Un nou regim fiscal privind TVA va intra în vigoare din 01 ianuarie 2026
Noi.md, 3 decembrie 2025 16:00
Începînd cu 01 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal privind TVA, prin aplicarea mecanismului taxării inverse pentru livrările anumitor produse energetice, în baza Legii nr.139/2025.Taxarea inversă cu TVA se va aplica pentru următoarele tranzacții desfășurate pe teritoriul Republicii între subiecții înregistrați ca plătitori ai TVA, și anume: livrarea de energie electrică c
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
16:00
Începînd cu 01 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal privind TVA, prin aplicarea mecanismului taxării inverse pentru livrările anumitor produse energetice, în baza Legii nr.139/2025.Taxarea inversă cu TVA se va aplica pentru următoarele tranzacții desfășurate pe teritoriul Republicii între subiecții înregistrați ca plătitori ai TVA, și anume: livrarea de energie electrică c
16:00
Alertă sanitar-veterinară: două focare de pestă porcină și patru de rabie confirmate în doar 12 zile # Noi.md
În Republica Moldova au fost confirmate noi focare de pestă porcină africană (PPA) și rabie.Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în total, în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, au fost înregistrate două focare de PPA și patru focare de rabie.Potrivit ANSA, un focar de PPA a fost depistat la porci domestici în localitatea Berezovca, raionul Ocnița, iar un
Acum o oră
15:30
Tatiana Zalevskaia a devenit noul președinte al Consiliului Suprem al autoproclamatei RMN.Această decizie a fost luată în cadrul primei ședințe, în care așa-numitul parlament al Transnistriei de cea de-a VIII-a legislatură a ales noua conducere. În urma votului deschis, Tatiana Zalevskaia, deputată din circumscripția nr. 19 „Krasneanski”, a devenit președinta Consiliului Suprem al autoproclama
15:30
La Parlament, au avut loc, astăzi, audieri publice despre conformitatea gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în perioada 2023-2024, notează Noi.md.La finele anului 2024, patrimoniul gestionat de instituție a constituit circa 460,5 milioane de lei, incluzînd clădiri, terenuri, echipamente tehnice, sisteme informațio
Acum 2 ore
15:00
"Propunem ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 de lei, iar acolo unde membrii familiilor au un venit mai mic de 2000 de lei per persoană, compensația să fie de 3000 de lei în factură", declară primarul mun. Chișinău, Ion Ceban, notează Noi.md."Ținînd cont de ultimul anunț al ministerului, conform căruia compensația la energia electrică va fi stopată pentru anul 2026, Guve
15:00
Ninsorile puternice din SUA ar putea cauza depuneri de omăt cu strat gros de pînă la 30 de centimetri în statele Pennsylvania, New York, Massachusetts. Meteorologii americani au emis avertismente de furtună, dar și alerte meteo de vreme reaDin cauza furtunii care început marți, sute de zboruri au fost întîrziate, iar drumurile au devenit periculoase din cauza depunerilor de polei.{{851383}
14:30
Cojocaru, despre bugetul Chișinăului: „Nu vom participa la ilegalitățile Primăriei și ale PAS” # Noi.md
Consilierul municipal din partea Partidului Socialiștilor, Dinari Cojocaru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că bugetul Chișinăului se află într-o stare critică și că Primăria și fracțiunea PAS au comis ilegalități.Potrivit acestuia, modificările la bugetul pentru 2025 au fost pregătite încă din vara anului 2025, însă pînă în prezent nu au fost introduse ajustări. În același timp,
14:30
Gaz la preț ieftin n-o să mai fie niciodată. Noi am plătit un preț politic. Atunci cînd achitam 4 lei pentru 1 m³, acela era un preț al dependenței. Iar cînd am achitat aproximativ 30 de lei pentru 1 m³, acela a fost prețul libertății.Declarația aparține ministrului Energiei, Dorin Junghietu, care subliniază că tarifele reduse din trecut nu reflectau realitățile pieței, iar evoluțiile ultimilo
Acum 4 ore
14:00
Junghietu: "Ploile au încetinit lucrările la una dintre cele mai importante investiții energetice ale țării" # Noi.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a menționat că ploile din ultimele zile au încetinit lucrările civile la stația electrică Chișinău, una dintre cele mai importante investiții energetice ale țării.Oficialul a precizat că precipitațiile au îngreunat accesul utilajelor grele și intervențiile la sol, limitînd astfel unele operațiuni planificate.{{850569}}„Ploaia totuși a avut un efect și a
14:00
Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență # Noi.md
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022–2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte de i
14:00
Aflat în vizită la Washington, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut întrevederi constructive cu congresmenii Brian Mast (R-FL), președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, Tim Burchett (R-TN), William Keating (D-MA), Ted Lieu (D-CA), Dina Titus (D-NV), precum și cu senatorii Mitch McCo
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 3 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 4 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,25 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 20,33 lei/litru (-20 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
13:30
Deputații din fracțiunea Partidului Socialiștilor au avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistreană.În cadrul dialogului, ei au făcut un schimb de opinii privind stadiul actual al procesului de negocieri, menționînd interesul sporit al partenerilor internaționali pentru identificarea soluțiilor-che
13:30
Unele cluburi și-au consolidat pozițiile, altele au pierdut din valoare, iar liderii naționali au devenit simboluri ale creșterii și stabilității.Portalul de referință Transfermarkt a prezentat date actualizate privind valoarea de piață a fotbaliștilor din prima ligă a Moldovei. „Sheriff” este evaluat la 6,50 milioane de euro (-24,4%). Cel mai scump jucător este Ivan Dulgherov (750
13:00
La Paris, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva politicii bugetare a guvernului francez.Protestatarii s-au adunat în istoricul arondisment 2 al Parisului pentru a-și exprima dezacordul față de politica bugetară a cabinetului francez.Demonstranții au scandat lozinci și au purtat pancarte cu mesaje precum: „Greva pentru pensiile noastre”, „Egalitate pentru angajații și
13:00
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) confirmă desfășurarea acțiunilor Centrului Național Anticorupție și Procuraturii municipiului Bălți în cadrul Penitenciarului nr. 6 Soroca privind suspiciuni de acte de corupție.ANP precizează că promovează o politică strictă de toleranță zero față de orice formă de corupție, notează Noi.md."Integritatea constituie un principiu fundamental al
13:00
Fără artificii în acest an? Ministerul Mediului recomandă renunțarea, Ombudsmanii cer interdicție # Noi.md
Ministerul Mediului nu recomandă să fie utilizate artificiile de sărbători. Declarația a fost făcută de Gheorghe Hajder, după ce avocații poporului au solicitat interzicerea acestor obiecte pirotehnice.Oficialul a precizat că utilizarea focurilor de artificii cauzează mai multe daune. Conform lui, autoritățile caută soluții pentru aceste probleme, informează Noi.md cu referire la Realitatea.
13:00
În dimineața zilei de 3 decembrie 2025, patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă.Potrivit primelor informații, cazul a fost alertat la Serviciul 112 la ora 01:38. O femeie în vîrstă de 44 de ani, dar și trei minori cu vîrstele de 8, 11 și 15 ani, din localitatea Grozasca, raionul Ungheni, au f
12:30
Fosta înaltă reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate și rectorul Colegiului Europei, Federica Mogherini, care fusese reținută anterior de poliția belgiană sub suspiciunea de fraudă, a fost eliberată în noaptea de 3 decembrie.Informația a fost transmisă de agenția italiană AGI, citînd surse. Se menționează că fosta diplomată a fost eliberată în jurul or
12:30
Ministra Muncii, despre compensații: "Analizăm cererile cetățenilor, în funcție de veniturile lor" # Noi.md
Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a venit cu anumite precizări despre procedura de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece, notează Noi.md."Anul trecut, noi am avut 720 de mii de gospodării, care au beneficiat de compensații.{{850341}}Anul acesta, avem deja înregistrate 783 de mii de cereri și noi vom reieși din cererile, care au fost depuse.Vom analiza care sînt solicitările cet
12:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii la nivel teritorial și național, notează Noi.md.În perioada 24.11.2025-30.11.2025, au fost înregistrate 2100 de cazuri de infecții ale căilor respiratorii, majoritatea la copii, fiind în creștere cu 1,1% față de săptămîna precedentă.{{850423}}La fel, au fost înregistrate 8 cazuri de gripă sezon
12:30
Ministerul Apărării anunță noi radare de ultimă generație pentru securitatea spațiului aerian # Noi.md
Ministerul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Republica Moldova va achiziționa sisteme noi de apărare, fiind în prezent în proces de identificare a unui contract. {{850659}}„Aceste sisteme sînt la o cerință foarte mare, vor fi sisteme noi, respectiv ele trebuie să fie produse. Nu pot să te duci să le i-ai să le aduci în Moldova. Respectiv, după semnarea contractului, livrarea va dur
12:30
Școala moldovenească de karate și-a demonstrat din nou valoarea pe scena internațională: Vitalie Spînu, Anastasia Spînu și Daniel Mutelica au devenit campioni ai prestigiosului turneu din seria „Grand Prix” de karate shotokan, care a avut loc la Belgrad.Vitalie Spînu a urcat pentru a treia oară consecutiv pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Victoria sa are o valoare deosebită: sportivul a
12:30
Anunț important pentru transportatori: noi autorizații, disponibile pentru cursele spre Turcia # Noi.md
Moldova a primit un contingent suplimentar de 200 de autorizații pentru categoria „intrare fără marfă” în Turcia, valabile pentru anul 2025, informwază Noi.md.Potrivit Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), documentele pot fi utilizate pînă la data de 31 ianuarie 2026.Autorizațiile suplimentare au fost obținute în urma unei colaborări constructive dintre ANTA și autoritățile de transpor
12:30
Guvernul Republicii Moldova lucrează la o strategie actualizată de reintegrare a celor două maluri ale Nistrului, însă detaliile nu pot fi făcute publice deocamdată. Acest lucru a fost declarat de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.Oficialul a explicat că anumite aspecte ale procesului necesită discreție, deoarece prezentarea lor prematură ar putea afecta rezultatul final.„L
Acum 6 ore
12:00
Guvernul stabilește noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase # Noi.md
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a include noi categorii de produse apărute pe piață. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărîre în acest sens.Documentul stabilește cerințele de calitate pentru produse de panificație fără gluten, paste făinoase fără gluten, semifabricate de panificație congelate. În continuare, în proces
12:00
Peste 200 de părinți din Moldova au primit scrisori de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) prin care li se cere să întoarcă indemnizația unică de 1.000 de lei, acordată în septembrie, pentru pregătirea copiilor de școală.Deputatul Ion Chicu a semnalat cazul și spune că unii părinți sînt rugați să restituie chiar și 2.000 de lei. De cealaltă parte, Ministerul Educației explică faptu
12:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară mai multe percheziții la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție.Operațiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și corupere activă, notează Noi.md.{{850874}}Potrivit materialelor ca
12:00
Republica Moldova va intra în noul an agricol avînd restanțe de circa 1 miliard de lei la Fondul de subvenționare, a declarat ministra Agriculturii, Luila Catlabuga, în cadrul unei conferințe de presă.Potrivit ei, această situație „bucură într-o anumită măsură”, deoarece arată că fermierii continuă să investească masiv în sectorul agricol, generînd un volum mare de solicitări eligibile.Min
12:00
Acces mai ușor la medicamente compensate: măsuri noi pentru pacienții cronici și cei cu boli acute # Noi.md
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală.Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la 15 zile. Această măsură vine în sprijinul pacienților care, din motive obiective, nu reușes
12:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău continuă să înregistreze o creștere semnificativă a traficului de pasageri, evoluție determinată de extinderea conexiunilor internaționale și de revenirea unor operatori importanți pe piața locală.În ultimele luni, mai multe companii aeriene au dezvoltat operațiuni la Chișinău. Wizz Air a bazat încă două aeronave pe aeroport, iar SkyUp și-a desc
11:30
Deficit mai mare la început de an, dar cu țintă de reducere. Andrian Gavriliță explică strategia bugetară # Noi.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a explicat în cadrul ședinței de astăzi poziția Guvernului privind deficitul bugetar pentru anul 2026, precizînd că autoritățile își permit să înceapă anul cu un deficit „puțin mai mare”, mizînd însă pe subexecutările tradiționale ale unor proiecte și pe îmbunătățirea execuției bugetare pe parcurs.„Ne permitem să începem cu un deficit un pic mai mare în
11:30
Programul „Europa este aproape” continuă să se extindă. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că 133 de noi proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere locale vor primi finanțare din bugetul de stat.Proiectele au fost aprobate de Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale și se adaugă celor 220 lansate în luna i
11:30
Un incident grav a avut loc luni, 2 decembrie 2025, în municipiul Ungheni, unde o echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții la o pacientă aflată în stare critică.Anunțul a fost făcut de IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).Potrivit instituției, la ora 09:24, dispeceratul comun a re
11:30
Cabinetul de miniștri va avea o nouă ședință mîine pentru a aproba Legea bugetului de stat pentru 2026, un document-cheie pentru politicile economice și sociale ale anului viitor.Proiectul bugetului, prezentat de Ministerul Finanțelor, evidențiază o creștere a cheltuielilor publice, accent pe investiții și modernizare, dar și pe susținerea sistemelor sociale.{{851671}}Potrivit documentului
11:00
În cadrul ședinței de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat revocarea din funcție a doi ambasadori ai Republicii Moldova. Potrivit deciziilor făcute publice: Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de Ambasador al Republicii Moldova în România. Dumitru Braghiș a fost rechemat din funcția de Ambasador al Republicii Moldova în China. Guvernul nu a oferit, deocamdată, de
11:00
Guvernul a aprobat în ședința de astăzi eliberarea lui Corneliu Ciorici din funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății, începând cu data de 3 decembrie 2025.Decizia a fost luată fără prezentarea unor detalii suplimentare privind motivele eliberării din funcție sau cine îi va prelua atribuțiile în perioada următoare.Corneliu Ciorici a fost numit în funcția de secretar de stat la
11:00
În data de 2 decembrie curent, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a șase posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Centru, notează Noi.md.Cererile de participare la concurs urmează să fie depuse la sediul CSM sau la adresa de e-mail secretariat@csm.md pînă la 2 ianuarie 2026, inclusiv.Conform art. 6 alin. (5)
11:00
Vlad Plahotniuc a fost adus și astăzi în fața instanței, după ce marți a făcut primele declarații în fața magistraților pe dosarul "frauda bancară", notează Noi.md. În cadrul ședinței de marți, Vlad Plahotniuc a declarat că deține cetățenia trei țări: R. Moldova, România și Rusia. La fel, el a cerut ca lista de martori să fie completată.{{851583}}Astăzi, cînd a fost adus în sala de judecat
11:00
Monitorizarea glicemiei:Testele și lanțetele vor fi eliberate pentru perioade de pînă la șase luni # Noi.md
Valabilitatea unei rețete medicale în cazul bolilor acute ar putea crește de la 10 la 15 zile, iar o singură prescripție va putea include medicamente pentru diferite diagnostice. Acestea și alte modificări se regăsesc într-un proiect propus de Ministerul Sănătății.Pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2, proiectul propune prescrierea testelor și lanțetelor compensate pentru monitorizarea g
11:00
Administrația Trump a suspendat procesarea tuturor cererilor de imigrare depuse de persoane din 19 țări non-europene, măsură ce vizează inclusiv green cardurile și naturalizările, transmite Reuters.Autoritățile americane invocă motive de securitate națională și protejarea siguranței publice, informează Noi.md cu referire la Deschide.Decizia se aplică exclusiv imigranților proveniți din sta
11:00
În sezonul rece 2025-2026, moldovenii vor beneficia de compensații la energie cuprinse între 500 și 1.000 de lei în formă monetară. Compensațiile sînt oferite în perioada noiembrie 2025 – martie 2026.O hotărîre în acest sens a fost luată de cabinetul de miniștri în cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 3 decembrie, informează Noi.md cu referire la Diez.Potrivit documentului, compensația mi
10:30
Pe site-ul Ministerului Finanțelor din Moldova a fost publicat proiectul bugetului de stat pentru anul 2026.Economistul, doctorul în științe economice Vladimir Golovatiuc a menționat că acest document necesită, desigur, o analiză serioasă, dar a atras atenția asupra faptului că se propune un deficit bugetar de 20,9 miliarde de lei.Acest lucru depășește cu 50% deficitul bugetului de stat ap
10:30
„Este o decizie dificilă, dar în condițiile actuale este singura decizie corectă și onestă” – a scris edilul pe rețele, la două zile după ce fugarul Ilan Șor a anunțat, de la Moscova, că suspendă sprijinul politic pentru primarii afiliați.Reamintim, în ajun și-a anunțat demisia și primărița din Orhei, Tatiana Cociu.{{851512}}Atît Lupov, cît și Cociu, sînt afiliați lui Șor. Aceștia au parti
10:30
O nerezidentă a fost depistată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” în timp ce încerca să transporte ilegal lingouri și monede presupuse a fi din aur.Potrivit Serviciului Vamal, incidentul s-a produs pe cursa Chișinău–Londra. În timpul controlului de specialitate, echipa mixtă formată din funcționari vamali și polițiști de frontieră a observat în bagajul pasagerei mai multe obiecte care pă
10:30
Gimnaziul din satul Singureni, raionul Rîșcani, a fost redenumit în cinstea lui Leonid Bujor, fost deputat și ministru al Educației.Un moment special al ceremoniei a fost discursul tatălui lui Leonid Bujor, Alexandru Bujor, de 89 de ani."Vă doresc multă sănătate, succese frumoase pe tărîmul obștesc și o viață plină de bucurii și mulți ani înainte și toate bune de pe întregul glob pămîntesc
10:30
Moldovei i se promite o nouă poveste de succes – integrarea pe piețele internaționale de capital și un aflux de sute de milioane de euro prin plasamente bursiere. Pe 2 decembrie, în Republica Moldova a fost înregistrată Bursa Internațională de Valori. Acest eveniment a fost salutat anticipat ca un „moment istoric pentru viitorul economic al țării”. Această semnificație este predeterminată
Acum 8 ore
10:00
Leul moldovenesc a scăzut față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 3 bani, iar dolarului american - 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 3 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7108 lei pentru un euro (+3,07 bani) și 16,9760 lei pentru un dolar (+4,98 bani), în timp c
10:00
Premier Energy Distribution îi avertizează pe consumatori că persoane necunoscute sună și cer date personale, sub pretextul de a fi schimbate contoarele.Compania precizează că nu cere la telefon date din buletinul de identitate, iar schimbarea contoarelor se face planificat și fără a necesita date personale.{{851643}}Potrivit Premier Energy Distribution, escrocii sună consumatorii, pretinz
10:00
În perioada 05.12.2025, ora 09:00 – 06.12.2025, ora 05:00, în capitală, va fi stopată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni – str. A. Pușkin, notează Noi.md.Transportul, inclusiv cel public, va redirecționat pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedi
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.