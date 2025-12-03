Jermell Charlo l-a provocat la luptă pe Caleb Plant
Noi.md, 3 decembrie 2025 17:30
Fostul campion mondial la categoria mijlocie Jermell Charlo și-a declarat disponibilitatea de a reveni în ring la începutul anului viitor și și-a stabilit obiectivul principal: lupta împotriva fostului campion la categoria mijlocie Caleb Plant.Conflictul dintre cei doi durează de cîțiva ani și are un caracter personal. În 2023, Plant l-a pălmuit public pe Charlo la cîntărirea dinaintea meciulu
• • •
Acum 15 minute
17:30
Primarul localității Pepeni raionul Sîngerei Oleg Cernei, a publicat pe pagina Facebook a primăriei imagini video cu drona, care a pătruns astăzi în spațiul aerian al Moldovei.Aceasta ar fi căzut pe un cîmp, la hotarul dintre comuna Pepeni și Copăceni, raionul Sîngerei.Potrivit edilului, localnicul, crezînd că este o jucărie, a încărcat-o în remorca motoblocului și a transportat-o în sat.
17:30
Fostul campion UFC Charles Oliveira a comentat zvonurile despre o posibilă revanșă cu Max Holloway.Motivul discuțiilor a fost o postare pe contul oficial al UFC Brazil, unde lupta a fost anunțată pentru 24 ianuarie în cadrul turneului UFC 324, însă postarea a fost ștearsă la scurt timp.Oliveira s-a grăbit să clarifice situația:„Nu există nicio confirmare a luptei mele cu Max Holloway î
17:30
Raportul Curții de Conturi semnalează probleme majore la compania „Teleradio-Moldova”, unde statutul hibrid – instituție bugetară și entitate publică autonomă – a creat confuzii în raportarea financiară și gestionarea patrimoniului, evaluat la peste 342 de milioane de lei.Auditul a fost discutat astăzi de Comisia parlamentară pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, i
17:30
Deținătorul a trei centuri de campion la categoria supergrea, Alexander Usyk, a numit pentru prima dată public numele adversarului cu care ar dori să se întîlnească anul viitor.Într-un interviu acordat Boxing King Media, campionul ucrainean a declarat că prioritatea sa este meciul împotriva fostului campion mondial Deontay Wilder.„Voi continua să boxez anul viitor. Vreau să lupt cu Deontay
17:30
Pentru a facilita mobilitatea cetățenilor și transportatorilor și pentru a moderniza gestionarea trecerii frontierei, Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu România privind introducerea controlului coordonat la punctul rutier Lipcani – Rădăuți Prut.Controlul coordonat este deja aplicat cu succes în mai multe puncte de trecere a frontierei și a demonstrat rezultate foarte bune. Odată intr
17:30
17:30
Orașul Ștefan Vodă a devenit, săptămîna trecută, punctul de atracție al întregii regiuni, găzduind evenimentul economic de amploare deschis prin vernisajul "Tradiție. Măiestrie. Inspirație".Evenimentul a reunit meșteri populari, artiști și reprezentanți ai mediului de afaceri, care au transformat centrul orașului într-un spațiu viu, plin de culoare și energie.Cea de a II-a ediție a Forumul
Acum o oră
17:00
Republica Moldova va implementa un sistem modern de colectare și analiză a datelor judiciare, după ce executivul a aprobat Conceptul Sistemului Informațional „JUSTAT”, un proiect elaborat de Ministerul Justiției.Platforma digitală este destinată gestionării datelor statistice privind activitatea instanțelor și va deveni un instrument central pentru evaluarea performanței sectorului, informează
17:00
Curtea de Apel Centru a decis, pe 2 decembrie 2025, să-l declare vinovat pe fostul magistrat vizat în dosarul „Laundromat”, după ce acesta fusese achitat de prima instanță în octombrie 2023.Colegiul penal a stabilit că ex-judecătorul a pronunțat, cu bună-știință, trei hotărîri contrare legii în cauze civile care vizau sume uriașe, însă l-a liberat de pedeapsă deoarece termenul de tragere la ră
17:00
Termen-limită important: Cînd este ultima zi de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2025 # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii că data de 26 decembrie 2025 reprezintă termenul-limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul fiscal curent.Impozitul pe avere se aplică pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă și casele de vacanță (cu excepția terenurilor), dacă acestea întrunesc cumulativ două condiții: valoarea totală estimată este de cel
Acum 2 ore
16:30
Parlamentul va ajusta cadrul normativ în domeniul protecției secretelor comerciale, notează Noi.md.Un proiect de lege care se referă la acest lucru a fost examinat la ședința de astăzi a Comisiei pentru economie, buget și finanțe.{{850679}} Documentul a fost elaborat de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), în condițiile adoptării în anul 2024 a Legii privind protecția s
16:30
Copiii cu cerințe educaționale speciale, care pînă acum terminau doar clasa a IX-a, vor putea să învețe încă trei ani. În această perioadă, elevii cu dizabilități intelectuale severe se vor concentra pe dezvoltarea independenței și abilităților de viață, nu pe materiile liceale.Programul-pilot, lansat de Ministerul Educației și Cercetării, va începe în februarie 2026, transmite Noi.md cu refer
16:30
La Pepeni, raionul Sîngerei, a fost descoperită o dronă asemănătoare modelului „Gerbera”.Localnicul care a dat peste dispozitiv a încărcat obiectul în remorca unui motocultor și a alertat autoritățile.Primarul comunei, Oleg Cernei, a anunțat incidentul, precizînd că drona a fost găsită pe teritoriul localității și urmează să fie examinată de instituțiile competente.
16:00
Începînd cu 01 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal privind TVA, prin aplicarea mecanismului taxării inverse pentru livrările anumitor produse energetice, în baza Legii nr.139/2025.Taxarea inversă cu TVA se va aplica pentru următoarele tranzacții desfășurate pe teritoriul Republicii între subiecții înregistrați ca plătitori ai TVA, și anume: livrarea de energie electrică c
16:00
Alertă sanitar-veterinară: două focare de pestă porcină și patru de rabie confirmate în doar 12 zile # Noi.md
În Republica Moldova au fost confirmate noi focare de pestă porcină africană (PPA) și rabie.Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în total, în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, au fost înregistrate două focare de PPA și patru focare de rabie.Potrivit ANSA, un focar de PPA a fost depistat la porci domestici în localitatea Berezovca, raionul Ocnița, iar un
Acum 4 ore
15:30
Tatiana Zalevskaia a devenit noul președinte al Consiliului Suprem al autoproclamatei RMN.Această decizie a fost luată în cadrul primei ședințe, în care așa-numitul parlament al Transnistriei de cea de-a VIII-a legislatură a ales noua conducere. În urma votului deschis, Tatiana Zalevskaia, deputată din circumscripția nr. 19 „Krasneanski”, a devenit președinta Consiliului Suprem al autoproclama
15:30
La Parlament, au avut loc, astăzi, audieri publice despre conformitatea gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în perioada 2023-2024, notează Noi.md.La finele anului 2024, patrimoniul gestionat de instituție a constituit circa 460,5 milioane de lei, incluzînd clădiri, terenuri, echipamente tehnice, sisteme informațio
15:00
"Propunem ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 de lei, iar acolo unde membrii familiilor au un venit mai mic de 2000 de lei per persoană, compensația să fie de 3000 de lei în factură", declară primarul mun. Chișinău, Ion Ceban, notează Noi.md."Ținînd cont de ultimul anunț al ministerului, conform căruia compensația la energia electrică va fi stopată pentru anul 2026, Guve
15:00
Ninsorile puternice din SUA ar putea cauza depuneri de omăt cu strat gros de pînă la 30 de centimetri în statele Pennsylvania, New York, Massachusetts. Meteorologii americani au emis avertismente de furtună, dar și alerte meteo de vreme reaDin cauza furtunii care început marți, sute de zboruri au fost întîrziate, iar drumurile au devenit periculoase din cauza depunerilor de polei.{{851383}
14:30
Cojocaru, despre bugetul Chișinăului: „Nu vom participa la ilegalitățile Primăriei și ale PAS” # Noi.md
Consilierul municipal din partea Partidului Socialiștilor, Dinari Cojocaru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că bugetul Chișinăului se află într-o stare critică și că Primăria și fracțiunea PAS au comis ilegalități.Potrivit acestuia, modificările la bugetul pentru 2025 au fost pregătite încă din vara anului 2025, însă pînă în prezent nu au fost introduse ajustări. În același timp,
14:30
Gaz la preț ieftin n-o să mai fie niciodată. Noi am plătit un preț politic. Atunci cînd achitam 4 lei pentru 1 m³, acela era un preț al dependenței. Iar cînd am achitat aproximativ 30 de lei pentru 1 m³, acela a fost prețul libertății.Declarația aparține ministrului Energiei, Dorin Junghietu, care subliniază că tarifele reduse din trecut nu reflectau realitățile pieței, iar evoluțiile ultimilo
14:00
Junghietu: "Ploile au încetinit lucrările la una dintre cele mai importante investiții energetice ale țării" # Noi.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a menționat că ploile din ultimele zile au încetinit lucrările civile la stația electrică Chișinău, una dintre cele mai importante investiții energetice ale țării.Oficialul a precizat că precipitațiile au îngreunat accesul utilajelor grele și intervențiile la sol, limitînd astfel unele operațiuni planificate.{{850569}}„Ploaia totuși a avut un efect și a
14:00
Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență # Noi.md
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022–2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte de i
14:00
Aflat în vizită la Washington, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut întrevederi constructive cu congresmenii Brian Mast (R-FL), președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, Tim Burchett (R-TN), William Keating (D-MA), Ted Lieu (D-CA), Dina Titus (D-NV), precum și cu senatorii Mitch McCo
Acum 6 ore
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 3 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 4 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,25 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 20,33 lei/litru (-20 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
13:30
Deputații din fracțiunea Partidului Socialiștilor au avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistreană.În cadrul dialogului, ei au făcut un schimb de opinii privind stadiul actual al procesului de negocieri, menționînd interesul sporit al partenerilor internaționali pentru identificarea soluțiilor-che
13:30
Unele cluburi și-au consolidat pozițiile, altele au pierdut din valoare, iar liderii naționali au devenit simboluri ale creșterii și stabilității.Portalul de referință Transfermarkt a prezentat date actualizate privind valoarea de piață a fotbaliștilor din prima ligă a Moldovei. „Sheriff” este evaluat la 6,50 milioane de euro (-24,4%). Cel mai scump jucător este Ivan Dulgherov (750
13:00
La Paris, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva politicii bugetare a guvernului francez.Protestatarii s-au adunat în istoricul arondisment 2 al Parisului pentru a-și exprima dezacordul față de politica bugetară a cabinetului francez.Demonstranții au scandat lozinci și au purtat pancarte cu mesaje precum: „Greva pentru pensiile noastre”, „Egalitate pentru angajații și
13:00
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) confirmă desfășurarea acțiunilor Centrului Național Anticorupție și Procuraturii municipiului Bălți în cadrul Penitenciarului nr. 6 Soroca privind suspiciuni de acte de corupție.ANP precizează că promovează o politică strictă de toleranță zero față de orice formă de corupție, notează Noi.md."Integritatea constituie un principiu fundamental al
13:00
Fără artificii în acest an? Ministerul Mediului recomandă renunțarea, Ombudsmanii cer interdicție # Noi.md
Ministerul Mediului nu recomandă să fie utilizate artificiile de sărbători. Declarația a fost făcută de Gheorghe Hajder, după ce avocații poporului au solicitat interzicerea acestor obiecte pirotehnice.Oficialul a precizat că utilizarea focurilor de artificii cauzează mai multe daune. Conform lui, autoritățile caută soluții pentru aceste probleme, informează Noi.md cu referire la Realitatea.
13:00
În dimineața zilei de 3 decembrie 2025, patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă.Potrivit primelor informații, cazul a fost alertat la Serviciul 112 la ora 01:38. O femeie în vîrstă de 44 de ani, dar și trei minori cu vîrstele de 8, 11 și 15 ani, din localitatea Grozasca, raionul Ungheni, au f
12:30
Fosta înaltă reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate și rectorul Colegiului Europei, Federica Mogherini, care fusese reținută anterior de poliția belgiană sub suspiciunea de fraudă, a fost eliberată în noaptea de 3 decembrie.Informația a fost transmisă de agenția italiană AGI, citînd surse. Se menționează că fosta diplomată a fost eliberată în jurul or
12:30
Ministra Muncii, despre compensații: "Analizăm cererile cetățenilor, în funcție de veniturile lor" # Noi.md
Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a venit cu anumite precizări despre procedura de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece, notează Noi.md."Anul trecut, noi am avut 720 de mii de gospodării, care au beneficiat de compensații.{{850341}}Anul acesta, avem deja înregistrate 783 de mii de cereri și noi vom reieși din cererile, care au fost depuse.Vom analiza care sînt solicitările cet
12:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii la nivel teritorial și național, notează Noi.md.În perioada 24.11.2025-30.11.2025, au fost înregistrate 2100 de cazuri de infecții ale căilor respiratorii, majoritatea la copii, fiind în creștere cu 1,1% față de săptămîna precedentă.{{850423}}La fel, au fost înregistrate 8 cazuri de gripă sezon
12:30
Ministerul Apărării anunță noi radare de ultimă generație pentru securitatea spațiului aerian # Noi.md
Ministerul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Republica Moldova va achiziționa sisteme noi de apărare, fiind în prezent în proces de identificare a unui contract. {{850659}}„Aceste sisteme sînt la o cerință foarte mare, vor fi sisteme noi, respectiv ele trebuie să fie produse. Nu pot să te duci să le i-ai să le aduci în Moldova. Respectiv, după semnarea contractului, livrarea va dur
12:30
Școala moldovenească de karate și-a demonstrat din nou valoarea pe scena internațională: Vitalie Spînu, Anastasia Spînu și Daniel Mutelica au devenit campioni ai prestigiosului turneu din seria „Grand Prix” de karate shotokan, care a avut loc la Belgrad.Vitalie Spînu a urcat pentru a treia oară consecutiv pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Victoria sa are o valoare deosebită: sportivul a
12:30
Anunț important pentru transportatori: noi autorizații, disponibile pentru cursele spre Turcia # Noi.md
Moldova a primit un contingent suplimentar de 200 de autorizații pentru categoria „intrare fără marfă” în Turcia, valabile pentru anul 2025, informwază Noi.md.Potrivit Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), documentele pot fi utilizate pînă la data de 31 ianuarie 2026.Autorizațiile suplimentare au fost obținute în urma unei colaborări constructive dintre ANTA și autoritățile de transpor
12:30
Guvernul Republicii Moldova lucrează la o strategie actualizată de reintegrare a celor două maluri ale Nistrului, însă detaliile nu pot fi făcute publice deocamdată. Acest lucru a fost declarat de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.Oficialul a explicat că anumite aspecte ale procesului necesită discreție, deoarece prezentarea lor prematură ar putea afecta rezultatul final.„L
12:00
Guvernul stabilește noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase # Noi.md
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a include noi categorii de produse apărute pe piață. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărîre în acest sens.Documentul stabilește cerințele de calitate pentru produse de panificație fără gluten, paste făinoase fără gluten, semifabricate de panificație congelate. În continuare, în proces
12:00
Peste 200 de părinți din Moldova au primit scrisori de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) prin care li se cere să întoarcă indemnizația unică de 1.000 de lei, acordată în septembrie, pentru pregătirea copiilor de școală.Deputatul Ion Chicu a semnalat cazul și spune că unii părinți sînt rugați să restituie chiar și 2.000 de lei. De cealaltă parte, Ministerul Educației explică faptu
12:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară mai multe percheziții la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție.Operațiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și corupere activă, notează Noi.md.{{850874}}Potrivit materialelor ca
12:00
Republica Moldova va intra în noul an agricol avînd restanțe de circa 1 miliard de lei la Fondul de subvenționare, a declarat ministra Agriculturii, Luila Catlabuga, în cadrul unei conferințe de presă.Potrivit ei, această situație „bucură într-o anumită măsură”, deoarece arată că fermierii continuă să investească masiv în sectorul agricol, generînd un volum mare de solicitări eligibile.Min
12:00
Acces mai ușor la medicamente compensate: măsuri noi pentru pacienții cronici și cei cu boli acute # Noi.md
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală.Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la 15 zile. Această măsură vine în sprijinul pacienților care, din motive obiective, nu reușes
12:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău continuă să înregistreze o creștere semnificativă a traficului de pasageri, evoluție determinată de extinderea conexiunilor internaționale și de revenirea unor operatori importanți pe piața locală.În ultimele luni, mai multe companii aeriene au dezvoltat operațiuni la Chișinău. Wizz Air a bazat încă două aeronave pe aeroport, iar SkyUp și-a desc
Acum 8 ore
11:30
Deficit mai mare la început de an, dar cu țintă de reducere. Andrian Gavriliță explică strategia bugetară # Noi.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a explicat în cadrul ședinței de astăzi poziția Guvernului privind deficitul bugetar pentru anul 2026, precizînd că autoritățile își permit să înceapă anul cu un deficit „puțin mai mare”, mizînd însă pe subexecutările tradiționale ale unor proiecte și pe îmbunătățirea execuției bugetare pe parcurs.„Ne permitem să începem cu un deficit un pic mai mare în
11:30
Programul „Europa este aproape” continuă să se extindă. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că 133 de noi proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere locale vor primi finanțare din bugetul de stat.Proiectele au fost aprobate de Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale și se adaugă celor 220 lansate în luna i
11:30
Un incident grav a avut loc luni, 2 decembrie 2025, în municipiul Ungheni, unde o echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții la o pacientă aflată în stare critică.Anunțul a fost făcut de IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).Potrivit instituției, la ora 09:24, dispeceratul comun a re
11:30
Cabinetul de miniștri va avea o nouă ședință mîine pentru a aproba Legea bugetului de stat pentru 2026, un document-cheie pentru politicile economice și sociale ale anului viitor.Proiectul bugetului, prezentat de Ministerul Finanțelor, evidențiază o creștere a cheltuielilor publice, accent pe investiții și modernizare, dar și pe susținerea sistemelor sociale.{{851671}}Potrivit documentului
11:00
În cadrul ședinței de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat revocarea din funcție a doi ambasadori ai Republicii Moldova. Potrivit deciziilor făcute publice: Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de Ambasador al Republicii Moldova în România. Dumitru Braghiș a fost rechemat din funcția de Ambasador al Republicii Moldova în China. Guvernul nu a oferit, deocamdată, de
11:00
Guvernul a aprobat în ședința de astăzi eliberarea lui Corneliu Ciorici din funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății, începând cu data de 3 decembrie 2025.Decizia a fost luată fără prezentarea unor detalii suplimentare privind motivele eliberării din funcție sau cine îi va prelua atribuțiile în perioada următoare.Corneliu Ciorici a fost numit în funcția de secretar de stat la
