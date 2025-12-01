Primarul Ceban cere finalizarea sistemului de tichetare electronică până săptămâna viitoare
Noi.md, 1 decembrie 2025 18:30
Chișinăul se pregătește să introducă plata electronică în toate unitățile de transport public. Primarul Ion Ceban a solicitat finalizarea conceptului și a foii de parcurs pentru implementarea sistemului pînă săptămîna viitoare.Potrivit șefului interimar al Direcției generale mobilitate urbană, Dorin Ciornîi, implementarea plăților electronice în transportul public din municipiu a început în ma
Acum o oră
18:00
La Chișinău a fost preparat cel mai mare tort „Cușma lui Guguță” din lume, cu o lungime de 6 metri și o greutate de peste 500 kg.Pentru desert s-au folosit 280 kg de clătite, 150 kg de cireșe, 90 kg de cremă, 8 kg de ciocolată și 40 kg de pudră.Tortul a fost distribuit gratuit vizitatorilor centrului comercial din Chișinău, unde, potrivit estimărilor martorilor oculari, au venit mii de dor
18:00
Cooperarea moldo-elvețiană, bazată pe numeroase proiecte cu impact direct asupra cetățenilor, precum și oportunitățile de dezvoltare a relațiilor investiționale dintre cele două state, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Elveției, Felix Baumann.Șeful Executivului a remarcat că cele două statele s-au apropiat și mai mult în ultimii ani, iar activitate
18:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat un grup de inițiativă format din 20 de persoane, care va colecta semnături pentru organizarea unui referendum local privind revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia.Potrivit deciziei CEC, grupul de inițiativă are termen pînă pe 30 ianuarie 2026 pentru a aduna semnăturile a cel puțin 10% din alegătorii cu drept de vot ai local
18:00
Guvernul lansează campania „Biblioteca de sub brad”, ajunsă la cea de-a patra ediție. Pe parcursul lunii decembrie, sub bradul din Casa Guvernului, vor fi colectate cărți care urmează a fi donate bibliotecilor școlare din localitățile Republicii Moldova, informează Noi.md.Guvernul invită toți doritorii să se alăture campaniei, în perioada 1 - 24 decembrie 2025. Cărțile pot fi aduse zilnic, de
18:00
În trimestrul III al anului 2025 salariul mediu lunar brut a constituit 15 487,8 lei, fiind în creștere cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, informează Noi.md.Comparativ cu trimestrul precedent, nivelul salariilor s-a menținut aproape neschimbat, majorăndu-se doar cu 0,1%. În termeni reali, ajustați la evoluția prețurilor, cîștigurile au avansat cu 2,1%.Potrivit Biroului Națio
18:00
Timp de o săptămînă, Poliția a scos din circuit droguri evaluate la peste 20 milioane de lei, în cadrul unor acțiuni ample desfășurate la nivel național pentru combaterea traficului ilicit, informează Noi.md. În urma intervențiilor, subdiviziunile specializate și teritoriale au investigat 78 de cazuri contravenționale și au efectuat 9 percheziții. În domeniul penal, au fost inițiate 15 ca
Acum 2 ore
17:30
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că o parte dintre aeronavele din familia Airbus A320 vor trece prin verificări tehnice suplimentare, ca urmare a unei Directive de Navigabilitate de Urgență emise de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației.Potrivit institușiei, măsura a fost adoptată după ce producătorul Airbus a semnalat un risc potențial privind funcționarea sistemelor de cont
17:00
Sondaj Noi.md: Considerați că autoritățile gestionează eficient securitatea frontierelor Republicii Moldova? # Noi.md
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Considerați că autoritățile gestionează eficient securitatea frontierelor Republicii Moldova? Da Parțial Nu Nu știu / Nu răspundVotează aici.De menționat că la acest sonaj pot participa și cititorii Noi.md din Viber.
17:00
Astăzi, 1 decembrie, Republica Moldova se alătură comunității internaționale pentru marcarea Zilei mondiale de combatere a HIV/SIDA.Subiectul din acest an, „Depășirea perturbărilor, transformarea răspunsului la SIDA”, evidențiază necesitatea inovației și a solidarității în prevenirea și controlul infecției, mai ales în contextul provocărilor economice și sociale globale.Campania națională
17:00
Președinta Maia Sandu s-a întîlnit astăzi cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu ocazia încheierii mandatului acestuia în țara noastră.Șefa statului a apreciat înalt sprijinul acordat Republicii Moldova de către Japonia în ultimii ani, reflectat în proiecte majore de dezvoltare. În ultimii cinci ani, Guvernul Japoniei a oferit țării noastre asistență financiară bilat
17:00
Primăria Chișinău acuză întîrzieri la bugetul de stat și respinge afirmațiile PAS privind pierderea a două miliarde de lei # Noi.md
Primăria Municipiului Chișinău atenționează asupra întîrzierilor în procesul de elaborare a bugetului de stat pentru anul 2026, după ce Guvernul a anunțat abia astăzi inițierea procedurii, cu un termen de consultare care se încheie mîine, la ora 17:00.Administrația municipală amintește că, potrivit legislației, Executivul trebuia să aprobe și să transmită Parlamentului proiectele legilor buget
Acum 4 ore
16:30
În Hong Kong, echipele de salvare continuă să cerceteze clădirile arse ale complexului rezidențial Wang Fuk Court și găsesc tot mai multe cadavre: numărul morților a crescut deja la 146 de persoane.Cadavrele au fost recuperate atît din apartamente, cât și de pe acoperișuri, unde, se pare, locatarii au fugit în disperare, relatează Bild.{{850881}}Potrivit estimărilor autorităților, inspecta
16:30
Ninsorile încep să își facă simțită prezența tot mai mult în România. În două zone din țară omătul a depășit doi metri, iar cetățenii abia și-au curățit curțile. Totodată, există și risc de avalanșă, scrie presa română.Din partea de sud a Banatului și pînă la Bucegi, iarna a pus stăpînire pe munții din România! Cu toate că peisajele de după ninsoare sînt de-a dreptul spectaculoase, omăt a veni
16:30
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță că tarifele pentru transportul cerealelor rămîn printre cele mai avantajoase, fiind semnificativ mai mici în comparație cu transportul altor categorii de mărfuri, transmite moldpres.Potrivit instituției, menținerea acestor costuri reduse este posibilă datorită unor măsuri interne de optimizare, inclusiv economii stricte la consumul
16:30
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, și secretarul de stat al Ministerului Apărării, Ghenadie Cojocaru, au efectuat o vizită la Cartierul General NATO.Agenda a inclus participarea la reuniunea Comitetului Politic în formatul 32 aliați + Republica Moldova și întrevederi cu oficiali ai Alianței și ambasadori ai statelor NATO.{{850563}}Discuțiile s-au axat pe u
16:00
Spumantele Moldovei au obținut rezultate remarcabile la prestigioasa competiție Effervescents du Monde 2025 din Burgundia (Franța), revenind acasă cu 20 de medalii - 10 de aur și 10 de argint.Participarea producătorilor din Republica Moldova a fost gestionată și finanțată de Oficiul Național al Viei și Vinului, în cadrul programelor dedicate promovării vinurilor autohtone pe piețele internațio
16:00
În 26 noiembrie 2025, aproximativ 20 000 de persoane au ieșit pe străzile Sofiei pentru a protesta împotriva proiectului de buget pentru anul 2026, organizat de coaliția de opoziție ”Continuăm Schimbarea–Bulgaria Democrată” (WCC-DB).Demonstrațiile au avut loc înaintea votului final asupra bugetului, considerat împovărător pentru populație, și în contextul pregătirii Bulgariei pentru adoptarea
15:30
În acest weekend, polițiștii din Orhei au stopat doi șoferi care conduceau în stare de ebrietate și au încercat să ofere mită pentru a nu fi sancționați.Primul caz a avut loc sîmbǎtǎ, în Camencea: un tînăr de 25 de ani, fără permis și cu mașina fără revizie și asigurare, a fost găsit cu 0,56 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a încercat să lase 5 400 de lei în portiera mașinii de poliție, pe
15:30
Zece persoane au fost reținute în cauza penală „Tux”, schemă financiară în care zeci de mii de oameni ar fi pierdut bani. Printre persoanele vizate sînt doi foști angajați ai MAI, a anunțat ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni la TV8.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Chisinau, ministra a reiterat că pînă în prezent au fost depuse doar 13 plîngeri
15:30
Igor Dodon: „Solicităm de la președinta Maia Sandu convocarea imediată a Consiliului Suprem de Securitate” # Noi.md
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor solicită președintei Moldovei, Maia Sandu, convocarea imediată a Consiliului Suprem de Securitate pentru a examina problemele grave de securitate internă.Despre acest lucru a anunțat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, subliniind că evenimentele din ultima perioadă arată că Republica Moldova se con
15:00
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a lansat un mesaj de precauție pentru autorități și cetățeni, în legătură cu importul de forță de muncă ieftină și, în special, ilegală.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, informează Noi.md cu referire la Newsmaker.Diplomatul a explicat că experiența State
15:00
Primăria Chișinău a inițiat distribuirea cadouri destinate copiilor din instituțiile de educație preșcolară # Noi.md
Primăria Chișinău a inițiat distribuirea celor 30.451 de cadouri destinate copiilor din instituțiile de educație preșcolară.Aceste surprize vor ajunge în scurt timp la micuți, aducînd bucurie, magie și lumină în așteptarea frumoaselor sărbători de iarnă.Distribuția cadourilor pe sectoare: Botanica: 7.315 copii – 299.916,0 lei Buiucani: 6.641 copii – 272.281,0 lei Centru: 4.477 co
Acum 6 ore
14:30
Săptămîna ce începe se anunță 'crucială' pentru Ucraina, declară șefa diplomației europene Kaja Kallas # Noi.md
Săptămîna ce începe se anunță 'crucială' pentru Ucraina, a afirmat luni șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, înainte de începutul unei reuniuni a miniștrilor apărării ai țărilor din UE, la Bruxelles, informează AFP.'Aceasta ar putea fi o săptămînă crucială pentru diplomație', a afirmat ea în fața presei. 'Am auzit ieri că discuțiile din America sînt dificile, dar productive. Nu știm
14:30
O intervenție operativă a Poliției de Frontieră, în cooperare cu autoritățile abilitate, a dus la destructurarea unui grup infracțional implicat în migrație ilegală și tentative de tîlhărie, protejînd astfel cetățenii și securitatea frontierei de stat.Potrivit Poliției de Frontieră, ofițerii Direcției investigare criminalitate transfrontalieră și ai Direcției urmărire penală, împreună cu Procu
14:00
Mass-media: Kievul a confirmat participarea sa la atacurile asupra petrolierelor în largul coastelor Turciei # Noi.md
Ucraina a confirmat participarea sa la atacurile cu drone maritime asupra a două petroliere în largul coastelor Turciei. Despre acest lucru a anunțat ziarul britanic Guardian, cu referire la o sursă din serviciile speciale ucrainene.Potrivit publicației, Kievul este responsabil pentru atacurile asupra petrolierelor în largul coastelor Turciei.{{851166}}Petrolierele Kairos și Virat, care se
14:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 1 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 2 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,27 lei/litru (fără schimbări), iar al motorinei standard – 20,66 lei/litru (-12 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septemb
13:30
În Transnistria au fost făcute publice rezultatele preliminare ale alegerilor Consiliului Suprem # Noi.md
În Transnistria au fost făcute publice rezultatele preliminare ale alegerilor pentru funcția de deputat în Consiliul Suprem al autoproclamatei RMN, de cea de-a VIII-a legislatură, care au avut loc la 30 noiembrie 2025.Potrivit informațiilor furnizate de CEC din regiunea Transnistria, în baza proceselor-verbale ale comisiilor electorale raionale, au fost aleși următorii deputați în Consiliul S
13:30
Mass-media a desecretizat chatul ascuns al echipei lui Zelenski privind demiterea lui Ermak # Noi.md
Reprezentanții de vîrf ai administrației de stat din Ucraina și-au coordonat în secret acțiunile orientate spre demiterea lui Andrei Ermak din funcția de șef al biroului lui Volodimir Zelenski. Pentru aceasta a fost creat un chat special.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat publicația „Украинская правда”.{{851206}}Conform informațiilor sale, în „chatul revoluționar” secret, membri
13:30
Vlad Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, transmite din pușcărie, prin intermediul avocaților săi, că în curînd va participa la ședințele de judecată, după ce a finalizat examinarea materialelor dosarului „furtului miliardului”.„Zilele acestea am reușit să finalizez procesul de examinare a materialelor dosarului și această examinare a fost motivul lipsei mele pînă acum de la ședințel
13:30
Vineri, 5 decembrie, începînd cu ora 16:00, Primăria Chișinău va lansa cel mai mare Tîrg de Crăciun amenajat în PMAN și va inaugura principalul Pom de Crăciun, precum și toate decorațiunile instalate în Chișinău.Informația a fost prezentată de Primarul General, Ion Ceban, care a invitat toți doritorii, locuitorii și oaspeții Capitalei la evenimentul mult așteptat, în special de cei mici.{{
13:30
La Abu Dhabi, unde turneul „Grand Slam” reunește cei mai buni maeștri ai judo-ului, Victor Sterpu a demonstrat încă o dată că numele său este bine plasat în elita internațională.În categoria de greutate pînă la 81 kg, sportivul moldovean a trecut prin școala austriacă de forță, tradiția georgiană și tehnica bahreinită, ajungînd în semifinală. Acolo a cedat în fața canadianului, dar în meciul d
13:00
Avocații Poporului cer interzicerea artificiilor de sărbători: „Provoacă traumatisme, panică și poluare” # Noi.md
Avocații Poporului, Ceslav Panico și Vasile Coroi, solicită autorităților să interzică comercializarea și folosirea produselor pirotehnice în perioada sărbătorilor de iarnă, avertizînd că acestea reprezintă un risc major pentru sănătatea oamenilor, mediul înconjurător și bunăstarea animalelor.Într-un mesaj publicat pe Facebook, aceștia atrag atenția că petardele, artificiile și fumigenele pot
13:00
Locuitorii din zona Vrancea au resimțit două cutremure în dimineața zilei de 1 decembrie.Evenimentele seismice au avut loc la scurt timp unul după altul. Primul cutremur s-a produs la ora 5:40, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 3,8. Seismul a avut loc la o adîncime de 139,4 kilometri, transmite știrileprotv.ro.Cutremurul a fost localizat la 50 de kilometri vest de Focșani, 62 d
13:00
AAC, despre spațiul aerian închis vineri la nordul țării: Rutele comerciale și civile nu traversează zona # Noi.md
Rutele aeriene comerciale și civile nu traversează zona de nord a Republicii Moldova.Precizarea a fost făcută la solicitarea Realitatea de către serviciul de presă al Autorității Aeronautice Civile (AAC), scrie realitatea.mdOficialii au menționat că toate zborurile se desfășoară pe direcția vestică, spre și dinspre România. Funcționarii au mai conchis că supravegherea siguranței și spațiul
13:00
În acest sezon rece, 41 de familii din diferite regiuni ale țării vor beneficia de locuințe mai bine izolate și mai eficiente din punct de vedere energetic.Proiectul pilot, realizat cu sprijin financiar al Uniunii Europene prin programul FEERM, se află în plină desfășurare, iar lucrările sînt adaptate nevoilor fiecărei gospodării.Printre intervențiile realizate se numără termoizolarea pere
Acum 8 ore
12:30
În primăvara anului 2025, proiectul educațional „Plimbări prin labirintul literar” a fost lansat la biblioteca de literatură și cultură rusă ”M.V. Lomonosov” din Chișinău. Inițial, a fost lansat pentru a populariza literatura printre școlari, dar treptat s-a extins pentru a include și alte categorii de public, și a călătorit în diferite locații. Autoarea proiectului, jurnalista și scriitoarea Iuli
12:30
Prin decretul semnat la 28 noiembrie 2025, Președinția a operat modificări în componența Colegiului Serviciului de Informații și Securitate (SIS).În urma schimbărilor, Sergiu Druță, care și-a depus demisia, și Gheorghe Racovița, pensionat, ies din structură, informează Noi.md cu referire la canalul SPPOT.În locul lor a fost numit Corneliu Filip, actual șef de direcție generală, care va par
12:30
Deficitul de apă în bazinul rîului Nistru se menține.Despre acest lucru a comunicat renumitul ecologist, director executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctor în științe biologice, Ilia Trombițchi, transmite Noi.md.Potrivit acestuia, debitul din Carpați depășește în prezent 100 m3/c, dar rămîne scăzut pentru această perioadă – aproximativ 135 m3/c.
12:30
Titlul de vicecampion obținut de Mihail Latîșev la Abu Dhabi nu este doar o medalie, ci un indicator al creșterii sistematice a judoului moldovenesc.Turneul „Grand Slam” adună în mod tradițional elita mondială a tatamiului, iar calificarea în finala categoriei de greutate pînă la 90 kg este un indicator al faptului că sportivul nostru s-a integrat deja în ierarhia globală.Din punct de vede
12:00
Fugarul condamnat Ilan Șor a declarat că-și întrerupe toate proiectele sale sociale în Moldova.Potrivit lui, acest lucru se datorează faptului că autoritățile au blocat transferurile de fonduri, arestează angajații și împiedică plățile către persoanele în vîrstă, astfel încît plățile și programele nu mai pot continua.Ilan Șor a anunțat că echipa sa renunță la mandatele politice, iar el își
12:00
În perioada 25–30 noiembrie, la Chișinău s-a desfășurat o serie de competiții sportive organizate cu suportul Primăriei Capitalei, care continuă să promoveze un stil de viață activ în rîndul copiilor și tinerilor.Pe 25, 27, 29 și 30 noiembrie au avut loc probele Campionatului deschis al municipiului Chișinău la Fotbal-Tenis, desfășurate în sălile de sport din capitală și la Școala Sportivă Nr.
12:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat recent sentința în cazul unui atac violent comis în iulie 2025, soldat cu rănirea gravă a unei victime și furtul unor bunuri în valoare de peste 10 000 de lei.Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, cei trei inculpați – doi bărbați de 25 și 23 de ani și o femeie de 25 de ani – au fost condamnați pentru tîlhărie.Judecătoria Chișinău, s
12:00
Un lot de 5000 kg de ulei de palmier a fost reținut direct la depozitul importatorului, după ce s-a constatat depășirea nivelurilor maxime admise pentru substanțe nocive.Potrivit Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), este vorba despre contaminantul 3-MCPD și esterii săi. Valorile măsurate în lotul reținut au fost de 4500 µg/kg, mult peste limita legală de 2500 µg/kg.Inspe
11:30
Schimbări majore la Vamă: cine sînt noii vicedirectori responsabili pentru venituri și antifraudă # Noi.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat astăzi intrarea în funcție a doi noi directori adjuncți. Astfel, Carolina Gargaun preia funcția de Director adjunct pentru Venituri și Control Vamal, iar Viorel Doagă devine Director adjunct pentru Antifraudă și Conformare, informează Noi.md.Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a subliniat experiența valoroasă a noilor membri ai conducerii.
