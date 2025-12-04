Campionii curajului: Echipa Chișinău-1 ridică trofeul în primul campionat de mini-fotbal pentru nevăzători
UNIMEDIA, 4 decembrie 2025 07:30
Formația Chișinău-1 a devenit câștigătoarea primei ediții a campionatului Moldovei la mini-fotbal pentru nevăzători. Competiția s-a desfășurat pe 3 decembrie, de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, la Joma Arena din Chișinău, scrie FMF.
• • •
Acum 10 minute
07:40
Pe 4 decembrie 2025, cerul nopții se pregătește să ofere un spectacol memorabil, ultima Lună Plină a anului. Cunoscută popular drept „Luna Rece” aceasta va străluci cu putere, marcând încheierea ciclului lunar, transmite observatornews.ro.
Acum 30 minute
07:30
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant noroasă, cu șanse de precipitații ușoare, iar cerul va rămâne în mare parte acoperit pe parcursul zilei, fără schimbări semnificative ale condițiilor atmosferice.
Acum o oră
07:10
(video) Un ciclon polar „mătură” Statele Unite. Furtuna a adus temperaturi de -26 grade Celsius # UNIMEDIA
Un ciclon polar mătură Statele Unite. Furtuna de zăpadă a adus temperaturi record, în unele oraşe, de minus 26 de grade Celsius şi un strat de omăt de aproape 30 de centimetri. Traficul a fost paralizat, iar sute de incidente au avut loc, scrie observatornews.ro.
Acum 12 ore
22:10
(video) Dodon, despre vizita lui Grosu în SUA: „Am aflat din presă că nu vor avea loc ședințele. S-a dus să caute bani, ei sunt într-un impas foarte mare” # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, deputatul Igor Dodon, susține că vizita președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în Statele Unite ale Americii ar avea legătură cu problemele financiare ale țării. Oficialul menționează că a aflat din presă că ședințele Legislativului nu vor avea loc în această perioadă. „S-a dus să caute bani. Ei sunt într-un impas foarte mare”, a declarat liderul PSRM la o emisiune de la Realitatea.
21:40
(foto) Descoperire „strălucitoare” la Aeroport: O nerezidentă a încercat să zboare la Londra cu două lingouri și 10 monede de aur, dar a rămas fără ele # UNIMEDIA
O femeie nerezidentă a fost depistată de polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali, încercând să transporte ilicit lingouri și monede presupuse a fi din aur prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.
21:10
(video) Un curier de droguri, reținut în capitală, cu „marfa” la el: Ce au descoperit polițiștii în timpul perchezițiilor de la domiciliu # UNIMEDIA
Un curier de droguri a fost reținut de oamenii legii. Tânărul de 24 de ani a fost surprins în momentul în care amplasa substanțe narcotice în ascunzișuri, anunță Poliția.
21:10
A fost ales succesorul Laurei Codruța Kövesi la Parchetul European. Cine este Andrés Ritter # UNIMEDIA
Comisia LIBE din Parlamentul European a votat miercuri seară candidatul pe care îl va susține pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European (EPPO), în contextul în care mandatul Laurei Codruța Kövesi expiră în 2026, scrie adevărul.ro.
20:50
Un bărbat de 47 de ani din Florești, dispărut de mai bine de o lună: Unde a fost văzult ultima dată # UNIMEDIA
Un bărbat de 47 de ani din satul Bezeni, raionul Florești, este căutat de mai bine de o lună. Acesta ar fi dispărut pe data de 26 octombrie a anului curent.
20:40
(foto) Bronz pentru Moldova: Sportivii Igor Beșleagă și Liviu Maluda au urcat pe podium la Campionatul Mondial de lupte la brâu # UNIMEDIA
Sportivii moldoveni Igor Beșleagă și Liviu Maluda au cucerit două medalii de bronz la Campionatul Mondial de lupte la brâu. Competiția a avut loc în orașul Fujairah din Emiratele Arabe Unite, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
20:40
Un fost deputat din Croaţia şi fiul său sunt acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute # UNIMEDIA
Doi bărbați au fost puși sub acuzare în Croația, suspectați că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în mai multe țări europene, a anunțat miercuri procuratura, relatează AFP, citată de hotnews.ro.
20:20
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow împotriva rachetelor # UNIMEDIA
Germania a devenit miercuri prima ţară din Europa care a desfăşurat sistemul israelian de apărare antiaeriană Arrow, conceput pentru a intercepta rachete balistice cu rază medie de acţiune, precum Oreşnikul rusesc (rachetă balistică cu raza intermediară de acţiune /IRBM/), în încercarea de a contracara ceea ce consideră a fi ameninţarea în creştere din partea Moscovei, informează Reuters, citată de digi24.ro.
20:20
Din secretar de stat, în consilierul lui Emil Ceban: Corneliu Ciorici de la Ministerul Sănătății s-a ales cu o funcție nouă # UNIMEDIA
Corneliu Ciorici a fost eliberat din funcția de secretar de stat în domeniul digitalizării în baza cererii de demisie. În continuare, acesta va ocupa funcția de consilier al ministrului Sănătății, Emil Ceban, în domeniul digitalizării.
20:10
„Tăt normal, dar sunt probleme!” Stamate critică deciziile Guvernului: Vin facturi mai mari, datorii mai adânci și radare care nu văd ce trebuie # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, critică deciziile aprobate astăzi de Guvernul Munteanu. „Totul e sub control… doar că acest control vine cu facturi mai mari, datorii mai adânci și radare care nu văd ce trebuie”, a scris politiciana.
19:50
(video) Nosatîi a anunțat că Moldova va procura sisteme noi de apărare, cu puțin timp înainte să se afle despre drona de la Pepeni: Trebuie să fie produse întâi # UNIMEDIA
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, anunță când va ajunge în Republica Moldova un nou radar pentru detectarea dronelor, unul „mult mai performant” decât precedentul. Acesta urmează să fie livrat la începutul anului viitor. Totodată, autoritățile planifică să achiziționeze și sisteme noi de apărare, lucru care, însă, nu se va întâmpla în perioada imediat următoare.
19:50
Google înlocuiește titlurile știrilor cu expresii bazate pe inteligență artificială. Jurnaliștii critică experimentul # UNIMEDIA
Google experimentează înlocuirea titlurilor de știri din fluxul său personalizat Discover cu fraze scurte generate de inteligența artificială. Reporterii de la The Verge au observat că unele dintre aceste titluri erau înșelătoare, lipsite de sens sau contraziceau conținutul articolelor. Editorii spun că acest lucru le distruge munca și îi induce în eroare pe cititori. În schimb, compania numește acest lucru „un mic experiment cu interfață utilizator”, scrie adevarul.ro.
19:40
19:20
(video) A făcut geamul troleibuzului țăndări, după ce a fost dat jos: Un individ beat, s-a dat în spectacol, la o stație de la Buiucani # UNIMEDIA
Un bărbat aflat în stare de ebrietate ar fi fost dat jos din troleibuzul nr. 21. În replică, acesta a spart geamul ușii autovehiculului. Incidentul s-a produs la stația „Flacăra”, din sectorul Buiucani.
19:10
(video) „Nu sunt de la Cristi”: Reacția mamei lui Katy Black la noul buchet imens primit de fiica sa de la un admirator secret # UNIMEDIA
Pentru Katy Black, perioada de după divorț nu aduce doar schimbări majore în viața personală, ci și… surprize neașteptate. Influencerița a dezvăluit că, în ultimele zile, este curtată intens de un admirator misterios, care pare hotărât să îi aducă zâmbetul pe buze cu orice preț. După ce s-a afișat în mediul online cu buchete impunătoare de flori, bloggerița a anunțat fanii că recent a mai primit unul deja de 151 trandafiri roșii. Tânăra fericită a împărtășit momentul cu mama sa care a reacționat pozitiv la admiratorul secret al fiicei, scrie shok.md.
19:00
Rusia este deschisă negocierilor cu SUA pentru pace în Ucraina. Vladimir Putin a acceptat unele propuneri americane # UNIMEDIA
Kremlinul a anunţat miercuri că preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat unele propuneri din planul de pace american pentru Ucraina şi le-a respins pe altele ca fiind inacceptabile, scrie protv.ro.
Acum 24 ore
18:40
Poliția, cu detalii despre drona de la Pepeni: „Doi bărbați au dezasamblat-o și i-au scos motorul, apoi au adus-o în sat. E de tip Gerbera, pentru a induce în eroare” # UNIMEDIA
Oamenii legii oferă noi detalii despre drona descoperită în apropierea localității Pepeni din raionul Sîngerei. Potrivit Poliției, după ce au găsit aparatul de zbor sâmbătă, doi bărbați l-au dezmembrat, scoțând motorul și celelalte componente ale dispozitivului.
18:20
(video) „E ilegal”. Contractul scandalos cu o compensație de 1,5 mil. lei pentru șeful TRM va fi schimbat: Opt oameni au știut. Opoziția cere organelor de drept să investigheze documentul # UNIMEDIA
După ore de dezbateri în cadrul ședinței de audiere publică a Raportului de audit de la compania Teleradio-Moldova (TRM), inclusiv cu discuții pe mai multe încălcări în cadrul companiei, s-a constatat că contractul directorului TRM, care prevedea o compensație de 1,5 milioane de lei în cazul demiterii, ar fi fost semnat ilegal și fără mandatul Consiliului de Supraveghere. Opt persoane ar fi știut despre document, iar acum, opoziția cere organelor de drept să investigheze modul în care a fost perfectat actul. „Nu vreau să cred că există o înțelegere criminală între conducerea instituției și membrii Comisiei”, a declarat deputatul PDA, ALexandru Verșinin. „Nimeni nu a făcut un secret din aceasta”, a declarat în replică directorul TRM, Vlad Țurcanu.
18:00
(foto) Raton beat, găsit leșinat în toaleta unui magazin din Virginia, după ce a devastat rafturile cu băutură. Imagini virale cu „spărgătorul” # UNIMEDIA
Angajații unui magazin de băuturi din Ashland, Virginia, au făcut o descoperire surprinzătoare la început de săptămână. Au găsit un raton prăbușit în baia magazinului ABC, după ce în prealabil a vandalizat rafturile cu băuturi, consumând mai multe tipuri de alcool. Imaginile cu animalul au devenit, în scurt timp, virale, scrie adevarul.ro.
18:00
(video) Cu lecții despre droguri, studii de laborator și sistem de alertă timpurie: Comisia Națională Antidrog anunță cum va lupta cu fenomenul care a ajuns deja și în școli # UNIMEDIA
Ministra Afacerilo Interne, Daniella Misail Nichitin, ministrul Sănătății, Emil Ceban, precum și Valentina Olaru, secretară de stat a Ministerului Educației, care fac parte din Comisia Națională Antidrog au pezentat, într-un briefing de presă, primele constatări și măsuri prioritare pentru combaterea traficului și consumului de droguri, fenomen care s-a răspândit vertiginos în R. Moldova în ultima perioadă. Astfel, măsurile ce urmează a fi implementate țin atât de prevenție, începând de pe băncile școlilor, cât și de studierea noilor tipuri de substanțe interzise, apărute pe piața neagră, precum și de consolidarea serviciilor de tratament și reabilitare, în cadrul dispanserelor narcologice.
17:40
Ai fost sunat să-ți schimbi contorul? Fii atent, escrocii apelează din numele „Premier Energy” pentru a-ți colecta datele personale # UNIMEDIA
Premier Energy Distribution avertizează consumatorii despre apeluri frauduloase prin care persoane necunoscute solicită date personale sub pretextul schimbării contoarelor.
17:30
Fostul proprietar al Pornhub se oferă să cumpere activele străine ale Lukoil. A depus cererea la Trezoreria SUA # UNIMEDIA
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair - fost coproprietar al portalului de conținut pentru adulți Pornhub - s-a adresat Departamentului Trezoreriei SUA cu o solicitare de a cumpăra activele externe ale „Lukoil”, companie aflată sub sancțiuni, relatează Reuters, citând două surse familiarizate cu situația, potrivit Moscow Times, citat de antena3.
17:20
„Săteanul a găsit drona de sâmbătă și astăzi a decis să o transporte acasă”. Poliția, după depistarea aparatului de zbor din Pepeni: Specialiștii îl vor examina # UNIMEDIA
Oamenii legii au venit cu detalii despre drona depistată în satul Pepeni din raionul Sîngerei. Potrivit Poliției, dispozitivul a fost găsit sâmbătă de un sătean, pe un deal din apropierea localității, iar astăzi acesta a decis să transporte obiectul acasă. „Specialiștii Secției Tehnico-Explozivǎ a Poliției urmează să o examineze în condiții speciale”, mai menționează autoritățile.
17:10
(video) „Doamne ferește, ce secret”. Emilian Crețu a mărturisit ce nume va purta nepoțelul său: „Cunosc un singur băiețel cu așa nume” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a dezvăluit public numele nepoțelului său, fiul surorii sale Maria. Micuțul se va numi Elisei, iar vestea a fost anunțată chiar de prezentatorul TV pe contul său de Instagram.
16:50
(video) Atac asupra conductei Drujba: Ungaria și Slovacia, afectate de blocajul petrolier rusesc # UNIMEDIA
O secțiune a conductei petroliere Drujba, una dintre principalele rute prin care petrolul rusesc ajunge în Europa Centrală, a fost distrusă într-o explozie în regiunea Taganrog, în sud-vestul Rusiei, scrie adevărul.ro.
16:40
(video) „S-a gândit că-i jucărie”. Noi detalii despre drona găsită la Pepeni. Primarul satului: „A fost depistată de un cetățean, care a pus-o în motobloc și a adus-o în comună” # UNIMEDIA
Primăria satului Pepeni a publicat imagini video cu drona descoperită recent în apropierea localității. Potrivit primarului Oleg Cernei, dispozitivul a fost găsit de un sătean care, în loc să anunțe autoritățile, a încărcat drona în remorca unui motocultor și a transportat-o în comună.
16:30
Șase focare de pestă porcină africană și rabie, înregistrate în mai multe localități din țară: ANSA a introdus măsuri de carantină # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că în perioada 20.11.2025 – 02.12.2025, pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat 2 focare de Pesta porcină africană (PPA) și 4 focare de Rabie.
16:20
(video) „Sărbătorim, în ciuda lacrimilor și tiraniei”. 54 de nunți, într-o singură zi, în Gaza: „O să locuim într-un cort” # UNIMEDIA
Mii de palestinieni s-au adunat marți, 2 decembrie, în Khan Younis, Gaza, pentru a sărbători nunta a 54 de cupluri care nu au putut să se căsătorească până acum din cauza bombardamentelor israeliene asupra teritoriului palestinian, scrie adevarul.ro.
16:10
Ultima oră! O dronă a fost depistată în satul Pepeni din Sîngerei. Imaginile, publicate de primarul localității # UNIMEDIA
O dronă a fost depistată în satul Pepeni din raionul Sîngerei. Imaginile au fost publicate de primarul localității, Oleg Cernei.
16:00
(video) Avocații lui Plahotniuc, despre lista martorilor apărării, acceptați de instanță: „Mulți sunt ușor șantajabili și riscă să nu se prezinte” # UNIMEDIA
„În spatele deciziei instanței de a aproba 27 de martori ai apărării lui Plahotniuc dintr-un total de peste 160 de persoane se ascund mai multe „tertipuri” și „mișcări” pentru a compromite procesul și construcția apărării”. Atenționările sunt făcute de avocatul Lucian Rogac și observatorul independent Fadei Nagacevschi, care susțin că „judecătorii au selectat intenționat un grup de martori despre care știu că, într-un număr mare, vor refuza să se prezintă în fața instanței”. Magistrații nu au comentat aceste declarații.
15:50
Crimă șocantă la Kemerovo: O elevă de 14 ani și iubitul ei au ucis mama fetei, pentru că o obliga să facă temele și nu o lăsa să iasă la întâlniri # UNIMEDIA
O tragedie cutremurătoare a avut loc în regiunea Kemerovo din Rusia. O adolescentă de 14 ani și iubitul ei, în vârstă de 16 ani, au fost reținuți de autorități după ce ar fi planificat și comis uciderea mamei fetei, transmiet SHOK.md.
15:30
„La mulți ani frumoși”. Interpreta Aura își sărbătorește astăzi ziua de naștere: „Cine, dacă nu eu merit tot ce e mai bun?!” # UNIMEDIA
Interpreta Aura își sărbătorește astăzi, 3 decembrie, ziua de naștere. Cu acest prilej, admiratorii și colegii de scenă i-au transmis cele mai calde urări: „La mulți ani frumoși, Aura! / Sănătate și fericire”. De asemenea, nici artista nu a ezitat să își dedice un mesaj profund, de ziua sa.
15:30
Kremlinul spune că Vladimir Putin nu respinge planul de pace al SUA: „Unele aspecte au fost acceptate, altele nu” # UNIMEDIA
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este greșit să se spună că Vladimir Putin a respins planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, transmite Ukrainska Pravda, citat de digi24.ro.
15:10
Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat la UNInterviu pentru UNIMEDIA că anul 2026 va fi un an al schimbărilor, iar ceea ce ține de bilanțul acestui an, fostul șef de stat l-a catalogat drept „Polnîi PAS”.
14:50
Un bărbat de 56 de ani, găsit fără viață lângă un bloc de locuit de pe strada Albișoara: Ce s-ar fi întâmplat # UNIMEDIA
Un bărbat de 56 de ani a fost găsit fără suflare pe strada Albișoara din Chișinău, după ce, potrivit primelor informații oferite de Poliție, ar fi căzut în gol de la etajul 7 al unui bloc de locuit.
14:40
Cât de bogat este cu adevărat Vladimir Putin? Declarații modeste și suspiciuni uriașe în jurul liderului rus # UNIMEDIA
Când Vladimir Putin a intrat în cursa pentru realegerea din 2024, Kremlinul a publicat declarațiile sale oficiale de avere. Pe hârtie, liderul de la Moscova pare un funcționar obișnuit, cu venituri modeste și aproape fără bunuri personale. Salariu, două apartamente, câteva mașini vechi și economii care nici măcar nu îl trec în categoria milionarilor, scrie Libertatea.
14:40
(video) Plimbări cu taxi prin Europa, achitate cu cardul corporativ de la TRM de „un hoț”? Țurcan: Se investighează cine l-a sustras # UNIMEDIA
Tensiuni la audierea publică a Raportului de audit de la compania Teleradio-Moldova (TRM). Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin a ridicat întrebări privind gestionarea banilor publici la instituție și a cerut un răspuns la întrebările care, potrivit lui, frământă opinia publică: „Se fură măcar 1 leu din banii publici la această companie? Nu vreau să cred, dar am dubii rezonabile”. La rândul său, directorul general al TRM, Vlad Țurcanu, pe de o parte, a recunoscut că sunt nereguli la televiziune, dar respinge acuzațiile de furt. Una dintre aceste situații este cu privire la cardul corporativ, care a fost folosit „de un hoț” pentru contractarea unor taxiuri în câteva capitale europene.
14:30
„Vă dau 2.000€ dacă închideți ochii”: Un moldovean, arestat în Italia, după ce a încercat să-i mituiască pe polițiști. Ce a vrut să „ascundă” # UNIMEDIA
Un bărbat moldovean în vârstă de 50 de ani a fost arestat la Mirandola, regiunea Emilia-Romagna, după ce a încercat să-i mituiască pe polițiști cu suma de 2.000 de euro pentru a-l scăpa de consecințele unui furt de motorină comis chiar la firma unde lucra. „Două mii de euro dacă închideți ochii” a fost, în esență, oferta repetată cu insistență oamenilor legii, transmite rotalianul.com.
14:20
Negocierile de pace, aruncate în aer, din nou: Delegația lui Trump nu se mai întâlnește cu Zelenski după discuțiile cu Putin # UNIMEDIA
O întâlnire planificată la Bruxelles între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi delegaţia americană care a fost în vizită la Vladimir Putin, care îl includea pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost anulată. Citând „surse”, corespondentul „Kyiv Post” la Washington DC, Alex Raufoglu, a scris pe X că „întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată” şi a menţionat că preşedintele ucrainean, care marţi a fost în Irlanda, se întoarce la Kiev, scrie digi24.ro.
14:10
(video) „Hai nu mă fă... ”: Dispută pe RCR, la margine de Hîncești. Un șofer, oprit de polițiști, pentru modul în care a trecut de indicatorul STOP # UNIMEDIA
Dispute pe Regulamentul Circulației Rutiere pe un traseu din Hîncești. Potrivit unor imagini postate pe rețelele de socializare, un șofer a fost somat de polițiști să oprească, pentru că nu s-ar fi oprit corect la indicatorul STOP. „Unde a trebuit să oprești?”, l-a întrebat polițistul.
14:00
Consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au declarat că fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal Chișinău „nu va participa la votarea modificărilor la bugetul pentru anul 2025, introduse sub controlul fracțiunilor MAN și PAS”.
14:00
(foto/video) Așa ceva, mai rar: Vedeta care și-a transformat locuința într-o pădure cu brazi de Crăciun # UNIMEDIA
Kim Kardashian se bucură de venirea sărbătorilor de iarnă și se vede. Vedeta internațională și-a obișnuit fanii cu modul inedit în care își pregătește casa pentru evenimente speciale, precum venirea Crăciunului. Într-un filmuleț recent, ea le-a dezvăluit fanilor cum arată casa ei. Este de-a dreptul spectaculoasă, scrie Can Can.
13:30
Șoferi, nu faceți plinul astăzi: Motorina se ieftinește cu 20 bănuți, mâine. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile maxime de referință la carburanții standard, aplicabile pentru 4 decembrie 2025. Astfel, prețul pentru un litru de motorină scade cu 20 de bani, iar pentru un litru de benzină - cu un ban.
13:10
Situațiile neprevăzute din trafic pot apărea oricând: defecțiuni tehnice, pană de cauciuc, probleme electrice sau accidente rutiere. În astfel de momente, intervenția promptă este esențială pentru siguranța șoferilor și fluidizarea traficului. Unul dintre serviciile specializate disponibile în Republica Moldova este Auto Club Asist, companie care oferă evacuator și tractări auto în Chișinău și pe teritoriul întregii țări.
13:10
(video) „Avem familii, facturi, credite.” Angajați RTEC, Spații Verzi și Salubrizare, la ședința CMC: Cerem doar să fim plătiți pentru munca noastră # UNIMEDIA
Angajați ai mai multor întreprinderi din capitală s-au adunat, astăzi, la ședința CMC, pentru a le cere consilierilor municipali să voteze ajustările la buget, ca să-și poată primi lefurile, în prag de sărbători. „Ne e teama că vom rămâne fără salarii pentru lunile noiembrie și decembrie”, a spus o angajată RTEC. „În spatele deciziei pe care o luați astăzi sunt familiile, copiii noștri și ziua noastră de mâine. Nu cerem privilegii, doar dreptul de a fi plătiți pentru munca pe care o facem cu demnitate și dăruire”, a adăugat o angajată de la Spații Verzi.
13:00
(video) „Пацан скрылся”. Accident în sectorul Rîșcani: Un șofer a intrat violent cu Ford-ul în două mașini, și-a lăsat automobilul și a fugit # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea a trei automobile a avut loc ieri pe o stradă din sectorul Rîșcani. Potrivit informațiilor, șoferul care s-ar face vinovat de accident a fugit de la fața locului.
