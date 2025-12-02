Cea de-a doua ediție a conferinței „SHIFT HAPPENS” la Chișinău. A fost lansată aplicația Amplihype – un nou instrument digital pentru marketeri și creatori

14:30

În acest weekend, polițiștii din Orhei au stopat doi șoferi care conduceau în stare de ebrietate și au încercat să ofere mită pentru a nu fi sancționați, potrivit înregistrărilor publicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Primul caz a avut loc sâmbătă, 29 noiembrie, în Camencea: un tânăr de 25 de ani, fără permis și...