Din secretar de stat, în consilierul lui Emil Ceban: Corneliu Ciorici de la Ministerul Sănătății s-a ales cu o funcție nouă

14:40

Tensiuni la audierea publică a Raportului de audit de la compania Teleradio-Moldova (TRM). Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin a ridicat întrebări privind gestionarea banilor publici la instituție și a cerut un răspuns la întrebările care, potrivit lui, frământă opinia publică: „Se fură măcar 1 leu din banii publici la această companie? Nu vreau să cred, dar am dubii rezonabile”. La rândul său, directorul general al TRM, Vlad Țurcanu, pe de o parte, a recunoscut că sunt nereguli la televiziune, dar respinge acuzațiile de furt. Una dintre aceste situații este cu privire la cardul corporativ, care a fost folosit „de un hoț” pentru contractarea unor taxiuri în câteva capitale europene.