Sondaj Noi.md: Considerați că autoritățile gestionează eficient securitatea frontierelor Republicii Moldova?

În acest weekend, polițiștii din Orhei au stopat doi șoferi care conduceau în stare de ebrietate și au încercat să ofere mită pentru a nu fi sancționați.Primul caz a avut loc sîmbǎtǎ, în Camencea: un tînăr de 25 de ani, fără permis și cu mașina fără revizie și asigurare, a fost găsit cu 0,56 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a încercat să lase 5 400 de lei în portiera mașinii de poliție, pe