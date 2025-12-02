R. Moldova își întărește democrația: planul CNS contra manipulării și atacurilor cibernetice

17:00

Consumatorii care au procurat ouă de la „ADALVA” SRL, cu termenul de valabilitate până la 28 decembrie 2025, sunt îndemnați să nu le mănânce și să le returneze la magazinele de unde le-au procurat, în baza bunului fiscal. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a retras de pe piață un lot de ouă de la acest operator din domeniul alimentar.