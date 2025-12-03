Ajutorul de stat va fi supus unui control sporit
Logos-Press, 3 decembrie 2025 13:15
Guvernul intenționează să introducă o interdicție privind acordarea de noi ajutoare de stat companiilor care nu au returnat fondurile obținute anterior în mod ilegal, precum și să simplifice procedura de notificare în cazul modificării valorii acestora”, a raportat Logos Press.
Ministerul Educației propune o reformă majoră care ar reduce numărul de școli, ar transforma unele dintre ele în grădinițe și ar permite școlilor să își gestioneze singure finanțele”, relatează Logos Press.
Vremea moderat caldă și umedă în prima săptămână a lunii decembrie va întârzia finalizarea recoltării culturilor din grupa a doua, – informează Logos Press.
Conform proiectului Legii bugetului pentru anul 2026, deficitul bugetului public național va depăși cifra actuală și va ajunge la un nivel de 5,7% din PIB, în timp ce anul acesta se estimează că va fi de 5,04%, informează Logos Press.
În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, Moldova desfășoară campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” sub sloganul general „Moldova fără violență”, informează Logos Press.
Potrivit rezultatelor concursului internațional Effervescents du Monde 2025, care are loc în Burgundia franceză, Moldova a fost inclusă în lista Top-10 cele mai bune vinuri spumante, – informează Logos Press.
Primăria Municipiului Chișinău se alătură proiectului european „SUSDEST-NET Black Sea Sustainable Destinations Network”, conceput pentru a rezolva problemele comune din regiunea bazinului Mării Negre, – informează Logos Press.
Soții Vitali și Anastasija Spinu au cucerit medaliile de aur în competiția de karate-shotokan pentru adulți din cadrul Grand Prix-ului de la Belgrad (Serbia), în timp ce Daniel Mutelica a fost cel mai bun dintre tinerii sportivi, – informează Logos Press.
În cadrul unei reuniuni a Consiliului Național de Securitate al Republicii Moldova, condusă de președintele Maia Sandu, a fost aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027, informează Logos Press.
Raionul Taarakli, singurul din țară creat pe baza principiului etno-cultural cu statutul de „Centru al bulgarilor din Moldova”, a început să implementeze multilingvismul în instituțiile de învățământ, – informează Logos Press.
Pragul de înregistrare ca plătitor de TVA va fi majorat de la 1,2 milioane LE la 1,5 milioane LE de la 1 ianuarie 2026, dacă o astfel de propunere este aprobată, a informat Logos Press.
Pentru a hrăni și îmbrăca cele 9,7-10 miliarde de oameni până în 2050, producția agricolă a planetei va trebui să crească cu 50%, necesitând cu 25% mai multă apă dulce și refacerea accelerată a terenurilor degradate, informează Logos Press.
Întreprinderile vor fi obligate să protejeze lucrătorii de fumul de tutun și de monitoare # Logos-Press
Întreprinderile trebuie să ia măsuri pentru a proteja nefumătorii de disconfortul cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului, a informat Logos Press.
Creșterea anuală a salariilor medii lunare în al treilea trimestru al anului 2025 a fost de aproximativ 10%, ceea ce se traduce printr-o creștere de 2% în termeni reali din cauza deprecierii inflației, a raportat Logos Press.
Cetățenii moldoveni lucrează în medie 37 de ore pe săptămână, iar țara noastră ocupă locul 80 în clasamentul mondial al orelor de muncă, conform World Population Review, – informează Logos Press.
În 2024, situațiile de urgență și incendiile din Republica Moldova au provocat moartea a 118 persoane și pagube de aproape 4,85 miliarde de lei, informează Logos Press.
Aproximativ 75 % dintre europeni au fost nevoiți să reducă cheltuielile pentru a face față plăților ipotecare în 2025, a raportat Logos Press.
Vienna Insurance Group (VIG) a achiziționat prin negociere directă 30.000 de acțiuni (5%) în valoare totală de 10,8 milioane de lei deținute de întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova în compania Moldasig S.A., – informează Logos Press.
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie 2025 pentru a desfășura consultări anuale în conformitate cu prevederile Statutului FMI, informează Logos Press.
Al doilea club de fotbal care a părăsit Superliga 2025/26 la finalul primei etape a fost Politehnica-UTM, informează Logos Press.
Data de 1 decembrie din acest an se înscrie în sloganul general „Depășirea eșecului, transformarea răspunsului la SIDA”, care semnifică necesitatea de a consolida eforturile și inovațiile în diferite contexte, inclusiv economice, pentru a proteja sănătatea publică, a informat Logos Press.
Un lot de 5 000 kg de ulei de palmier a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară (ANSA) direct la depozitul importatorului, a informat Logos Press.
De la 1 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) va pune în circulație moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, – informează Logos Press.
Marina Bzovîi, administratorul parcului virtual Moldova IT (MITP), a declarat pentru publicația românească hotnews.ro că salariile în această asociație a companiilor TIC pot ajunge la 30.000 de euro, relatează Logos Press.
Comisia Națională pentru Piețele Financiare (CNPF) are în vedere acordarea de competențe suplimentare, inclusiv un mecanism al așa-numitei „poliții administrative” pentru a opri tranzacțiile financiare neautorizate, – Logos Press.
Limitele anuale de împrumut ale statului au fost reduse, dar rămân principalul instrument de strângere de fonduri pentru buget, inclusiv din banii oamenilor, a raportat Logos Press.
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, Moldova a exportat 24.000 de tone de făină de grâu, în valoare de aproape 128 de milioane de lei, în timp ce a importat 21.600 de tone din această marfă, în valoare de 148 de milioane de lei, informează Logos Press.
Termenul pentru înregistrarea locuințelor construite fără autorizațiile necesare poate fi prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie 2028 și permite eliberarea gratuită a certificatelor, a informat Logos Press.
Timp de peste 10 ani, structurile UE nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la reglementările privind noile măsuri de protecție a pasagerilor aerieni, ceea ce a forțat companiile aeriene să adreseze, la 25 noiembrie, o scrisoare deschisă miniștrilor transporturilor din UE, solicitându-le să suspende încercările de aprobare a noilor măsuri timp de 6 luni și, în acest timp, să analizeze din nou cu atenție toate consecințele posibile, informează Logos Press.
Aniversarea „furtului de miliarde de dolari”: doar o cincime din fonduri au fost returnate # Logos-Press
În octombrie se împlinesc 10 ani de la retragerea licențelor celor trei bănci falimentate – „Banca Socială” S.A., „Unibank” S.A. și „Banca de Economii” S.A. De atunci, acestea au rambursat aproape 3 mlrd de lei din creditele de urgență, însă soldul rămas depășește 11 mlrd de lei, transmite Logos Press.
Conducerea Aeroportului Iași a început proiectarea unei parcări pentru mijloacele de transport în comun care sosesc din Moldova – informează Logos Press.
Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a publicat oficial alocarea tuturor echipelor naționale – participante la viitoarea Cupă Mondială – la coșuri înainte de tragerea la sorți, care va avea loc pe 5 decembrie la Kennedy Center din Washington, D.C. (SUA), – informează Logos Press.
Moldova va crea un cadru juridic mai clar și mai transparent în gestionarea proprietății de stat. Acest lucru este stipulat de amendamentele relevante la Legea privind gestionarea și deznaționalizarea proprietății publice, pe care Parlamentul le-a adoptat în prima lectură. Documentul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Moldova dezvoltă un mecanism de suspendare a colectării forțate a datoriilor în agricultură și de evitare a falimentului producătorilor existenți cu planuri de restructurare viabile.
Clubul de fotbal Boavista, care a devenit campion al Portugaliei în 2001, ar putea fi declarat în faliment și ar putea fi închis, a informat Logos Press.
Astăzi se împlinesc 32 de ani de la introducerea în circulație a leului moldovenesc, a relatat Logos Press.
„Căile Ferate din Moldova”, în cadrul lansării planificate a unei noi conexiuni între gara din Chișinău și aeroportul capitalei, a efectuat teste tehnice ale tronsonului feroviar Chișinău-Revaca.
Cetățenii moldoveni au economisit 1,4 milioane de euro pe comisioanele de transfer în prima lună de la aderarea Moldovei la zona unică de plăți în euro (SEPA), – Logos Press.
Consiliul Municipal Chișinău a aprobat în ședința sa din 28 noiembrie plata fondurilor pentru salariile cadrelor didactice, informează Logos Press.
Moldova este înaintea țărilor UE în ceea ce privește rata de frecventare a grădinițelor # Logos-Press
Moldova ocolește unele standarde europene în ceea ce privește educația timpurie: copiii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani frecventează grădinițele mai des decât în UE și primesc până la patru mese pe zi, în timp ce în Europa acestea sunt de maximum două, a raportat Logos Press.
Serviciul Vamal va primi asistență din partea Uniunii Europene în cadrul proiectului EU4Borders Security – Moldova cu un buget de 4 milioane de euro.
Până la sfârșitul anului 2025, există o șansă reală de a depăși exporturile fizice de anul trecut în sectorul horticol din Moldova numai în ceea ce privește vânzările de prune în străinătate, relatează Logos Press.
Cetățenii UE și membrii familiilor acestora vor putea solicita serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și se vor putea înregistra ca șomeri, a informat Logos Press.
Două treimi din energia electrică produsă în Moldova în perioada ianuarie-septembrie a provenit din surse regenerabile de energie, a raportat Logos Press.
Inspectoratul General pentru Migrație și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor intensifica eforturile de integrare a lucrătorilor străini pe piața muncii din Moldova, relatează Logos Press.
În Moldova, legislația privind funcționarea zonelor economice libere (ZEL) va fi armonizată cu dispozițiile noului Cod vamal pentru a face distincția între regimurile de antrepozitare și cele de producție.
În 2026, indemnizația forfetară pentru naștere va fi majorată la 21.886 de lei, informează Logos Press.
În primele nouă luni ale anului 2025, investițiile în capital fix în Moldova au crescut cu 17,0% (în prețuri comparabile) față de aceeași perioadă a anului 2024 și au totalizat 24,9 miliarde de lei, potrivit Logos Press.
Investitorii și comercianții de petrol urmăresc îndeaproape discuțiile privind o soluționare pașnică a conflictului militar din Ucraina, care ar putea duce la ridicarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc și la o creștere a ofertei acestuia pe piețele externe, ceea ce ar putea provoca o scădere bruscă a prețurilor la această marfă, a raportat Logos Press.
Fondul Monetar Internațional va furniza Ucrainei 8,1 miliarde de dolari ca parte a unui nou program de cooperare pentru următorii patru ani, a anunțat Logos Press.
