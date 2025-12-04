Țara „sub asediul” perchezițiilor: Procurorii și mascații, cu peste 50 de descinderi în dosarul planurilor de destabilizare a R. Moldova

18:20

După ore de dezbateri în cadrul ședinței de audiere publică a Raportului de audit de la compania Teleradio-Moldova (TRM), inclusiv cu discuții pe mai multe încălcări în cadrul companiei, s-a constatat că contractul directorului TRM, care prevedea o compensație de 1,5 milioane de lei în cazul demiterii, ar fi fost semnat ilegal și fără mandatul Consiliului de Supraveghere. Opt persoane ar fi știut despre document, iar acum, opoziția cere organelor de drept să investigheze modul în care a fost perfectat actul. „Nu vreau să cred că există o înțelegere criminală între conducerea instituției și membrii Comisiei”, a declarat deputatul PDA, ALexandru Verșinin. „Nimeni nu a făcut un secret din aceasta”, a declarat în replică directorul TRM, Vlad Țurcanu.