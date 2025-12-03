R. Moldova vs „Park Avenue Capital”: Guvernul ar urma să aloce peste 5,4 milioane de lei pentru un arbitraj internațional (UPDATE)

Agora.md, 3 decembrie 2025 11:10

R. Moldova vs „Park Avenue Capital": Guvernul ar urma să aloce peste 5,4 milioane de lei pentru un arbitraj internațional (UPDATE)

Acum 15 minute
11:10
R. Moldova vs „Park Avenue Capital”: Guvernul ar urma să aloce peste 5,4 milioane de lei pentru un arbitraj internațional (UPDATE) Agora.md
Acum 30 minute
11:00
PeScurt // Mărfurile periculoase. Guvernul a votat simplificarea regulilor pentru transport. Astfel, a fost eliminată obligativitatea coordonării prealabile a traseelor pentru majoritatea transporturilor. Agora.md
11:00
PeScurt // De la Cancelaria de stst la Ministrul Justiției. Guvernul transferă clădirile de pe strada Libertății nr. 10 din Bălți către Ministerul Justiției, pentru a asigura spații corespunzătoare activității Biroului de Probațiune Bălți. Agora.md
11:00
PeScurt // Guvernul a aprobat programul de lucrări statistice pentru anul 2026. Acesta stabilește ce date și informații trebuie colectate de instituțiile publice pentru a produce statistici oficiale. Agora.md
Acum o oră
10:50
PeScurt // Regului noi privind instruirea în domeniul protecției civile. Pregătirea este obligatorie pentru specialiștii în protecția civilă și membrii formațiunilor benevole de pompieri și se consideră timp efectiv de muncă. Agora.md
10:50
PeScurt // Studiul solului. O metodă actualizată pentru evaluarea calității solurilor a fost aprobată de Guvern. Până acum, studiile se făceau după instrucțiuni vechi, „care nu mai corespund situației reale a terenurilor”, se arată în proiectul votat. Agora.md
10:50
PeScurt // De la autoritățile centrale, la cele locale. Guvernul transmite mai multe clădiri de stat către autoritățile locale din Ungheni, Telenești și Biruința. Agora.md
10:50
PeScurt // Investițiile publice. Toate ministerele vor trebui să desemneze, până la sfârșitul anului 2025, un coordonator responsabil de proiectele de investiții capitale. Agora.md
10:40
PeScurt // Control coordonat. Vor fi inițiate negocierile cu România pentru un acord care va permite efectuarea controlului vamal coordonat la punctul de trecere Lipcani–Rădăuți Prut, atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, pentru a fluidiza traficul și a simplifica procedurile. Agora.md
10:40
Circa 900 de mii de lei din Rusia: Ce venituri a declarat Igor Dodon pentru anul 2024 Agora.md
10:40
PeScurt // Decis. Compensațiile la energie pentru sezonul rece vor fi între 500 și o mie de lei. Proiectul votat de Guvern stabilește că, pentru perioada noiembrie 2025 – martie 2026, statul ar urma să acopere 40% din costul normativ al energiei electrice, 30% din cel al energiei termice, 25% din costul normativ al gazelor naturale și 15% din cel al combustibililor solizi.. Agora.md
10:30
PeScurt // Demisii. Vladimir Rusu va fi eliberat din funcția de șef al oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în teritoriu, din data de 5 decembrie. Agora.md
10:30
Plahotniuc, adus la o nouă ședință de judecată (VIDEO) Agora.md
Acum 2 ore
10:20
PeScurt // Rechemări. Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în România și, prin cumul, în Serbia și Muntenegru. Totodată, Dumitru Braghiș a fost rechemat din funcția de ambasador al R. Agora.md
09:50
Primarii lui Șor continuă să se retragă: Veaceslav Lupov anunță că pleacă de la cârma Taracliei Agora.md
Acum 4 ore
08:50
PeScurt // 30 de elevi premiați în concursul „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?”. Concursul național a reunit 416 desene și 93 de pliante trimise de elevi din 313 instituții de învățământ. Agora.md
08:40
Trump a declarat „nule” toate documentele semnate de Biden cu ajutorul semnăturii automate Agora.md
08:30
Barajul de la Costești va fi reparat, după 20 de ani. Proiectul are o valoare de peste 32 de milioane de lei Agora.md
Acum 24 ore
21:30
Premier Energy: Persoane necunoscute încearcă să obțină date personale sub pretextul schimbării contoarelor Agora.md
21:00
OPINIE | Statul, primul femucigaș. E timpul să spunem lucrurilor pe nume Agora.md
20:40
Shein și Temu, vizate de anchete în SUA pentru furt de designuri și muncă forțată Agora.md
19:50
Putin, înaintea întâlnirii cu trimișii speciali ai SUA: „Suntem gata dacă Europa vrea război” Agora.md
19:00
Ouă retrase de pe piață din cauza reziduurilor de medicamente veterinare Agora.md
18:10
„Mai mulți angajați ai instituțiilor publice, inclusiv SPPS, sunt anchetați în dosar”. Maia Sandu, despre scandalul TUX Agora.md
18:10
Fadei Nagacevschi, prezent la ședința de judecată a lui Plahotniuc: „Am fost invitat în calitate de observator” Agora.md
17:50
Două femei au fost reținute într-un dosar de pungășie. Acestea ar fi sustras bunuri de aproximativ 30.000 de lei Agora.md
17:40
Maia Sandu, după ședința CNS: „Statul trebuie să fie mai puternic în fața manipulării”. Ce prevede Planul de consolidare a rezilienței democratice 2026–2027 Agora.md
17:10
Procurorul Alexandru Cernei: Lista probelor apărării în dosarul „Frauda bancară” conține peste 160 de martori. Instanța va decide cine va fi audiat Agora.md
17:00
Discuțiile despre planul de pace al lui Trump ajung pe agenda Kremlinului Agora.md
17:00
Procurorul Alexandru Cernei: Lista probelor apărării în dosarul „frauda bancară” conține peste 160 de martori. Instanța va decide cine vor fi audiați Agora.md
16:40
Peste 1.230 de morți în Indonezia, Sri Lanka și Thailanda, după inundații și alunecări de teren. Sute de persoane au fost declarate dispărute (VIDEO) Agora.md
16:20
R. Moldova vs „Park Avenue Capital”: Guvernul ar urma să aloce peste 5,4 milioane de lei pentru un arbitraj internațional Agora.md
16:00
La Chișinău a avut loc cea de-a doua ediție a conferinței «SHIFT HAPPENS», dedicată marketingului și inteligenței artificiale Agora.md
16:00
„Sunt un om care mă declar nevinovat”. Plahotniuc, cu declarații în fața instanței Agora.md
15:50
Percheziții la două instituții UE din Belgia. Fosta șefă a diplomației europene ar fi fost reținută, într-un dosar de fraudă Agora.md
15:50
Pericol în sezonul rece. Două explozii provocate de instalații de încălzire într-o singură zi Agora.md
15:30
Chișinău: Un pieton a fost lovit de o mașină, în timp ce traversa strada neregulamentar (VIDEO) Agora.md
15:30
Peste 1.230 de morți în Indonezia, Sri Lanka și Thailanda, după inundații și alunecări de teren. Sute de persoane au fost declarate dispărute Agora.md
15:20
Un nou brunch maib dedicat experienței clienților retail: o discuție caldă, deschisă și constructivă Agora.md
15:10
„Antreprenoriatul cere responsabilitate, asumare și dezvoltare continuă” – Corina Muntean, antreprenoare, clientă Microinvest Agora.md
15:10
Exporturile de mașini din China ating niveluri record. Livrările anuale depășesc 6,5 milioane de unități Agora.md
15:00
MEC propune schimbări în Codul educației: Note în clasa a IV-a, suport pentru copiii cu dizabilități, noi reguli pentru directorii adjuncți Agora.md
15:00
Una din zece școli din R. Moldova are mai puțin de 50 de elevi, iar una din cinci - sub 90 de elevi. MEC, despre realitatea școlară Agora.md
14:50
Scenariu, regie, AI și film – totul în doar șapte zile la MILAP 2025. Înscrie-te la programul intensiv pentru tinerii creativi Agora.md
14:40
Cotă zero la impozitul pe profitul nedistribuit și deduceri mai mari pentru studii. Noi măsuri legislative anunțate de PAS Agora.md
14:40
Peste 70 de școli din R. Moldova ar urma să fie reorganizate. Lista instituțiilor vizate și noile criterii propuse de MEC Agora.md
14:30
PAS propune un nou pachet de măsuri fiscale pentru 2026 Agora.md
14:10
Procedura de eliberare a permisului de ședere și a cărții de rezidență se modifică pentru cetățenii străini Agora.md
13:50
Plahotniuc a ajuns în fața judecătorilor, dar a fost scos din sală la scurt timp (FOCUS) Agora.md
13:40
Plahotniuc, la Judecătoria Chișinău: Este prezent la prima ședință după extrădare (LIVE) Agora.md
