Parlamentul găzduiește expoziții ale elevilor care transmit mesaje de empatie și diversitate

12:00

Peste 200 de părinți din Moldova au primit scrisori de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) prin care li se cere să întoarcă indemnizația unică de 1.000 de lei, acordată în septembrie, pentru pregătirea copiilor de școală.Deputatul Ion Chicu a semnalat cazul și spune că unii părinți sînt rugați să restituie chiar și 2.000 de lei. De cealaltă parte, Ministerul Educației explică faptu