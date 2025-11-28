Wizz Air atinge pragul de 250 de aeronave: un pas major spre obiectivul de 500 de avioane
Good News, 28 noiembrie 2025 17:10
Chișinău, 28 noiembrie 2025: Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa și lider în Europa Centrală și de Est, a prezentat astăzi aeronava cu numărul 250, marcând
Acum 30 minute
17:10
Wizz Air atinge pragul de 250 de aeronave: un pas major spre obiectivul de 500 de avioane # Good News
Chișinău, 28 noiembrie 2025: Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa și lider în Europa Centrală și de Est, a prezentat astăzi aeronava cu numărul 250, marcând
Acum 4 ore
14:00
Primarul capitalei respinge ferm zvonurile potrivit cărora Primăria Chișinău ar avea datorii, calificând aceste afirmații drept „un fals grosolan și o manipulare intenționată". Edilul critică dur astfel de practici, afirmând că
Acum 6 ore
13:30
Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică" a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE. # Good News
În Moldova, guvernarea vorbește despre calea europeană, dar, în același timp, propune calcule privind salariile care nu corespund standardelor UE. Despre aceasta a vorbit consilierul municipal al Chișinăului din partea
12:00
Guvernul Irlandei a decis să susțină direct viitorul copiilor din Moldova, alocând un milion de euro pentru întărirea serviciilor de protecție a copiilor și a familiei. Fondurile vor fi canalizate printr‑un program
Acum 8 ore
10:30
Proiectul noului pod rutier peste rîul Prut, la Ungheni, avansează cu pași siguri: autoritățile anunță că lucrările sunt în grafic și că podul — supranumit simbolic „Podul de Flori" —
10:20
Chișinăul inaugurează un bloc operator de top: 15 săli moderne și terapie intensivă la standarde internaționale # Good News
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime" din Chișinău, reprezentând unul dintre cele mai importante proiecte medicale realizate în municipiu în ultimii
Acum 12 ore
09:10
La Universitatea de Stat din Comrat a fost inaugurată o structură nouă menită să promoveze limba și cultura bulgară, oferind o platformă de studiu, cercetare și dezvoltare a patrimoniului cultural
Acum 24 ore
18:00
Investiții majore la Ungheni: piață agroalimentară nouă și infrastructură rutieră pentru zona economică # Good News
La Ungheni va fi construită o piață agroalimentară modernă, care va include 48 de gherete comerciale, utilități, trotuare și facilități de acces pentru toți cetățenii, precum și locuri de parcare.
18:00
Scuarul panoramic de pe strada Maria Drăgan, Ciocana, a fost restabilit și redeschis publicului # Good News
Scuarul cu vedere panoramică de pe strada Maria Drăgan, din sectorul Ciocana, a fost restabilit după intervențiile necesare, efectuate în urma alunecărilor de teren din zonă. Locul preferat pentru panoramele
Ieri
16:50
Deputatul Partidului Nostru Serghei Ivanov face apel către agricultori: „Să luptăm pentru un fond de subvenționare mai mare!" # Good News
Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, a lansat un apel direct către agricultori după ce fracțiunea PAS a respins amendamentul său privind majorarea fondului de subvenții. Deputatul
15:40
Primarul Ion Ceban acuză deturnarea deliberată a agendei publice și susține că „cele mai actuale și stringente probleme cu care se confruntă cetățenii nu sunt acceptate pentru a fi discutate".
15:40
PAS a respins în Parlament amendamentul Partidului Nostru pentru orașul Glodeni. Primarul Stela Onuțu: „Stimați concetățeni, vă rog să trageți concluziile necesare!" Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, trage un semnal
14:40
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză consilierii municipali că blochează intenționat aprobarea bugetului Chișinăului, transformând tema financiară într-un instrument politic. Potrivit edilului, proiectul bugetului a fost inclus pe ordinea de zi
13:30
Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune # Good News
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru
12:30
Republica Moldova şi Franța lansează un program major de eficiență energetică în clădirile publice # Good News
Guvernul Republicii Moldova, prin ministrul Energiei, a demarat un parteneriat cu Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) pentru a îmbunătăți eficiența energetică în clădirile publice din țară. Ca urmare, a fost
11:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram
10:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că, prin programul de sprijin PURL, Ucraina ar putea primi până la 5 miliarde de dolari în ajutor militar până la sfârșitul
10:10
Ion și echipa MAN cer vot politic: parcările din Chișinău au nevoie de lege, nu improvizații # Good News
Astăzi, împreună cu deputații Partidului MAN, am înregistrat în Parlament proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto din Chișinău și din întreaga țară. Este o lege
09:00
Guvernul aprobă aderarea Republicii Moldova la al doilea Protocol al Convenției de la Haga # Good News
Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia de a adera la al doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954 privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat. Ministrul
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Drochia devine mai pregătită pentru situații de urgență — primarul Nina Cereteu anunță noi utilaje # Good News
Drochia a intrat în rândul celor șase orașe ale Republicii Moldova care devin mai bine pregătite pentru situații de urgență! Nina Cereteu, primar: „Siguranța locuitorilor și drumurile – priorități ale
15:00
Moldova va participa din anul viitor la programul „Europa Creativă". Astfel, organizațiile culturale și industriile creative vor putea solicita finanțare europeană și aplica la proiecte internaționale. Guvernul a aprobat astăzi
13:40
Ion Ceban informează: investiții de peste 12 milioane de euro pentru un Chișinău mai curat # Good News
Lucrările din cadrul etapei a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău" avansează rapid pe cele două șantiere din sectorul Ciocana, fiind chiar înaintea graficului aprobat. Acesta este un proiect
13:10
Chișinăul intră, oficial, în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă! Invit cu drag toți locuitorii și oaspeții Capitalei la deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din Republica Moldova, amenajat
12:00
Reprezentanţii Banca Națională a Moldovei (BNM) au avut recente discuţii cu noua conducere a BERD, vizând atragerea de investiţii semnificative şi lansarea unor proiecte noi în Republica Moldova. Obiectivul declarat
10:40
Premierul Alexandru Munteanu își începe parcursul intern: joi merge prima oară în vizită la Ungheni # Good News
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, își va efectua joi prima vizită oficială în interiorul țării — oprirea sa va avea loc în orașul Ungheni. Scopul vizitei este de a se
09:10
În semn de solidaritate față de victimele violenței de gen, clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost luminată în oranj. Inițiativa marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și face
25 noiembrie 2025
18:00
Moldova va putea accesa fonduri europene nerambursabile de miliarde pentru transport, energie și digitalizare # Good News
Republica Moldova a obținut acces la fonduri europene nerambursabile prin programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei", a anunțat un oficial guvernamental. Acest instrument va permite finanțarea unor proiecte-cheie de infrastructură în
17:00
Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect" # Good News
Condamnăm vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești, dar și asupra
15:30
Premierul și ministrul Energiei au purtat discuții cu președintele Bursei Române de Mărfuri # Good News
Premierul Republicii Moldova și ministrul Energiei au avut o întrevedere cu președintele Bursei Române de Mărfuri (BRM), la care au discutat perspectivele colaborării în domeniul energiei și al comerțului cu
14:20
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! # Good News
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să
13:30
Ion Ceban critică abordarea autorităților centrale: „Nu amestecați drogurile cu traficul de armament" # Good News
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că miercuri, problema răspândirii și consumului de droguri va fi examinată în Comisia Parlamentară pentru Securitate. Edilul subliniază că acest subiect trebuie abordat separat
13:30
Primăria Chișinău acuză manipularea subiectului privind plata salariilor cadrelor didactice și afirmă că decizia legală privind includerea transferurilor financiare trebuie votată în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), nu emisă prin dispoziție
12:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit la Stockholm cu membrii comunității moldovenești din Suedia, unde a vorbit despre parcursul european al Republicii Moldova și rolul crucial al diasporei în acest
10:40
La Geneva, delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au anunțat progres semnificativ în negocieri, elaborând un „cadrul de pace actualizat și rafinat" menit să înlocuiască o versiune mai controversată a unui
09:10
Ministerul Infrastructurii a anunțat lansarea în curând a unei licitații pentru reabilitarea drumului național M5, tronsonul Bălți‑Criva. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii rutiere pe această rută strategică, care leagă nordul Moldovei de
24 noiembrie 2025
16:50
Profesorii au cerut astăzi consilierilor PAS să revină în sala Consiliului Municipal Chișinău (CMC) pentru a vota ajustările necesare bugetului municipal, în conformitate cu bugetul de stat, astfel încât cadrele
16:00
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Consiliului Municipal Chișinău să aprobe urgent proiectul de decizie care permite plata salariilor și premiilor pentru angajații din sistemul educațional municipal, acuzând fracțiunile care au
14:40
A început montarea carcasei metalice a pomului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale, unde urmează să fie amenajat principalul spațiu festiv al capitalei în perioada sărbătorilor de iarnă. Bradul
21 noiembrie 2025
23:30
Dispută Ceban–Grosu pe tema drogurilor: „Uniți instituțiile, nu transformați tragediile
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție dură la declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, făcute după conferința susținută de edil în Legislativ. Ceban afirmă că a atras atenția… Articolul Dispută Ceban–Grosu pe tema drogurilor: „Uniți instituțiile, nu transformați tragediile în politică” apare prima dată în Good News.
18:00
Investiții și securitate: Moldova și Marea Britanie își întăresc parteneriatul strategic # Good News
Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii își întăresc cooperarea strategică, punând accent pe investiții și securitate. În cadrul celei de-a patra sesiuni a Dialogului Strategic de la Chișinău,… Articolul Investiții și securitate: Moldova și Marea Britanie își întăresc parteneriatul strategic apare prima dată în Good News.
17:20
Primăria Chișinău, într-o nouă formulă: Ion Ceban înaintează propuneri pentru funcțiile vacante de viceprimar # Good News
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a propus astăzi în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău candidaturile Olesei Pșenițchi și ale lui Victor Pruteanu pentru funcțiile de viceprimari ai municipiului. Edilul a mulțumit… Articolul Primăria Chișinău, într-o nouă formulă: Ion Ceban înaintează propuneri pentru funcțiile vacante de viceprimar apare prima dată în Good News.
16:00
Republica Moldova și China își consolidează cooperarea în domeniul educației prin semnarea unui nou acord bilateral. Conform parteneriatului, profesori și voluntari chinezi vor fi trimiși în școlile și universitățile moldovenești,… Articolul Parteneriat moldo‑chinez: profesori chinezi vor veni să predea la școlile din Moldova apare prima dată în Good News.
14:40
EPPO oferă asistență tehnică și training procurorilor moldoveni pentru combaterea fraudei # Good News
Parchetul European (EPPO) s‑a angajat să ofere suport Republicii Moldova prin expertiză și formare profesională, ca parte a consolidării capacității instituționale în lupta împotriva corupției și fraudei. Această colaborare a fost confirmată… Articolul EPPO oferă asistență tehnică și training procurorilor moldoveni pentru combaterea fraudei apare prima dată în Good News.
13:10
Maia Sandu promite reforme și cooperare extinsă cu CoE în contextul mandatului Moldovei la Comitetul Miniștrilor CoE # Good News
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării președinției Comitetului Miniștrilor CoE de către Moldova la finalul anului 2025. Discuțiile… Articolul Maia Sandu promite reforme și cooperare extinsă cu CoE în contextul mandatului Moldovei la Comitetul Miniștrilor CoE apare prima dată în Good News.
11:20
Ion Ceban către autorități: „Activați CSS și interveniți imediat. Drogurile distrug generații întregi” # Good News
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită instituirea stării de urgență în legătură cu extinderea alarmantă a fenomenului vânzării și consumului de droguri în Republica Moldova. Acesta afirmă că situația a depășit… Articolul Ion Ceban către autorități: „Activați CSS și interveniți imediat. Drogurile distrug generații întregi” apare prima dată în Good News.
10:40
Vizita lui Munteanu la Bruxelles deschide calea spre pași concreți de integrare europeană # Good News
Alexei Tulbure, directorul Institutului de Istorie Orală, consideră că în timpul vizitei prim-ministrului moldovean Alexandru Munteanu la Bruxelles, pe lângă reafirmarea simbolică a priorităților țării în materie de integrare europeană, au fost… Articolul Vizita lui Munteanu la Bruxelles deschide calea spre pași concreți de integrare europeană apare prima dată în Good News.
09:00
„Eminescu ne unește”: bibliotecarele din Soroca se adună pentru valori literare și culturale # Good News
În raionul Soroca, bibliotecarele din mai multe sate s-au reunit cu ocazia lansării proiectului cultural „Eminescu ne unește”, dedicat Anului Mihai Eminescu 2025. Evenimentul a avut loc în satul Dubna și… Articolul „Eminescu ne unește”: bibliotecarele din Soroca se adună pentru valori literare și culturale apare prima dată în Good News.
20 noiembrie 2025
18:40
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut o întrevedere cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, în cadrul unei vizite de curtoazie la Ministerul Sănătății. Discuțiile au vizat modernizarea… Articolul Emil Ceban discută modernizarea sistemului medical cu ambasadorul UE apare prima dată în Good News.
18:30
Sănătatea în Moldova: parteneriatul cu Uniunea Europeană pentru servicii medicale moderne # Good News
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut o întrevedere cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, în cadrul unei vizite de curtoazie la Ministerul Sănătății. Discuțiile au vizat modernizarea sistemului medical și consolidarea… Articolul Sănătatea în Moldova: parteneriatul cu Uniunea Europeană pentru servicii medicale moderne apare prima dată în Good News.
17:00
Cinci eleve din Soroca vor participa activ la Parlamentul Tinerilor 2025, anunță autoritățile locale. Această inițiativă le oferă oportunitatea de a-și exprima opiniile, de a discuta teme importante pentru comunitatea lor… Articolul Cinci eleve din Soroca participă la Parlamentul Tinerilor 2025 apare prima dată în Good News.
