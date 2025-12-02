Banca Națională a Moldovei, premiată în România
Vocea Basarabiei, 2 decembrie 2025 13:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a obținut Silver Award la categoria Tech PR & Communication of Innovation în cadrul ediției 2025 a Romanian PR Award, pentru campania „O mie de motive să încerci MIA”. Proiectele nominalizate au fost selectate de un juriu internațional format din experți în comunicare din 22 de țări, fiind apreciate pentru […] Articolul Banca Națională a Moldovei, premiată în România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 15 minute
13:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a obținut Silver Award la categoria Tech PR & Communication of Innovation în cadrul ediției 2025 a Romanian PR Award, pentru campania „O mie de motive să încerci MIA”. Proiectele nominalizate au fost selectate de un juriu internațional format din experți în comunicare din 22 de țări, fiind apreciate pentru […] Articolul Banca Națională a Moldovei, premiată în România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
13:00
Ar fi cauzat un prejudiciu de circa 3,9 milioane de lei: Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău, trimisă în judecată pentru escrocherie # Vocea Basarabiei
Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău a fost trimisă în judecată după ce ar fi înșelat peste 60 de clienți sub pretextul comercializării unor pachete turistice avantajoase. Valoarea totală a prejudiciului ar ajunge la circa 3,9 milioane de lei. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, femeia, în calitate de administrator […] Articolul Ar fi cauzat un prejudiciu de circa 3,9 milioane de lei: Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău, trimisă în judecată pentru escrocherie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
12:30
Un bărbat de 55 de ani din orașul Ceadîr-Lunga a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit de coruperea electorală. Potrivit Procuraturii Generale, învinuitul, susținător al unui partid politic declarat neconstituțional, urmărea să influențeze opțiunile de vot ale locuitorilor din raionul Ceadîr-Lunga. În acest scop, el a utilizat aplicația de web-banking a unei bănci rusești […] Articolul Un bărbat din Ceadîr-Lunga, trimis în judecată pentru corupere electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Activitatea postului vamal Cahul–Oancea va fi sistată astăzi, 2 decembrie, în intervalul orelor 14:00–15:30, din cauza unor lucrări planificate de mentenanță la rețeaua de internet. Potrivit Serviciului Vamal, intervalul anunțat este unul estimativ, iar în cazul în care lucrările vor fi finalizate mai repede, instituția va reveni cu informații actualizate. Astfel, pentru a evita eventuale […] Articolul Atenție, călători! Activitatea postului vamal Cahul–Oancea, sistată temporar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
(P) Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți dau exemplu de responsabilitate ecologică printr-o serie amplă de activități verzi # Vocea Basarabiei
Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți au transformat lunile octombrie–decembrie într-un adevărat exercițiu de responsabilitate ecologică, implicându-se într-un program complex de activități sustenabile. De la utilizarea tehnologiilor digitale în locul materialelor tipărite și colectarea maculaturii, până la instalarea becurilor LED, patrule verzi, hackathon cu idei de orașe durabile și concursuri creative de mediu, tinerii […] Articolul (P) Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți dau exemplu de responsabilitate ecologică printr-o serie amplă de activități verzi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
11:30
Cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană va avea loc vineri, 5 decembrie, la Chișinău. Evenimentul, găzduit de Parlamentul Republicii Moldova, va fi coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și de europarlamentarul Siegfried Mureșan. În cadrul reuniunii se va discuta despre negocierile de aderare […] Articolul Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova, reuniune la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Tatiana Cociu a anunțat marți, 2 decembrie, că își dă demisia din funcția de primar al municipiului Orhei. Ea și-a motivat decizia prin „presiunile venite din partea autorităților centrale” și „împiedicarea sistematică a fiecărui proiect”. „Cu mare regret vă anunț: îmi dau demisia. Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm […] Articolul Primarul municipiului Orhei și-a dat demisia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Maia Sandu convoacă ședința Consiliului Național de Securitate pentru evaluarea riscurilor hibride și ciberneticePreședinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). În cadrul reuniunii, membrii CNS vor analiza riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței statului și societății în […] Articolul Maia Sandu convoacă ședința Consiliului Național de Securitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
08:10
Punctul de trecere Giurgiulești–Reni, închis temporar după un atac cu drone asupra orașului Bolgrad # Vocea Basarabiei
Punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost închis temporar în noaptea de 2 decembrie, după ce autoritățile moldovene au fost alertate cu privire la un atac cu drone asupra orașului Bolgrad, în sudul Ucrainei. Potrivit Poliției de Frontieră, activitatea punctului a fost sistată la ora 01:20, ca măsură preventivă, în urma informațiilor transmise de […] Articolul Punctul de trecere Giurgiulești–Reni, închis temporar după un atac cu drone asupra orașului Bolgrad apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
07:30
Ucraina și Norvegia au convenit să lanseze o producție comună de drone începând din anul 2026, a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Şmîhal, într-o postare pe platforma X. Oficialul a semnat un document în acest sens cu ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik. Potrivit lui Şmîhal, următorul pas îl reprezintă deschiderea rapidă a unei […] Articolul Ucraina și Norvegia vor produce împreună drone militare începând din 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a anunțat la Radio Moldova că Executivul examinează mai multe scenarii privind introducerea unor taxe sau măsuri suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme online precum Temu, Shein și AliExpress. Potrivit oficialului, discuțiile vizează atât impactul fiscal-bugetar, cât și protecția consumatorilor și a producătorilor autohtoni. Osmochescu a subliniat că autoritățile iau […] Articolul Guvernul analizează taxarea coletelor de pe Temu, Shein și AliExpress apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
21:00
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 01.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 01.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 01.12.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru desfășurarea consultărilor anuale în baza Articolului IV. Conform unei note informative, scopul principal al experților este de a analiza evoluțiile recente din economie, a evalua perspectivele și riscurile la […] Articolul O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional vine la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Nick Pietrowicz, despre relațiile dintre R. Moldova și SUA: „Sunt excelente și puternice” # Vocea Basarabiei
Relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova pot fi calificate drept „excelente și puternice”, a declarat Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA la Chișinău. Diplomatul american a subliniat că agenda de cooperare cu Republica Moldova este una extinsă, acoperind o varietate de domenii, iar interacțiunea cu noul Guvern este activă și […] Articolul Nick Pietrowicz, despre relațiile dintre R. Moldova și SUA: „Sunt excelente și puternice” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Guvernul Republicii Moldova anunță că lansează o nouă ediție a campanie „Biblioteca de sub brad”. Astfel, pe parcursul lunii decembrie, sub bradul din Casa Guvernului, vor fi colectate cărți care urmează a fi donate bibliotecilor școlare din localitățile Republicii Moldova. „Guvernul invită toți doritorii să se alăture campaniei, în perioada 1 – 24 decembrie 2025. […] Articolul (VIDEO) O nouă ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad”, lansată la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Trei persoane au fost reținute și plasate în arest preventiv în cazul omorului unui bărbat de 60 de ani, care a avut loc, în luna septembrie, în satul Horodiște din raionul Rezina. Potrivit Poliției, victima locuia singură și a fost găsită moartă în locuința sa de către un vecin. Aceasta avea mâinile legate la spate […] Articolul Trei persoane, inclusiv un minor, reținute în cazul omorului din Horodiște apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu i-a conferit ambasadorului Japoniei la Chișinău, Yoichiro Yamada, distincția „Ordinul de Onoare”, în semn de recunoaștere a contribuției sale la consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două state. Distincția a fost înmânată astăzi, în cadrul întrevederii dintre președinta Maia Sandu și ambasadorul Yoichiro Yamada, prilejuită de încheierea mandatului […] Articolul Ambasadorul Japoniei la Chișinău, decorat de președinta Maia Sandu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Premiul Negruzzi pentru Igor Șarov și titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Iași # Vocea Basarabiei
Istoricul și profesorul Igor Șarov, rector al Universității de Stat din Moldova, se numără printre laureații ediției a X-a a Premiilor Naționale Negruzzi, distincții care recompensează anual excelența în domeniile artistic, umanist și științific. În cadrul vizitei sale la Iași, Igor Șarov a primit și titlul de Cetățean de Onoare al municipiului, în cadrul unei […] Articolul Premiul Negruzzi pentru Igor Șarov și titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Iași apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
(VIDEO) Droguri de peste 14 milioane de lei, scoase din circuit: Un cetățean ucrainean a fost reținut # Vocea Basarabiei
Un cetățean ucrainean a fost reținut de polițiștii din Chișinău pentru 72 de ore, fiind suspectat de implicare în traficul de droguri sintetice de mare risc prin intermediul aplicației mobile Telegram. Potrivit Poliției, bărbatul, în vârstă de 63 de ani, acționa în favoarea unei organizații criminale cu ramificații în mai multe state europene, având rolul […] Articolul (VIDEO) Droguri de peste 14 milioane de lei, scoase din circuit: Un cetățean ucrainean a fost reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Vinurile spumantele produse în Republica Moldova au obținut rezultate remarcabile la competiția internațională „Effervescents du Monde 2025”, desfășurată în regiunea Burgundia din Franța. Astfel, în cadrul ediției din acest an a competiției, Republica Moldova a obținut 10 medalii de aur și 10 de argint. De asemenea, Republica Moldova s-a clasat în Top 10 Best Sparkling […] Articolul Vinurile spumante din Republica Moldova, printre cele mai bune din lume apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
(FOTO) Ziua Națională a României: Militari din R. Moldova au defilat la Arcul de Triumf din București # Vocea Basarabiei
Un contingent al Armatei din Republica Moldova a defilat astăzi, 1 decembrie, la parada militară de la București, organizată cu ocazia Zilei Naționale a României. Detașamentul din Republica Moldova a fost format din pacificatori ai Batalionului 22 de menținere a păcii „Căști Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, reprezentat de militarii din Garda de Onoare. […] Articolul (FOTO) Ziua Națională a României: Militari din R. Moldova au defilat la Arcul de Triumf din București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Carolina Gargaun și Viorel Doagă au fost numiți în funcția de șefi adjuncți ai Serviciului Vamal din Republica Moldova, începând cu data de 1 decembrie. Noii directori adjuncți au fost prezentați astăzi echipei instituției. Astfel, Carolina Gargaun va conduce Departamentul Venituri și Control Vamal, iar Viorel Doagă va fi șef al Departamentului Antifraudă și Conformare. […] Articolul Cine sunt noii directori adjuncți ai Serviciului Vamal din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
13:40
Componența Colegiului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a fost modificată. Un decret în acest sens a fost semnat recent de președinta Maia Sandu. Conform documentului, din noua componență fac parte: Dumitru Florea – director adjunct, Victor Hodoroja – director adjunct, Ion Clima – secretar general, Dmitri Crutco – șef de direcție generală, Corneliu Filip […] Articolul Componența Colegiului SIS, modificată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, susține că „a finalizat examinarea materialelor” din dosarul în care este vizat în legătură cu furtul miliardului și că va participa la următoarele ședințe de judecată. El a spus, într-un mesaj publicat pe rețele de socializare, prin intermediul avocaților săi, că anume acesta ar fi […] Articolul Plahotniuc anunță că va participa la ședințele de judecată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Republica Moldova nu va fi niciodată singură în eforturile sale. România îi va fi alături” # Vocea Basarabiei
România rămâne cel mai activ și vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european, iar acest lucru nu se va schimba. Datorită meritelor proprii, Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe clusterele 1, 2 și 6, iar Bucureștiul susține avansarea cât mai rapidă pe această componentă. Declarațiile au fost făcute de Excelența […] Articolul Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Republica Moldova nu va fi niciodată singură în eforturile sale. România îi va fi alături” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, în perioada 2–10 decembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul Ion Groza și vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. La Washington, președintele Parlamentului, Igor Grosu, are planificate întrevederi cu mai mulți membri ai Senatului și ai Camerei Reprezentanților. […] Articolul Oficiali din Republica Moldova, vizită de lucru în SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
(VIDEO) Ziua Națională a României: Banca Națională a Moldovei a lansat o monedă comemorativă dedicată Reginei Maria # Vocea Basarabiei
Banca Națională a Moldovei a lansat astăzi, 1 decembrie, în circuitul numismatic moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, care completează seria „Personalități”. Moneda comemorativă este bătută în argint și are valoarea nominală de 100 de lei și un tiraj de 750 de unități. Potrivit BNM, moneda este emisă […] Articolul (VIDEO) Ziua Națională a României: Banca Națională a Moldovei a lansat o monedă comemorativă dedicată Reginei Maria apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălarea banilor în dosarul „Frauda bancară”, a anunțat astăzi că-și închide „proiectele sociale” din Republica Moldova. Într-un mesaj video, el afirmă că fondurile pe care le transfera în țară ar fi fost blocate, iar mai mulți angajați ai săi ar fi fost […] Articolul Șor își închide „proiectele sociale” din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Oficiali de la Chișinău, mesaje de Ziua Națională a României: „Este o sărbătoare a noastră comună” # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău și Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova au venit cu mesaje de felicitare de 1 decembrie, atunci când românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Națională a României. În acest context, Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, a amintit că aceasta „este o sărbătoare a noastră comună, o ocazie să […] Articolul Oficiali de la Chișinău, mesaje de Ziua Națională a României: „Este o sărbătoare a noastră comună” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Maia Sandu: Celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român # Vocea Basarabiei
Cu ocazia Zilei Naționale a României, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj prin care subliniază importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii Uniri. Într-o postare publicată pe Facebook, șefa statului a amintit că evenimentul de acum peste un secol a deschis drumul „spre pace, libertate […] Articolul Maia Sandu: Celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Forțele germane din Polonia au activat sistemele Patriot după detectarea unor avioane rusești MiG-31 în apropierea graniței # Vocea Basarabiei
Unitățile forțelor armate ale Germaniei dislocate în Polonia pentru operarea sistemelor de apărare aeriană Patriot au fost activate vineri, după ce au detectat avioane de vânătoare rusești MiG-31 în apropierea spațiului aerian polonez, acestea operând în vestul Ucrainei. Informația este transmisă de EFE și preluată de Agerpres. Potrivit ediției de duminică a ziarului Bild, avioanele […] Articolul Forțele germane din Polonia au activat sistemele Patriot după detectarea unor avioane rusești MiG-31 în apropierea graniței apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
Lucrările la Complexul Memorial „Cimitirul Eroilor” din sectorul Botanica se apropie de finalizare # Vocea Basarabiei
Lucrările de modernizare a Complexului Memorial „Cimitirul Eroilor” din sectorul Botanica al capitalei sunt pe ultima sută de metri. Proiectul, în valoare de 5 milioane de lei, este realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău din România, transmite IPN. Potrivit pretorului sectorului Botanica, Dina Guba, au fost finalizate placarea scărilor și a coloanelor cu piatră […] Articolul Lucrările la Complexul Memorial „Cimitirul Eroilor” din sectorul Botanica se apropie de finalizare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Un echipament modern donat de Slovacia va digitaliza monitorizarea pădurilor din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Un echipament performant donat de Ambasada Republicii Slovacia va înlocui munca manuală a zece specialiști implicați în monitorizarea și colectarea datelor forestiere. Până acum, informațiile erau adunate și analizate manual, însă noul sistem Field-Map va permite inventarierea electronică a pădurilor, transmite IPN. Echipamentul instalat la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice facilitează colectarea rapidă și […] Articolul Un echipament modern donat de Slovacia va digitaliza monitorizarea pădurilor din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Președintele Poloniei își anulează întâlnirea cu Viktor Orbán după vizita premierului ungar la Moscova # Vocea Basarabiei
Președintele polonez Karol Nawrocki și-a anulat întâlnirea programată pentru 4 decembrie cu premierul ungar Viktor Orbán, în urma vizitei acestuia la Moscova, relatează Euronews. Șeful biroului de politică externă al președintelui polonez a anunțat că Nawrocki „a decis să-și limiteze programul vizitei în Ungaria exclusiv la summitul președinților Grupului de la Vișegrad”. În consecință, întâlnirea […] Articolul Președintele Poloniei își anulează întâlnirea cu Viktor Orbán după vizita premierului ungar la Moscova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
30 noiembrie 2025
15:00
Atac armat în Stockton, California: patru morți și zece răniți în weekendul de Ziua Recunoștinței # Vocea Basarabiei
Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte zece rănite sâmbătă seara în urma unor împușcături produse în orașul Stockton, California, relatează protv.ro, citând AFP. Incidentul a avut loc în timpul weekendului prelungit de Ziua Recunoștinței. Biroul șerifului din comitatul San Joaquin a anunțat pe platforma X că aproximativ 14 persoane au fost atinse […] Articolul Atac armat în Stockton, California: patru morți și zece răniți în weekendul de Ziua Recunoștinței apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Marco Rubio și emisarul lui Trump se întâlnesc în Florida cu o delegație ucraineană pentru discuții privind planul de pace # Vocea Basarabiei
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni duminică în Florida cu o delegație ucraineană, a confirmat un oficial american citat de AFP și preluat de Mediafax. La discuții va participa și Jared Kushner, ginerele președintelui american, implicat recent în prezentarea planului administrației Trump […] Articolul Marco Rubio și emisarul lui Trump se întâlnesc în Florida cu o delegație ucraineană pentru discuții privind planul de pace apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Alegeri legislative și locale în regiunea transnistreană: peste 390.000 de alegători așteptați la urne # Vocea Basarabiei
Duminică au loc alegeri legislative și locale în regiunea separatistă transnistreană, unde au fost deschise 246 de secții de votare. Locuitorii sunt chemați să-și aleagă cei 33 de deputați ai așa-numitului Soviet Suprem de la Tiraspol, precum și 76 de primari și 469 de consilieri locali. Potrivit autorității electorale din regiune, aproximativ 395.000 de alegători […] Articolul Alegeri legislative și locale în regiunea transnistreană: peste 390.000 de alegători așteptați la urne apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Kaja Kallas condamnă ferm survolarea ilegală a Republicii Moldova de către drone rusești # Vocea Basarabiei
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a condamnat dur survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești în noaptea de vineri spre sâmbătă „Violările spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești sunt inacceptabile și pun în pericol traficul aerian civil. Uniunea […] Articolul Kaja Kallas condamnă ferm survolarea ilegală a Republicii Moldova de către drone rusești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
APP scoate la licitație 31 de loturi de stat, inclusiv terenuri și imobile de milioane de lei # Vocea Basarabiei
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță organizarea unor noi licitații pentru vânzarea bunurilor proprietate de stat, grupate în 31 de loturi. Licitațiile „cu strigare” și „cu reducere” vor avea loc pe 16 decembrie, transmite IPN. Printre cele mai valoroase loturi din categoria „cu strigare” se află un teren de 5,3 hectare situat în raionul Ungheni, comuna […] Articolul APP scoate la licitație 31 de loturi de stat, inclusiv terenuri și imobile de milioane de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
UNESCO avertizează: „Profesorii nu pot fi înlocuiți de cod”. Tehnologia ajută educația, dar nu poate substitui omul # Vocea Basarabiei
UNESCO avertizează că profesorii nu pot fi reduși la linii de cod și subliniază importanța crucială a cadrului didactic în sistemul educațional modern. Organizația a lansat în toamna acestui an campania globală „Teachers cannot be coded”, prin care atrage atenția asupra riscului ca tehnologia să fie percepută ca un substitut al dascălilor. Potrivit UNESCO, tehnologia […] Articolul UNESCO avertizează: „Profesorii nu pot fi înlocuiți de cod”. Tehnologia ajută educația, dar nu poate substitui omul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea repetată a spațiului aerian al Moldovei # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacurile masive lansate de Rusia asupra Ucrainei și a denunțat încălcarea spațiului aerian național de către drone rusești. Șefa statului a subliniat că astfel de acțiuni reprezintă o amenințare directă la adresa securității regionale și o sfidare a normelor internaționale. „Un atac brutal de 10 ore asupra […] Articolul Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea repetată a spațiului aerian al Moldovei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
29 noiembrie 2025
15:00
52 de tineri specialiști au depus jurământul și s-au alăturat Poliției de Frontieră # Vocea Basarabiei
Un număr de 52 de tineri specialiști au depus jurământul și au intrat oficial în rândurile Poliției de Frontieră, angajându-se să asigure securitatea cetățenilor și protecția frontierei de stat. Ceremonia solemnă a avut loc la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, în prezența șefului adjunct al Poliției de Frontieră, Andrei Trofimov, a conducerii Ministerului Afacerilor […] Articolul 52 de tineri specialiști au depus jurământul și s-au alăturat Poliției de Frontieră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Experți internaționali: Prevenirea femicidului în Moldova trebuie să pornească de la schimbarea normelor sociale discriminatorii # Vocea Basarabiei
Prevenirea femicidului, una dintre cele mai extreme forme de violență bazată pe gen, trebuie să înceapă prin schimbarea normelor sociale discriminatorii față de femei — concluzia experților internaționali prezenți la o conferință desfășurată la Chișinău, transmite IPN. Participanții au subliniat rolul crucial al educației, de la cea timpurie până la programele universitare, pentru formarea specialiștilor […] Articolul Experți internaționali: Prevenirea femicidului în Moldova trebuie să pornească de la schimbarea normelor sociale discriminatorii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Trei procurori eliberați din funcție pentru fapte de corupție, după decizia Colegiului de disciplină și etică # Vocea Basarabiei
Colegiul de disciplină și etică a anunțat finalizarea procedurilor disciplinare împotriva a trei procurori, care au fost eliberați din funcție pentru fapte de corupție și încălcări grave ale normelor de integritate. Decizia a fost luată în urma verificărilor efectuate de Inspecția procurorilor, ce au constatat că Veaceslav Vacari (Procuratura Bălți), Eugeniu Trocin (Procuratura Edineț) și […] Articolul Trei procurori eliberați din funcție pentru fapte de corupție, după decizia Colegiului de disciplină și etică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Radu Marian: Economia Republicii Moldova ar putea crește cu 2–3% în 2026, dacă sunt menținute ritmurile actuale # Vocea Basarabiei
Economia Republicii Moldova ar putea înregistra o creștere cuprinsă între 2 și 3% în anul 2026, dacă ritmurile actuale de dezvoltare se mențin și dacă evoluțiile externe rămân favorabile, susține deputatul Radu Marian. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu oferit postului Moldova 1. „Vedem dinamizarea industriei, a exporturilor de servicii și asta ne […] Articolul Radu Marian: Economia Republicii Moldova ar putea crește cu 2–3% în 2026, dacă sunt menținute ritmurile actuale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Circul din Chișinău intră în reparație capitală, inclus în Planul de Creștere pentru Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Clădirea Circului din Chișinău va fi supusă unei reparații capitale, fiind inclusă în Planul de Creștere pentru Republica Moldova, ceea ce garantează continuarea lucrărilor de reabilitare. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în urma unei vizite de documentare la fața locului, transmite MOLDPRES. Ministrul a declarat că a dorit să vadă personal […] Articolul Circul din Chișinău intră în reparație capitală, inclus în Planul de Creștere pentru Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Trafic aerian reluat pe Aeroportul Chișinău după închiderea temporară a spațiului aerian din cauza dronelor # Vocea Basarabiei
Avioanele sosesc și decolează deja în regim obișnuit pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce spațiul aerian al Republicii Moldova a fost temporar închis în noaptea de 28 spre 29 noiembrie, ca urmare a traversării teritoriului țării de către două drone neidentificate. Potrivit autorităților, dronele au intrat în spațiul aerian național pe direcția Ucraina – regiunea […] Articolul Trafic aerian reluat pe Aeroportul Chișinău după închiderea temporară a spațiului aerian din cauza dronelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Kremlinul reacționează după demisia șefului de cabinet al lui Zelenski: „O profundă criză politică la Kiev” # Vocea Basarabiei
Rusia a reacționat dur după demisia șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, afirmând că Ucraina se confruntă cu „o profundă criză politică”. Declarația a fost făcută vineri, 28 noiembrie, de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Digi24. „La Kiev au loc evenimente care reflectă o profundă criză politică provocată […] Articolul Kremlinul reacționează după demisia șefului de cabinet al lui Zelenski: „O profundă criză politică la Kiev” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.