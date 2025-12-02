UE avertizează asupra tacticilor ruse de dezinformare în Armenia, după modelul folosit în alegerile din R. Moldova

22:50

Energocom a depus, pe 1 decembrie, la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), actele necesare pentru stabilirea costurilor de bază care intră în structura tarifului reglementat pentru gazele naturale. Directorul general interimar al companiei, Eugeniu Buzatu, a declarat, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, că aceste costuri includ cheltuielile de furnizare - de la retribuirea muncii până la amortizarea activelor de infrastructură.