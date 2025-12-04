PeScurt // Fără schimbări. Costul poliței de asigurare medicală în sumă fixă va rămâne neschimbat în 2026, potrivit propunerilor din proiectului cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul viitor.

PeScurt // Fără schimbări. Costul poliței de asigurare medicală în sumă fixă va rămâne neschimbat în 2026, potrivit propunerilor din proiectului cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul viitor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md