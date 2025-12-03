Întâlnirea dintre Zelenski și delegația SUA la Bruxelles a fost anulată după vizita la Putin
Realitatea.md, 3 decembrie 2025 14:10
O întâlnire planificată la Bruxelles între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și delegația americană formată din trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, a fost anulată. Anunțul vine după ce delegația americană a avut o întâlnire la Moscova cu președintele rus, Vladimir Putin, scrie unian.net. Potrivit presei ucrainene, președintele Zelenski […]
• • •
Acum 5 minute
14:30
Comisia Europeană oferă credite și garanții pentru proiecte mari: apelul de finanțare este deschis până pe 8 decembrie
Companiile din Republica Moldova, statele membre ale Uniunii Europene și din spațiul economic european pot depune dosarele pentru finanțare în cadrul Planului de Creștere până la data de 8 decembrie, transmite IPN. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă o valoare minimă de 10 milioane de euro și să includă o contribuție de cel […]
14:30
Presupusul autor al atacului de la Washington din 26 noiembrie, care a vizat doi militari din Garda Națională, a pledat marți nevinovat la acuzațiile aduse, inclusiv cea de omor, informează știrileprotv.ro. Rahmanullah Lakanwal, un afgan în vârstă de 29 de ani, rănit în timpul arestării sale la locul atacului din 26 noiembrie, a pledat „nevinovat" […]
14:30
Datoriile la subvenții au ajuns la 1,3 miliarde de lei. Catlabuga: fermierii investesc, iar asta ne bucură
Datoriile la subvenții sunt mari, dar asta bucură că fermierii investesc în sectorul agricol, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, scrie bani.md. În pofida restanțelor existente, Ludmila Catlabuga a dat asigurări că Guvernul își va onora integral obligațiile față de agricultori. „Guvernul își va asuma și va onora aceste angajamente. Vom avea un grafic clar […]
Acum 30 minute
14:10
14:10
O persoană a decedat după ce ar fi căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuit. Tragedia s-a produs astăzi, 3 decembrie, pe strada Albișoara din Capitală. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit că victima este un bărbat de 56 de ani. Pe caz a fost inițiată o anchetă. Pentru […]
14:10
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Parlament propune introducerea unui moratoriu asupra închiderii instituțiilor de învățământ. Decizia vine după anunțul Ministerului Educației și Cercetării de a reorganiza 73 de școli mici, din care unele vor deveni grădinițe, altele școli primare, iar câteva vor combina ambele niveluri educaționale, transmite IPN. Potrivit deputatei fracțiunii, Ala Ursu-Antoci, închiderea școlilor poate […]
Acum o oră
14:00
BANI.MD: Deficitul scade doar pentru că proiectele stau pe loc. Gavriliță recunoaște subexecutarea
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, anunță că rectificarea bugetară și ajustările făcute pe parcursul anului au permis acoperirea principalelor poziții de cheltuieli, iar execuția bugetară ar putea duce la un deficit mai mic decât cel planificat inițial, transmite BANI.MD. Potrivit lui, chiar dacă au fost aprobate credite și alocări suplimentare, unele proiecte vor continua să fie […]
13:40
Google a lansat o actualizare a sistemului de operare Android care permite angajatorilor să arhiveze mesajele text ale angajaților. Noua funcție vizează mesajele RCS (Rich Communication Services), versiunea modernizată a SMS-urilor, care suportă imagini și videoclipuri, scrie The Independent. Companiile pot utiliza această funcție pentru a păstra evidența mesajelor pe dispozitivele de lucru, în scopul […]
13:40
Ședința CMC a început cu cvorum, dar s-a încheiat fără. PAS s-a supărat că Ion Ceban nu îi răspunde Zinaidei Popa
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a avut loc cu un nou scandal. Deși aleșii locali din Capitală ajunse la un numitor comun privind aprobarea ordinii de zi, reuniunea s-a încheiat în mai puțin de o oră. După ce a început dezbaterea primului subiect de pe ordinea de zi, Zinaida Popa a vrut să îi ofere […]
13:40
Deschide.md: Rețeaua "ȘOR" se prăbușește, iar activiștii sunt abandonați în timp ce liderii afișează lux și bunăstare
Rețeaua teritorială a grupării "ȘOR" a intrat în colaps după anunțul lui Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale", relatează Deschide.MD. Potrivit sursei, activiștii de rând, mulți implicați în dosare privind finanțarea ilegală prin aplicația PSB, au rămas fără remunerări, fără suport juridic și fără coordonare, în timp ce liderii locali ai blocului „Pobeda" își […]
Acum 2 ore
13:30
Directoarea „Coaliției Naționale Viață fără Violență", Veronica Teleucă, anunță o creștere cu aproximativ 30% a adresărilor privind cazuri de violență împotriva fetelor și femeilor în organele de drept. În cadrul emisiunii "Rezoomat" de la Rlive TV, Teleucă precizează că aproximativ 71% dintre femei trec, la un moment dat în viață, printr-o formă de violență, însă […]
13:30
Alte cinci persoane, trimise în judecată pentru pregătirea dezordinilor în masă în Moldova
Alte cinci persoane, care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă, în contextul alegerilor prezidențiale și a referendumului privind aderarea la UE desfășurate în 2024, au fost trimise în judecată. Învinuiții, printre care se află și o femeie, au vârste cuprinse între 27 și 50 de ani și […]
13:20
Oficialii de la Kremlin au declarat marți, 3 decembrie, că președintele Vladimir Putin a analizat propunerile Statelor Unite privind încheierea războiului din Ucraina. Potrivit surselor ruse, unele dintre propunerile americane au fost acceptate, în timp ce altele au fost respinse. Declarațiile au fost făcute la o zi după întâlnirea de la Moscova dintre Vladimir Putin […]
12:40
Ploile au încetinit lucrările la stația electrică Chișinău. Junghietu: Se încearcă recuperarea acestora
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a recunoscut că ploile din ultimele zile au încetinit lucrările civile la stația electrică Chișinău, una dintre cele mai importante investiții energetice ale țării. Oficialul a precizat că precipitațiile au îngreunat accesul utilajelor grele și intervențiile la sol, limitând astfel unele operațiuni planificate. „Ploaia totuși a avut un efect și a […]
12:40
Scandalul de fraudă din Bruxelles provoacă o criză de credibilitate pentru Ursula von der Leyen
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă cu o criză majoră de credibilitate, după reținerea a doi foști oficiali europeni într-o anchetă de fraudă. Politico notează că situația a generat presiuni politice semnificative asupra liderului executivului european. Federica Mogherini, fostă șefă a diplomației UE și fostă vicepreședintă a Comisiei, este vizată de anchetă […]
Acum 4 ore
12:30
PAS propune extinderea criteriilor pentru repatrierea bunurilor: mai mulți cetățeni ar putea aduce automobilele
Fracțiunea PAS a înregistrat un nou proiect de lege care extinde criteriile de aplicare a Legii privind repatrierea bunurilor, cu scopul de a facilita revenirea cetățenilor moldoveni din diasporă și de a le permite să-și aducă în țară bunurile, în special automobilele. Potrivit inițiativei, criteriile de eligibilitate pentru autovehiculele repatriate vor fi extinse astfel: vârsta […]
12:20
Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile în perioada stării de urgență
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022–2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte […]
12:10
VIDEO Solicitarea de a interzice artificiile de sărbători: Ministerul Mediului nu recomandă să fie utilizate
Ministerul Mediului nu recomandă să fie utilizate artificiile de sărbători. Declarația a fost făcută de Gheorghe Hajder, după ce avocații poporului au solicitat interzicerea acestor obiecte pirotehnice. Oficialul a precizat că utilizarea focurilor de artificii cauzează mai multe daune. Conform lui, autoritățile caută soluții pentru aceste probleme. „Ministerul Mediului nu recomandă utilizarea focurilor de artificii, […]
12:10
SUA suspendă toate cererile de imigrare din 19 țări non-europene pe motive de securitate
Statele Unite au suspendat toate cererile de imigrare depuse de imigranți din 19 țări non-europene, inclusiv procesarea cărților verzi și a cererilor de cetățenie. Măsura a fost justificată de administrația Trump prin motive de securitate națională și siguranță publică, scrie Reuters. Suspendarea vizează persoanele provenite din țări care se aflau deja sub o interdicție parțială […]
12:00
Șase focare de boli la animale confirmate în Moldova: ANSA avertizează asupra riscului ridicat
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a raportat, în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, apariția a șase focare de boli animale pe teritoriul Republicii Moldova: două de Pestă porcină africană (PPA) și patru de rabie. Potrivit instituției, un focar de PPA a fost depistat la porci domestici în localitatea Berezovca, raionul Ocnița, iar […]
12:00
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) confirmă desfășurarea perchezițiilor în Penitenciarului nr. 6 Soroca, unde un șef de secție a fost reținut pentru corupție. Instituția precizează că promovează o politică strictă de toleranță zero față de orice formă de corupție și ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și sancționarea acestora. „Integritatea constituie un principiu fundamental al […]
12:00
Anul electoral a trecut! În 2026, moldovenii NU vor mai primi compensații la energia electrică
În anul 2026, cetățenii nu vor mai beneficia de compensații în factură la energia electrică, așa cum a fost pe parcursul acestui an. Despre aceasta a anunțat ministra muncii, Natalia Plugaru, după ședința de Guvern din 3 decembrie. "Această compensație în factură se va aplica doar pentru anul curent. Anul viitor nu prevedem această compensație […]
11:50
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a oferit un răspuns rezervat la amenințările lansate de Vladimir Putin la adresa Alianței, scrie SkyNews. Declarațiile au fost făcute miercuri, la Bruxelles, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor NATO. Întrebat de jurnaliști despre afirmațiile președintelui Rusiei,
11:40
Cerințele de calitate pentru pâine și paste se schimbă. Guvernul introduce noi reguli pe piață # Realitatea.md
Cerințele de calitate pentru pâine și paste vor fi actualizate, după ce Guvernul a aprobat o hotărâre care introduce reguli noi pentru produsele fără gluten, pentru pastele și pâinea congelată și pentru modul de ambalare și etichetare a acestor produse. Printre noutăți se regăsesc cerințe clare pentru pâinea și pastele fără gluten, precum și pentru […] Articolul Cerințele de calitate pentru pâine și paste se schimbă. Guvernul introduce noi reguli pe piață apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Ministerul Apărării anunță noi radare de ultimă generație pentru securitatea spațiului aerian # Realitatea.md
Ministerul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Republica Moldova va achiziționa sisteme noi de apărare, fiind în prezent în proces de identificare a unui contract. „Aceste sisteme sunt la o cerință foarte mare, vor fi sisteme noi, respectiv ele trebuie să fie produse. Nu pot să te duci să le i-ai să le aduci în […] Articolul VIDEO Ministerul Apărării anunță noi radare de ultimă generație pentru securitatea spațiului aerian apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Experți, la RLIVE TV: Dacă putem colabora cu NATO, trebuie să cooperăm. Neutralitatea nu ajută când ești atacat # Realitatea.md
Dacă avem posibilitate să colaborăm cu NATO, trebuie să cooperăm, iar neutralitatea nu ajută statele atunci când sunt atacate, consideră directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice Victor Juc. Expertul a menționat actualmente și mai multe state europene își consolidează sistemul militar, iar Ucraina a avut neutralitate activă, conform memorandumului de la Budapesta, semnat […] Articolul Experți, la RLIVE TV: Dacă putem colabora cu NATO, trebuie să cooperăm. Neutralitatea nu ajută când ești atacat apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca. Un șef de secție, reținut pentru corupție # Realitatea.md
La Penitenciarul nr. 6 din Soroca au avut loc percheziții într-un dosar de corupție. Un șef de secție este suspectat că ar fi cerut și primit bani de la soția unui deținut, în schimbul introducerii unor obiecte interzise în închisoare. CNA anunță că perchezițiile au avut loc în birourile conducerii penitenciarului, în unele celule, dar […] Articolul Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca. Un șef de secție, reținut pentru corupție apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și consilierul lui Donald Trump, Jared Kushner, au avut marți, 2 decembrie, o întâlnire la Moscova cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Potrivit Politico, Vladimir Putin a combinat avertismentele la adresa Europei cu o demonstrație de forță diplomatică în fața delegației americane. Liderul de la Kremlin le-a transmis emisarilor […] Articolul Putin, mesaj dur pentru Europa: „Rusia e pregătită de conflict” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
MoldoxLab 2025: Tinerii cineaști din Moldova, premiați și conectați la marile platforme europene de documentar # Realitatea.md
MoldoxLab 2025 a adunat la Chișinău peste 25 de tineri creatori din Moldova și diaspora, în perioada 24-30 noiembrie, pentru patru ateliere intensive dedicate filmului documentar, fotografiei narative și dezvoltării profesionale în industria de film. Programul Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială MOLDOX a inclus workshopuri conduse de experți din Republica Moldova, România […] Articolul MoldoxLab 2025: Tinerii cineaști din Moldova, premiați și conectați la marile platforme europene de documentar apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Valoarea maximă a compensațiilor pentru perioada rece a anului va scădea în acest sezon de la 1 400 la 1 000 de lei, iar suma minimă va fi de 500 de lei. Proiectul care prevede reducerea plafoanelor a fost aprobat la ședința de Guvern din 3 decembrie. ”Perioada de înregistrare s-a încheiat în data de […] Articolul APROBAT! Plafonul la compensații pentru perioada rece a anului, REDUS cu 400 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Lecții de japoneză la ședința de Guvern: Expresia învățată de Munteanu de la ministrul Culturii # Realitatea.md
Ședința de Guvern a devenit pentru câteva clipe oră de limbi străine. Ministrul Culturii a prezentat un proiect care vizează acordarea sprijinul nipon pentru televiziunea națională și, în context, a mulțumit ambasadorului Țării Soarelui Răsare. Diplomatul nipon Yoichiro Yamada se află la finalul mandatului său în Moldova. Jardat i-a spus mulțumesc în japoneză, iar premierul […] Articolul VIDEO Lecții de japoneză la ședința de Guvern: Expresia învățată de Munteanu de la ministrul Culturii apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Guvernul a aprobat compensarea facturilor la energia electrică pentru luna noiembrie # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat acordarea de compensații la energia electrică pentru luna noiembrie, pentru toate gospodăriile din țară. Decizia vine pe fondul creșterilor semnificative ale tarifelor înregistrate în prima jumătate a anului 2025. Tarifele la energia electrică au crescut în ianuarie 2025 cu aproximativ 75% pentru consumatorii deserviți de „Premier Energy”, de la 2,34 […] Articolul Guvernul a aprobat compensarea facturilor la energia electrică pentru luna noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
O echipă de ambulanță din Ungheni a fost amenințată cu un pistol de soțul pacientei, în timpul unei intervenții, pe 2 decembrie. Ambulanța a fost chemată pentru o femeie de 47 de ani, aflată în stare de „sincopă”. Medicii au ajuns în patru minute și au găsit trei persoane în stare de ebrietate. În timpul […] Articolul Echipă de ambulanță amenințată cu pistolul în timpul unei intervenții la Ungheni apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Renato Usatîi le promite bălțenilor un brad de la Viena. Politicianul a anunțat din Capitala austriacă că pomul de Crăciun își începe călătoria spre Republica Moldova. Deputatul s-a filmat pe fundalul unor brazi. Usatîi a precizat că a ales deja bradul și că îl va oferi drept cadou orașului de la nordul țării. Pentru cele […] Articolul VIDEO Usatîi promite bălțenilor brad de la Viena: Își începe călătoria apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Trei mașini s-au lovit violent în Chișinău. Unul dintre șoferi a fugit de la fața locului # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs marți seara, 2 decembrie, pe strada Kiev din Capitală. În urma impactului, trei mașini, două de model KIA și un Ford, au fost avariate. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Poliția a precizat că șoferul Fordului a părăsit locul accidentului înainte de sosirea oamenilor legii. Autoritățile stabilesc circumstanțele exacte […] Articolul VIDEO Trei mașini s-au lovit violent în Chișinău. Unul dintre șoferi a fugit de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ceban acuză Guvernul de lipsă de transparență în procesul Bugetului 2026 și prezintă propunerile MAN # Realitatea.md
Primarul Capitalei și liderul MAN, Ion Ceban, critică dur Guvernul pentru publicarea cu întârziere a proiectului Bugetului de stat pentru anul 2026, fapt ce îngreunează elaborarea bugetelor locale. Edilul spune că autoritățile locale nu pot planifica investițiile fără informații clare și la timp, iar termenul „transmis ieri noaptea” pentru consultări este „nejustificat de scurt” și […] Articolul Ceban acuză Guvernul de lipsă de transparență în procesul Bugetului 2026 și prezintă propunerile MAN apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:30
Liderul PSRM, ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este invitatul emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției este liderul PSRM, ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Concluziile ședinței Consiliului Național de Securitate • Fenomenul […] Articolul Liderul PSRM, ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este invitatul emisiunii Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
LIVE Vlad Plahotniuc prezent și azi în instanță: Continuă ședința pe ”frauda bancară” # Realitatea.md
Azi, 3 decembrie, va avea loc o nouă ședință de judecată în dosarul ”frauda bancară”, în care este vizat fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Asta după ce marți, Plahotniuc pentru prima dată a participat la ședință, prezentându-și poziția. Acesta se declară nevinovat și cere audierea unor martori în acest dosar. Este vorba despre Vladimir Andronachi, […] Articolul LIVE Vlad Plahotniuc prezent și azi în instanță: Continuă ședința pe ”frauda bancară” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Un moldovean, arestat în Italia după ce a încercat să mituiască polițiștii cu 2.000 €. Ce a comis? # Realitatea.md
Un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 50 de ani, a fost arestat în Mirandola, Italia, după ce a încercat să mituiască polițiștii cu 2.000 de euro pentru a evita consecințele unui furt de motorină comis chiar la firma unde lucra. Incidentul a avut loc vineri, 28 octombrie 2025. „Două mii de euro dacă […] Articolul Un moldovean, arestat în Italia după ce a încercat să mituiască polițiștii cu 2.000 €. Ce a comis? apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Guvernul recheamă ambasadorii moldoveni din România și China. Este eliberat din funcție și un secretar de stat # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe recheamă doi ambasadori. Este vorba despre reprezentantul Moldovei în România – Victor Chirilă și șeful misiunii noastre diplomatice din China – Dumitru Braghiș. Decizia a fost aprobată de către membrii cabinetului de miniștri. De asemenea, din funcție pleacă pe 3 decembrie și secretarul de stat de la Ministerul Sănătății Corneliu Ciorici. Pentru […] Articolul Guvernul recheamă ambasadorii moldoveni din România și China. Este eliberat din funcție și un secretar de stat apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Premier Energy avertizează: Escrocherii sub pretextul înlocuirii contoarelor de lumină # Realitatea.md
Atenție la tentativele de înșelătorie legate de schimbarea contoarelor de energie. Premier Energy Distribution avertizează consumatorii că persoane necunoscute apelează clienți, solicitând date din buletinul de identitate și amenințând cu deconectarea energiei electrice pentru două săptămâni. Potrivit companiei, schimbarea contoarelor se desfășoară doar în mod planificat, pe baza unor ordine de lucru care includ deja […] Articolul Premier Energy avertizează: Escrocherii sub pretextul înlocuirii contoarelor de lumină apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Trei copii și mama lor, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu fum emanat de la o sobă. Potrivit IGSU, incidentul s-a petrecut în noaptea zilei de miercuri, 3 decembrie curent, în jurul orei 01:30. O femeie de 44 de ani și trei copii de 8, 11 și 15 ani […] Articolul Ungheni: Trei copii și mama lor s-au intoxicat cu fum din cauza sobei defecte apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO După demisia de la Orhei, și Taraclia rămâne fără primar: Veaceslav Lupov demisionează # Realitatea.md
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, a anunțat că demisionează din funcție. Mesajul a fost făcut public printr-o adresare către locuitorii orașului. „Dragi prieteni, stimați locuitori ai Taracliei! Demisionez! Este o decizie dificilă, dar, în condițiile actuale, singura onestă posibilă. Autoritățile nu doresc ca orașul să se dezvolte. Nu au nevoie de o Taraclie prosperă și […] Articolul VIDEO După demisia de la Orhei, și Taraclia rămâne fără primar: Veaceslav Lupov demisionează apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Separatist pe separatist se felicită. Unicul „stat” care a recunoscut pretinsele alegeri din stânga Nistrului # Realitatea.md
Unicul „stat” care a recunoscut pretinsele alegeri din stânga Nistrului este regiunea autoproclamată Osetia din Georgia. Așa-numitul minister de externe din regiunea separatistă georgiană a emis o declarație în care scrie că procesul a fost „dovadă a democrației”. Pretinșii diplomați osetini susțin că votarea în stânga Nistrului s-a desfășurat în conformitate cu legislația internațională. În […] Articolul Separatist pe separatist se felicită. Unicul „stat” care a recunoscut pretinsele alegeri din stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Emilian Crețu se vrea primar de Orhei! „Dacă sunt alegeri noi, eu candidez! E aproape de Negureni” # Realitatea.md
După ce primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat din funcție, actorul și influencerul, căruia Maia Sandu i-ar fi propus fotoliu de deputat, Emilian Crețu a spus că vrea să vină el la cârma orașului. Mai în glumă, mai în serios, acesta a spus că îl avantajează locația, întrucât este aproape de satul de baștină, […] Articolul Emilian Crețu se vrea primar de Orhei! „Dacă sunt alegeri noi, eu candidez! E aproape de Negureni” apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Traficul rutier va fi oprit pe 5 și 6 decembrie în PMAN: Chișinăul se pregătește de sărbătorile de iarnă # Realitatea.md
Vineri, 5 decembrie, de la ora 09:00, și sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 05:00, va fi sistată circulația transportului, inclusiv a transportului public, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Aleksandr Pușkin. Rutele vor fi redirecționate pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea […] Articolul Traficul rutier va fi oprit pe 5 și 6 decembrie în PMAN: Chișinăul se pregătește de sărbătorile de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Administrația Trump oprește procesarea cererilor pentru imigranții din 19 țări non-europene # Realitatea.md
Administrația Trump a anunțat suspendarea tuturor cererilor de imigrare, inclusiv a celor pentru obținerea cărților verzi și a cetățeniei americane, depuse de imigranți din 19 țări non-europene, invocând motive de securitate națională și protecție a siguranței publice. Suspendarea se aplică persoanelor din 19 ţări care erau deja supuse unei interdicţii parţiale de călătorie în luna […] Articolul Administrația Trump oprește procesarea cererilor pentru imigranții din 19 țări non-europene apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Discrepanțe majore în educație: școli cu doi elevi la sate și licee supraaglomerate în Chișinău # Realitatea.md
Situația din școlile din Republica Moldova variază puternic de la o localitate la alta. Dacă în Chișinău instituțiile de învățământ sunt supraaglomerate, în mai multe sate clasele sunt aproape goale. Diferențele scot în evidență presiunile cu care se confruntă sistemul educațional. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Educației și Cercetării a precizat că, în Șalvirii Noi, […] Articolul Discrepanțe majore în educație: școli cu doi elevi la sate și licee supraaglomerate în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:20
Horoscop 3 decembrie 2025: Momente decisive și influențe astrale pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Aspectele Lunii cu Jupiter și Saturn favorizează reuniunile de familie și afacerile. Conjuncția Lunii cu Uranus poate aduce surprize, iar trigonul cu Pluto susține explorarea emoțiilor și schimbările pe termen lung. Emoțiile sunt intense, iar fiecare nativ poate întâmpina atât provocări, cât și momente plăcute. Berbec (21 martie – 19 aprilie): Conversațiile de astăzi pot […] Articolul Horoscop 3 decembrie 2025: Momente decisive și influențe astrale pentru fiecare zodie apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Încă o țară interzice telefoanele mobile în școli: Chile adoptă legea cu majoritate categorică # Realitatea.md
Încă o țară aprobă interzicerea folosirii telefoanelor mobile în școlile primare și secundare: Parlamentul chilian a adoptat marți un proiect de lege în acest sens, alăturându-se unui număr tot mai mare de state care reglementează utilizarea smartphone-urilor în școli. Chile se numără printre țările cu economie stabilă și nivel de trai ridicat din America de […] Articolul Încă o țară interzice telefoanele mobile în școli: Chile adoptă legea cu majoritate categorică apare prima dată în Realitatea.md.
