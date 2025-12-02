Primarul orașului Orhei demisionează: „Nu mai putem garanta rezultate”
Curentul.md, 2 decembrie 2025 10:40
Primarul orașului Orhei, Tatiana Cociu, își anunță demisia din funcția pe care o deține. Primarul spune că ea și colegii săi sunt amenințați cu arestări doar pentru că lucrează pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor. „Nu mai putem garanta rezultate și suntem nevoiți să închidem toate proiectele noastre. […]
Șefa statului convoacă Consiliului Național de Securitate: Riscurile de securitate informațională și cibernetică – pe agendă # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). În cadrul ședinței, membrii CNS vor examina riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare și manipulare îndreptate împotriva Republicii […]
Activitatea punctului Giurgiulești–Reni a fost suspendată temporar din cauza unui atac cu drone în Ucraina # Curentul.md
În noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată, ca urmare a unui atac cu drone asupra regiunii Bolgrad (Ucraina). Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, că pe radare au fost observate drone aflate pe teritoriul […]
09:10
Clădirile periculoase din Chișinău intră în inventariere. Ceban: „Este nevoie urgentă de o lege națională” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a anunțat că a fost efectuată o nouă inventariere a clădirilor abandonate pe teritoriul Chișinăului, lăsate în paragină și care prezintă pericol. În scurt timp toată informația va fi prezentată public. „Cert este că o lege care să reglementeze clar acest domeniu este una stringent necesară pentru toată țara”, a precizat […]
Patru suspecți din Hîncești reținuți pentru trafic ilegal de persoane și tentativă de tâlhărie de 9 000 de euro # Curentul.md
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu cei ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, procurorii PCCOCS, și cu suportul Direcției investigații analitice a INI, anunță reținerea a trei bărbați și a unei femei din Hîncești, după ce au încercat să-i transporte ilegal peste Prut pe doi cetǎțeni ai Nepalului pentru 9 000 […]
Peste 400 de funcționari instruiți pentru implementarea Legii privind accesul la informații publice # Curentul.md
Într-un efort continuu de promovare a transparenței și responsabilității guvernamentale, Consiliul Europei, în colaborare cu Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, a organizat o serie sesiuni de instruire destinate consolidării cunoștințelor și abilităților autorităților publice centrale, ai instituțiilor publice din subordinea acestora, precum și ai procuraturilor, judecătoriilor și curților de apel în vederea implementării prevederilor […]
În ultimele 48 de ore, echipajele Inspectoratului General de Carabinieri au intervenit în mai multe situații menite să restabilească ordinea publică și să ofere sprijin persoanelor aflate în dificultate. Pe strada Vîlcele, în zona stadionului de motocros, a fost depistat un autoturism cuprins de flăcări. Echipajele IGC și IGSU au intervenit prompt pentru localizarea și […]
Imprudența în timpul fumatului a mai făcut o victimă în nordul țării. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 noiembrie 2025, într-o locuință din satul Pererâta, raionul Briceni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:01. Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins bunurile materiale din interiorul unei odăi cu suprafața de […]
Târgul de Crăciun din Chișinău se deschide vineri: Pomul și decorațiile vor fi inaugurate în PMAN # Curentul.md
„Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun amenajat în PMAN și vom inaugura principalul Pom de Crăciun, precum și toate decorațiunile instalate în Chișinău. Invităm toți doritorii, locuitorii și oaspeții Capitalei la evenimentul mult așteptat, în special de cei mici” – a declarat Ion Ceban, primarul capitalei, […]
În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, Procuratura Republicii Moldova semnalează un nou caz grav de violență, descoperit în acest an. Un tânăr de 23 de ani, originar din Chișinău, a fost trimis în judecată pentru omorul intenționat al mamei sale, profesoară de clase primare. Procuratura municipiului […]
Surse: Partidul Irinei Vlah nu va participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” nu va participa la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei şi nici la eventualele alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei, chiar dacă liderul formaţiunii, Irina Vlah a deţinut anterior două mandate de Başcan al autonomiei. Surse care au solicitat anonimatul au comunicat pentru politics.md că chestiunea privind participarea sau neparticiparea la alegerile din autonomia […]
„Până cei de la PAS ne dau nouă lecții de corectitudine și transparență, ar fi bine să se uite în ogradă lor. Abia astăzi, Guvernul a publicat anunțul privind inițierea elaborării proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026. Dar atenție, perioada de elaborare anunțată este până mâine, la ora 17:00” – a declarat Ion […]
PSRM cere convocarea urgentă a CSS: „Moldova se confruntă cu o criză gravă de securitate” # Curentul.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) solicită de la președinta Maia Sandu convocarea imediată a Consiliului Suprem de Securitate, din motiv că evenimentele din ultima perioadă arată că Republica Moldova se confruntă cu probleme serioase de insecuritate internă: trafic de arme și droguri, sporirea alarmantă a criminalității organizate, alte tipuri de infracțiuni și abateri care […]
Un nou partid, apare pe arena politică – Partidul „Pentru Țară – За Родину”În Republica Moldova, ieri, a fost constituit un nou partid – Partidul „Pentru Țară – За Родину”. Președinte al partidului a fost ales Valentin Cimpoeș, ex-primar al orașului Basarabeasca, informează CURENTUL. „Înfrângerea opoziției la alegerile parlamentare din 2025 nu a fost doar […]
Ceban, mesaj către România: „La mulți ani ca stat și partener strategic al Republicii Moldova!” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei României. „La mulți ani, România! La mulți ani ca stat și ca partener strategic al Republicii Moldova! Noi avem o colaborare foarte bună cu orașele și autoritățile din România. La mulți ani și mulțumim tuturor celor care sunt […]
PAS: „Chișinăul riscă să piardă peste 2 miliarde de lei în 2026 din cauza blocajului bugetar” # Curentul.md
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) spune că „Chișinăul nu își mai poate permite încă un an fără buget aprobat. Nu doar pentru că este ilegal și distructiv, ci și pentru că, în 2026, capitala riscă să piardă peste 2 miliarde de lei din cauza iresponsabilității politice a Primarului Ivan […]
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) adresează națiunii române cele mai sincere urări de pace, demnitate și prosperitate cu prilejul Zilei Naționale a României. Potrivit formațiunii, deși trăim astăzi, prin voia istoriei, în două state diferite, nu am încetat niciodată să fim un singur popor. Suntem două spații politice, dar o singură comunitate spirituală, culturală […]
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei României. „Felicit românii de pretutindeni cu ocazia Zilei Naționale a României! Este o sărbătoare a noastră comună, o ocazie să ne amintim de istoria și cultura care ne unește, ne ține împreună și ne protejează. Moldovenii iubesc România, se uită spre ea […]
Încasări record la Vamă: peste 987 milioane lei într-o săptămână și 3,6 miliarde lei în luna noiembrie # Curentul.md
În perioada 24 – 30 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 987,5 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 110,2%, iar în luna noiembrie 2025, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 3,6 miliarde lei, ceea […]
Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5000 kg, a fost reținut de inspectorii Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct la depozitul importatorului. Motivele reținerii oficiale este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație (depistat 4500 µg /kg, […]
Începând de astăzi, Carolina Gargaun a preluat funcția de director adjunct, Venituri și Control Vamal, iar Viorel Doagă funcția de director adjunct, Antifraudă și Conformare. Anunțul a fost făcut de directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, care a mai spus: „Carolina a fost colega mea timp de șase ani în două programe USAID, perioadă în care […]
Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare adresat României care, astăzi, își sărbătorește Ziua Națională. Președinta Maia Sandu a accentuat importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii Uniri. „Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis […]
În perioada 1 – 9 decembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Pe parcursul vizitei, ministrul Mihai Popșoi va avea întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, Casei Albe, Consiliului Național de Securitate și Departamentului de Stat. Discuțiile vor viza: · aprofundarea […]
Guvernul a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei României, sărbătorită astăzi, 1 decembrie. „1 Decembrie are o semnificație dublă pentru toți cei care simt românește și iubesc România: celebrăm legăturile care ne unesc, prin aceiași eroi ai istoriei, prin aceleași doine strămoșești, prin aceleași răni ale trecutului, dar celebrăm și aspirațiile comune pentru […]
Percheziții și sechestre în dosarele CNA: 18 milioane administrate, bunuri de 11 milioane blocate # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție informează că, în baza unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a preluat în administrare, săptămâna precedentă, mijloace financiare în valoare de aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane de lei ridicate în cadrul unui amplu dosar […]
Serviciul Fiscal de Stat a definitivat procedura de anulare a obligațiilor fiscale până la 10 lei total per contribuabil înregistrate în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat la situația din 31 decembrie 2024, în conformitate cu prevederile art.172 alin. (3) din Codul fiscal. În context, au fost stinse obligații fiscale pe clasificațiile economice administrate […]
„Lege pentru TINEri” – exercițiu de simulare a procesului legislativ, lansat de Parlament # Curentul.md
Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova a lansat jocul de simulare a procesului legislativ „Lege pentru TINEri”. Exercițiul este destinat liceenilor, care au oportunitatea de a participa la elaborarea inițiativelor legislative, la dezbaterea acestora în cadrul comisiilor parlamentare și la prezentarea lor în plenul Parlamentului. Acest joc educațional le oferă tinerilor ocazia să descopere esența procesului de […]
Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente lunii noiembrie. Până în acest moment, aproximativ 780.187 de gospodării s-au înregistrat, dintre care peste 409.494 cu suportul registratorilor. Mulțumim tuturor registratorilor care au oferit sprijin cetățenilor pe parcursul procesului de înregistrare. Potrivit Ministerului Muncii, Începând cu ziua de astăzi, […]
În noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute # Curentul.md
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, în noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru […]
La solicitarea Partidului Republican „Inima Moldovei”, Curtea Constituţională va examina prevederile abuzive din Legea partidelor politice # Curentul.md
Curtea Constituţională va verifica constituţionalitatea mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele politice. Aceasta după ce astăzi Curtea de Apel Centru a dat curs cererii depuse în acest sens de către Partidul Republican „Inima Moldovei”. Irina Vlah, liderul partidului, în context a amintit că, în baza prevederilor abuzive introduse de Parlament […]
Astăzi, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au susținut o conferință de presă în care au prezentat poziția fracțiunii privind situația creată în jurul bugetului municipiului Chișinău și a achitării salariilor angajaților instituțiilor publice. Consilierii PSRM au explicat că ultima decizie a CMC privind aprobarea bugetului a fost pentru anul bugetar 2024, care este valabilă doar […]
Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a discutat cu BEI despre proiectele de investiții # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Matteo Rivellini, șef de departament în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI), și cu alți reprezentanți ai instituției. Discuțiile au vizat proiectele finanțate de BEI, aspecte privind implementarea eficientă a acestora către autorități, și prioritățile comune pentru perioada următoare. Ministrul Gavriliță a subliniat importanța consolidării și […]
Alexandru Munteanu, la o fabrică textilă din Ungheni: 200 de angajați și producție pentru un brand german # Curentul.md
Premierul Alexandru Munteanu a mers astăzi la fabrica de articole textile „Costa Smeralda” SRL, deschisă la Ungheni cu investiții italiene. Premierul a discutat cu antreprenorul italian Dario Fasson despre activitatea și planurile de dezvoltare ale întreprinderii. Fabrica, lansată în 2022, are în prezent aproximativ 200 de angajați și produce pantaloni bărbătești de înaltă calitate pentru […]
Ion Ceban anunță deschiderea noului bloc operator cu 15 săli la Spitalul „Sfânta Treime” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat că un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” din capitală. Potrivit oficialului, blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, capabile să funcționeze simultan, precum și de o zonă de terapie intensivă și spații special amenajate […]
Curtea de Conturi a evaluat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului (CA) în anii 2021-2024. În perioada auditată pentru întreținerea CA, de la bugetul de stat au fost valorificate mijloace în sumă de 49,5 milioane lei. Utilizarea acestor resurse trebuia […]
Ministerul Sănătății declanșează evaluarea profesională a unui medic anesteziolog vizat în investigația jurnalistică # Curentul.md
Ministerul Sănătății a luat act de investigația jurnalistică apărută în mass-media referitoare la activitatea medicului anesteziolog-reanimatolog. La data de 26 noiembrie 2025, Comisia de atestare a medicilor anesteziologi-reanimatologi a inițiat evaluarea anticipată a nivelului de calificare profesională a medicului. Conform procedurii, Comisia urmează să stabilească: corespunderea nivelului profesional al medicului funcției deținute; menținerea sau retragerea […]
Procurorul Anatolie Ciuleacu a trecut evaluarea externă: Comisia propune promovarea acestuia # Curentul.md
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă în privința procurorului Anatolie Ciuleacu din Procuratura Anticorupție. Completul A de evaluare a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023 și a transmis către subiect și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul de evaluare, cu propunerea […]
Ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu Ambasadoarea UE: discuții despre reforme și cooperare # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile au vizat direcțiile actuale de cooperare, proiectele în curs de implementare și oportunitățile de extindere a acestora. Ministrul Gavriliță a subliniat angajamentul Ministerului Finanțelor de a avansa reformele esențiale, de a consolida capacitățile instituționale și de a […]
Deputații PSRM aduc acuzații grave privind piramida financiară TUX: prejudiciul se ridică la sute de milioane de euro # Curentul.md
Deputații PSRM, Pavel Voicu și Grigore Novac, au susținut în Parlament un briefing la care a participat un grup de cetățeni afectați de activitatea platformei de investiții TUX. Acești oameni s-au adresat organelor de drept și altor structuri responsabile ale statului, însă au fost surprinși de inacțiunea autorităților. Ei au relatat cum vicepreședintele Comisiei parlamentare […]
Lucrările la Podul de Flori peste Prut avansează: 20% pe malul stâng și 25% pe malul drept # Curentul.md
Lucrările de construcție la podul peste Prut, de la Ungheni, înregistrează circa 20% pe malul stâng și 25% pe malul drept. Cu o vizită de monitorizare au mers pe șantierul podului de flori ministrul Vladimir Bolea împreună cu premierul Alexandru Munteanu. La fața locului, oficialii s-au asigurat de ritmul bun al lucrărilor pe ambele maluri […]
Proiectul privind mecanismul unitar de control al relațiilor de muncă, votat în prima lectură # Curentul.md
Parlamentul a examinat, la ședința de joi, un proiect de lege care vizează crearea unui mecanism unitar și coerent de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Inițiativa legislativă a fost aprobată în prima lectură cu votul a 54 de deputați. Documentul prevede modificarea Legii […]
Ungheni va beneficia de transport public modern: 14 microbuze noi, introduse în circulație din ianuarie # Curentul.md
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban, odată cu achiziționarea a 14 microbuze și 4 autobuze, de către Guvern și primărie. Primul lot de 14 mijloace de transport a fost prezentat ieri. La ceremonie a participat Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei sale de lucru în raionul Ungheni. […]
Dmitri Torner, despre alegerile din Găgăuzia: Este logic să deducem că autorităţile centrale mizează să apară premise pentru un dialog eficient şi în interes reciproc # Curentul.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, consideră că alegerile deputaţilor Adunării Populare a Găgăuziei, care au fost fixate pentru data de 22 martie 2026, și posibilele alegeri anticipate ale bașcanului trebuie să fie maximal libere și corecte. „S-ar părea că aceste alegeri regionale sunt importante doar pentru locuitorii autonomiei, dar nu […]
Parlamentul are opt deputați noi. Este vorba despre deputații aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidului Politic „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa“, ale căror mandate au fost recent validate de Curtea Constituțională. Astfel, printre noii membri ai Fracțiunii parlamentare „Acțiune și Solidaritate” se regăsesc Vladimir Rusu, care este la primul mandat […]
Percheziții de amploare în dosarul „Tux”: peste 20 de locații vizate în această dimineață # Curentul.md
Astăzi, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, sub conducerea procurorilor PCCOCS, desfășoarǎ noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux”. Astfel, sunt în curs peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Rezultatele acestor […]
Revelionul este momentul în care masa devine centrul atenției, iar selecția bucatelor poate influența întreaga atmosferă a serii. Un meniu de revelion actual trebuie să combine prospețimea gusturilor cu prezentări moderne și ingrediente atent alese. Fie că ai o masă în familie sau o petrecere cu prietenii. Armonia dintre gusturi, culori și texturi transformă fiecare […]
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură. În particular, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, în […]
Premierul Alexandru Munteanu, la Conferința „Businessul Fructelor”: UE devine piață-cheie pentru producătorii moldoveni # Curentul.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova, organizată de Asociația Moldova Fruct. Evenimentul a reunit peste 300 de producători, exportatori, experți și furnizori de tehnologii din sectorul pomicol din Republica Moldova. Aflat la cea de-a XI-a ediție, acesta reprezintă o platformă de dialog, schimb de experiență și soluții comerciale […]
