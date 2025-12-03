„Tricolorele” au pierdut la Voluntari
Radio Moldova, 3 decembrie 2025 08:00
Echipa națională de fotbal feminin a Republicii Moldova a fost învinsă cu 0:2 de selecționata României, într-un meci amical disputat pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari. Discipolele italianului Massimo Pedrazzini au marcat ambele goluri în prima repriză. Ioana Bălăceanu a deschis scorul în minutul 3, iar Mihaela Ciolacu a înscris în minutul 39.
• • •
Acum 30 minute
08:00
08:00
SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ, campanie Moldova 1 | Conacul Pommer din Țaul, cândva mândria localnicilor, este în stare deplorabilă # Radio Moldova
Continuăm campania în cadrul căreia readucem în atenția publicului valoarea istorică și culturală a conacelor lăsate în paragină. Prin reportaje și interviuri ne propunem să arătăm nu doar starea în care se află aceste clădiri, ci și potențialul lor de a deveni resurse turistice. Salvarea lor nu este doar o chestiune estetică sau turistică. Restaurarea acestor moșii poate aduce viață comunităților, poate transforma ruinele în muzee, centre culturale sau spații de educație.
07:50
Corespondență Dan Alexe | NATO discută Ucraina fără participarea secretarului de al stat SUA # Radio Moldova
La Bruxelles are loc miercuri, 3 decembrie 2025, reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, la care miniștrii vor analiza rezultatele Summitului NATO care a avut loc în Olanda în luna iunie și vor începe prima rundă de consultări privind pregătirile pentru summitul NATO din 2026, pe care Turcia îl va găzdui la Ankara în perioada 7–8 iulie.
Acum o oră
07:20
Cinci ore de discuții la Kremlin, fără un acord: Moscova și Washingtonul nu au ajuns la un plan comun pentru încetarea războiului din Ucraina # Radio Moldova
Negocierile-maraton de la Moscova dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, însoțit de ginerele liderului american, Jared Kushner, nu au dus la un compromis privind un posibil acord de pace în Ucraina, notează Reuters. Discuțiile au durat aproape cinci ore și s-au încheiat după miezul nopții.
Acum 2 ore
07:10
Spiritul Crăciunului în casele oamenilor. Multe familii împodobesc bradul din primele zile de iarnă # Radio Moldova
Sărbătorile se apropie, iar multe familii împodobesc bradul chiar din primele zile de iarnă. În familia Hîncu din satul Floreni, Anenii Noi, cei mici și cei mari s-au adunat în jurul pomului de Crăciun. Acesta a fost decorat cu jucării moștenite din generație în generație sau confecționate manual.
Acum 12 ore
21:20
Un posibil referendum pentru revocarea primăriței din Hăsnășenii Mari. Localnicii au păreri împărțite # Radio Moldova
Satul Hăsnășenii Mari, din raionul Drochia, ar putea rămâne fără primar. Un grup de inițiativă din 20 de persoane a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru colectarea semnăturilor pentru organizarea unui referendum local de revocare a Angelei Moroșan din funcție. Decizia vine pe fondul unor acuzații de lipsă de transparență și proiecte nerealizate, dar și tensiuni dintre actuala administrație și consilierii locali. Primărița respinge acuzațiile, iar sătenii au opinii împărțite.
20:40
Volodimir Zelenski face apel la încetarea războiului, nu doar la o pauză între lupte # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut marți, 2 decembrie, apel la o încetare a războiului și nu doar la o întrerupere temporară a ostilităților, într-un moment în care emisari ai Casei Albe erau așteptați la Kremlin pentru negocieri cu privire la conflictul în Ucraina, relatează AFP.
20:30
Avertismentul președintelui rus, Vladimir Putin: „Dacă Europa vrea război, suntem pregătiți” # Radio Moldova
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, 2 decembrie, că Rusia nu dorește un război cu statele europene care sprijină Ucraina, dar dacă aceste țări doresc război cu Rusia, atunci aceasta este pregătită de luptă chiar acum, relatează agențiile AFP și Reuters.
19:50
Serviciu social de zi pentru persoanele vârstnice sau cu necesități speciale, deschis la Târnova # Radio Moldova
Un Serviciu social de zi pentru persoanele vârstnice, aflate în dificultate sau cu necesități speciale, a fost inaugurat pe 2 decembrie, în satul Târnova, raionul Dondușeni,
19:20
Persoane necunoscute cer date personale, sub pretextul schimbării contoarelor, atenționează Premier Energy # Radio Moldova
Premier Energy Distribution îi avertizează pe consumatori că persoane necunoscute sună și cer date personale, sub pretextul de-a fi schimbate contoarele. Compania precizează că nu cere la telefon date din buletin, iar schimbarea contoarelor se face planificat și fără a necesita date personale.
Acum 24 ore
18:20
Deputații PAS propun amânarea TVA-lui pentru autovehicule. Expert: „Un rezultat al lobby-ului exercitat de importatori” # Radio Moldova
Guvernarea propune amânarea aplicării Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) la importul autovehiculelor. Măsura, prevăzută într-un proiect înregistrat de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pe 2 decembrie, este calificată de unii experți drept „un abuz, lipsă de coerență și chiar corupție politică”.
18:20
Autoritățile din Republica Moldova caută soluții pentru a spori investițiile în echipamente de protecție a spațiului aerian, în contextul în care dronele rusești survolează tot mai des, ilegal, în R. Moldova. Potrivit președintei Maia Sandu, dronele reprezintă un pericol real la adresa cetățenilor.
18:10
Analist: Ucraina își „primenește” rândurile în plin război. Scandalul de corupție - argument pentru Occident # Radio Moldova
Scandalul de corupție, cu demiteri în lanț, are impact politic și geopolitic pentru administrația prezidențială de la Kiev, constată analistul în spațiul Mării Negre Mihai Isac. Potrivit expertului, deși imaginii Ucrainei îi sunt aduse prejudicii temporare, funcționarea independentă a instituțiilor și a mecanismelor anticorupție, chiar și în plin război, reprezintă un argument puternic în favoarea continuării sprijinului occidental.
18:00
Maia Sandu, după anunțul lui Șor privind „suspendarea proiectelor” din R. Moldova: „Riscurile nu dispar, ci cresc. Trebuie să fim mai vigilenți” # Radio Moldova
Federația Rusă nu-și va schimba atitudinea față de R. Moldova, iar riscurile la adresa securității statului „nu dispar, ci vor crește”, în pofida anunțului făcut de fugarul Ilan Șor de la Moscova privind retragerea „proiectelor” sale, inclusiv politice, din țara noastră, afirmă președinta Maia Sandu.
17:40
R. Moldova își întărește democrația: planul CNS contra manipulării și atacurilor cibernetice # Radio Moldova
Un plan amplu de măsuri pentru consolidarea rezilienței democratice în perioada anilor 2026 – 2027 a fost aprobat marți, 2 decembrie, de Consiliul Național de Securitate (CNS), prezidat de președinta Maia Sandu. Documentul include acțiuni privind sporirea rezilienței informaționale, asigurarea securității cibernetice și combaterea finanțării electorale ilegale, domenii identificate drept vulnerabile în ultimele procese electorale.
17:20
Contrabanda cu arme, „o problemă mare”: Maia Sandu anunță un plan de măsuri pentru combaterea acestui fenomen # Radio Moldova
Guvernul R. Moldova elaborează un plan de combatere a contrabandei cu arme, după cazul înregistrat, pe 20 noiembrie, la punctul de trecere Leușeni – Albița. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate, desfășurată pe 2 decembrie.
17:10
17:00
Consumatorii care au procurat ouă de la „ADALVA” SRL, cu termenul de valabilitate până la 28 decembrie 2025, sunt îndemnați să nu le mănânce și să le returneze la magazinele de unde le-au procurat, în baza bunului fiscal. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a retras de pe piață un lot de ouă de la acest operator din domeniul alimentar.
16:30
Peste două tone de carne de pui, reținute de autorități: produsele, periculoase pentru consum # Radio Moldova
Peste două tone de carne de pui, provenită din import, vor fi distruse, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au stabilit că produsul este periculos pentru consum.
16:20
UE avertizează asupra tacticilor ruse de dezinformare în Armenia, după modelul folosit în alegerile din R. Moldova # Radio Moldova
Rusia și rețelele sale de influență folosesc în Armenia „exact același manual” de dezinformare aplicat anterior în Republica Moldova, a anunțat, pe 2 decembrie, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, la conferința de presă organizată după reuniunea Consiliului de Parteneriat UE–Armenia, care a avut loc la Bruxelles.
16:00
Vladimir Plahotniuc, primele declarații în fața judecătorilor, după extrădarea din Grecia: „Doar prin martorii-cheie poate fi stabilit adevărul” # Radio Moldova
Se declară nevinovat în dosarul care vizează frauda bancară și insistă să fie audiați „martori-cheie” pentru a „stabili adevărul”. Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, s-a prezentat marți, 2 decembrie, pentru prima dată în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, după extrădarea sa din Grecia, pe 25 septembrie.
15:30
Testele și lanțetele pentru monitorizarea glicemiei vor fi eliberate pentru perioade de până la șase luni # Radio Moldova
Valabilitatea unei rețete medicale în cazul afecțiunilor acute ar putea crește de la 10 la 15 zile, iar o singură prescripție va putea include medicamente pentru diferite diagnostice. Acestea și alte modificări se regăsesc într-un proiect propus de Ministerul Sănătății.
15:20
Autoritățile belgiene au reținut trei suspecți și au efectuat percheziții la Serviciul European de Acțiune Externă (EEAS) și la Colegiul Europei, în cadrul unui dosar privind presupuse fraude comise în procesul de înființare a Academiei Diplomatice a Uniunii Europene. Acțiunile au avut loc la solicitarea Parchetului European (EPPO) și au fost aprobate de poliția belgiană, anunță instituția într-un comunicat, citată de Politico.
14:50
Poluarea atmosferică continuă să afecteze viața cetățenilor din marile orașe ale R. Moldova, iar transportul auto este una din sursele majore de poluare, atenționează experții în domeniu. Totuși, datele oficiale indică o scădere graduală la concentrației de particule fine în ultimii ani și arată progrese lente, dar constante.
14:50
Ministrul Educației propune 12 modificări la Codul Educației: școlile cu puțini elevi vor fi reorganizate # Radio Moldova
Școlile cu un număr mic de elevi vor fi reorganizate treptat. Gimnaziile cu mai puțin de 35 de elevi vor fi transformate în școli primare, iar elevii din clasele a V – IX-a vor fi repartizați în alte instituții. Procesul va viza 73 de instituții, în care studiază 1.300 de elevi.
14:30
Gimnaziul din Costuleni, eficientizat energetic: investiții de 2.4 milioane de lei, alocate prin programul „Satul European 2” # Radio Moldova
Elevii și profesorii de la gimnaziul din Costuleni, raionul Ungheni, se bucură de condiții moderne de studiu și activitate. Instituția a beneficiat de lucrări de termoizolare a pereților, fiind eficientizată din punct de vedere energetic grație programului guvernamental „Satul European 2”.
14:00
Zinaida Popa, la Moldova 1: Chișinăul riscă să rateze investiții majore din cauza tergiversării deliberate a bugetului # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) va lansa, pe 5 decembrie, consultări publice pe marginea proiectului bugetului municipiului pentru 2026. Președinta fracțiunii municipale a PAS, Zinaida Popa, a invocat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, riscul pierderii unor investiții importante în lipsa unui buget aprobat și a acuzat că procesele ar fi tergiversate în mod intenționat.
13:50
Remiză în clasicul fotbalului turcesc! În derby-ul etapei a 14-a din cadrul primei divizii, Fenerbahce Istanbul și concidatina Galatasaray au terminat la egalitate, scor 1:1. Finalul de meci a fost unul dramatic, iar echipa-gazdă a evitat înfrângerea în minutul 90+5. Galatasaray a preluat conducerea în minutul 29. Internaționalul german Leroy Sane, fostul jucător al lui Bayern Munchen și Manchester City a marcat din din pasa lui Barîș Alper Yilmaz.
13:40
Drone attack in Ukraine's Bolgrad temporarily closes Moldova's Giurgiulești-Reni BCP # Radio Moldova
The Giurgiulești–Reni border crossing point (BCP) was temporarily suspended overnight from Monday to Tuesday following a drone attack on the city of Bolgrad in Ukraine, near the border with the Republic of Moldova.
13:40
Orașul ucrainean Pokrovsk, sub jurisdicție ucraineană, chiar dacă președintele rus l-a revendicat # Radio Moldova
Rușii nu au reușit să captureze Pokrovsk, din regiunea Donețk, în ciuda faptului că Moscova a anunțat pe 1 decembrie că orașul s-ar afla sub controlul forțelor armate ruse. Despre aceasta menționează într-un raport Institutul pentru Studiul Războiului. Vladimir Putin a salutat ceea ce comandanții săi i-au spus că reprezintă capturarea completă a orașului Pokrovsk. Din partea Ucrainei nu există, deocamdată, un comentariu.
13:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a fost premiată la prestigioasa competiție Romanian PR Award 2025 pentru campania de comunicare „A thousand reasons to try MIA” – O mie de motive să încerci MIA.
13:20
Mii de persoane au ieșit în stradă în Bulgaria pentru a protesta împotriva proiectului de buget pentru 2026. Protestele nu au fost pașnice, cel puțin zece persoane, inclusiv doi polițiști, au fost răniți după ce manifestanții au aruncat cu pietre și petarde.
13:10
13:00
Alexandr Stoianoglo cere explicații de la procurorul general despre drona de la Cuhurești, adusă la MAE, deși ar fi „corp delict” # Radio Moldova
Deputatul Blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, critică gestul autorităților care au adus drona căzută, pe 25 noiembrie, pe o casă de la Cuhureștii de Jos, raionul Florești, pe scările sediului Ministerului Afacerilor Externe (MAE), pentru a-i fi arătată ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. Stoianoglo îi cere procurorului general interimar, Alexandru Machidon, explicații vizavi de „expunerea publică” a unui potențial „corp delict”.
13:00
Doi tineri, trimiți în instanță după uciderea unui bărbat la Soroca. Riscă închisoare pe viață # Radio Moldova
Un bărbat din satul Ocolina, raionul Soroca, a avut parte de un sfârșit cumplit, fiind omorât cu deosebită cruzime. Doi tineri acuzați de crimă vor compărea în fața judecătorilor și riscă detenție pe viață. Procurorii au finalizat cercetările și au transmis dosarul în instanță.
12:30
Ucraina a fost vizată din nou de atacuri rusești în noaptea de 1 spre 2 decembrie. Acestea s-au soldat cu morți, răniți și distrugeri în mai multe regiuni ale țării.
12:20
Prejudicii de peste 3.8 milioane de lei, cauzate de o companie turistică din Chișinău: administratoarea, dată pe mâna judecătorilor # Radio Moldova
Propunea oferte avantajoase pentru vacanțe de vis, încasa banii, dar nu își mai respecta promisiunile. Administratoarea unei companii turistice din Chișinău, care ar fi încasat de la 60 de persoane peste 3.5 milioane de lei, dar nu le-ar mai fi prestat servicii, a fost dată pe mâna judecătorilor.
12:10
CSM îl mustră pe judecătorul Gheorghe Balan în legătură cu o încheiere din dosarul Andronachi # Radio Moldova
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a sancționat disciplinar pe judecătorul Gheorghe Balan, de la Judecătoria Chișinău, aplicându-i o mustrare. Decizia a fost aprobată în ședința din 2 decembrie, cu opt voturi pentru și un vot împotrivă, și poate fi contestată în termen de 30 de zile.
12:00
Produsele rusești nu vor dispărea, deocamdată, de pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, iar coletele ieftine comandate de pe platforme chinezești, precum Temu, ar putea fi supuse unor taxe sau reguli noi, a anunțat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, ediția din 1 decembrie.
11:50
Bărbat din Ceadâr-Lunga, care împărțea ruble rusești pentru a cumpăra voturi în R. Moldova, riscă închisoare de până la opt ani # Radio Moldova
Ar fi primit ruble rusești pe carduri MIR, le-ar fi convertit în lei moldovenești și ar fi plătit alegători să voteze într-un anumit fel la alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrare europeană din toamna anului 2024, precum și la scrutinul parlamentar din 2025.
11:30
Trimisul special al lui Donald Trump și ginerele său, discuții cu Putin despre planul de pace pentru Ucraina # Radio Moldova
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, se vor întâlni marți la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuții privind o posibilă soluție pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.
10:40
Amenințări hibride și riscuri cibernetice: Maia Sandu convoacă o ședință a Consiliului Național de Securitate # Radio Moldova
Riscurile la adresa securității naționale vor fi abordate, pe 2 decembrie, la ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), convocat de președinta Maia Sandu.
10:40
Sentința Curții de Apel Centru în dosarul Nesterovschi, aproape de final: va fi pronunțată pe 23 decembrie # Radio Moldova
Curtea de Apel Centru va pronunța, pe 23 decembrie, decizia în dosarul fostului deputat Alexandr Nesterovschi, condamnat de prima instanță la 12 ani de închisoare pentru corupție pasivă și implicare în grup criminal organizat. Anunțul a fost făcut după ședința de marți, 2 decembrie, în cadrul căreia magistrații au examinat ultimele cereri depuse de avocați.
10:30
Eurodeputatul Siegfried Mureșan va coprezida, la Chișinău, Reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere R. Moldova – UE # Radio Moldova
Parlamentul de la Chișinău va găzdui cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Evenimentul va avea loc vineri, 5 decembrie, și va fi coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și europarlamentarul Siegfried Mureșan.
10:20
Primul primar afiliat fugarului Șor pleacă din funcție: „Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări” # Radio Moldova
Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, care a plecat în concediu de la mijlocul lunii octombrie curent, și-a dat demisia din funcție la o zi după ce condamnatul Ilan Șor a anunțat că-și suspendă „proiectele sociale” din R. Moldova și își retrage sprijinul politic pentru acoliții săi. „Primul ostaș a părăsit regimentul”, a comentat expertul WatchDog, Ștefan Bejan.
10:20
10:10
10:00
Revista presei | „Alegeri fără alegere” în stânga Nistrului: „Sheriff” păstrează controlul asupra regiunii # Radio Moldova
Cel mai comentat subiect din presa națională sunt așa-zisele alegeri legislative și locale, care s-au desfășurat duminică, 30 noiembrie, în regiunea transnistreană.
10:00
10:00
Modificări la eliberarea actelor de către Inspectoratul General pentru Migrație, din 2 decembrie # Radio Moldova
Inspectoratul General pentru Migrație sistează, din 2 decembrie, procedura de recepționare simultană a dosarelor privind obținerea dreptului de ședere și eliberarea permisului de ședere.
