Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl a uimit oamenii de știință
Noi.md, 1 decembrie 2025 22:00
Oamenii de știință investighează o ciupercă neagră misterioasă descoperită prosperînd în interiorul uneia dintre cele mai radioactive structuri de pe Pămînt: ruinele reactorului 4 de la Cernobîl, scrie Science Alert.Organismul, Cladosporium sphaerospermum, nu doar că rezistă la radiații intense, ci pare să crească și mai bine în prezența lor, o observație care contrazice presupunerile vechi de
Sectorul de curierat rapid din China a expediat, pînă la sfîrșitul lunii noiembrie 2025, 180 miliarde de colete, depășind cifra totală din 2024, care a fost de 175,08 miliarde, scrie romanian.cgtn.comPotrivit Biroului Național de Poștă, numărul coletelor expediate lunar a depășit 16 miliarde, cifra cea mai mare pe zi ajungînd la 777 milioane, echivalent cu peste 6.200 colete pe secundă.În
Coreea de Sud a început procesul împotriva șefei sectei Moon, pentru mită dată fostei Prime Doamne # Noi.md
Procesul împotriva șefei Bisericii Unificării – cunoscută sub numele de secta Moon –, pentru că a dat mită fostei Prime Doamne a Coreei de Sud, a început luni dimineața la Seul, informează AFP și EFE.Biserica Unificării a fost fondată în 1945 de soțul său defunct Moon Sun-myung și face de multă vreme obiectul unor controverse, cu căsătoriile sale colective și cultura sa sectară. Han Hak-ja, 82
Dicționarul Oxford al limbii engleze a numit substantivul „rage bait” ( „momeală pentru furie”) drept cuvîntul anului 2025.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat editura Universității Oxford, Oxford University Press (OUP), pe site-ul său web.{{279312}}Editura a subliniat că cuvîntul anului este „o sinteză perfectă a haosului din 2025”. Dicționarul a definit „rage bait” astfel: „conț
Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a subliniat importanța îmbunătățirii mecanismelor pe termen lung pentru guvernanța spațiului cibernetic.Prezidînd o sesiune de studiu în grup a Biroului Politic al CC al PCC vineri, Xi a cerut eforturi susținute pentru cultivarea unui mediu online curat, sănătos și bun, scrie romanian.cgtn.comDe la cel de-
Suedezul Armand Duplantis, 'regele' săriturii cu prăjina, și americanca Sydney McLaughlin-Levrone, cea mai rapidă alergătoare pe un tur de pistă, au fost desemnați Atleții anului 2025, duminică seara la Monte Carlo, de către Federația internațională de atletism, World Athletics, informează AFP.Duplantis (26 ani) a fost recompensat pentru performanța sa la săritura cu prăjina, disciplină în car
Temperaturile din decembrie vor fi mai blînde decît norma medie prevăzută pentru această lună. În schimb, se anunță ploi și zăpadă în cantități obișnuite.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), prima zi de iarnă a adus temperaturi pozitive atît noaptea – între +2 și +8 grade, cît și ziua – cu maxime între +5 și +10 grade, informează Noi.md cu referire la IPN.Aceste valori vor
Una dintre cele mai puternice erupții din acest an s-a produs pe Soare în dimineața zilei de 1 decembrie.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat de Mihail Leus, specialistul principal al centrului meteorologic „Fobos” (RF), pe canalul Telegram. {{847540}}„În primele ore ale dimineții, pe Soare a fost înregistrată o erupție puternică de cea mai înaltă clasă X. Conform datelor prelimin
O creștere semnificativă a cazurilor de vize electronice falsificate depistate la intrarea în țară a fost raportată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.Astfel, în luna noiembrie, autoritățile au identificat 23 de astfel de documente falsificate, toate descoperite pe sensul de intrare, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.Pentru a preveni și descuraja aceste practi
Președintele Franței, Emmanuel Macron, va efectua o vizită de stat în China în perioada 3-5 decembrie, la invitația președintelui chinez Xi Jinping, scrie romanian.cgtn.com.Vizita, a patra de acest fel pentru liderul francez, reprezintă și un răspuns la deplasarea oficială pe care Xi Jinping a făcut-o anul trecut în Franța, cu ocazia marcării a 60 de ani de relații diplomatice între cele două
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întîlnit astăzi cu reprezentanta Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova, Anne-Marie Deutschlander.Oficialii au discutat despre sprijinul acordat refugiaților în țara noastră și modalitățile de facilitare a incluziunii sociale a acestora.În cadrul discuțiilor, premierul Munteanu a exprimat recunoștință pen
Administratorii de insolvență aduc mulțumiri față de modul obiectiv și corect privind examinarea de către Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă a plîngerii împotriva portalului crime-moldova.md și a jurnalistei Julieta Savițchi, scrie ipn.md.Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă a examinat plîngerile privind încălcarea prevederilor Codului de
Vladimir Zelenski: „Ucraina are nevoie de o pace durabilă, războiul trebuie să se încheie cît mai curînd posibil” # Noi.md
Ucraina are nevoie de o pace durabilă cu Rusia. Războiul trebuie să se încheie cît mai repede posibil.Despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, transmite RBC-Ucraina, cu referire la mesajul său de pe Telegram.Potrivit șefului statului ucrainean, întîlnirea sa cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Paris a durat câîeva ore. Liderii au acordat cea mai mare
Rîul Răut, care traversează mai multe raioane din Nordul Republicii Moldova și ar putea deveni un element cheie al infrastructurii turistice și de recreere, se confruntă cu o degradare ecologică severă.În luna octombrie, administrația Rezervației „Orheiul Vechi” anunța niveluri record de poluare și risc sanitar în zona centrală, iar în primăvară, în regiunea Florești, colmatarea ajunsese la co
Mii de persoane au solicitat ambulanța săptămîna trecută: de ce afecțiuni suferă chișinăuienii # Noi.md
IMSP CNAMUP informează că în perioada 24-30 noiembrie, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 14048 cetățeni, inclusiv la 1859 copii.După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital, 6090 pacienți, dintre care 1224 copii au fost transportați la spitale. Din numărul total de solicitări - 418 au fost inutile, care nu corespund criteriilor urgențelor medico-chirurgicale.
CEC publică distribuția alegătorilor: jumătate de milion în diaspora și regiunile necontrolate # Noi.md
Comisia Electorală Centrală a publicat datele oficiale privind numărul alegătorilor din Republica Moldova, informează Noi.md.Potrivit Registrului de Stat al Alegătorilor, țara are 3 299 340 de cetățeni cu drept de vot, dintre care 2 763 537 sînt repartizați pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.Restul de aproximativ 535 803 persoane include cetățeni fără înregistrare la domici
Defecțiunile auto apar mereu pe neașteptate, dar soluția poate fi simplă: aplicația EVAX permite comandarea unui evacuator la fel de ușor ca un taxi – prima și unica platformă de acest tip din Moldova.De obicei, găsirea unui serviciu de tractare înseamnă timp pierdut și stres suplimentar. Într-un trafic aglomerat sau pe un drum izolat, fiecare minut contează. EVAX scurtează și ușurează ace
Peste 780 000 de gospodării au depus cereri pentru acordarea compensațiilor la energie, însă s-ar putea ca nu toți să primească ajutor în acest an, și asta pentru că Guvernul a înăsprit criteriile.Noile reguli introduse pentru sezonul rece reduc atît accesul la ajutor, cît și cuantumul maxim al sprijinului, în timp ce filtrele de verificare devin mai stricte ca niciodată, informează Noi.md cu
Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o familie fericită de 4 ani, chiar dacă unii cîrcotași au menționat că artista s-a căsătorit fiind mult prea tînără, respectiv la 18 ani. {{847662}}Și-a găsit sufletul pereche, iar artistul a fost pe placul socrului încă de la prima vedere. Pavel Stratan și ginerele au dat din casă despre relația dintre ei, iar seniorul a recunoscut că e pregătit
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 72,6 miliarde lei pentru 11 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 8,6 miliarde lei sau cu 13,5% în raport cu perioada similară a anului precedent.Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 11 luni ale anului 2025s-au încasat circa 29,9 miliarde le
Primarul Ceban cere finalizarea sistemului de tichetare electronică până săptămâna viitoare # Noi.md
Chișinăul se pregătește să introducă plata electronică în toate unitățile de transport public. Primarul Ion Ceban a solicitat finalizarea conceptului și a foii de parcurs pentru implementarea sistemului pînă săptămîna viitoare.Potrivit șefului interimar al Direcției generale mobilitate urbană, Dorin Ciornîi, implementarea plăților electronice în transportul public din municipiu a început în ma
La Chișinău a fost preparat cel mai mare tort „Cușma lui Guguță” din lume, cu o lungime de 6 metri și o greutate de peste 500 kg.Pentru desert s-au folosit 280 kg de clătite, 150 kg de cireșe, 90 kg de cremă, 8 kg de ciocolată și 40 kg de pudră.Tortul a fost distribuit gratuit vizitatorilor centrului comercial din Chișinău, unde, potrivit estimărilor martorilor oculari, au venit mii de dor
Cooperarea moldo-elvețiană, bazată pe numeroase proiecte cu impact direct asupra cetățenilor, precum și oportunitățile de dezvoltare a relațiilor investiționale dintre cele două state, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Elveției, Felix Baumann.Șeful Executivului a remarcat că cele două statele s-au apropiat și mai mult în ultimii ani, iar activitate
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat un grup de inițiativă format din 20 de persoane, care va colecta semnături pentru organizarea unui referendum local privind revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia.Potrivit deciziei CEC, grupul de inițiativă are termen pînă pe 30 ianuarie 2026 pentru a aduna semnăturile a cel puțin 10% din alegătorii cu drept de vot ai local
Guvernul lansează campania „Biblioteca de sub brad”, ajunsă la cea de-a patra ediție. Pe parcursul lunii decembrie, sub bradul din Casa Guvernului, vor fi colectate cărți care urmează a fi donate bibliotecilor școlare din localitățile Republicii Moldova, informează Noi.md.Guvernul invită toți doritorii să se alăture campaniei, în perioada 1 - 24 decembrie 2025. Cărțile pot fi aduse zilnic, de
În trimestrul III al anului 2025 salariul mediu lunar brut a constituit 15 487,8 lei, fiind în creștere cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, informează Noi.md.Comparativ cu trimestrul precedent, nivelul salariilor s-a menținut aproape neschimbat, majorăndu-se doar cu 0,1%. În termeni reali, ajustați la evoluția prețurilor, cîștigurile au avansat cu 2,1%.Potrivit Biroului Națio
Timp de o săptămînă, Poliția a scos din circuit droguri evaluate la peste 20 milioane de lei, în cadrul unor acțiuni ample desfășurate la nivel național pentru combaterea traficului ilicit, informează Noi.md. În urma intervențiilor, subdiviziunile specializate și teritoriale au investigat 78 de cazuri contravenționale și au efectuat 9 percheziții. În domeniul penal, au fost inițiate 15 ca
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că o parte dintre aeronavele din familia Airbus A320 vor trece prin verificări tehnice suplimentare, ca urmare a unei Directive de Navigabilitate de Urgență emise de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației.Potrivit institușiei, măsura a fost adoptată după ce producătorul Airbus a semnalat un risc potențial privind funcționarea sistemelor de cont
Sondaj Noi.md: Considerați că autoritățile gestionează eficient securitatea frontierelor Republicii Moldova? # Noi.md
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Considerați că autoritățile gestionează eficient securitatea frontierelor Republicii Moldova? Da Parțial Nu Nu știu / Nu răspundVotează aici.De menționat că la acest sonaj pot participa și cititorii Noi.md din Viber.
Astăzi, 1 decembrie, Republica Moldova se alătură comunității internaționale pentru marcarea Zilei mondiale de combatere a HIV/SIDA.Subiectul din acest an, „Depășirea perturbărilor, transformarea răspunsului la SIDA”, evidențiază necesitatea inovației și a solidarității în prevenirea și controlul infecției, mai ales în contextul provocărilor economice și sociale globale.Campania națională
Președinta Maia Sandu s-a întîlnit astăzi cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu ocazia încheierii mandatului acestuia în țara noastră.Șefa statului a apreciat înalt sprijinul acordat Republicii Moldova de către Japonia în ultimii ani, reflectat în proiecte majore de dezvoltare. În ultimii cinci ani, Guvernul Japoniei a oferit țării noastre asistență financiară bilat
Primăria Chișinău acuză întîrzieri la bugetul de stat și respinge afirmațiile PAS privind pierderea a două miliarde de lei # Noi.md
Primăria Municipiului Chișinău atenționează asupra întîrzierilor în procesul de elaborare a bugetului de stat pentru anul 2026, după ce Guvernul a anunțat abia astăzi inițierea procedurii, cu un termen de consultare care se încheie mîine, la ora 17:00.Administrația municipală amintește că, potrivit legislației, Executivul trebuia să aprobe și să transmită Parlamentului proiectele legilor buget
În Hong Kong, echipele de salvare continuă să cerceteze clădirile arse ale complexului rezidențial Wang Fuk Court și găsesc tot mai multe cadavre: numărul morților a crescut deja la 146 de persoane.Cadavrele au fost recuperate atît din apartamente, cât și de pe acoperișuri, unde, se pare, locatarii au fugit în disperare, relatează Bild.{{850881}}Potrivit estimărilor autorităților, inspecta
Ninsorile încep să își facă simțită prezența tot mai mult în România. În două zone din țară omătul a depășit doi metri, iar cetățenii abia și-au curățit curțile. Totodată, există și risc de avalanșă, scrie presa română.Din partea de sud a Banatului și pînă la Bucegi, iarna a pus stăpînire pe munții din România! Cu toate că peisajele de după ninsoare sînt de-a dreptul spectaculoase, omăt a veni
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță că tarifele pentru transportul cerealelor rămîn printre cele mai avantajoase, fiind semnificativ mai mici în comparație cu transportul altor categorii de mărfuri, transmite moldpres.Potrivit instituției, menținerea acestor costuri reduse este posibilă datorită unor măsuri interne de optimizare, inclusiv economii stricte la consumul
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, și secretarul de stat al Ministerului Apărării, Ghenadie Cojocaru, au efectuat o vizită la Cartierul General NATO.Agenda a inclus participarea la reuniunea Comitetului Politic în formatul 32 aliați + Republica Moldova și întrevederi cu oficiali ai Alianței și ambasadori ai statelor NATO.{{850563}}Discuțiile s-au axat pe u
Spumantele Moldovei au obținut rezultate remarcabile la prestigioasa competiție Effervescents du Monde 2025 din Burgundia (Franța), revenind acasă cu 20 de medalii - 10 de aur și 10 de argint.Participarea producătorilor din Republica Moldova a fost gestionată și finanțată de Oficiul Național al Viei și Vinului, în cadrul programelor dedicate promovării vinurilor autohtone pe piețele internațio
În 26 noiembrie 2025, aproximativ 20 000 de persoane au ieșit pe străzile Sofiei pentru a protesta împotriva proiectului de buget pentru anul 2026, organizat de coaliția de opoziție ”Continuăm Schimbarea–Bulgaria Democrată” (WCC-DB).Demonstrațiile au avut loc înaintea votului final asupra bugetului, considerat împovărător pentru populație, și în contextul pregătirii Bulgariei pentru adoptarea
În acest weekend, polițiștii din Orhei au stopat doi șoferi care conduceau în stare de ebrietate și au încercat să ofere mită pentru a nu fi sancționați.Primul caz a avut loc sîmbǎtǎ, în Camencea: un tînăr de 25 de ani, fără permis și cu mașina fără revizie și asigurare, a fost găsit cu 0,56 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a încercat să lase 5 400 de lei în portiera mașinii de poliție, pe
Zece persoane au fost reținute în cauza penală „Tux”, schemă financiară în care zeci de mii de oameni ar fi pierdut bani. Printre persoanele vizate sînt doi foști angajați ai MAI, a anunțat ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni la TV8.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Chisinau, ministra a reiterat că pînă în prezent au fost depuse doar 13 plîngeri
Igor Dodon: „Solicităm de la președinta Maia Sandu convocarea imediată a Consiliului Suprem de Securitate” # Noi.md
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor solicită președintei Moldovei, Maia Sandu, convocarea imediată a Consiliului Suprem de Securitate pentru a examina problemele grave de securitate internă.Despre acest lucru a anunțat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, subliniind că evenimentele din ultima perioadă arată că Republica Moldova se con
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a lansat un mesaj de precauție pentru autorități și cetățeni, în legătură cu importul de forță de muncă ieftină și, în special, ilegală.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, informează Noi.md cu referire la Newsmaker.Diplomatul a explicat că experiența State
Primăria Chișinău a inițiat distribuirea cadouri destinate copiilor din instituțiile de educație preșcolară # Noi.md
Primăria Chișinău a inițiat distribuirea celor 30.451 de cadouri destinate copiilor din instituțiile de educație preșcolară.Aceste surprize vor ajunge în scurt timp la micuți, aducînd bucurie, magie și lumină în așteptarea frumoaselor sărbători de iarnă.Distribuția cadourilor pe sectoare: Botanica: 7.315 copii – 299.916,0 lei Buiucani: 6.641 copii – 272.281,0 lei Centru: 4.477 co
Săptămîna ce începe se anunță 'crucială' pentru Ucraina, declară șefa diplomației europene Kaja Kallas # Noi.md
Săptămîna ce începe se anunță 'crucială' pentru Ucraina, a afirmat luni șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, înainte de începutul unei reuniuni a miniștrilor apărării ai țărilor din UE, la Bruxelles, informează AFP.'Aceasta ar putea fi o săptămînă crucială pentru diplomație', a afirmat ea în fața presei. 'Am auzit ieri că discuțiile din America sînt dificile, dar productive. Nu știm
O intervenție operativă a Poliției de Frontieră, în cooperare cu autoritățile abilitate, a dus la destructurarea unui grup infracțional implicat în migrație ilegală și tentative de tîlhărie, protejînd astfel cetățenii și securitatea frontierei de stat.Potrivit Poliției de Frontieră, ofițerii Direcției investigare criminalitate transfrontalieră și ai Direcției urmărire penală, împreună cu Procu
Mass-media: Kievul a confirmat participarea sa la atacurile asupra petrolierelor în largul coastelor Turciei # Noi.md
Ucraina a confirmat participarea sa la atacurile cu drone maritime asupra a două petroliere în largul coastelor Turciei. Despre acest lucru a anunțat ziarul britanic Guardian, cu referire la o sursă din serviciile speciale ucrainene.Potrivit publicației, Kievul este responsabil pentru atacurile asupra petrolierelor în largul coastelor Turciei.{{851166}}Petrolierele Kairos și Virat, care se
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 1 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 2 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,27 lei/litru (fără schimbări), iar al motorinei standard – 20,66 lei/litru (-12 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septemb
În Transnistria au fost făcute publice rezultatele preliminare ale alegerilor Consiliului Suprem # Noi.md
În Transnistria au fost făcute publice rezultatele preliminare ale alegerilor pentru funcția de deputat în Consiliul Suprem al autoproclamatei RMN, de cea de-a VIII-a legislatură, care au avut loc la 30 noiembrie 2025.Potrivit informațiilor furnizate de CEC din regiunea Transnistria, în baza proceselor-verbale ale comisiilor electorale raionale, au fost aleși următorii deputați în Consiliul S
Mass-media a desecretizat chatul ascuns al echipei lui Zelenski privind demiterea lui Ermak # Noi.md
Reprezentanții de vîrf ai administrației de stat din Ucraina și-au coordonat în secret acțiunile orientate spre demiterea lui Andrei Ermak din funcția de șef al biroului lui Volodimir Zelenski. Pentru aceasta a fost creat un chat special.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat publicația „Украинская правда”.{{851206}}Conform informațiilor sale, în „chatul revoluționar” secret, membri
