LIVE/ Vor fi anunțate măsuri de consolidare a rezilienței statului? Declarațiile Maiei Sandu după ședința CNS

14:40

„Rusia se pregătește pentru un război hibrid de uzură contra ideii proeuropene în R. Moldova, iar coruperea alegătorilor este prea scumpă pentru a fi menținută până la următoarele alegeri. Toate investițiile rusești vor merge acum în propagandă și partide proxy”, afirmă președintele Comunității WatchDog.MD, Valeriu Pașa, după ce fugarul penal Ilan Șor a anunțat că-și...