Judecător implicat în dosarul „Laundromat”, achitat inițial, declarat vinovat de Curtea de Apel. De ce pedeapsa nu va fi aplicată

Judecător implicat în dosarul „Laundromat”, achitat inițial, declarat vinovat de Curtea de Apel. De ce pedeapsa nu va fi aplicată

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md