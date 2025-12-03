Barajul de la Costești va fi reparat, după 20 de ani. Proiectul are o valoare de peste 32 de milioane de lei

Barajul de la Costești va fi reparat, după 20 de ani. Proiectul are o valoare de peste 32 de milioane de lei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md