă de contribuție procentuală din salariu și alte venituri. Chiar dacă sumele și cotele procentuale rămân neschimbate de mai mulți ani, iar pentru unele categorii este prevăzută o contribuție redusă de 5.686 lei, autoritățile estimează încasări în creștere. Proiectul a fost aprobat de Guvern în ședința din 4 decembrie.
12:40
12:30
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului # Moldova1
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului. Sărbătoarea „Vovideniei” sau a „Ovideniei”, așa cum mai este ea cunoscută în popor, amintește de momentul în care Fecioara Maria, la vârsta de trei ani, a fost adusă de părinții săi, Ioachim și Ana, la Templul din Ierusalim, întru împlinirea unei făgăduințe către Dumnezeu.
12:30
Drona transportată cu motocultorul, la Sângerei: situație „ciudată”, dar care trebuie „tratată cu seriozitate” # Moldova1
Deși cazul de la Pepeni, Sângerei, unde un localnic a fost surprins în timp ce transporta o dronă cu motocultorul, este „ciudat”, situația trebuie tratată cu seriozitate.Autoritățile atrag atenția asupra pericolului reprezentat de drone - fie că acestea sunt depistate la sol, în câmp sau în apropierea gospodăriilor.
12:30
Urmăreau proprietarii cu camere ascunse, apoi sustrăgeau bunurile din locuințe: doi bărbați, plasați în arest # Moldova1
Instalau în prealabil camere de supraveghere camuflate pentru a monitoriza deplasările proprietarilor și, atunci când aceștia nu se aflau la domiciliu, intrau și sustrăgeau bunuri din locuințe. Așa acționau doi bărbați de 37 și 44 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană.
12:20
Competiție fotbalistică de mare anvergură în Republica Moldova: țara noastră va fi gazda Campionatului European de fotbal pentru „juniorii sub 17 ani” # Moldova1
O nouă competiție fotbalistică de mare anvergură urmează a fi găzduită de Republica Moldova! Comitetului Executiv al UEFA a anunțat că țara noastră va fi gazda turneului final al Campionatul European de fotbal pentru juniorii „sub 17 ani”. Competiția se va desfășura în anul 2029. Competiția lansează viitoarele superstaruri ale fotbalului european, iar cele mai bune echipe de pe „Bătrânul continent” vor lupta pentru marele trofeu. În 2023, la turneul final ce a avut loc în Ungaria, Lamine Yamal a marcat 4 goluri, iar doar un an mai târziu făcea senzație deja la nivel de seniori, când Spania a triumfat la Campionatul European din Germania anului 2024.
12:10
Pensia minimă, indexată cu 6.8% de la 1 aprilie 2026: principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat # Moldova1
Bugetul asigurărilor sociale pentru 2026, care prevede cheltuieli în valoare de 51.45 de miliarde de lei, include creșteri semnificative la pensii, indemnizații pentru copii, alocații pentru veterani și prestații pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, doar pentru pensionari sunt alocate 34 de miliarde de lei - o creștere de 11% față de anul 2025 iar indemnizația unică la naștere urcă la 21.886 de lei.
12:00
Real Madrid a pus capăt seriei de 3 meciuri fără victorii în La Liga! După 3 remize consecutive, echipa antrenorului Xabi Alonso a învins în deplasare pe Athletic Bilbao cu scorul de 3:0. Kylian Mbappé a fost din nou eroul clubului regal spaniol. Francezul a marcat primul gol al partidei deja în minutul 7. Apoi, spre sfârșitul primei reprize, Eduardo Camavinga a dublat avantajul oaspeților. După care, Mbappé a stabilit scorul final în minutul 59. Decarul Realului a ajuns deja la 30 de goluri marcate în acest sezon în toate competițiile, atât pentru echipa sa de club, cât și pentru cea națională.
12:00
„Educația nu se face cu promisiuni”: Cadrele didactice avertizează că sistemul cedează sub presiunea salariilor mici. Răspunsul premierului # Moldova1
Situația din sistemul educațional „este una critică”, iar salariile riscă să scadă în valoare reală odată cu înghețarea valorii de referință pentru 2026 la suma de 2.500 de lei, avertizează reprezentanții Federației Sindicale a Educației și Științei. Sindicatele cer majorarea valorii de referință și indexarea salariilor, în timp ce Guvernul promite să discute subiectul la anul viitor, în contextul unei noi legi a salarizării.
11:40
Premierul Munteanu, despre sistarea compensațiilor pentru energia electrică: „Din start era clar că e o măsură provizorie” # Moldova1
Compensațiile acordate de stat, în perioada februarie – decembrie 2025, pentru consumul energiei electrice nu vor mai fi achitate în 2026. Autoritățile afirmă că măsura a fost una provizorie, iar banii au venit dintr-un pachet de sprijin oferit de Uniunea Europeană.
11:30
DEFICIT bugetar de 20.9 miliarde de lei în 2026 – 5.5% din PIB | Ministrul finanțelor: „Jumătate va merge în investiții” # Moldova1
Bugetul Republicii Moldova pentru anul viitor a fost aprobat de Guvern cu venituri de 79.6 miliarde de lei și cheltuieli care depășesc 100.5 miliarde de lei. Astfel, deficitul pentru 2026 constituie 20.9 miliarde de lei sau a cincea parte din cheltuielile planificate.
11:20
Etapă spectaculoasă în Premier League! Arsenal Londra și-a consolidat poziția de lider în clasament, grație victoriei asupra lui lui FC Brentford. Chelsea Londra a pierdut surprinzător meciul cu Leeds United, iar Aston Villa a obținut o victorie dramatică în partida cu FC Brighton.
11:10
Centrul de Transfuzie din Bălți va fi modernizat după 55 de ani: „Condițiile actuale îngreunează munca echipelor medicale” # Moldova1
Clădirea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui din Bălți, construită acum 55 de ani și care nu a fost renovată niciodată până astăzi, va fi reabilitată. Lucrările vor fi realizate prin Proiectul Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE). Anual, instituția gestionează peste 18.000 de donări de sânge și asigură necesitățile pentru 14 raioane din nordul R. Moldova.
11:10
11:00
Napoli Calcio s-a calificat cu emoții în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Echipa antrenorului Antonio Conte a eliminat-o pe Cagliari Calcio abia în urma loviturilor de departajare.
10:30
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ: Conacul Janovski, unde a fost filmată pelicula „Lăutarii”, ar putea fi renovat # Moldova1
Una dintre cele mai vechi case boierești din Republica Moldova - conacul Janovski din satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, ar putea prinde viață după decenii de paragină. Conacul, sau ceea ce a mai rămas din el, este acum proprietate privată, iar noul stăpân, un antreprenor din Chișinău, vrea să-l restaureze capital.
10:30
Companiile din R. Moldova pot atrage mai multe investiții și crea locuri noi de muncă, dacă se unesc în clustere economice, după model european. În R. Moldova au fost create, până în prezent, 20 de astfel de clustere, iar alte câteva se află în proces de formare.
10:20
Paisprezece mașini evaluate la patru milioane de lei, care ar fi fost furate din Franța, au fost găsite în R. Moldova. Oamenii legii anunță că au destructurat gruparea specializată în contrabandă cu automobile în urma a 15 percheziții efectuare în Edineț, Anenii Noi și Ialoveni, vizând șase suspecți cu vârste între 35 și 50 de ani.
10:10
Laurențiu Pleșca: Chișinăul riscă să piardă controlul asupra dosarului transnistrean în negocierile Rusia - SUA # Moldova1
În contextul discuțiilor privind planul de pace din Ucraina, interesele statelor mici pot fi marginalizate în jocurile marilor puteri, iar Chișinăul riscă să piardă poziția strategică în dosarul transnistrean. Expertul în științe politice Laurențiu Pleșca a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că Republica Moldova trebuie să rămână vigilentă și să manifeste o diplomație activă în negocierile privind viitorul securității europene.
10:10
Produsele moldovenești își consolidează prezența în UE: noi indicații geografice în proces de recunoaștere # Moldova1
Produsele cu identitate locală din Republica Moldova - de la brânza de Popeasca și ceaiurile de la Zăbriceni, până la prunele de Lalova și pistilul de pe Valea Răutului - se află în proces de obținere a protecției europene, într-un moment în care Uniunea Europeană lansează și un nou sistem de indicații geografice pentru produsele artizanale și industriale. În timp ce tot mai mulți producători moldoveni caută acces la etichete precum Indicație Geografică Protejată (IGP) sau Denumire de Origine Protejată (DOP), UE extinde pentru prima dată acest model de protecție și pentru sticlărie, ceramică, bijuterii și alte meșteșuguri, consolidând piața unică a produselor autentice.
09:50
Percheziții CNA la Primăria Chișinău și agenți economici în dosare de corupție. Ion Ceban: „Vedem doar show-uri, fără nicio finalitate” # Moldova1
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, desfășoară joi, 4 decembrie, acțiuni de urmărire penală în cadrul mai multor dosare ce vizează acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi.
09:50
Rușii au atacat Odesa în noaptea de 4 decembrie cu drone kamikaze. În urma loviturilor au fost avariate o clădire administrativă și mai multe blocuri de locuit, iar autoritățile anunță că sunt persoane rănite.
