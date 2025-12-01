Israelul a finalizat elaborarea sistemului laser de apărare aeriană „Raza de fier”

14:30

Săptămîna ce începe se anunță 'crucială' pentru Ucraina, a afirmat luni șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, înainte de începutul unei reuniuni a miniștrilor apărării ai țărilor din UE, la Bruxelles, informează AFP.'Aceasta ar putea fi o săptămînă crucială pentru diplomație', a afirmat ea în fața presei. 'Am auzit ieri că discuțiile din America sînt dificile, dar productive. Nu știm