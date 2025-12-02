Referendum local la Hăsnășenii Mari: CEC înregistrează grupul de inițiativă

13:10

Lucrările de construcție la podul peste Prut, de la Ungheni, înregistrează circa 20% pe malul stâng și 25% pe malul drept. Cu o vizită de monitorizare au mers pe șantierul podului de flori ministrul Vladimir Bolea împreună cu premierul Alexandru Munteanu. La fața locului, oficialii s-au asigurat de ritmul bun al lucrărilor pe ambele maluri […]