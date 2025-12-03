Tânăr de 19 ani, condamnat la cinci ani de închisoare pentru acte sexuale consimțite cu o minoră de 12 ani

Tânăr de 19 ani, condamnat la cinci ani de închisoare pentru acte sexuale consimțite cu o minoră de 12 ani

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md