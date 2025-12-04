UTM ar putea absorbi Universitatea din Cahul: numărul mic de studenți și problemele financiare, principalele motive. Rectorul USM are obiecții
Moldova1, 4 decembrie 2025 15:40
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) ar putea absorbi Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, principalele motive ar fi scăderea numărului de studenți și dificultățile bugetare cu care se confruntă instituția din sudul R. Moldova.
• • •
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) ar putea absorbi Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, principalele motive ar fi scăderea numărului de studenți și dificultățile bugetare cu care se confruntă instituția din sudul R. Moldova.
Președintele Asociației Băncilor: „Când spui unui partener european că poți face o plată SEPA, încrederea în R. Moldova crește imediat” # Moldova1
Sectorul bancar din Republica Moldova este astăzi „foarte sigur”, iar depozitele cetățenilor sunt protejate, susține președintele Asociației Băncilor (AB) din Republica Moldova, Dorel Noroc. Invitat la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, el a explicat cum funcționează regulile de prudență, a spus de ce oamenii pot avea încredere în bănci și a enumerat noutățile care îi așteaptă pe clienți în 2026.
Averile miniștrilor din Guvernul Munteanu | Portofolii financiare de peste 800.000 de dolari versus conturi cu mai puțin de 20.000 de lei # Moldova1
Declarațiile de avere ale membrilor noului Guvern al R. Moldova scot la iveală diferențe mari între veniturile și bunurile acestora: unii, precum premierul Alexandru Munteanu sau vicepremierul Eugeniu Osmochescu, au câștigat milioane în 2024 din consultanță sau investiții în străinătate, în timp ce alții, precum vicepremierul Vladimir Bolea sau ministrul Gheorghe Hajder, declară venituri modeste, economii reduse și chiar datorii semnificative.
„Într-un rând cu Iran și Coreea de Nord”. UE include Rusia în „lista neagră” a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor # Moldova1
Uniunea Europeană a pregătit o cerință privind includerea Rusiei în lista statelor cu risc înalt de spălare a banilor și finanțare a terorismului, scriu Politico, Le Monde și expertul anticorupție independent Ilia Șumanov. La momentul publicării informației, nu fusese făcut un anunț oficial, menționează currenttime.tv.
Al paisprezecelea copil, într-o familie din Anenii Noi: proaspăta mămică are și cinci nepoței # Moldova1
Lilia Balan, o femeie de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a devenit mamă pentru a 14-a oară, aducând pe lume o fetiță perfect sănătoasă, la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău. Nou-născuta a venit pe lume miercuri, 3 decembrie, printr-o operație cezariană complexă, care s-a desfășurat fără complicații.
MAI avertizează: petardele, interzise și fără artificii după ora 22:00. Ce trebuie să știe cetățenii # Moldova1
Petardele și bateriile de petarde sunt complet interzise în Republica Moldova, iar focurile de artificii pot fi utilizate doar în condiții stricte, inclusiv respectând interdicția aplicată între orele 22:00 și 07:00. Precizările au fost făcute de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului de joi, 4 decembrie.
Procuror demis după hărțuirea unei studente. CSP: „Orice comportament care afectează demnitatea umană este inacceptabil” # Moldova1
Procurorul Igor Buliga, din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani, a fost eliberat din funcție prin decizia Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din 4 decembrie. Procedura disciplinară a fost inițiată în contextul acuzațiilor de hărțuire sexuală a unei studente.
De la noțiune la lege | Ministrul Emil Ceban sprijină adoptarea unei legi a malpraxisului # Moldova1
Legea privind malpraxisul medical ar putea reveni în atenția publică după ce ministrul Sănătății, Emil Ceban, și-a exprimat sprijinul pentru adoptarea ei. Importanța unei astfel de legi, care să prevadă un mecanism coerent de responsabilizare și de acordare echitabilă a despăgubirilor, a fost subliniată în repetate rânduri de specialiști și de cadrele medicale.
Mark Rutte, după reuniunea miniștrilor NATO: „Încălcările rusești ale spațiului aerian al R. Moldova sunt inacceptabile” # Moldova1
NATO urmărește îndeaproape situația de securitate a Republicii Moldova, după repetatele încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești, fenomen pe care secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, îl consideră „iresponsabil și inacceptabil”. Rutte a subliniat, pe 4 decembrie, că NATO, Republica Moldova și statele aliate din vecinătate, în special România, își coordonează „îndeaproape” pașii, pentru a gestiona riscurile tot mai ridicate la adresa populației civile.
Omor, furt și atac asupra unui polițist: autorul crimei de la Ciocana a ajuns pe banca acuzaților # Moldova1
Bărbatul care a împușcat mortal o femeie de 60 de ani, în noaptea de 14 spre 15 aprilie curent, într-o locuință din Chișinău, i-a sustras 86.000 de lei și a fugit de la fața locului va ajunge pe banca acuzaților.
Iulian Groza, înaintea Forumului de Integrare Europeană: „R. Moldova nu are alternative. Aderarea la UE este o alegere existențială pentru noi” # Moldova1
Republica Moldova se pregătește pentru cea de-a 11-a ediție a Forumului de Integrare Europeană, eveniment care vine într-un moment-cheie pentru parcursul european al țării. Tema este una amplă, iar așteptările – mari: de la negocierea capitolelor de aderare, până la modul în care societatea și mediul de afaceri se mișcă în aceeași direcție. Aderarea la Uniunea Europeană (UE) este „o alegere existențială” pentru R. Moldova, spun experții.
Cheltuieli mai mari cu 10.5% pentru medicină | Contribuția asiguraților rămâne neschimbată: 9% din salariu sau 12.636 de lei în sumă fixă # Moldova1
Moldovenii vor plăti anul viitor pentru asigurarea medicală obligatorie 12.636 de lei sau 9% sub formă de contribuție procentuală din salariu și alte venituri. Chiar dacă sumele și cotele procentuale rămân neschimbate de mai mulți ani, iar pentru unele categorii este prevăzută o contribuție redusă de 5.686 lei, autoritățile estimează încasări în creștere. Proiectul a fost aprobat de Guvern în ședința din 4 decembrie.
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA. Ceban: „Vedem doar show-uri”. CNA publică interceptări telefonice # Moldova1
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, au fost reținute de Centrul Național Anticorupție (CNA), într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice.
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului # Moldova1
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului. Sărbătoarea „Vovideniei” sau a „Ovideniei”, așa cum mai este ea cunoscută în popor, amintește de momentul în care Fecioara Maria, la vârsta de trei ani, a fost adusă de părinții săi, Ioachim și Ana, la Templul din Ierusalim, întru împlinirea unei făgăduințe către Dumnezeu.
Drona transportată cu motocultorul, la Sângerei: situație „ciudată”, dar care trebuie „tratată cu seriozitate” # Moldova1
Deși cazul de la Pepeni, Sângerei, unde un localnic a fost surprins în timp ce transporta o dronă cu motocultorul, este „ciudat”, situația trebuie tratată cu seriozitate.Autoritățile atrag atenția asupra pericolului reprezentat de drone - fie că acestea sunt depistate la sol, în câmp sau în apropierea gospodăriilor.
Urmăreau proprietarii cu camere ascunse, apoi sustrăgeau bunurile din locuințe: doi bărbați, plasați în arest # Moldova1
Instalau în prealabil camere de supraveghere camuflate pentru a monitoriza deplasările proprietarilor și, atunci când aceștia nu se aflau la domiciliu, intrau și sustrăgeau bunuri din locuințe. Așa acționau doi bărbați de 37 și 44 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană.
Competiție fotbalistică de mare anvergură în Republica Moldova: țara noastră va fi gazda Campionatului European de fotbal pentru „juniorii sub 17 ani” # Moldova1
O nouă competiție fotbalistică de mare anvergură urmează a fi găzduită de Republica Moldova! Comitetului Executiv al UEFA a anunțat că țara noastră va fi gazda turneului final al Campionatul European de fotbal pentru juniorii „sub 17 ani”. Competiția se va desfășura în anul 2029. Competiția lansează viitoarele superstaruri ale fotbalului european, iar cele mai bune echipe de pe „Bătrânul continent” vor lupta pentru marele trofeu. În 2023, la turneul final ce a avut loc în Ungaria, Lamine Yamal a marcat 4 goluri, iar doar un an mai târziu făcea senzație deja la nivel de seniori, când Spania a triumfat la Campionatul European din Germania anului 2024.
Pensia minimă, indexată cu 6.8% de la 1 aprilie 2026: principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat # Moldova1
Bugetul asigurărilor sociale pentru 2026, care prevede cheltuieli în valoare de 51.45 de miliarde de lei, include creșteri semnificative la pensii, indemnizații pentru copii, alocații pentru veterani și prestații pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, doar pentru pensionari sunt alocate 34 de miliarde de lei - o creștere de 11% față de anul 2025 iar indemnizația unică la naștere urcă la 21.886 de lei.
Real Madrid a pus capăt seriei de 3 meciuri fără victorii în La Liga! După 3 remize consecutive, echipa antrenorului Xabi Alonso a învins în deplasare pe Athletic Bilbao cu scorul de 3:0. Kylian Mbappé a fost din nou eroul clubului regal spaniol. Francezul a marcat primul gol al partidei deja în minutul 7. Apoi, spre sfârșitul primei reprize, Eduardo Camavinga a dublat avantajul oaspeților. După care, Mbappé a stabilit scorul final în minutul 59. Decarul Realului a ajuns deja la 30 de goluri marcate în acest sezon în toate competițiile, atât pentru echipa sa de club, cât și pentru cea națională.
„Educația nu se face cu promisiuni”: Cadrele didactice avertizează că sistemul cedează sub presiunea salariilor mici. Răspunsul premierului # Moldova1
Situația din sistemul educațional „este una critică”, iar salariile riscă să scadă în valoare reală odată cu înghețarea valorii de referință pentru 2026 la suma de 2.500 de lei, avertizează reprezentanții Federației Sindicale a Educației și Științei. Sindicatele cer majorarea valorii de referință și indexarea salariilor, în timp ce Guvernul promite să discute subiectul la anul viitor, în contextul unei noi legi a salarizării.
Premierul Munteanu, despre sistarea compensațiilor pentru energia electrică: „Din start era clar că e o măsură provizorie” # Moldova1
Compensațiile acordate de stat, în perioada februarie – decembrie 2025, pentru consumul energiei electrice nu vor mai fi achitate în 2026. Autoritățile afirmă că măsura a fost una provizorie, iar banii au venit dintr-un pachet de sprijin oferit de Uniunea Europeană.
DEFICIT bugetar de 20.9 miliarde de lei în 2026 – 5.5% din PIB | Ministrul finanțelor: „Jumătate va merge în investiții” # Moldova1
Bugetul Republicii Moldova pentru anul viitor a fost aprobat de Guvern cu venituri de 79.6 miliarde de lei și cheltuieli care depășesc 100.5 miliarde de lei. Astfel, deficitul pentru 2026 constituie 20.9 miliarde de lei sau a cincea parte din cheltuielile planificate.
Etapă spectaculoasă în Premier League! Arsenal Londra și-a consolidat poziția de lider în clasament, grație victoriei asupra lui lui FC Brentford. Chelsea Londra a pierdut surprinzător meciul cu Leeds United, iar Aston Villa a obținut o victorie dramatică în partida cu FC Brighton.
Centrul de Transfuzie din Bălți va fi modernizat după 55 de ani: „Condițiile actuale îngreunează munca echipelor medicale” # Moldova1
Clădirea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui din Bălți, construită acum 55 de ani și care nu a fost renovată niciodată până astăzi, va fi reabilitată. Lucrările vor fi realizate prin Proiectul Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE). Anual, instituția gestionează peste 18.000 de donări de sânge și asigură necesitățile pentru 14 raioane din nordul R. Moldova.
Napoli Calcio s-a calificat cu emoții în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Echipa antrenorului Antonio Conte a eliminat-o pe Cagliari Calcio abia în urma loviturilor de departajare.
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ: Conacul Janovski, unde a fost filmată pelicula „Lăutarii”, ar putea fi renovat # Moldova1
Una dintre cele mai vechi case boierești din Republica Moldova - conacul Janovski din satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, ar putea prinde viață după decenii de paragină. Conacul, sau ceea ce a mai rămas din el, este acum proprietate privată, iar noul stăpân, un antreprenor din Chișinău, vrea să-l restaureze capital.
Companiile din R. Moldova pot atrage mai multe investiții și crea locuri noi de muncă, dacă se unesc în clustere economice, după model european. În R. Moldova au fost create, până în prezent, 20 de astfel de clustere, iar alte câteva se află în proces de formare.
Paisprezece mașini evaluate la patru milioane de lei, care ar fi fost furate din Franța, au fost găsite în R. Moldova. Oamenii legii anunță că au destructurat gruparea specializată în contrabandă cu automobile în urma a 15 percheziții efectuare în Edineț, Anenii Noi și Ialoveni, vizând șase suspecți cu vârste între 35 și 50 de ani.
Laurențiu Pleșca: Chișinăul riscă să piardă controlul asupra dosarului transnistrean în negocierile Rusia - SUA # Moldova1
În contextul discuțiilor privind planul de pace din Ucraina, interesele statelor mici pot fi marginalizate în jocurile marilor puteri, iar Chișinăul riscă să piardă poziția strategică în dosarul transnistrean. Expertul în științe politice Laurențiu Pleșca a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că Republica Moldova trebuie să rămână vigilentă și să manifeste o diplomație activă în negocierile privind viitorul securității europene.
Produsele moldovenești își consolidează prezența în UE: noi indicații geografice în proces de recunoaștere # Moldova1
Produsele cu identitate locală din Republica Moldova - de la brânza de Popeasca și ceaiurile de la Zăbriceni, până la prunele de Lalova și pistilul de pe Valea Răutului - se află în proces de obținere a protecției europene, într-un moment în care Uniunea Europeană lansează și un nou sistem de indicații geografice pentru produsele artizanale și industriale. În timp ce tot mai mulți producători moldoveni caută acces la etichete precum Indicație Geografică Protejată (IGP) sau Denumire de Origine Protejată (DOP), UE extinde pentru prima dată acest model de protecție și pentru sticlărie, ceramică, bijuterii și alte meșteșuguri, consolidând piața unică a produselor autentice.
Percheziții CNA la Primăria Chișinău și agenți economici în dosare de corupție. Ion Ceban: „Vedem doar show-uri, fără nicio finalitate” # Moldova1
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, desfășoară joi, 4 decembrie, acțiuni de urmărire penală în cadrul mai multor dosare ce vizează acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi.
Rușii au atacat Odesa în noaptea de 4 decembrie cu drone kamikaze. În urma loviturilor au fost avariate o clădire administrativă și mai multe blocuri de locuit, iar autoritățile anunță că sunt persoane rănite.
Autoritățile din München sancționează proprietarii de locuințe neocupate: amenzi de 230.000 de euro # Moldova1
Găsirea unei locuințe în München este o sarcină dificilă. Piața imobiliară din capitala Bavariei este considerată una dintre cele mai tensionate din Germania: prețurile la chirii cresc, iar oferta devine tot mai redusă. De aceea, autoritățile au introdus măsuri speciale pentru proprietarii de locuințe care sunt folosite ilegal pentru închiriere, transformate în birouri sau pur și simplu sunt lăsate goale. Acestea sunt reglementate de legea „privind interzicerea utilizării neconforme a spațiului locativ”. Legea poate fi aplicată în orașe, regiuni sau districte unde situația locuințelor este deosebit de dificilă, transmite DW.
Percheziții în dosarul destabilizărilor și dezordinilor în masă în R. Moldova: INI, PCCOCS și „Fulger” descind în toată țara # Moldova1
Peste 50 de percheziții sunt desfășurate joi, 4 decembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova în cadrul unei cauze penale inițiate pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunile vizează un dosar ce se referă inclusiv la deplasările și instruirile efectuate în Serbia, în vara–toamna acestui an, de către persoane suspectate că ar fi fost antrenate în planificarea unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că întâlnirea pe care reprezentanții săi, Steven Witkoff și Jared Kushner, au avut-o la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin și echipa acestuia a fost „destul de reușită”. Liderul american a comentat discuțiile miercuri, 3 decembrie, în fața jurnaliștilor de la Casa Albă.
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ: Un antreprenor din Chișinău vrea să restaureze conacul boieresc din Gura Bâcului # Moldova1
Una dintre cele mai vechi case boierești din Republica Moldova - conacul Janovski din satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, ar putea prinde viață după decenii de paragină. Conacul, sau ceea ce a mai rămas din el, este acum proprietate privată, iar noul stăpân, un antreprenor din Chișinău, vrea să-l restaureze capital. Investiția se ridică la câteva milioane de lei, însă lucrările trebuie să treacă printr-un adevărat labirint birocratic. Și asta pentru că acest conac este inclus în registrul monumentelor ocrotite de stat. Moșia a devenit cunoscută și după ce acolo s-au filmat mai multe scene din celebrul film „Lăutarii” al regizorului Emil Loteanu.
Creștinii ortodocși sărbătoresc Intrarea Maicii Domnului în Biserică pe stil vechi, prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului # Moldova1
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Intrarea Maicii Domnului în Biserică pe stil vechi, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului. În tradiția creștină, sărbătoarea este cunoscută în popor sub numele de Vovidenia sau Ovidenia și amintește de momentul în care Fecioara Maria, la vârsta de trei ani, a fost dusă de părinții săi, Ioachim și Ana, la Templul din Ierusalim, în împlinirea unei făgăduințe către Dumnezeu.
Agricultorii vor putea produce energie și cultiva plantațiile simultan. Ministerul Energiei lansează ghidul agrivoltaic dedicat sectorului agricol # Moldova1
Agricultorii din Republica Moldova vor avea posibilitatea să combine cultivarea plantațiilor cu producerea de energie regenerabilă. Ministerul Energiei a publicat primul ghid dedicat sistemelor agrivoltaice din țară - „Cultivarea soarelui și pământului: Deblocarea dublului potențial al Moldovei”. Ghidul explică modul în care panourile solare pot fi instalate direct pe terenurile agricole, fără modificarea categoriei de folosință.
Corespondență Dan Alexe | Care mai e situația activelor rusești blocate în UE care nu pot fi confiscate # Moldova1
Uniunea Europeană a înghețat active rusești în valoare de sute de miliarde de euro, inclusiv rezerve ale băncii centrale a Rusiei în Europa, în urma invaziei din Ucraina în februarie 2022 - cea mai severă sancțiune împotriva Moscovei de până acum. Euroclear deține majoritatea acestor active rusești înghețate, în valoare totală de peste 180 de miliarde de euro.
Conducerea TRM, audiată în Parlament. Vlad Țurcanu: „Am îndepărtat aproape toate criticile care au fost la adresa Teleradio-Moldova și a mea” # Moldova1
Modul în care Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a utilizat resursele financiare și patrimoniul public, în perioada anilor 2023 - 2024, a fost dezbătut, pe 3 decembrie, la audierile parlamentare organizate pe marginea constatărilor din raportul de audit al Curții de Conturi. Managementul TRM a subliniat că instituția a eliminat anumite practici semnalate în audit și și-a exprimat deschiderea pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi.
Conducerea TRM în urma audierilor în Parlament: Majoritatea criticilor din raportul Curții de Conturi au fost îndepărtate # Moldova1
Modul în care Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a utilizat resursele financiare și patrimoniul public în perioada anilor 2023-2024 a fost miercuri dezbătut în cadrul audierilor parlamentare în baza raportului de audit al Curții de Conturi. Managementul TRM a subliniat că instituția a eliminat anumite practici semnalate în audit și și-a exprimat deschiderea pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi.
Decizie istorică la Bruxelles: Uniunea Europeană a convenit să renunțe complet la gazele rusești până în 2027. Consiliul European și Parlamentul European au ajuns la un acord care prevede interzicerea treptată, dar obligatorie din punct de vedere legal, a importurilor de gaze naturale - atât lichefiate, cât și prin conducte - din Federația Rusă.
Tradiția „Poșta lui Moș Crăciun” continuă: povești, surprize și dorințe împlinite pentru copii # Moldova1
Magia sărbătorilor de iarnă începe să se simtă tot mai intens. Primele scrisori pentru Moș Crăciun au ajuns deja la Poșta Moldovei, care a dat startul campaniei „Poșta lui Moș Crăciun”. Zeci de copii au venit să-i scrie Moșului cele mai sincere dorințe - de la cărți și daruri modeste, până la sănătate, pace și împlinirea visurilor. Cel mai așteptat moment pentru cei mici a fost chiar apariția lui Moș Crăciun, care a stat de vorbă cu fiecare. Proiectul, devenit o tradiție îndrăgită, aduce an de an emoție, surprize și povești care se transformă, pentru copii, în adevărate miracole.
Sondaj: Peste 51% dintre ucraineni sunt gata să protesteze împotriva compromisurilor în discuțiile de pace # Moldova1
Majoritatea ucrainenilor, mai exact 51,4%, declară că ar participa la acțiuni de protest dacă, în timpul negocierilor, Ucraina ar aproba compromisuri inacceptabile, arată rezultatele unui sondaj realizat de Info Sapiens la comanda Centrului „Novaia Europa”, relatează „Evropeiskaia Pravda”. Doar aproximativ 5% dintre cetățenii consideră pe deplin acceptabile concesiile teritoriale din partea Ucrainei.
O echipă de asistență medicală urgentă din Ungheni a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții, pe 2 decembrie, incident calificat de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) drept un act de violență grav și inacceptabil. Deși se aflau în situație de risc major, medicii au reușit să acorde ajutorul necesar și să transporte pacienta la spital.
„Formatul 5+2 nu mai este valabil”: Guvernul elaborează o strategie pentru reintegrarea R. Moldova. Expert: E necesar un plan de acțiuni pentru fiecare minister # Moldova1
Guvernul de la Chișinău elaborează în prezent o strategie de reintegrare a R. Moldova, întrucât formatul de dialog „5+2” nu mai este valabil, a anunțat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului din 3 decembrie.
De la bombe din al Doilea Război Mondial, la drone rusești: provocările geniștilor din R. Moldova # Moldova1
În filme totul e simplu – alegi firul roșu sau albastru și salvezi lumea! În realitate, munca geniștilor este mult mai complicată. De cele mai multe ori, nu există deloc fire, iar specialiștii se pot confrunta în orice moment cu situații complet imprevizibile. În Republica Moldova, sunt desfășurate constant exerciții de neutralizare a dispozitivelor explozive.
