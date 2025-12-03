Mark Rutte: „Nu există consens în NATO pentru aderarea Ucrainei”

19:20

Șefa statului, Maia Sandu, declară că problema traficului și consumului de droguri nu este una nouă pentru Republica Moldova și nu a început în campania electorală, dar s-a amplificat de când a început războiul în Ucraina. „Avem nevoie în primul rând să vedem tabloul total, toate instituțiile responsabile acum au sarcina să-și facă propria analiză, să vină cu această analiză, dar și cu măsurile pe care trebuie să le întreprindă”, a punctat președinta, după ședința de astăzi a CNS.