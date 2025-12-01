Sondaj Noi.md: Considerați că autoritățile gestionează eficient securitatea frontierelor Republicii Moldova?
Noi.md, 1 decembrie 2025 17:00
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Considerați că autoritățile gestionează eficient securitatea frontierelor Republicii Moldova? Da Parțial Nu Nu știu / Nu răspundVotează aici.De menționat că la acest sonaj pot participa și cititorii Noi.md din Viber.
• • •
Astăzi, 1 decembrie, Republica Moldova se alătură comunității internaționale pentru marcarea Zilei mondiale de combatere a HIV/SIDA.Subiectul din acest an, „Depășirea perturbărilor, transformarea răspunsului la SIDA”, evidențiază necesitatea inovației și a solidarității în prevenirea și controlul infecției, mai ales în contextul provocărilor economice și sociale globale.Campania națională
Președinta Maia Sandu s-a întîlnit astăzi cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu ocazia încheierii mandatului acestuia în țara noastră.Șefa statului a apreciat înalt sprijinul acordat Republicii Moldova de către Japonia în ultimii ani, reflectat în proiecte majore de dezvoltare. În ultimii cinci ani, Guvernul Japoniei a oferit țării noastre asistență financiară bilat
Primăria Chișinău acuză întîrzieri la bugetul de stat și respinge afirmațiile PAS privind pierderea a două miliarde de lei # Noi.md
Primăria Municipiului Chișinău atenționează asupra întîrzierilor în procesul de elaborare a bugetului de stat pentru anul 2026, după ce Guvernul a anunțat abia astăzi inițierea procedurii, cu un termen de consultare care se încheie mîine, la ora 17:00.Administrația municipală amintește că, potrivit legislației, Executivul trebuia să aprobe și să transmită Parlamentului proiectele legilor buget
În Hong Kong, echipele de salvare continuă să cerceteze clădirile arse ale complexului rezidențial Wang Fuk Court și găsesc tot mai multe cadavre: numărul morților a crescut deja la 146 de persoane.Cadavrele au fost recuperate atît din apartamente, cât și de pe acoperișuri, unde, se pare, locatarii au fugit în disperare, relatează Bild.{{850881}}Potrivit estimărilor autorităților, inspecta
Ninsorile încep să își facă simțită prezența tot mai mult în România. În două zone din țară omătul a depășit doi metri, iar cetățenii abia și-au curățit curțile. Totodată, există și risc de avalanșă, scrie presa română.Din partea de sud a Banatului și pînă la Bucegi, iarna a pus stăpînire pe munții din România! Cu toate că peisajele de după ninsoare sînt de-a dreptul spectaculoase, omăt a veni
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță că tarifele pentru transportul cerealelor rămîn printre cele mai avantajoase, fiind semnificativ mai mici în comparație cu transportul altor categorii de mărfuri, transmite moldpres.Potrivit instituției, menținerea acestor costuri reduse este posibilă datorită unor măsuri interne de optimizare, inclusiv economii stricte la consumul
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, și secretarul de stat al Ministerului Apărării, Ghenadie Cojocaru, au efectuat o vizită la Cartierul General NATO.Agenda a inclus participarea la reuniunea Comitetului Politic în formatul 32 aliați + Republica Moldova și întrevederi cu oficiali ai Alianței și ambasadori ai statelor NATO.{{850563}}Discuțiile s-au axat pe u
Spumantele Moldovei au obținut rezultate remarcabile la prestigioasa competiție Effervescents du Monde 2025 din Burgundia (Franța), revenind acasă cu 20 de medalii - 10 de aur și 10 de argint.Participarea producătorilor din Republica Moldova a fost gestionată și finanțată de Oficiul Național al Viei și Vinului, în cadrul programelor dedicate promovării vinurilor autohtone pe piețele internațio
În 26 noiembrie 2025, aproximativ 20 000 de persoane au ieșit pe străzile Sofiei pentru a protesta împotriva proiectului de buget pentru anul 2026, organizat de coaliția de opoziție ”Continuăm Schimbarea–Bulgaria Democrată” (WCC-DB).Demonstrațiile au avut loc înaintea votului final asupra bugetului, considerat împovărător pentru populație, și în contextul pregătirii Bulgariei pentru adoptarea
În acest weekend, polițiștii din Orhei au stopat doi șoferi care conduceau în stare de ebrietate și au încercat să ofere mită pentru a nu fi sancționați.Primul caz a avut loc sîmbǎtǎ, în Camencea: un tînăr de 25 de ani, fără permis și cu mașina fără revizie și asigurare, a fost găsit cu 0,56 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a încercat să lase 5 400 de lei în portiera mașinii de poliție, pe
Zece persoane au fost reținute în cauza penală „Tux”, schemă financiară în care zeci de mii de oameni ar fi pierdut bani. Printre persoanele vizate sînt doi foști angajați ai MAI, a anunțat ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni la TV8.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Chisinau, ministra a reiterat că pînă în prezent au fost depuse doar 13 plîngeri
Igor Dodon: „Solicităm de la președinta Maia Sandu convocarea imediată a Consiliului Suprem de Securitate” # Noi.md
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor solicită președintei Moldovei, Maia Sandu, convocarea imediată a Consiliului Suprem de Securitate pentru a examina problemele grave de securitate internă.Despre acest lucru a anunțat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, subliniind că evenimentele din ultima perioadă arată că Republica Moldova se con
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a lansat un mesaj de precauție pentru autorități și cetățeni, în legătură cu importul de forță de muncă ieftină și, în special, ilegală.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, informează Noi.md cu referire la Newsmaker.Diplomatul a explicat că experiența State
Primăria Chișinău a inițiat distribuirea cadouri destinate copiilor din instituțiile de educație preșcolară # Noi.md
Primăria Chișinău a inițiat distribuirea celor 30.451 de cadouri destinate copiilor din instituțiile de educație preșcolară.Aceste surprize vor ajunge în scurt timp la micuți, aducînd bucurie, magie și lumină în așteptarea frumoaselor sărbători de iarnă.Distribuția cadourilor pe sectoare: Botanica: 7.315 copii – 299.916,0 lei Buiucani: 6.641 copii – 272.281,0 lei Centru: 4.477 co
Săptămîna ce începe se anunță 'crucială' pentru Ucraina, declară șefa diplomației europene Kaja Kallas # Noi.md
Săptămîna ce începe se anunță 'crucială' pentru Ucraina, a afirmat luni șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, înainte de începutul unei reuniuni a miniștrilor apărării ai țărilor din UE, la Bruxelles, informează AFP.'Aceasta ar putea fi o săptămînă crucială pentru diplomație', a afirmat ea în fața presei. 'Am auzit ieri că discuțiile din America sînt dificile, dar productive. Nu știm
O intervenție operativă a Poliției de Frontieră, în cooperare cu autoritățile abilitate, a dus la destructurarea unui grup infracțional implicat în migrație ilegală și tentative de tîlhărie, protejînd astfel cetățenii și securitatea frontierei de stat.Potrivit Poliției de Frontieră, ofițerii Direcției investigare criminalitate transfrontalieră și ai Direcției urmărire penală, împreună cu Procu
Mass-media: Kievul a confirmat participarea sa la atacurile asupra petrolierelor în largul coastelor Turciei # Noi.md
Ucraina a confirmat participarea sa la atacurile cu drone maritime asupra a două petroliere în largul coastelor Turciei. Despre acest lucru a anunțat ziarul britanic Guardian, cu referire la o sursă din serviciile speciale ucrainene.Potrivit publicației, Kievul este responsabil pentru atacurile asupra petrolierelor în largul coastelor Turciei.{{851166}}Petrolierele Kairos și Virat, care se
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 1 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 2 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,27 lei/litru (fără schimbări), iar al motorinei standard – 20,66 lei/litru (-12 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septemb
În Transnistria au fost făcute publice rezultatele preliminare ale alegerilor Consiliului Suprem # Noi.md
În Transnistria au fost făcute publice rezultatele preliminare ale alegerilor pentru funcția de deputat în Consiliul Suprem al autoproclamatei RMN, de cea de-a VIII-a legislatură, care au avut loc la 30 noiembrie 2025.Potrivit informațiilor furnizate de CEC din regiunea Transnistria, în baza proceselor-verbale ale comisiilor electorale raionale, au fost aleși următorii deputați în Consiliul S
Mass-media a desecretizat chatul ascuns al echipei lui Zelenski privind demiterea lui Ermak # Noi.md
Reprezentanții de vîrf ai administrației de stat din Ucraina și-au coordonat în secret acțiunile orientate spre demiterea lui Andrei Ermak din funcția de șef al biroului lui Volodimir Zelenski. Pentru aceasta a fost creat un chat special.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat publicația „Украинская правда”.{{851206}}Conform informațiilor sale, în „chatul revoluționar” secret, membri
Vlad Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, transmite din pușcărie, prin intermediul avocaților săi, că în curînd va participa la ședințele de judecată, după ce a finalizat examinarea materialelor dosarului „furtului miliardului”.„Zilele acestea am reușit să finalizez procesul de examinare a materialelor dosarului și această examinare a fost motivul lipsei mele pînă acum de la ședințel
Vineri, 5 decembrie, începînd cu ora 16:00, Primăria Chișinău va lansa cel mai mare Tîrg de Crăciun amenajat în PMAN și va inaugura principalul Pom de Crăciun, precum și toate decorațiunile instalate în Chișinău.Informația a fost prezentată de Primarul General, Ion Ceban, care a invitat toți doritorii, locuitorii și oaspeții Capitalei la evenimentul mult așteptat, în special de cei mici.{{
La Abu Dhabi, unde turneul „Grand Slam” reunește cei mai buni maeștri ai judo-ului, Victor Sterpu a demonstrat încă o dată că numele său este bine plasat în elita internațională.În categoria de greutate pînă la 81 kg, sportivul moldovean a trecut prin școala austriacă de forță, tradiția georgiană și tehnica bahreinită, ajungînd în semifinală. Acolo a cedat în fața canadianului, dar în meciul d
Avocații Poporului cer interzicerea artificiilor de sărbători: „Provoacă traumatisme, panică și poluare” # Noi.md
Avocații Poporului, Ceslav Panico și Vasile Coroi, solicită autorităților să interzică comercializarea și folosirea produselor pirotehnice în perioada sărbătorilor de iarnă, avertizînd că acestea reprezintă un risc major pentru sănătatea oamenilor, mediul înconjurător și bunăstarea animalelor.Într-un mesaj publicat pe Facebook, aceștia atrag atenția că petardele, artificiile și fumigenele pot
Locuitorii din zona Vrancea au resimțit două cutremure în dimineața zilei de 1 decembrie.Evenimentele seismice au avut loc la scurt timp unul după altul. Primul cutremur s-a produs la ora 5:40, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 3,8. Seismul a avut loc la o adîncime de 139,4 kilometri, transmite știrileprotv.ro.Cutremurul a fost localizat la 50 de kilometri vest de Focșani, 62 d
AAC, despre spațiul aerian închis vineri la nordul țării: Rutele comerciale și civile nu traversează zona # Noi.md
Rutele aeriene comerciale și civile nu traversează zona de nord a Republicii Moldova.Precizarea a fost făcută la solicitarea Realitatea de către serviciul de presă al Autorității Aeronautice Civile (AAC), scrie realitatea.mdOficialii au menționat că toate zborurile se desfășoară pe direcția vestică, spre și dinspre România. Funcționarii au mai conchis că supravegherea siguranței și spațiul
În acest sezon rece, 41 de familii din diferite regiuni ale țării vor beneficia de locuințe mai bine izolate și mai eficiente din punct de vedere energetic.Proiectul pilot, realizat cu sprijin financiar al Uniunii Europene prin programul FEERM, se află în plină desfășurare, iar lucrările sînt adaptate nevoilor fiecărei gospodării.Printre intervențiile realizate se numără termoizolarea pere
În primăvara anului 2025, proiectul educațional „Plimbări prin labirintul literar” a fost lansat la biblioteca de literatură și cultură rusă ”M.V. Lomonosov” din Chișinău. Inițial, a fost lansat pentru a populariza literatura printre școlari, dar treptat s-a extins pentru a include și alte categorii de public, și a călătorit în diferite locații. Autoarea proiectului, jurnalista și scriitoarea Iuli
Prin decretul semnat la 28 noiembrie 2025, Președinția a operat modificări în componența Colegiului Serviciului de Informații și Securitate (SIS).În urma schimbărilor, Sergiu Druță, care și-a depus demisia, și Gheorghe Racovița, pensionat, ies din structură, informează Noi.md cu referire la canalul SPPOT.În locul lor a fost numit Corneliu Filip, actual șef de direcție generală, care va par
Deficitul de apă în bazinul rîului Nistru se menține.Despre acest lucru a comunicat renumitul ecologist, director executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctor în științe biologice, Ilia Trombițchi, transmite Noi.md.Potrivit acestuia, debitul din Carpați depășește în prezent 100 m3/c, dar rămîne scăzut pentru această perioadă – aproximativ 135 m3/c.
Titlul de vicecampion obținut de Mihail Latîșev la Abu Dhabi nu este doar o medalie, ci un indicator al creșterii sistematice a judoului moldovenesc.Turneul „Grand Slam” adună în mod tradițional elita mondială a tatamiului, iar calificarea în finala categoriei de greutate pînă la 90 kg este un indicator al faptului că sportivul nostru s-a integrat deja în ierarhia globală.Din punct de vede
Fugarul condamnat Ilan Șor a declarat că-și întrerupe toate proiectele sale sociale în Moldova.Potrivit lui, acest lucru se datorează faptului că autoritățile au blocat transferurile de fonduri, arestează angajații și împiedică plățile către persoanele în vîrstă, astfel încît plățile și programele nu mai pot continua.Ilan Șor a anunțat că echipa sa renunță la mandatele politice, iar el își
În perioada 25–30 noiembrie, la Chișinău s-a desfășurat o serie de competiții sportive organizate cu suportul Primăriei Capitalei, care continuă să promoveze un stil de viață activ în rîndul copiilor și tinerilor.Pe 25, 27, 29 și 30 noiembrie au avut loc probele Campionatului deschis al municipiului Chișinău la Fotbal-Tenis, desfășurate în sălile de sport din capitală și la Școala Sportivă Nr.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat recent sentința în cazul unui atac violent comis în iulie 2025, soldat cu rănirea gravă a unei victime și furtul unor bunuri în valoare de peste 10 000 de lei.Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, cei trei inculpați – doi bărbați de 25 și 23 de ani și o femeie de 25 de ani – au fost condamnați pentru tîlhărie.Judecătoria Chișinău, s
Un lot de 5000 kg de ulei de palmier a fost reținut direct la depozitul importatorului, după ce s-a constatat depășirea nivelurilor maxime admise pentru substanțe nocive.Potrivit Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), este vorba despre contaminantul 3-MCPD și esterii săi. Valorile măsurate în lotul reținut au fost de 4500 µg/kg, mult peste limita legală de 2500 µg/kg.Inspe
Schimbări majore la Vamă: cine sînt noii vicedirectori responsabili pentru venituri și antifraudă # Noi.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat astăzi intrarea în funcție a doi noi directori adjuncți. Astfel, Carolina Gargaun preia funcția de Director adjunct pentru Venituri și Control Vamal, iar Viorel Doagă devine Director adjunct pentru Antifraudă și Conformare, informează Noi.md.Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a subliniat experiența valoroasă a noilor membri ai conducerii.
Circa 18 milioane de lei au fost preluate săptămîna trecută în administrare de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), în baza unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală.Suma face parte din cele peste 20 de milioane de lei ridicate anterior în cadrul unui dosar amplu privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante.Potri
În doar două zile de weekend, polițiștii au documentat peste 3600 de abateri în traficul rutier pe întreg teritoriul țării. Cele mai frecvente încălcări țin de viteză, ignorarea indicatoarelor rutiere și conducerea sub influența alcoolului.Cele mai des întâlnite abateri:{{851159}}35 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați în stare de ebrietate sau sub influența substanțel
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii # Noi.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, în perioada 2–10 decembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii.Din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul Ion Groza și vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi.La Washington, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, are planificate întrevederi cu mai mulți membri ai Senatului și ai Camerei Repre
Pe perimetrul clădirii fostului Hotel Național au fost instalate camere de supraveghere, pentru a monitoriza permanent zona și a preveni incidentele. Anunțul a fost făcut de Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban.„Toate cele 25 de camere de supraveghere au fost instalate pe perimetrul clădirii abandonate a fostului Hotel Național. Intrările au fost securizate, închise și îngrădite. Este nec
Guvernul Moldovei nu va adopta măsuri fiscale pentru coletele de pe platforma Temu cu valoare sub 150 euro în 2026.Declarația aparține deputatului PAS Radu Marian și a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”, informează Noi.md cu referire la Unimedia.Oficialul a precizat că subiectul este în continuare examinat, însă nu există intenția de a introduce măsuri fiscale în 2026, nici î
Vladislav Sanduleac: „Ministerul nu trebuie să se teamă să discute despre un moratoriu asupra tăierii pădurilor relicte” # Noi.md
Ministerul Mediului din Moldova nu trebuie să se teamă să discute despre moratoriul asupra tăierii pădurilor relicte.Această opinie a fost exprimată de activistul de mediu, unul dintre liderii echipei „Taborul Mamei Pămînt”, student la Facultatea de Ecologie a Universității Tehnice din Moldova, Vladislav Sanduleac, în urma întîlnirii cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, relatează Noi.md.
În regiunea transnistreană, pe 30 noiembrie s-a încheiat ziua unică de vot pentru așa-numitul „parlament”, pentru membrii consiliilor locale, precum și pentru funcțiile de șefi ai administrațiilor satelor și comunelor.Conform datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale a autoproclamatei RMN, prezența la vot a fost de 102 655 de alegători (26,01% din numărul total de alegători).Dat
În perioada 1 – 9 decembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii.Pe parcursul vizitei, ministrul Mihai Popșoi va avea întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, Casei Albe, Consiliului Național de Securitate și Departamentului de Stat.Discuțiile vor viza: aprofundarea dialogul
Iulia Semionova: „În trecut, pe noi ne învățau că Cicicov era un ticălos, da azi el este un om de afaceri cu minte creativă”. Cum se schimbă percepția clasicii # Noi.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, anunță că 220 de localități din Moldova au fost incluse în programul național de construcție a drumurilor din sate, finanțat din bugetul de stat și cu sprijin european.„Urmează, cît de curînd, să umplem internetul, Facebook-ul, televiziunile, totul absolut, cu darea în exploatare a acestora”, a declarat oficialul la emisiunea
Au fost anulate obligațiile fiscale de pînă la 10 lei pentru peste 113.000 de contribuabili # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că a finalizat procedura de anulare a obligațiilor fiscale în valoare de pînă la 10 lei per contribuabil, înregistrate în Sistemul Informațional al instituției la data de 31 decembrie 2024, conform art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.Potrivit instituției, au fost stinse obligații fiscale pe clasificațiile economice administrate de SFS în valoare totală de
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negocierile cu Ucraina privind noul plan de reglementare a conflictului „merg bine” și că există „șanse reale” de a ajunge la un acord.Răspunzînd întrebărilor jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial, în drum spre Washington din statul Florida — unde și-a petrecut weekendul cu ocazia Zilei Recunoștinței — Trump a spus că a discutat telefonic
MAE: Moldova nu poate negocia regimuri fără vize cu Tadjikistan și Kîrgîzstan. „Ar contraveni angajamentelor europene” # Noi.md
Ministerul Afacerilor Externe a transmis redacției Noi.md un răspuns oficial clarificînd situația referitoare la regimul de călătorii cu Republica Tadjikistan și Republica Kîrgîză.Potrivit instituției, nu au fost inițiate negocieri bilaterale pentru stabilirea unui regim fără vize cu aceste state, iar o astfel de inițiativă ar contraveni obligațiilor Republicii Moldova ca stat candidat la UE.
