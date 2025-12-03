Evacuator.md – 022.800.800 – în Chișinău și Moldova: Tractări auto rapide 24/7

13:10

Angajați ai mai multor întreprinderi din capitală s-au adunat, astăzi, la ședința CMC, pentru a le cere consilierilor municipali să voteze ajustările la buget, ca să-și poată primi lefurile, în prag de sărbători. „Ne e teama că vom rămâne fără salarii pentru lunile noiembrie și decembrie”, a spus o angajată RTEC. „În spatele deciziei pe care o luați astăzi sunt familiile, copiii noștri și ziua noastră de mâine. Nu cerem privilegii, doar dreptul de a fi plătiți pentru munca pe care o facem cu demnitate și dăruire”, a adăugat o angajată de la Spații Verzi.