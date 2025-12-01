Exemplul unui tânăr, de zece ani cu HIV: „Trebuie să te ajuți, nu este sfârșitul vieții”
Moldova1, 1 decembrie 2025 21:40
Mulți dintre pacienții infectați cu HIV merg la medic prea târziu, atunci când șansele de supraviețuire sunt mici, avertizează autoritățile. Andrei Stoliarenco a descoperit acum zece ani că este HIV-pozitiv, iar povestea lui demonstrează că diagnosticul nu este o sentință.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
22:10
Guvernul examinează subiectul taxării coletelor din China și nu renunță la importurile din Rusia # Moldova1
Produsele rusești nu vor dispărea, deocamdată, de pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, iar coletele ieftine comandate de pe platforme chinezești, precum Temu, ar putea fi supuse unor taxe sau reguli noi, a anunțat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, ediția din 1 decembrie.
Acum o oră
21:40
Mulți dintre pacienții infectați cu HIV merg la medic prea târziu, atunci când șansele de supraviețuire sunt mici, avertizează autoritățile. Andrei Stoliarenco a descoperit acum zece ani că este HIV-pozitiv, iar povestea lui demonstrează că diagnosticul nu este o sentință.
21:30
Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, este printre laureații ediției a zecea a Premiilor Naționale Negruzzi. Distincția a fost acordată în semn de apreciere pentru întreaga sa contribuție în domeniul istoriei, culturii și dezvoltării mediului academic din R. Moldova, precum și pentru rolul activ în consolidarea dialogului cultural și educațional în spațiul românesc și european.
Acum 2 ore
20:30
Bărbat care vindea în preajma Gării Chișinău, bătut și jefuit: făptașii, condamnați la pușcărie # Moldova1
L-au luat la pumni până i-au rupt o mână și o coastă, iar apoi i-au furat bijuterii, ceasuri și jucării pe care bărbatul intenționa să le vândă în preajma Gării Chișinău. Trei tineri cu vârste între 23 și 25 de ani au fost condamnați la câte opt, nouă și, respectiv, 13 ani de pușcărie pentru tâlhărie.
20:20
Primii cinci kilometri de autostradă din R. Moldova, anunțați oficial: „În două luni, demarează licitația” # Moldova1
Primii cinci kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova vor fi construiți în parteneriat cu România, anunță secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu. Acesta a confirmat, la emisiunea „Zi de zi” de la Radio Moldova, că lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, numit și „Podul de flori”, se desfășoară conform planului, iar deschiderea acestuia în anul 2026 este un obiectiv realizabil.
Acum 4 ore
19:50
Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, este printre laureații ediției a zecea a Premiilor Naționale Negruzzi. Distincția a fost acordată în semn de apreciere pentru întreaga sa contribuție în domeniul istoriei, culturii și dezvoltării mediului academic din R. Moldova, precum și pentru rolul activ în consolidarea dialogului cultural și educațional în spațiul românesc și european.
19:50
Eugen Osmochescu: Din 2026 abolim GOST-urile sovietice, reducem birocrația și digitalizăm complet serviciile pentru business # Moldova1
Republica Moldova va abroga toate standardele sovietice GOST începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura va schimba modul în care companiile lucrează în construcții, industrie și alte domenii tehnice. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în emisiunea „La 360 de grade” cu Cristina Popescu, la Radio Moldova.
19:20
Ziua Națională a României, sărbătorită în R. Moldova. Marș cu un tricolor de 50 de metri la Soroca # Moldova1
Ziua Națională a României a fost marcată luni, 1 decembrie, și în Republica Moldova. La Soroca, oamenii au pornit într-un marș cu un tricolor lung de 50 de metri. Participanții s-au prins în hore și au interpretat cântece românești. Ziua Marii Uniri a fost sărbătorită și la Bălți.
19:10
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va vizita Republica Moldova, în perioada 4-17 decembrie.
18:30
OFICIAL | R. Moldova, tranzitată de circa 1.9 milioane de refugiați ucraineni, de la începutul războiului # Moldova1
De la începutul războiului din Ucraina, circa 1.9 milioane de refugiați ucraineni au tranzitat R. Moldova, peste 130 de mii au ales să rămână aici, dintre care peste 20 de mii sunt copii de vârstă preșcolară sau școlară. Cifrele au fost prezentate de premierul Alexandru Munteanu, la întrevederea cu reprezentanta Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în R. Moldova, Anne-Marie Deutschlander.
Acum 6 ore
18:10
Peste 12 mii de locuri de muncă sunt vacante în R. Moldova, dar multe rămân inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități # Moldova1
Peste 12 mii de locuri de muncă sunt disponibile în Republica Moldova, însă multe dintre ele rămân neacoperite, iar anumite categorii de persoane continuă să întâmpine bariere serioase atunci când încearcă să se angajeze.
17:50
Droguri în valoare de peste 14 milioane de lei au fost ridicate dintr-un automobil condus de un cetățean ucrainean pe străzile din Chișinău. Atât vehiculul, cât și drogurile sintetice urmează a fi confiscate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar procurorul solicită plasarea acestuia în arest preventiv.
17:40
Kaja Kallas: O pace durabilă în Ucraina și Europa depinde inclusiv de retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului # Moldova1
Retragerea trupelor ruse din regiunea din stânga Nistrului, precum și din alte regiuni europene reprezintă un aspect esențial în negocierea unei păci durabile nu doar pentru Ucraina, ci pentru întregul continent european, a declarat Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, după Reuniunea miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, care a avut loc pe 1 decembrie, la Bruxelles.
17:30
Zi de doliu în orașul ucrainean Dnipro, pe 2 decembrie. Un atac cu rachetă asupra orașului a provocat moartea a patru persoane, iar alte 40 au fost rănite, 11 dintre acestea fiind în stare gravă, au anunțat pe conturile lor de Telegram primarul Dnipro, Boris Filatov, și șeful interimar al Administrației Regionale Dnipropetrovsk, Vladislav Gaivanenko.
17:20
Președinta Maia Sandu i-a conferit ambasadorului Japoniei în R. Moldova, Yoichiro Yamada, distincția „Ordinul de Onoare”, în semn de recunoaștere a contribuției sale la consolidarea relației de prietenie și cooperare între cele două țări.
17:20
Primii cinci km de autostradă din R. Moldova, anunțați oficial: „În două luni, demarează licitația” # Moldova1
Primii cinci kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova vor fi construiți în parteneriat cu România, anunță secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu. Acesta a confirmat, la emisiunea „Zi de zi” de la Radio Moldova, că lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, numit și „Podul de flori”, se desfășoară conform planului, iar deschiderea acestuia în anul 2026 este un obiectiv realizabil.
17:10
Peste 12 mii de locuri de muncă sunt vacante în Moldova, dar multe rămân inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități # Moldova1
Peste 12 mii de locuri de muncă sunt disponibile în Republica Moldova, însă multe dintre ele rămân neacoperite, iar anumite categorii de persoane continuă să întâmpine bariere serioase atunci când încearcă să se angajeze.
17:00
Bărbat care vindea în preajma Gării din Chișinău, bătut și jefuit: făptașii, condamnați la pușcărie # Moldova1
L-au luat la pumni până i-au rupt o mână și o coastă, iar apoi i-au furat bijuterii, ceasuri și jucării pe care bărbatul intenționa să le vândă în preajma Gării din Chișinău. Trei tineri cu vârste între 23 și 25 de ani au fost condamnați la câte opt, nouă și, respectiv, 13 ani de pușcărie pentru tâlhărie.
16:50
Moldovenii au câștigat în medie 15.487 de lei lunar în trimestrul al III-lea: creșterea reală este de 2.1% # Moldova1
Salariul mediu în Republica Moldova, în cel de-al treilea trimestru al anului, a constituit 15.487 de lei, fiind cu 9.7% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. În valoare reală, ajustată la puterea de cumpărare, salariul mediu a crescut cu 2.1%.
16:40
Programul „Ajutor la contor” | Peste 780 de mii de cetățeni au solicitat compensații la energie pentru luna noiembrie # Moldova1
Peste 780 de mii de cetățeni au solicitat compensații la încălzire pentru luna noiembrie. Cifra este cu peste 100 de mii mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.
16:30
Pretinsele alegeri din stânga Nistrului, marcate de „dezinteresul” locuitorilor. Experți: procesul nu are nicio legitimitate # Moldova1
Pretinsele alegeri desfășurate pe 30 noiembrie în regiunea transnistreană au fost marcate de un nivel scăzut de participare și de o lipsă totală a competiției reale, confirmând imaginea unui proces formal, fără relevanță democratică. Doar 26% dintre alegătorii înregistrați, adică circa 102 mii, s-au prezentat la urne, mai puțini decât la scrutinul din 2020, când au fost 28%, un indicator al dezinteresului tot mai profund al populației față de exercițiile electorale organizate de autoritățile separatiste.
16:30
Macron pornește spre Beijing după discuții intense cu Zelenski despre încheierea războiului din Ucraina # Moldova1
Încheierea războiului și garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost principalele subiecte discutate luni, 1 decembrie, între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele Franței, Emmanuel Macron, în cadrul unei întrevederi desfășurate la Palatul Élysée.
Acum 8 ore
16:10
Un tânăr de 23 de ani din Chișinău a fost trimis în judecată, fiind acuzat că și-a ucis mama, învățătoare de clase primare. Anunțul a fost făcut de Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani, în contextul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Băiatul riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață pentru omor intenționat.
16:10
Moldsilva scoate la vânzare mai puțini pomi de Crăciun: cât vor costa în acest an molizii, pinii sau brazii # Moldova1
Persoanele care doresc, de sărbători, miros de brad în casă pot achiziționa, începând cu 1 decembrie, pomi de Crăciun de la întreprinderile din subordinea Agenției „Moldsilva”. Oferta include pini, molizi și brazi crescuți în pepinierele silvice, iar vânzarea este realizată exclusiv pe bază de precomandă atât pentru agenții economici, cât și pentru persoanele fizice.
16:00
UE își reconfirmă sprijinul pentru apărarea antiaeriană a R. Moldova prin Facilitatea Europeană pentru Pace # Moldova1
Uniunea Europeană continuă să-și consolideze sprijinul pentru securitatea Republicii Moldova, în contextul agresiunii rusești și al amenințărilor constante la adresa spațiului aerian al țării, a declarat, pe 1 decembrie, Anitta Hipper, purtătoarea de cuvânt principală pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate a Comisiei Europene. Ea a subliniat importanța asistenței financiare acordate Republicii Moldova, în special în domeniul apărării aeriene.
15:50
Niciun dosar depus pentru Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: „Producătorii mari vor să dețină controlul” # Moldova1
Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), unul dintre cele mai așteptate instrumente în reducerea volumului de deșeuri și a poluării, nu are deocamdată un administrator. Până la momentul de față, nu a fost depus niciun dosar. Autoritățile sunt totuși încrezătoare că va fi identificat operatorul care va permite lansarea acestui mecanismului până în ianuarie 2027.
15:40
R. Moldova, îndemnată să ia exemplu de la orașele europene care au renunțat la focurile de artificii: poluare, răni și panică # Moldova1
Focurile de artificii, petardele și alte produse pirotehnice pot transforma o tradiție festivă într-un pericol real pentru oameni, animale și mediul înconjurător. Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, cer autorităților să limiteze drastic utilizarea acestor articole în perioada sărbătorilor de iarnă, luând exemplu de la mai multe orașe europene, care au renunțat la focurile de artificii.
14:30
Autoritățile pregătesc un plan antidrog pentru școlile din Chișinău: instruiri pentru directori, psihologi și elevi # Moldova1
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) din municipiul Chișinău va elabora, în următoarele două săptămâni, un plan complex de activități antidrog destinat instituțiilor de învățământ. Măsura vine ca răspuns la amplificarea fenomenului consumului și traficului de droguri, inclusiv în rândul minorilor.
14:30
Afacerea de la Ungheni care a prins aripi în România: „Nu am întâlnit obstacole că sunt din R. Moldova” # Moldova1
Mulți oameni de afaceri din Republica Moldova s-au afirmat în România. Țara vecină le-a oferit o piață de desfacere extinsă și posibilitatea de a testa și economia Uniunii Europene. Cristina Guzun de la Ungheni este un exemplu elocvent că produsele moldovenești sunt căutate și îndrăgite în dreapta Prutului.
14:20
Un tânăr de 23 de ani din Chișinău a fost trimis în judecată, fiind acuzat că și-a ucis mama, profesoară de clase primare. Anunțul a fost făcut de Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani, în contextul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Băiatul riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață pentru omor intenționat.
14:20
Suedezul Armand Duplantis și americanca Sydney McLaughlin-Levrone au fost desemnați cei mai buni atleți din anul 2025 # Moldova1
Suedezul Armand Duplantis și americanca Sydney McLaughlin-Levrone sunt atleții anului 2025. Federația Internațională de Atletism și-a desemnat laureații în diverse categorii. Duplantis, vedeta în proba săritura cu prăjina, a avut un an fantastic. El a doborât recordul mondial de 4 ori. Ultima dată a fost în septembrie, la Campionatele Mondiale de la Tokyo, unde suedezul a sărit peste ștacheta ridicată la 6 metri și 30 de centimetri. În acest an, Duplantis a mai cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale în sală și a câștigat Liga de Diamant.
Acum 12 ore
14:10
Cinci tone de ulei de palmier, confiscate de ANSA: pericol la adresa sănătății consumatorilor # Moldova1
Ulei de palmier care poate afecta rinichii sau provoca maladii precum cancerul. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut un lot de 5.000 de kilograme de ulei de palmier, direct la depozitul importatorului, după ce analizele au arătat depășirea limitelor admise de legislație pentru un contaminant cunoscut sub denumirea de 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acestuia.
14:00
Ziua Națională a României e sărbătorită prin două mari defilări, una la București, unde participă în tribune reprezentanții puterii, și alta la Alba Iulia, orașul în care a fost semnat Actul Unirii cu Transilvania, unde încearcă să fie vizibilă opoziția și unde au început să facă valuri deja radicalii de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Călin Georgescu, omul Moscovei la prezidențialele anulate de anul trecut, după cum sugerează unele anchete.
13:50
Medicamente în valoare de 4.7 milioane lei, procurate în mod centralizat, au expirat și urmează a fi nimicite, la solicitarea a 36 de instituții medicale. Acestor cheltuieli li se adaugă altele, în sumă de 360 de mii de lei, aferente procedurilor de achiziții.
13:40
Ziua mondială de combatere a HIV/SIDA: 880 de persoane, diagnosticate anul trecut cu HIV, în R. Moldova # Moldova1
Un număr de 880 de persoane au fost diagnosticate, în anul trecut, cu HIV, iar aproape 300 au fost depistate în stadiul avansat al bolii SIDA. Potrivit Ministerului Sănătății, aproximativ 77% dintre cazurile confirmate cu maladia SIDA sunt diagnosticate concomitent cu infecția HIV, ceea ce denotă o depistare tardivă a persoanelor seropozitive.
13:30
Internazionale Milano a urcat pe locul 3 în clasamentul primei divizii italiene de fotbal # Moldova1
Antrenorul român Cristian Chivu a obținut prima victorie pe banca formației Internazionale Milano, după două înfrângeri consecutive în Serie A. În etapa a 13-a, „nerazzurri” au învins cu 2:0 în deplasare pe Pisa Calcio - echipă la care evoluează și fotbalistul român Marius Marin - la capătul unui meci dificil în care gazdele au avut mai multe șanse de a marca. Deschiderea scorului s-a produs destul de târziu, fără ca Interul să domine clar.
13:20
Bugetul Chișinăului pentru anul 2026 reaprinde conflictul politic: PAS acuză întârzieri, Ceban vorbește despre „minciuni” # Moldova1
„Chișinăul riscă să piardă peste două miliarde de lei din investiții externe, dacă bugetul municipal pentru anul 2026 nu va fi prezentat și votat la timp”. Avertismentul a fost lansat de membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC). Consilierii atrag atenția că, „asemenea anului trecut, capitala nu poate intra din nou în ianuarie în baza unei simple dispoziții semnate de primarul Ivan Ceban”. Edilul capitalei respinge acuzațiile și acuză PAS de „minciuni” și duble standarde.
13:10
„Moscova își schimbă strategia”: Ilan Șor anunță că își stopează activitățile din R. Moldova și că se retrage din politică # Moldova1
Fugarul Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul care vizează frauda bancară, anunță că-și suspendă „proiectelor sociale” din R. Moldova și acuză guvernarea că i-ar fi „blocat” toate posibilitățile de a „ajuta cetățenii”. De cealaltă parte, experții atrag atenția că mesajul lui Șor ar putea face parte dintr-o schimbare de strategie a Moscovei, care încearcă să-și reconfigureze instrumentele politice după eșecurile rețelelor proruse la ultimele alegeri din R. Moldova. Totodată, autoritățile de la Chișinău dau asigurări că procesele penale împotriva lui Șor vor continua.
12:50
Clădirea fostului hotel „Național”, supravegheată de un sistem de camere video. Primăria cere soluții pentru toate clădirile abandonate # Moldova1
Sistemul video prin care este supravegheat nonstop teritoriul din preajma clădirii fostului hotel „Național” este funcțional, la aproape o lună de la ultima tragedie care a avut loc acolo. Pretorul sectorului Centru din capitală, Vlad Hâncu, a raportat, la ședința Primăriei municipiului Chișinău din 1 decembrie, că autoritățile pot vedea în timp real ce se întâmplă în preajma acelui obiectiv, devenit, în ultimii ani, un adevărat pericol, mai ales pentru minori.
12:30
Singura persoană decorată de Ziua Națională a României: „Datorită eroilor care au scris cu sângele lor destinul țării, trăim într-o Românie liberă și europeană” # Moldova1
Întreaga Românie este datoare să îi cinstească pe cei care au apărat-o cu prețul vieții, pentru ca cetățenii români să trăiască astăzi într-o țară liberă, demnă, democratică și europeană. Mesajele a fost transmis de autoritățile de la București, pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României.
12:20
Le-au promis că îi duc ilegal peste Prut, iar la frontieră i-au amenințat cu un cuțit să le dea toți banii: Patru persoane din Hâncești, în arest preventiv # Moldova1
Patru persoane din raionul Hâncești au fost reținute și plasate în arest preventiv, după ce au încercat să transporte ilegal peste Prut doi cetățeni ai Nepalului, în schimbul sumei de 9.000 de euro. Tentativa a fost anihilată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în cooperare cu Poliția de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției.
12:10
Patru persoane din Hâncești, arestate pentru tentativa de transportare ilegală a doi nepalezi peste Prut # Moldova1
Patru persoane din raionul Hâncești au fost reținute și plasate în arest preventiv, după ce au încercat să transporte ilegal peste Prut doi cetățeni ai Nepalului, în schimbul sumei de 9.000 de euro. Tentativa a fost anihilată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în cooperare cu Poliția de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției.
12:00
În satul Copceac din autonomia găgăuză, rețeaua de canalizare se extinde datorită unui proiect implementat în cadrul programului național „Satul European”. Șase străzi vor fi conectate la rețea, iar investițiile se ridică la 7,5 milioane de lei.
12:00
Primarul de Alba Iulia, la Moldova 1: „Sunt foarte mulți oameni din R. Moldova care au venit aici, pentru sărbătoarea Marii Uniri” # Moldova1
Mii de români din toate provinciile românești, inclusiv din Basarabia, s-au adunat, pe 1 decembrie, în municipiul Alba Iulia pentru a evoca „ora astrală a României”, a anunțat primarul acestui municipiu, Gabriel Pleșa, la emisiunea Bună dimineața de la Moldova 1.
11:50
FCSB a obținut a șasea victorie în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Într-un meci al etapei a 18-a, campioana en-titre a învins cu 2:1 în deplasare pe Farul Constanța. Discipolii cipriotului Elias Charalambous au marcat ambele goluri în prima jumătate de oră a partidei disputate pe stadionul din Ovidiu. Adrian Șut a deschis scorul din pasa lui Darius Olaru, iar David Miculescu a majorat avantajul echipei-oaspete după ce portarul Alexandru Buzbuchi a scăpat mingea în fața.
11:30
SUA avertizează R. Moldova să fie „precaută” vizavi de „tentația de a aduce forță de muncă ieftină și ilegală”: „Poate modifica structura națiunii” # Moldova1
Statele Unite ale Americii (SUA) avertizează autoritățile din Republica Moldova în privința riscurilor asociate migrației ilegale și importului de forță de muncă ieftină, care pot modifică inclusiv „structura națiunii”. Însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz, a declarat, la emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, că experiența americană ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru „o țară mică și vulnerabilă” precum R. Moldova.
11:10
AVERE | Premierul Alexandru Munteanu a declarat venituri de peste patru milioane de lei în 2024 # Moldova1
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut venituri de peste patru milioane de lei în anul 2024. Șeful Guvernului are în proprietate terenuri agricole, două apartamente, o casă și numeroase conturi bancare, potrivit declarației de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate, odată cu preluarea șefiei Guvernului.
11:00
Real Madrid a înregistrat a 3-a remiză la rând în campionatul Spaniei. „Los Blancos” au încheiat la egalitate meciul cu formația din zona retrogradării, FC Girona, scor 1-1, în etapa a 14-a din La Liga.
10:50
Fiscul anunță scutiri: persoanele cu restanțe de până la 10 lei la plata obligațiilor fiscale scapă de datorii # Moldova1
Contribuabilii care au obligații fiscale de până la 10 lei sunt scutiți de aceste datorii. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a definitivat procedura de anulare a restanțelor înregistrate până la data de 31 decembrie 2024.
10:50
„Împreună ne este cel mai bine”: Mesajul ambasadorului Cristian-Leon Țurcanu transmis, de 1 decembrie, de la Moldova 1 # Moldova1
Relațiile dintre România și Republica Moldova au ajuns astăzi la cel mai înalt nivel de cooperare, iar proiectele comune se extind în ritm accelerat în domenii precum energia, conectivitatea rutieră, transportul feroviar, educația și cultura. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, la emisiunea Bună dimineața de la Moldova 1, cu prilejul Zilei Naționale a României, sărbătorite pe 1 decembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.