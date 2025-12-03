(video) „Avem familii, facturi, credite.” Angajați RTEC, Spații Verzi și Salubrizare, la ședința CMC: Cerem doar să fim plătiți pentru munca noastră
UNIMEDIA, 3 decembrie 2025 13:10
Angajați ai mai multor întreprinderi din capitală s-au adunat, astăzi, la ședința CMC, pentru a le cere consilierilor municipali să voteze ajustările la buget, ca să-și poată primi lefurile, în prag de sărbători. „Ne e teama că vom rămâne fără salarii pentru lunile noiembrie și decembrie”, a spus o angajată RTEC. „În spatele deciziei pe care o luați astăzi sunt familiile, copiii noștri și ziua noastră de mâine. Nu cerem privilegii, doar dreptul de a fi plătiți pentru munca pe care o facem cu demnitate și dăruire”, a adăugat o angajată de la Spații Verzi.
(video) „Пацан скрылся”. Accident în sectorul Rîșcani: Un șofer a intrat violent cu Ford-ul în două mașini, și-a lăsat automobilul și a fugit # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea a trei automobile a avut loc ieri pe o stradă din sectorul Rîșcani. Potrivit informațiilor, șoferul care s-ar face vinovat de accident a fugit de la fața locului.
Irina Vlah, către Secretarul General al Consiliului Europei și Secretarul Comisiei de la Veneția: Autoritățile încearcă să suspende activitatea „Inima Moldovei” fără a prezenta vreun fapt # UNIMEDIA
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, anunță că informează în continuare partenerii internaționali despre procesul judiciar inițiat de Ministerul Justiției împotriva formațiunii pe care o conduce.
Fosta șefă a diplomației UE, acuzată de fraudă și corupție, a fost eliberată din arest: „Nu prezintă risc de fugă” # UNIMEDIA
Fosta șefă a diplomației europene, Federica Mogherini, și un diplomat de rang înalt al Uniunii Europene, Stefano Sannino, au fost eliberați din arest după ce au fost reținuți în cadrul unei anchete privind fraudă și corupție, a anunțat miercuri Parchetul European (EPPO). Procurorii au precizat că cei doi „nu prezintă risc de fugă”, scrie adevarul.ro.
Medici de pe ambulanță, amenințați cu o armă de un bărbat beat: Individul s-a năpustit asupra lor în timp ce aceștia îi salvau soția # UNIMEDIA
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească anunță despre un grav incident care a avut loc la data de 2 decembrie 2025, în municipiul Ungheni, când o echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții.
Compensații mai mici și pe criterii mai dure, aprobate de Guvern: Cine nu va mai primi „ajutorul la contor” # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi un nou mecanism de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025-2026. Astfel, ajutorul maxim acordat a scăzut simțitor, de la 1400 la 1000 de lei, iar unele categorii de persoane au fost excluse din lista beneficiarilor.
SUA au suspendat toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Lista statelor vizate # UNIMEDIA
Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică, transmite Reuters, citat de digi24.ro.
(video) „Jos hurta, jos Tiktok-erii!” Consilierii PAS, huiduiți de aleșii MAN, după ce au părăsit ședința CMC: „Rușine!” # UNIMEDIA
Consilierii PAS din CMC au părăsit ședința de astăzi a Consiliului, la scurt timp după ce aceasta s-a început, acuzându-l pe primarul Ion Ceban că „organizează dezmăț împreună cu aleșii lui”. În lipsă de cvorum, întrunirea nu a mai putut continua
Maia Sandu, după anunțul lui Șor că se retrage din politica RM: Vrem o relație normală cu Kremlinul # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu nu se arată foarte optimistă în raport cu o posibilă schimbare a planurilor Moscovei în raport cu Republica Moldova, după anunțui lui Ilan Șor că se retrage din politică. „Nu cred că Moscova își schimbă atitudinea în raport cu RM, din păcate, am vrea să avem o relație normală și am vrea să știm că Kremlinul nu se amestecă în treburile noastre interne, dar, așa cum am văzut în ultimii ani, inclusiv după alegeri, atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat”, a declarat șefa statului, după ședința de ieri a CNS.
Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență: „Moldova nu mai poate trăi în suspiciuni!” # UNIMEDIA
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022–2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte de interese, dar și firmele selectate la achiziții.
(video) CMC, în ședință cu replici. PAS a părăsit sala. Popa: Nu vom participa la dezmățul organizat de Ceban cu aleșii lui. Cebotari: Show și măgăreală # UNIMEDIA
Consilierii municipali s-au întrunit astăzi în ședință extraordinară, care, însă, nu s-a soldat cu nici un subiect discutat și niciun proiect aprobat. După un schimb de replici acide între consilierii PAS și primarul general, Ion Ceban, primii au anunțat că părăsesc sala, iar CMC a rămas fără cvorum, așa cum lipseau și aleșii PSRM. Ședința a fost amânată pentru mâine.
(video) Scântei la CMC. Zinaida Popa: Ați adus oameni să aveți „otmazcă”. Consilier MAN: Declarații nesimțite ale codruților din PAS # UNIMEDIA
Replici între consiliera PAS, Zinaida Popa, și primarul capitalei, Ion Ceban, la ședința de astăzi a CMC. „Dvs de fiecare dată veți aduce oameni în sală să aveți „otmazcă” și mai repede să votăm proiecte de decizie?”, l-a întrebat Popa pe edil. „Cred că acești oameni merită un pic de respect”, i-a răspuns Ceban. „Fracțiunea MAN solicită să luați act de declarațiile nesimțite ale codruților din PAS”, a strigat un ales din sală.
„Rusia nu vrea capitularea Ucrainei și Occidentului”: Culisele negocierilor dintre Putin și emisarii lui Trump # UNIMEDIA
Trimisul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a ajuns marți pentru a șasea vizită la Moscova, în misiunea sa de a negocia încheierea războiului din Ucraina. Toate semnele și declarațiile oficiale arată că pacea nu este în niciun caz mai aproape, în acest moment, și că pozițiile Moscovei și cele ale Kievului sunt încă ireconciliabile, scriu BBC Russian, Kyiv Post și NBC, citate de presa română.
Ultima oră! Percheziții la Penitenciarul de la Soroca într-un dosar de corupție: Un șef de secție, reținut # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, efectuează mai multe percheziții la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție. Operațiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și corupere activă.
(live) CMC, în ședință cu replici. PAS a părăsit sala. Popa: Nu vom participa la dezmățul organizat de Ceban cu aleșii lui. Cebotari: Show și măgăreală # UNIMEDIA
Consilierii municipali se întrunesc astăzi în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, printre care și cel cu privire la desemnarea reprezentanților CMC în instanțele de judecată și alte instituții.
(live) CMC, în ședință cu replici. PAS a părăsit sala. Popa: Nu vom participa la dezmățul organizat de Ceban cu aleșii lui # UNIMEDIA
Consilierii municipali se întrunesc astăzi în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, printre care și cel cu privire la desemnarea reprezentanților CMC în instanțele de judecată și alte instituții.
(live) CMC, în ședință cu replici: - Mai puțină bâlbâială! - Să lăsăm ipocrizia. - Nu vom participa la dezmățul organizat de Ceban cu aleșii lui # UNIMEDIA
Consilierii municipali se întrunesc astăzi în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, printre care și cel cu privire la desemnarea reprezentanților CMC în instanțele de judecată și alte instituții.
Avocații lui Plahotniuc denunță o abordare „discriminatorie a instanței”: Lista martorilor apărării, acceptată parțial. Candu, Leancă, Lupu, printre ei # UNIMEDIA
Instanța a respins aprobarea listei integrale a martorilor apărării în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Din cei peste 160 de persoane propuse să fie chemate la audieri în fața completului, judecătorii au acceptat doar 27. Avocatul Lucian Rogac califică încheierea magistraților drept o „discriminare și o nouă tentativă de dezavantajare a lui Vlad Plahotniuc în construcția apărării”. Magistrații au lăsat fără reacție mențiunea avocaților.
UNInterviu cu Petr Vlah despre Găgăuzia în prag de alegeri, scopul noii Adunări Populare, funcția de bașcan și dialogul Chișinău-Comrat: Trebuie să se renunțe la jocurile geopolitice # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a efectuat radiografia situației din Autonomia Găgăuză, care se pregătește de un nou scrutin de alegeri în legislativul local, este ocolită de ambasadori, nu are un bașcan cu puteri depline în funcție, toate în lipsa cu desăvârșire a unui dialog cu puterea centrală de la Chișinău. Care este starea de spirit în regiune, ce trebuie să facă viitoarea Adunare Populară și cum pot fi corectate lucrurile, aflați din UNInterviu pentru UNIMEDIA cu Petr Vlah.
Guvernul Munteanu s-a convocat într-o nouă ședință. Inițierea negocierilor pe mai multe acorduri, pe ordinea de zi, dar și aprobarea compensațiilor la energia electrică, pentru luna care deja s-a încheiat - noiembrie 2025.
Guvernul a aprobat mai multe cereri de demisie de la conducerea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, la propunerea secretarului general al Guvernului, fostul ministru al Muncii, Alexei Buzu. Vezi despre cine este vorba.
(live) CMC, în ședință. Angajați de la RTEC și Spații Verzi, în fața consilierilor: Riscăm să rămânem fără salarii pentru noiembrie și decembrie # UNIMEDIA
Consilierii municipali se întrunesc astăzi în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, printre care și cel cu privire la desemnarea reprezentanților CMC în instanțele de judecată și alte instituții.
(video) „Cum pledați în fața instanței?”: Vlad Plahotniuc, adus și astăzi la ședința de judecată în dosarul „Frauda bancară” # UNIMEDIA
O nouă ședință de judecată are loc astăzi în dosarul „Frauda bancară”, în care este inculpat Vladimir Plahotniuc. Fostul lider democrat a fost adus, din nou, de mascați în fața magistraților.
Guvernul Munteanu se convoacă într-o nouă ședință. Inițierea negocierilor pe mai multe acorduri, pe ordinea de zi, dar și aprobarea compensațiilor la energia electrică, pentru luna care deja s-a încheiat - noiembrie 2025.
La un pas de tragedie: O femeie din Ungheni și cei trei copii ai săi s-au intoxicat cu gaz emanat de la o sobă # UNIMEDIA
Patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă. Potrivit informațiilor, cazul a avut loc noaptea trecută în localitatea Grozasca, raionul Ungheni.
Ultima oră! Ambasadorul din România, Victor Chirilă și cel din China, Dumitru Braghiș, rechemați din funcții # UNIMEDIA
Republica Moldova a rămas fără ambasadori la București și la Beijing. Guvernul i-a rechemat astăzi din funcție pe Victor Chirilă și Dumitru Braghiș, după ce mandate acestora au expirat.
(live/update) Guvernul Munteanu, în ședință cu probleme de sunet. Se vor aproba compensații la curent pentru noiembrie 2025. Munteanu: Mă simt ca la concert # UNIMEDIA
Guvernul Munteanu se convoacă într-o nouă ședință. Inițierea negocierilor pe mai multe acorduri, pe ordinea de zi, dar și aprobarea compensațiilor la energia electrică, pentru luna care deja s-a încheiat - noiembrie 2025.
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Înaltpreasfințiții Vladimir și Petru: Despre ce au discutat # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi întrevederi cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, și cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat demisia printr-un mesaj public adresat locuitorilor orașului. „Este o decizie dificilă, dar, în condițiile actuale, singura onestă posibilă”, a spus ultimul.
Nagacevschi: Un eventual refuz al instanței de a audia martori importanți ai apărării în dosarul Plahotniuc va afecta echitatea procesului # UNIMEDIA
Un eventual refuz al instanței de a audia martori importanți ai apărării în dosarul Plahotniuc, în special foști șefi de instituții, inclusiv foști miniștri și deputați, ar ridica semne de întrebarea privind integritatea procesului penal și al încălca aspectul echității. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care este și observator al procesului în care este vizat fostul lider PDM.
Liderii din Europa se pregătesc pentru un „acord neplăcut” în cazul Ucrainei: Presiunea lui Donald Trump este uriașă # UNIMEDIA
Presiunea exercitată de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina stârnește temeri în Europa privind un acord care nu va pedepsi Rusia. Liderii europeni se tem că orice acord de pace ar putea pune în pericol securitatea continentului, scrie presa română.
(video) Emilian Crețu „țintește” primăria Orhei: Dacă sunt alegeri noi, candidez la funcția de primar din partea partidului „EU” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu, a declarat, mai în glumă, mai în serios, că va intra în cursa pentru Primăria Orhei la alegerile locale noi, după ce Tatiana Cociu a demisionat. „Gata, până aici a mers ostașul, aleluia. Eu candidez la funcția de primar de Orhei, e aproape de Negureni, e aproape de Chișinău, de ce nu”, a spus influencerul.
„Rage bait” a fost desemnat cuvântul anului de Oxford University Press. Existența expresiei – folosită pentru a descrie conținutul menit să te enerveze – arată că oamenii sunt conștienți de tacticile de manipulare folosite online, afirmă editorul Oxford Dictionary, scrie antena3.ro.
PMAN devine pietonală pentru inaugurarea sărbătorilor de iarnă: Traficul rutier va fi suspendat de pe 5 decembrie # UNIMEDIA
Primăria Chișinău anunță că în perioada 5 decembrie 2025, ora 09:00 – 6 decembrie 2025, ora 05:00, circulația transportului public și privat va fi sistată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin.
(foto) Scena Nașterii Domnului fără chipuri, expusă în Piața Mare din Bruxelles, a provocat un val de furie: „Este o inepţie şi o insultă” # UNIMEDIA
O Scenă a Nașterii Domnului fără chipuri, realizată din materiale textile și instalată în Piața Mare din Bruxelles, a declanșat un val de reacții negative și o petiție cu zeci de mii de semnături. Criticii acuză că instalația „desfigurează” tradiția creștină, în timp ce primarul capitalei belgiene face apel la calm, scrie digi24.ro.
Convenția telegrafică cu Rusia și primul transplant de inimă au marcat momente istorice.
„Peste 1.000€ în HoReCa și 2.000€ în construcții.” Bloggerul român George Buhnici, „surprins” de salariile de la Chișinău: Greu de crezut # UNIMEDIA
„Tocmai m-am întors de la Chișinău și am nevoie să procesez ce am văzut. Salariile m-au surprins: peste 1.000€ în HoReCa, peste 2.000€ în construcții. Se vorbește tot mai puțin rusă – româna e limba de business acum. Acum 5 ani era pe dos”. Astfel și-a început bloggerul român George Buhnici relatarea despre vizita recentă în capitala Republicii Moldova.
Vladimir Putin amenință direct Europa: „Dacă dorește să intre în război, suntem pregătiți chiar acum” # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Moscova nu dorește un război cu puterile europene, dar că, dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită să lupte chiar acum, informează Reuters, AFP și Sky News, citat de presa română.
Leii au probleme cu rudele, iar Scorpionii se aventurează în călătorii neașteptate: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Aliniamentele planetare ne aduc astăzi provocări și oportunități deopotrivă, invitându-ne să ne reevaluăm prioritățile și să ne ascultăm intuiția. Horoscopul zilnic poate dezvălui indicii despre cum să navigăm aceste ape tulburi, oferindu-ne perspectiva necesară pentru a lua decizii înțelepte.
Secretarul General NATO, Mark Rutte, reiterează că nu există un consens în NATO privind aderarea Ucrainei, dar se declară convins că eforturile SUA „vor ajunge să restabilească pacea în Europa”, scrie observatornews.ro.
Scandalul de milioane de la TRM a ajuns la PG. Mircea Surdu a depus o sesizare, înaintea audierilor din Parlament: Alegătorii din RM au trecut proba „europenizării”, să vedem dacă o fac și deputații # UNIMEDIA
Jurnalistul Mircea Surdu a depus o sesizare la Procuratura Generală a Republicii Moldova, în legătură cu neregulile de la Teleradio-Moldova. „ Era obligația CS-ului s-o facă. Dar pentru că se creează impresia că ei sunt „o apă și-un pământ”, să vorbească legea”, a scris prezentatorul.
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
(foto) Preț record pentru o bijuterie a familiei imperiale ruse: „Oul de Iarnă” a fost realizat cu 4.500 de diamante # UNIMEDIA
Oul de Iarnă al familiei imperiale ruse, considerat unul dintre cele mai frumoase obiecte create de bijutierul Fabergé, a fost vândut cu preţul record de 22,9 milioane de lire sterline (26 milioane de euro) la o licitaţie organizată marţi la Londra de casa Christie’s, informează AFP, potrivit hotnews.ro.
Ultima oră! Vlad Plahotniuc, îmbrăcat la patru ace, adus de mascați la ședința de judecată pentru prima dată de când a fost extrădat # UNIMEDIA
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost escortat astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde este programată o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”.
Un mesaj cu un singur cuvânt vs. „Mai sunt multe de făcut”: Primele anunțuri de la Kremlin, după întâlnirea de 5 ore a lui Vladimir Putin cu echipa lui Donald Trump # UNIMEDIA
Întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, desfășurată marți la Kremlin, s-a încheiat, a anunțat serviciul de presă al președinției ruse, potrivit Reuters, CNN și Sky News, scrie presa română.
Vremea în Moldova se va menține astăzi predominant mohorâtă, cu ceață dimineața și cer acoperit ulterior, iar probabilitatea de precipitații rămâne scăzută.
(video) Plahotniuc, gata să dea interviuri: Le-a spus jurnaliștilor că îi pot transmite întrebări prin intermediul avocaților # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc este gata să răspundă la întrebările presei și le-a transmis jurnaliștilor prezenți la ședința de judecată de ieri să „formuleze întrebările și să i le transmită prin intermediul avocaților”. Pe 2 decembrie 2025, a fost prima apariție a lui Vlad Plahotniuc în fața magistraților, din momentul extrădării, unde fostul liderul democrat a făcut mai multe declarații.
Scandalul Car Vertical. Avocat: Ce s-a întâmplat cu dosarul sau subiectele se discută exact atât timp cât fac gălăgie apoi le uităm?! # UNIMEDIA
Avocatul Andrei Domenco readuce în atenția publicului scandalul Car Vertical, canalul de Telegram, pe care au fost încărcate imagini foto și video în ipostaze intime ale unor fete și femei din Moldova. „Ce s-a mai întâmplat cu dosarul? Subiectele se discută exact atât timp cât fac gălăgie? Trece furtuna din online, rămân victimele și liniștea instituțională”, a scris Domenco.
Caz strigător la cer într-o localitate din Moldova: Un copil a fost violat de un individ în timp ce se întorcea de la școală. Suspectul, reținut # UNIMEDIA
Caz șocant într-o localitate din Republica Moldova. Un copil a fost violat de un bărbat în timp ce se întorcea de la școală. Potrivit informațiilor, suspectul a fost reținut.
