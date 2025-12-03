Mass-media a numit cauza incendiului din Hong Kong
Noi.md, 3 decembrie 2025 19:30
Corupția din industria construcțiilor, care se ocupă cu renovarea clădirilor, a fost o cauză importantă a incendiului din Hong Kong, care a luat viața a cel puțin 156 de persoane.Potrivit Oxu.Az, această opinie a fost exprimată de experți în ziarul South China Morning Post.{{851665}}„Cel mai puternic incendiu din Hong Kong din ultimele șapte decenii a dezvăluit secretul dezgustător al afac
Cracovia a fost numită cel mai curat oraș din lume, ceea ce îl face cel mai confortabil pentru călătorii.Potrivit Oxu.Az, acest lucru este menționat într-un studiu realizat de compania Radical Storage, care oferă servicii de depozitare sigură a bagajelor.{{851551}}Se precizează că 98,5% dintre recenziile turiștilor cu privire la curățenia din acest oraș polonez sînt pozitive. Pe locul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întîlnit la Kremlin cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, și cu ginerele liderului american, Jared Kushner.Ce scriu mass-media străine despre acest lucru: {{851712}} The Guardian (Marea Britanie)În ciuda intenselor eforturi diplomatice din ultimele săptămîni, care au dus la introducerea mai multor modificări în planul de pace
Cooperarea moldo-turcă, discutată de premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Turciei în Republica Moldova # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Turcia la Chișinău, Uygar Mustafa Sertel.Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea cooperării bilaterale, în special în domeniul economic și în implementarea proiectelor comune de infrastructură.Șeful Executivului a apreciat implicarea companiilor mari din Turcia în realizarea proiectelor de infrastructură în țara n
Anul 2025 a marcat o etapă importantă în dezvoltarea infrastructurii rutiere strategice, Administrația Națională a Drumurilor concentrîndu-și eforturile pe reabilitarea și modernizarea podurilor și construcțiilor speciale.Potrivit instituției, lucrările au vizat creșterea durabilității structurilor, îmbunătățirea siguranței rutiere și fluidizarea traficului pe cele mai solicitante segmente ale
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în zilele de 5, 6 și 7 decembrie, în intervalul 09:00–20:00, locuitorii și oaspeții orașului sînt invitați pe Aleea Mircea cel Bătrîn, la intersecția cu str. Petru Zadnipru, pentru a păși într-un spațiu animat de atmosferă, culoare și autenticitate.În această zonă, tradițiile prind viață, meșteșugurile locale se împletesc cu pasiunea, iar calitatea se
Pe 30 noiembrie 2025, în legendarul York Hall din Londra, boxerul moldovean Constantin Ursu și-a înscris numele în istorie: a devenit primul reprezentant al Moldovei care a cîștigat titlul WBO European, apărîndu-și în același timp centura Commonwealth. În lupta împotriva britanicului Ryan Amos, Ursu a cîștigat prin decizia unanimă a arbitrilor, confirmîndu-și statutul de unul dintre cei mai promiț
Teofimo Lopez și Shakur Stevenson: campionul în două categorii împotriva campionului în trei categorii # Noi.md
Campionul WBO la prima categorie semimijlocie Teofimo Lopez își va apăra titlul pe 31 ianuarie la New York împotriva triplului campion mondial Shakur Stevenson.Meciul va constitui evenimentul principal al galei The Ring 6 și va fi transmis de serviciul DAZN, deși inițial se preconiza ca acesta să aibă loc în cadrul seriei Premier Boxing Champions (PBC).Pentru Stevenson, în vîrstă de 28 de
În țara noastră, va fi instituit un sistem modern de gestionare a transportului mărfurilor periculoase # Noi.md
Guvernul a aprobat actualizarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase, astfel încît regulile aplicate în Republica Moldova să corespundă pe deplin standardelor europene.Noile prevederi aduc proceduri mai simple și responsabilități mai clare pentru instituțiile de control, ceea ce va contribui la creșterea siguranței pe drumurile publice naționale.Astfel, va fi simpl
167 de cadre didactice au fost încadrate în cîmpul muncii, în instituțiile de învățămînt din municipiul Chișinău, doar pe parcursul ultimului an. {{846062}} Cu această ocazie, astăzi, Primarul General, Ion Ceban, i-a salutat pe dascăli la Forumul organizat de Primăria Chișinău, urîndu-le succes în activitatea de zi cu zi.În total, în sistemul educațional din Capitală sînt 16.953 de ang
Jucătoarea de tenis de origine moldovenească Abigail Renkel a început cu succes turneul ITF la dublu, care se desfășoară în Daytona Beach, SUA.În duo cu estoniana Ingrid Neil, ea a învins perechea americană Shradha Grover - Mioabela Tahiri cu scorul de 6:3, 6:4.Pentru Renkel este un rezultat important: participarea la meciurile de dublu îi permite să capete încredere înaintea meciurilor de
Poliția Republicii Moldova a ieșit cu precizări despre drona descoperită în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei.Potrivit oamenilor legii, după ce a fost găsită sîmbătă, pe un deal din apropierea localității, doi bărbați au dezmembrat drona, scoțînd motorul și restul pieselor acesteia. Astăzi, obiectul a fost adus în sat, fără a se raporta autorităților.La fața locului au intervenit angaja
Pe site-ul Noi.md s-a încheiat sondajul privind motivele pentru care autoritățile moldovenești închid Casa Rusă din Chișinău.La vot au participat 1828 de persoane, iar rezultatele arată că majoritatea cetățenilor din Moldova consideră că autoritățile Moldovei închid Casa Rusă din Chișinău pentru a imita lupta cu un dușman imaginar, în loc să rezolve problemele urgente ale cetățenilor. Exact aș
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov să demisioneze în urma protestelor masive din această săptămînă în privinţa bugetului pentru 2026, informează miercuri Reuters.Guvernul a retras marţi bugetul, în urma demonstraţiilor la nivel naţional împotriva creşterilor de taxe planificate pentru finanţarea unor cheltuieli mai mari. Este p
Constantin Ursu alias „Moldovan Monster”, este primul moldovean care a cîștigat pe 30 noiembrie 2025 titlul WBO European (titlul european) și și-a apărat centura Commonwealth, învingîndu-l pe Ryan Amos prin decizie unanimă, într-un meci disputat la York Hall, Londra.Cu un record de 14 victorii și 7 KO-uri, Ursu este considerat unul dintre cei mai promițători boxeri ai Europei. În martie 2025,
Cetățenii vor beneficia pentru ultima dată de compensații la energia electrică direct în factură în luna decembrie. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi, în cadrul ședinței Guvernului.Din 2026, acest mecanism dispare, urmînd să fie înlocuit cu ajutoare monetare destinate strict familiilor vulnerabile. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, inf
În Italia, compania de transport public din Roma, Atac, s-a angajat să ofere rambursări pentru serviciile de slabă calitate, a declarat miercuri autoritatea italiană pentru concurență.Autoritatea de reglementare a început ancheta asupra Atac în februarie pentru „posibile practici comerciale neloiale”, pentru că nu ar fi respectat standardele de calitate în perioada 2021-2023.{{849918}}Atac
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Noi.md
Astăzi, 3 decembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a organizat o ceremonie oficială de primire a documentelor de la diplomați.Șefa statului, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, și a șapte noi ambasadori agreați nerezidenți: Shoayb Casoo, ambasadorul agreat al Republicii
Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie a organizat, astăzi, audieri publice despre prevenirea și combaterea consumului de droguri printre copii.La discuții au participat reprezentanți ai instituțiilor statului care au competențe în acest domeniu, ai societății civile, ai mediului academic, precum și reprezentanți ai agențiilor Organizației Națiunilor Unite.Participanții la a
Poliția a ieșit cu un mesaj după ce, în localitatea Pepeni din raionul Sîngerei, a fost observată o dronă. Obiectul nu era activ și nu se afla în zbor în momentul depistării.La fața locului s-au deplasat polițiștii pentru verificări și evaluarea situației. A fost identificat bărbatul care a găsit, sîmbǎtǎ, drona, pe un deal din apropierea localitǎții, iar astǎzi acesta a decis să transporte ob
Parlamentul găzduiește expoziții ale elevilor care transmit mesaje de empatie și diversitate # Noi.md
În contextul marcării Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Parlamentul găzduiește expoziții ale copiilor care reflectă această problematică.Este vorba despre tablourile realizate de elevii Școlii auxiliare nr. 7 din Chișinău, precum și creațiile învingătorilor de la concursul republican de desene și pliante educative dedicate promovării educației incluzive.Astfel, în perioad
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul privind inițierea negocierilor cu Guvernul Japoniei pentru îmbunătățirea echipamentelor de producție a programelor de televiziune la instituția publică, compania “Teleradio-Moldova”.Proiectul va fi realizat datorită unui grant nerambursabil oferit de Japonia, în valoare de aproximativ 192 de milioane de yeni (circa 21 de milioane de lei). Banii v
Primarul localității Pepeni raionul Sîngerei Oleg Cernei, a publicat pe pagina Facebook a primăriei imagini video cu drona, care a pătruns astăzi în spațiul aerian al Moldovei.Aceasta ar fi căzut pe un cîmp, la hotarul dintre comuna Pepeni și Copăceni, raionul Sîngerei.Potrivit edilului, localnicul, crezînd că este o jucărie, a încărcat-o în remorca motoblocului și a transportat-o în sat.
Fostul campion UFC Charles Oliveira a comentat zvonurile despre o posibilă revanșă cu Max Holloway.Motivul discuțiilor a fost o postare pe contul oficial al UFC Brazil, unde lupta a fost anunțată pentru 24 ianuarie în cadrul turneului UFC 324, însă postarea a fost ștearsă la scurt timp.Oliveira s-a grăbit să clarifice situația:„Nu există nicio confirmare a luptei mele cu Max Holloway î
Raportul Curții de Conturi semnalează probleme majore la compania „Teleradio-Moldova”, unde statutul hibrid – instituție bugetară și entitate publică autonomă – a creat confuzii în raportarea financiară și gestionarea patrimoniului, evaluat la peste 342 de milioane de lei.Auditul a fost discutat astăzi de Comisia parlamentară pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, i
Deținătorul a trei centuri de campion la categoria supergrea, Alexander Usyk, a numit pentru prima dată public numele adversarului cu care ar dori să se întîlnească anul viitor.Într-un interviu acordat Boxing King Media, campionul ucrainean a declarat că prioritatea sa este meciul împotriva fostului campion mondial Deontay Wilder.„Voi continua să boxez anul viitor. Vreau să lupt cu Deontay
Pentru a facilita mobilitatea cetățenilor și transportatorilor și pentru a moderniza gestionarea trecerii frontierei, Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu România privind introducerea controlului coordonat la punctul rutier Lipcani – Rădăuți Prut.Controlul coordonat este deja aplicat cu succes în mai multe puncte de trecere a frontierei și a demonstrat rezultate foarte bune. Odată intr
Fostul campion mondial la categoria mijlocie Jermell Charlo și-a declarat disponibilitatea de a reveni în ring la începutul anului viitor și și-a stabilit obiectivul principal: lupta împotriva fostului campion la categoria mijlocie Caleb Plant.Conflictul dintre cei doi durează de cîțiva ani și are un caracter personal. În 2023, Plant l-a pălmuit public pe Charlo la cîntărirea dinaintea meciulu
Orașul Ștefan Vodă a devenit, săptămîna trecută, punctul de atracție al întregii regiuni, găzduind evenimentul economic de amploare deschis prin vernisajul "Tradiție. Măiestrie. Inspirație".Evenimentul a reunit meșteri populari, artiști și reprezentanți ai mediului de afaceri, care au transformat centrul orașului într-un spațiu viu, plin de culoare și energie.Cea de a II-a ediție a Forumul
Republica Moldova va implementa un sistem modern de colectare și analiză a datelor judiciare, după ce executivul a aprobat Conceptul Sistemului Informațional „JUSTAT”, un proiect elaborat de Ministerul Justiției.Platforma digitală este destinată gestionării datelor statistice privind activitatea instanțelor și va deveni un instrument central pentru evaluarea performanței sectorului, informează
Curtea de Apel Centru a decis, pe 2 decembrie 2025, să-l declare vinovat pe fostul magistrat vizat în dosarul „Laundromat”, după ce acesta fusese achitat de prima instanță în octombrie 2023.Colegiul penal a stabilit că ex-judecătorul a pronunțat, cu bună-știință, trei hotărîri contrare legii în cauze civile care vizau sume uriașe, însă l-a liberat de pedeapsă deoarece termenul de tragere la ră
Termen-limită important: Cînd este ultima zi de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2025 # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii că data de 26 decembrie 2025 reprezintă termenul-limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul fiscal curent.Impozitul pe avere se aplică pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă și casele de vacanță (cu excepția terenurilor), dacă acestea întrunesc cumulativ două condiții: valoarea totală estimată este de cel
Parlamentul va ajusta cadrul normativ în domeniul protecției secretelor comerciale, notează Noi.md.Un proiect de lege care se referă la acest lucru a fost examinat la ședința de astăzi a Comisiei pentru economie, buget și finanțe.{{850679}} Documentul a fost elaborat de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), în condițiile adoptării în anul 2024 a Legii privind protecția s
Copiii cu cerințe educaționale speciale, care pînă acum terminau doar clasa a IX-a, vor putea să învețe încă trei ani. În această perioadă, elevii cu dizabilități intelectuale severe se vor concentra pe dezvoltarea independenței și abilităților de viață, nu pe materiile liceale.Programul-pilot, lansat de Ministerul Educației și Cercetării, va începe în februarie 2026, transmite Noi.md cu refer
La Pepeni, raionul Sîngerei, a fost descoperită o dronă asemănătoare modelului „Gerbera”.Localnicul care a dat peste dispozitiv a încărcat obiectul în remorca unui motocultor și a alertat autoritățile.Primarul comunei, Oleg Cernei, a anunțat incidentul, precizînd că drona a fost găsită pe teritoriul localității și urmează să fie examinată de instituțiile competente.
Începînd cu 01 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal privind TVA, prin aplicarea mecanismului taxării inverse pentru livrările anumitor produse energetice, în baza Legii nr.139/2025.Taxarea inversă cu TVA se va aplica pentru următoarele tranzacții desfășurate pe teritoriul Republicii între subiecții înregistrați ca plătitori ai TVA, și anume: livrarea de energie electrică c
Alertă sanitar-veterinară: două focare de pestă porcină și patru de rabie confirmate în doar 12 zile # Noi.md
În Republica Moldova au fost confirmate noi focare de pestă porcină africană (PPA) și rabie.Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în total, în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, au fost înregistrate două focare de PPA și patru focare de rabie.Potrivit ANSA, un focar de PPA a fost depistat la porci domestici în localitatea Berezovca, raionul Ocnița, iar un
Tatiana Zalevskaia a devenit noul președinte al Consiliului Suprem al autoproclamatei RMN.Această decizie a fost luată în cadrul primei ședințe, în care așa-numitul parlament al Transnistriei de cea de-a VIII-a legislatură a ales noua conducere. În urma votului deschis, Tatiana Zalevskaia, deputată din circumscripția nr. 19 „Krasneanski”, a devenit președinta Consiliului Suprem al autoproclama
La Parlament, au avut loc, astăzi, audieri publice despre conformitatea gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în perioada 2023-2024, notează Noi.md.La finele anului 2024, patrimoniul gestionat de instituție a constituit circa 460,5 milioane de lei, incluzînd clădiri, terenuri, echipamente tehnice, sisteme informațio
"Propunem ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 de lei, iar acolo unde membrii familiilor au un venit mai mic de 2000 de lei per persoană, compensația să fie de 3000 de lei în factură", declară primarul mun. Chișinău, Ion Ceban, notează Noi.md."Ținînd cont de ultimul anunț al ministerului, conform căruia compensația la energia electrică va fi stopată pentru anul 2026, Guve
Ninsorile puternice din SUA ar putea cauza depuneri de omăt cu strat gros de pînă la 30 de centimetri în statele Pennsylvania, New York, Massachusetts. Meteorologii americani au emis avertismente de furtună, dar și alerte meteo de vreme reaDin cauza furtunii care început marți, sute de zboruri au fost întîrziate, iar drumurile au devenit periculoase din cauza depunerilor de polei.{{851383}
Cojocaru, despre bugetul Chișinăului: „Nu vom participa la ilegalitățile Primăriei și ale PAS” # Noi.md
Consilierul municipal din partea Partidului Socialiștilor, Dinari Cojocaru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că bugetul Chișinăului se află într-o stare critică și că Primăria și fracțiunea PAS au comis ilegalități.Potrivit acestuia, modificările la bugetul pentru 2025 au fost pregătite încă din vara anului 2025, însă pînă în prezent nu au fost introduse ajustări. În același timp,
Gaz la preț ieftin n-o să mai fie niciodată. Noi am plătit un preț politic. Atunci cînd achitam 4 lei pentru 1 m³, acela era un preț al dependenței. Iar cînd am achitat aproximativ 30 de lei pentru 1 m³, acela a fost prețul libertății.Declarația aparține ministrului Energiei, Dorin Junghietu, care subliniază că tarifele reduse din trecut nu reflectau realitățile pieței, iar evoluțiile ultimilo
Junghietu: "Ploile au încetinit lucrările la una dintre cele mai importante investiții energetice ale țării" # Noi.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a menționat că ploile din ultimele zile au încetinit lucrările civile la stația electrică Chișinău, una dintre cele mai importante investiții energetice ale țării.Oficialul a precizat că precipitațiile au îngreunat accesul utilajelor grele și intervențiile la sol, limitînd astfel unele operațiuni planificate.{{850569}}„Ploaia totuși a avut un efect și a
Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență # Noi.md
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022–2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte de i
Aflat în vizită la Washington, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut întrevederi constructive cu congresmenii Brian Mast (R-FL), președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, Tim Burchett (R-TN), William Keating (D-MA), Ted Lieu (D-CA), Dina Titus (D-NV), precum și cu senatorii Mitch McCo
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 3 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 4 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,25 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 20,33 lei/litru (-20 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
Deputații din fracțiunea Partidului Socialiștilor au avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistreană.În cadrul dialogului, ei au făcut un schimb de opinii privind stadiul actual al procesului de negocieri, menționînd interesul sporit al partenerilor internaționali pentru identificarea soluțiilor-che
Unele cluburi și-au consolidat pozițiile, altele au pierdut din valoare, iar liderii naționali au devenit simboluri ale creșterii și stabilității.Portalul de referință Transfermarkt a prezentat date actualizate privind valoarea de piață a fotbaliștilor din prima ligă a Moldovei. „Sheriff” este evaluat la 6,50 milioane de euro (-24,4%). Cel mai scump jucător este Ivan Dulgherov (750
La Paris, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva politicii bugetare a guvernului francez.Protestatarii s-au adunat în istoricul arondisment 2 al Parisului pentru a-și exprima dezacordul față de politica bugetară a cabinetului francez.Demonstranții au scandat lozinci și au purtat pancarte cu mesaje precum: „Greva pentru pensiile noastre”, „Egalitate pentru angajații și
