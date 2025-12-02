LIVE/ Vor fi anunțate măsuri de consolidare a rezilienței statului? Declarațiile Maiei Sandu după ședința CNS
Ziarul de Garda, 2 decembrie 2025 16:40
Președinta Maia Sandu susține marți, 2 decembrie, declarații de presă după ce a convocat ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). Administrația prezidențială de la Chișinău a anunțat recent că în cadrul ședinței urmau a fi examinate „riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății...
Acum 5 minute
17:00
VIDEO/ Maia Sandu, după ședința CNS: „Trebuie să perfecționăm instrumentele de combatere a finanțării ilicite a partidelor politice. Provocarea cea mare o constituie criptovaluta” # Ziarul de Garda
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat marți, 2 decembrie, de președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește „direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice”. De asemenea, conform administrației prezidențiale de la Chișinău, documentul prevede „măsuri de întărire a securității...
17:00
LIVE TEXT/ Suedia oferă Ucrainei un pachet de sprijin pentru iarnă de peste 100 de milioane de euro. Război în Ucraina, ziua 1377 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Suedia oferă Ucrainei un pachet de asistență civilă în valoare de 100 de milioane de euro pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor urgente pe timpul iernii, scrie Ukrinform. Fondurile vor fi folosite pentru a sprijini municipalitățile ucrainene în repararea și construirea infrastructurii într-un mod ecologic, pentru a contribui la satisfacerea nevoilor energetice ale...
Acum 15 minute
16:50
LIVE/ Declarațiile Maiei Sandu după ședința CNS: „Am venit cu un set de măsuri, pentru ca să avem un stat mai puternic” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu susține marți, 2 decembrie, declarații de presă după ce a convocat ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). „Astăzi am discutat două subiecte: unul e mai important și o să încep cu acesta. La ședință am discutat planul de consolidare a rezilienței R. Moldova. Este un plan de măsuri pentru următorii ani 2026-2027...
16:50
Ouă de găină rechemate din comerț, după ce ANSA a depistat reziduuri de medicamente de uz veterinar # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță marți, 2 decembrie, rechemare unui produs alimentar din comerț. Potrivit informațiilor, ouăle de găină a operatorul din domeniul alimentar „Adalva” SRL cu marcajul 3MD IL 017 și data durabilității minimale până la 28.12.2025, inclusiv. Conform ANSA, motivul rechemării este depistate de reziduuri de medicamente de uz veterinar, antibioticul...
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:30
Politico: Administrația Trump intenționează să-i returneze Rusiei activele sale înghețate, după semnarea acordului de pace cu Ucraina # Ziarul de Garda
Administrația Trump intenționează să returneze Rusiei activele înghețate după semnarea acordului cu Ucraina și încheierea războiului, au declarat două surse pentru Politico. Potrivit acestora, oficialii americani l-au informat pe emisarul european UE pentru sancțiuni, David O’Sullivan, despre acest lucru în timpul vizitei sale la Washington, care a avut loc acum câteva luni în urmă. Anterior,...
16:20
Cea de-a doua ediție a conferinței „SHIFT HAPPENS” la Chișinău. A fost lansată aplicația Amplihype – un nou instrument digital pentru marketeri și creatori # Ziarul de Garda
Cea de-a doua ediție a conferinței SHIFT HAPPENS by Kooperativa a avut loc la Chișinău și a reunit aproximativ 300 de participanți: profesioniști din marketing și comunicare, antreprenori, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai organizațiilor asociative. Evenimentul, organizat de Kooperativa 2.0 Moldova, a avut o agendă concentrată pe tendințele actuale din marketing și pe...
Acum 2 ore
16:00
Fosta vicepreședintă a Comisiei Europene, Federica Mogherini, a fost reținută în cadrul unei anchete privind presupusa fraudă cu fonduri UE # Ziarul de Garda
Federica Mogherini, fostă vicepreședintă a Comisiei Europene și actuală rectoră a Colegiului Europei, a fost reținută pe 2 decembrie în cadrul unei anchete privind presupusa fraudă legată de formarea tinerilor diplomați, finanțată de UE, potrivit ziarului belgian Le Soir, citat de EFE. Politiciana italiană, care, potrivit ziarului, se află în custodia poliției, a fost Înalt...
15:50
15:20
Legislativul va găzdui reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere R. Moldova – UE: o delegației a instituției europene va ajunge în țară # Ziarul de Garda
Parlamentul va găzdui vineri, 5 decembrie, cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM-UE). Printr-un comunicat Legislativul anunță că evenimentul va fi coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană Marcel Spatari și europarlamentarul Siegfried Mureșan. Conform Parlamentului, în cadrul reuniunii se va discuta despre negocierile de...
Acum 4 ore
15:00
LIVE TEXT/ Incendiu masiv în regiunea rusă Oriol după ce o rafinărie a fost atacată. Război în Ucraina, ziua 1377 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:30 Un incendiu de proporții a izbucnit în orașul Livny, din regiunea Oriol, Rusia, după un atac cu drone marți dimineața devreme, probabil a vizat rafinăria de acolo, potrivit Kyiv Post. Canalul de Telegram Exilenova+ a spus că două terminale ale rafinăriei au luat foc. Guvernatorul regional Andrey Klychkov a confirmat că drone au atacat...
15:00
DOC/ Se propun modificări la Codul educației. Schimbările vizează programe de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora și măsuri de susținere a tinerilor specialiști. Perciun: „Avem nevoie de un sistem modern” # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat marți, 2 decembrie, inițierea unor modificări la Codul educației. Schimbările vizează asigurarea unor programe de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora, incluziunea copiilor cu dizabilități severe, evaluarea elevilor din clasa a IV-a, consolidarea rețelei școlare, măsuri de susținere a tinerilor specialiști în educație, precum și anumite...
14:40
Emisarul american Steve Witkoff a ajuns la Moscova pentru discuții cu Putin privind încheierea războiului din Ucraina # Ziarul de Garda
Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a sosit la Moscova pe 2 decembrie pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin, în cea mai recentă încercare americană de a impulsiona negocierile privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, scrie The Kyiv Independent. Întâlnirea are loc în timp ce Putin semnalează că nu vede nevoia de concesii, după...
14:30
Plahotniuc, discurs în fața instanței: „Cer o șansă de a-mi demonstra nevinovăția și a face lumină în furtul miliardului” # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc se declară nevinovat și spune că cere o șansă de a demonstra aceasta. Inculpatul a adăugat că, din momentul extrădării, a dormit doar câte 2-3 ore pe noapte, ocupându-se, în mare parte, cu studierea dosarului, acesta fiind motivul pentru care nu s-a prezentat în instanță pănă la 2 decembrie 2025. Marți, 2 decembrie...
13:50
„Dețin cetățenia a trei state: R. Moldova, România și Federația Rusă.” Declarația a fost făcută de Vladimir Plahotniuc marți, 2 decembrie 2025, în fața instanței. Dosarul lui Plahotniuc, conexat și apoi disjuns dintr-o cauză penală în care sunt cercetați alți șapte învinuiți La mijlocul lunii iulie 2023, după ce magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul...
13:40
Vladimir Plahotniuc a compărut în fața instanței, marți, 2 decembrie 2025, după ce, mai bine de două luni, a refuzat să fie escortat din Penitenciarul nr. 13, acolo unde a fost plasat în arest preventiv după extrădarea sa din 25 septembrie 2025. Deși a menționat, într-o postare pe Facebook, că va face declarații, Plahotniuc a...
13:30
Un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui provenit din import a fost plasat sub restricție, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella, anunță marți, 2 decembrie, Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit ANSA, întregul lot a fost pus...
13:20
Un bărbat din Ceadîr-Lunga a fost trimis pe banca acuzaților pentru corupere electorală în perioada alegerilor prezidențiale, referendum și scrutinului parlamentar # Ziarul de Garda
Un bărbat de 55 de ani din Ceadîr-Lunga a fost trimis în judecată pentru învinuire de comiterea faptei de corupere electorală, anunță marți, 2 decembrie, Procuratura Generală (PG). Conform PG, bărbatul, fiind susţinător al Partidului „Șor” care a fost declarat neconstituţional, cu scopul determinării locuitorilor raionului Ceadîr-Lunga să îşi exercite drepturile electorale într-un anumit mod,...
Acum 6 ore
12:40
CSM a aprobat suspendarea din funcție a unui judecător. Magistratul a fost implicat recent într-un scandal # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au aprobat în ședința din 2 decembrie suspendarea din funcție a unui judecător. „CSM hotărăște: judecătorul învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 264 prim alin. (1) din Codul penal se suspendă din funcție până la adoptarea hotărârii definitive pe cauza dată. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă...
12:20
12:00
Administratoarea unei agenții de turism care a mințit mai multe persoane cu oferte avantajoase de vacanță, trimisă în judecată. Ar fi cauzat victimelor un prejudiciu de peste 3,8 milioane de lei # Ziarul de Garda
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, anunță marți, 2 decembrie, că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei administratoare a unei companii turistice pentru fapte de escrocherie. Procuratura a anunțat anterior că femeia a fost plasată în arest preventiv. „Potrivit probatoriului acumulat, în...
11:40
Documentarul „Ultimele scrisori ale bunicii”, în regia Olgăi Lucovnicova, a câștigat trofeul Green Vine la Moldox Festival 2025 # Ziarul de Garda
Juriul internațional, format din trei experți și experte din Serbia, Germania și România, a acordat premiul Green Vine (Viță Verde) în competiția națională de documentare din cadrul Moldox Festival 2025 documentarului „Ultimele scrisori ale bunicii” în regia Olgăi Lucovnicova. Filmul „Ține cont de-o pătlăgică” în regia Marinei Sulima a fost distins cu o mențiune specială....
11:40
12 judecători numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă au depus jurământul de învestire # Ziarul de Garda
12 din cei 15 judecători numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă prin decretul președintei Maiei Sandu au depus marți, 2 decembrie, jurământul de învestire la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Inițial, prin decretul șefei statului au fost numiți 15 judecători, însă trei dintre aceștia nu s-au prezentat la ședința CSM din...
Acum 8 ore
11:00
Percheziții la o companie de construcții, care ar fi ascuns de la stat 8 milioane de lei # Ziarul de Garda
O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8 milioane de lei comisă de o companie din Chișinău în domeniul construcțiilor a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciului Fiscal de Stat (SFS), se arată într-un comunicat. Potrivit datelor din dosarul penal, în perioada anilor 2019-2022, persoanele din conducerea...
11:00
Ministerul Energiei anunță că a lansat procedura de modificare a cadrului legal în domeniul infrastructurii energetice # Ziarul de Garda
Ministerul Energiei (ME) anunță marți, 2 decembrie, că a inițiat transpunerea în legislația națională a Regulamentului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E). Astfel, a fost lansată procedura de modificare a Legii cu privire la energetică, pentru a integra în legislația națională noua versiune a regulamentului TEN-E, cea anterioară fiind deja transpusă. Prin acest...
10:30
LIVE TEXT/ În Kramatorsk o persoană a murit noaptea trecută în urma atacului cu drone. Război în Ucraina, ziua 1377 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:10 În Kramatorsk, o dronă rusească a lovit un bloc cu 9 etaje, iar o persoană a murit, raportează Serviciul. Totodată, salvatorii au evacuat cinci locatari și au lichidat un incendiu de proporții în două scări ale blocului, de la etajul 1 până la etajul 8, pe o suprafață de 4500 m². UPDATE 8:30...
10:00
09:50
Președinta Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate. Riscurile de securitate informațională și fenomenul finanțării ilegale, pe masa discuțiilor # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). În cadrul ședinței, conform unui comunicat al administrației prezidențiale de la Chișinău, membrii CNS vor examina „riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor...
09:40
Primărița municipiului Orhei și-a dat demisia: „Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm pentru oameni” # Ziarul de Garda
Primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a anunțat marți, 2 decembrie, că își dă demisia, pentru că aceasta și colegii săi „sunt amenințați cu arestări doar pentru că lucrează pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor”. „Este imposibil să lucrezi când regimul își îndreaptă mașinăria represivă împotriva propriilor cetățeni. Este...
Acum 12 ore
08:40
LIVE TEXT/ Regiunea Odesa a fost atacată cu mai multe drone noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1377 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:30 Regiunea Odesa a fost atacată noaptea trecută cu mai mute drone, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În urma loviturilor, a izbucnit un incendiu la un obiectiv al infrastructurii energetice, pe care pompierii, împreună cu voluntarii, l-au lichidat. De asemenea, a fost avariată o clădire administrativă. Serviciul menționează că nu sunt morți sau...
08:30
Atac aerian în Ucraina, alături de frontiera cu R. Moldova. Vama Giurgiulești a fost închisă temporar în timpul nopții # Ziarul de Garda
În noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată, ca urmare a unui atac cu drone asupra regiunii Bolgrad, Ucraina, anunță Poliția de Frontieră. „Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, că pe radare au fost observate drone...
Acum 24 ore
23:40
La Chișinău a fost lansat proiectul transfrontalier xDIH – Cross Border Digital Innovation Hub, o inițiativă care marchează un nou pas în dezvoltarea competențelor digitale în România și Republica Moldova # Ziarul de Garda
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Tehnică a Moldovei, Digital Innovation Zone și Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI) au prezentat oficial în Republica Moldova proiectul transfrontalier xDIH – Cross Border Digital Innovation Hub, o inițiativă comună cofinanțată de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova. Evenimentul a avut loc...
22:10
LIVE TEXT/ Atac cu rachete balistice asupra Dnipro: numărul răniților a crescut la 43, iar patru morți. Război în Ucraina, ziua 1376 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Numărul victimelor atacului de astăzi dimineață al trupelor rusești asupra Dnipro-ului a crescut la 43, dintre care 30 rămân în spital. Zece sunt încă în stare gravă, potrivit Ukrinform. Conform informațiilor actualizate, atacul a distrus întreprinderi, o clădire administrativă, patru instituții de învățământ și tot atâtea clădiri înalte, precum și două stații de...
21:30
De Ziua României, ministrul Apărării a avut o întrevedere cu omologul său român. Discuţiile au vizat securitatea regională în contextul războiului # Ziarul de Garda
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, s-a întâlnit luni, 1 decembrie, de Ziua Națională a României, cu omologul său român, Radu Miruţă, se arată într-un comunicat de la Ministerul Apărării Naționale a României. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat subiecte referitoare la situaţia de securitate regională, pe fondul războiului de agresiune declanşat de Federaţia Rusă...
20:50
Fondului Monetar Internațional va efectua o vizită în R. Moldova pentru a analiza evoluțiile recente din economie # Ziarul de Garda
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI) va vizita R. Moldova în perioada 4–17 decembrie pentru a purta discuții în cadrul consultărilor prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI1, anunță Svetlana Cerović, reprezentanta permanentă a FMI în R. Moldova. „Scopul principal al vizitei FMI este de a analiza evoluțiile recente din economie, a...
19:50
Într-un sat din Drochia ar putea fi inițiat un referendum pentru revocarea primarei # Ziarul de Garda
Primara satului Hăsnășenii Mari, din raionul Drochia, Angela Moroșanu, ar putea rămâne fără funcție. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat în cadrul ședinței de luni, 1 decembrie, grupul de inițiativă, în număr de 20 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii unui referendum local pentru revocarea primarei. Potrivit deciziei CEC, grupul va colecta, până...
18:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul de Externe, Mihai Popșoi, vor efectua o vizită în SUA. Ce întrevederi vor avea aceștia # Ziarul de Garda
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, în perioada 2–10 decembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul Ion Groza și vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit acestuia, la Washington, președintele Parlamentului, Igor Grosu, are planificate întrevederi cu mai...
18:00
BBC/ O armă chimică din Primul Război Mondial ar fi fost folosită asupra protestatarilor din Georgia # Ziarul de Garda
Autoritățile din Georgia au folosit o armă chimică din Primul Război Mondial pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează BBC. „Puteai să simți cum (apa) ardea”, a spus unul dintre protestatari despre tunul cu apă folosit împotriva lui și a altora pe străzile capitalei Tbilisi. O senzație, a spus el, care nu putea fi...
17:50
DOC/ Drept de folosință asupra unui automobil de 99 de mii de euro, un sistem fotovoltaic și peste un milion de lei venituri salariale brute de la USMF „Nicolae Testemițanu”. Averea declarată pentru anul 2024 de ministrul Sănătății # Ziarul de Garda
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a ridicat în 2024 venituri salariale brute de 1 271 562 de lei (circa 106 mii de lei pe lună, n.r.) în calitate de rector al Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Tot anul trecut, acesta a avut un salariu de 30 000 de lei de la Academia...
17:40
Noi tratative între SUA şi Ucraina. Zelenski şi Macron au discutat cu emisarul special Witkoff # Ziarul de Garda
Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, are luni, 1 decembrie, noi discuţii în Florida cu negociatorul-şef ucrainean Rustem Umerov, la o zi după negocierile dintre delegaţiile lor privind planul Washingtonului de a pune capăt războiului ruso-ucrainean, transmite G4Media. „Umerov şi Witkoff se întâlnesc din nou chiar acum”, au declarat unele surse, confirmând...
17:30
17:20
Un bărbat implicat în trafic de droguri a fost reținut. În rezervorul de gaz al transportului au fost depistate 20 de kg de droguri sintetice în valoare de peste 14 milioane de lei # Ziarul de Garda
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 63 de ani, implicat în traficul de droguri sintetice de mare risc prin intermediul aplicației mobile Telegram, a fost reținut de Ofițerii Direcției Antidrog a INI, iar activitatea infracțională este documentată în comun cu procurorii municipiului Chișinău – oficiul Botanica, se arată într-un comunicat de presă. Investigațiile au arătat...
Ieri
17:00
Ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Yoichiro Yamada, a fost decorat cu distincția „Ordinul Onoarei” de Maia Sandu # Ziarul de Garda
Maia Sandu s-a întâlnit pe 1 decembrie cu Ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Yoichiro Yamada, cu ocazia încheierii mandatului acestuia în țara noastră. Președinta i-a conferit ambasadorului distincția „Ordinul Onoarei”, anunță Președinția. În ultimii cinci ani, Guvernul Japoniei a oferit R. Moldova asistență financiară bilaterală nerambursabilă și împrumuturi în valoare totală de peste 140 de...
16:30
România sărbătorește 107 ani de la Marea Unire, iar Ziua Națională a fost marcată la București cu o paradă militară pe sub Arcul de Triumf. Peste 2900 de militari și soldați străini au defilat luni, 1 decembrie, în capitala României, împreună cu peste 220 de mijloace tehnice, potrivit HotNews.ro. La ceremonie au fost prezenți președintele...
16:00
LIVE TEXT/ Cel puțin patru morți și 40 de răniți după un atac rusesc asupra orașului Dnipro. Autoritățile din Olanda anunță un pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de 250 de milioane de euro. Război în Ucraina, ziua 1376 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:50 Țările de Jos au promis pe 1 decembrie să achiziționeze armament american pentru Kiev în valoare de 250 de milioane de euro (290 de milioane de dolari) în cadrul Listei Cerințelor Prioritare ale Ucrainei (PURL), scrie The Kyiv Independent. Inițiativa PURL, lansată la începutul acestui an, permite aliaților NATO să cumpere armament american...
16:00
Start vânzării pomilor de Crăciun. Agenția „Moldsilva” anunță prețul pomilor și cum este sancționată tăierea ilicită din fondul forestier # Ziarul de Garda
Din 1 decembrie 2025, la întreprinderile teritoriale din subordinea Agenției „Moldsilva” sunt disponibili peste 37 de mii de pomi de Crăciun, crescuți în pepinierele silvice, potrivit Agenției. Cea mai mare parte a acestor pomi decorativi reprezintă molidul – 30 250 de exemplare, 7 519 sunt pini, dar și 20 de brazi. Pentru preferințele cetățenilor există...
15:50
„Pentru Țară”: Un nou partid anunțat pe scena politică. Președintele ales al formațiunii a colaborat anterior cu două partide și a fost achitat într-un dosar penal despre care a acuzat că a fost deschis la comandă politică # Ziarul de Garda
Valentin Cimpoeș, fostul primar al orașului Basarabeasca, a anunțat lansarea unui nou partid politic – „Pentru Țară”. Congresul de constituire a avut loc duminică, 30 noiembrie, în cadrul căruia acesta a fost ales președinte al partidului. Anterior, Cimpoeș a fost cercetat penal pentru „neglijență criminală în serviciu” și a colaborat cu două partide. „Alegerile parlamentare...
15:20
Avocații Poporului cer interzicerea comercializării și utilizării articolelor pirotehnice: „Din responsabilitate față de oameni și empatie pentru animale, invităm instituțiile să susțină această inițiativă” # Ziarul de Garda
Avocatului Poporului, Ceslav Panico, și a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, anunță luni, 1 decembrie, că au expediat demersuri și au solicitat autorităților responsabile interzicerea comercializării și utilizării articolelor pirotehnice, inclusiv petarde, artificii, fumigene și alte dispozitive similare, pe întreg teritoriul R. Moldova, în perioada sărbătorilor de iarnă. Măsurile de interzicere, restricționare și...
15:10
VIDEO/ Trei persoane au fost plasate în arest preventiv pentru omorul unui bărbat de 60 de ani # Ziarul de Garda
Trei persoane au fost reținute și plasate în arest preventiv pentru implicare în cazul omorului unui bărbat de 60 de ani, care a avut loc în septembrie 2025, în satul Horodiște din raionul Rezina, anunță ofițerii Direcției investigații criminale a INI. Victima, care locuia singură, a fost găsită decedată în locuința sa, în luna septembrie...
14:40
VIDEO/ Valeriu Pașa, după anunțul lui Șor privind închiderea așa-numitelor proiecte sociale: „Rusia se pregătește pentru un război hibrid de uzură contra ideii proeuropene în R. Moldova. Toate investițiile rusești vor merge acum în propagandă” # Ziarul de Garda
„Rusia se pregătește pentru un război hibrid de uzură contra ideii proeuropene în R. Moldova, iar coruperea alegătorilor este prea scumpă pentru a fi menținută până la următoarele alegeri. Toate investițiile rusești vor merge acum în propagandă și partide proxy”, afirmă președintele Comunității WatchDog.MD, Valeriu Pașa, după ce fugarul penal Ilan Șor a anunțat că-și...
