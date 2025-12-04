PeScurt // Fără schimbări. Costul poliței de asigurare medicală în sumă fixă va rămâne neschimbat în 2026, potrivit propunerilor din proiectului cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul viitor.
Agora.md, 4 decembrie 2025 12:20
PeScurt // Fără schimbări. Costul poliței de asigurare medicală în sumă fixă va rămâne neschimbat în 2026, potrivit propunerilor din proiectului cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul viitor.
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
12:20
Acum 30 minute
12:10
12:10
12:10
Acum o oră
11:50
11:50
Acum 2 ore
11:20
11:00
11:00
10:50
Acum 4 ore
10:20
10:10
10:00
09:40
09:40
09:20
09:20
09:10
09:00
08:40
Acum 6 ore
08:20
Acum 24 ore
22:00
21:10
19:40
18:30
18:20
18:00
17:50
17:40
17:00
16:50
16:40
16:30
16:00
16:00
15:00
15:00
14:50
14:10
14:00
14:00
14:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.