Real Madrid, la a 3-a remiză la rând în campionat
Moldova1, 1 decembrie 2025 11:00
Real Madrid a înregistrat a 3-a remiză la rând în campionatul Spaniei. „Los Blancos” au încheiat la egalitate meciul cu formația din zona retrogradării, FC Girona, scor 1-1, în etapa a 14-a din La Liga.
AVERE | Premierul Alexandru Munteanu a declarat venituri de peste patru milioane de lei în 2024 # Moldova1
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut venituri de peste patru milioane de lei în anul 2024. Șeful Guvernului are în proprietate terenuri agricole, două apartamente, o casă și numeroase conturi bancare, potrivit declarației de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate, odată cu preluarea șefiei Guvernului.
Fiscul anunță scutiri: persoanele cu restanțe de până la 10 lei la plata obligațiilor fiscale scapă de datorii # Moldova1
Contribuabilii care au obligații fiscale de până la 10 lei sunt scutiți de aceste datorii. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a definitivat procedura de anulare a restanțelor înregistrate până la data de 31 decembrie 2024.
„Împreună ne este cel mai bine”: Mesajul ambasadorului Cristian-Leon Țurcanu transmis, de 1 decembrie, de la Moldova 1 # Moldova1
Relațiile dintre România și Republica Moldova au ajuns astăzi la cel mai înalt nivel de cooperare, iar proiectele comune se extind în ritm accelerat în domenii precum energia, conectivitatea rutieră, transportul feroviar, educația și cultura. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, la emisiunea Bună dimineața de la Moldova 1, cu prilejul Zilei Naționale a României, sărbătorite pe 1 decembrie.
Drumul care leagă satul Mândâc din raionul Drochia de șoseaua R12 a fost reparat capital. Tronsonul nu a fost reabilitat în ultimii 25 de ani, iar șoferii erau nevoiți să facă slalom printre gropi. De acest proiect vor beneficia locuitorii mai multor sate din raionul Drochia.
„O achiziție excelentă pentru serviciul public”: doi șefi adjuncți noi la Serviciul Vamal # Moldova1
Serviciul Vamal are doi directori adjuncți noi. Este vorba despre Carolina Gargaun și Viorel Doagă, a anunțat luni, 1 decembrie, directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie.
Moment inedit într-un avion. Imnul României, interpretat de un jandarm la zece mii de metri altitudine # Moldova1
De Ziua Națională a României, pasagerii unei curse Tarom au avut parte de un moment emoționant, organizat de Jandarmeria Română, care ulterior a făcut publice imaginile. Imnul României a fost interpretat de un jandarm la zece mii de metri altitudine.
O țigară aprinsă, lăsată la întâmplare, l-a costat viața pe un bărbat de 72 de ani din satul Pererâta, raionul Briceni. Pompierii i-au descoperit cadavrul carbonizat într-una dintre camerele locuinței sale, care a fost cuprinsă de flăcări.
CNA: 18 milioane de lei proveniți din mecanismele de finanțare politică ale grupului „Șor” au fost preluați în administrare # Moldova1
Aproximativ 18 milioane de lei au preluați în administrare de Centrul Național Anticorupție (CNA) în dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic de către grupul „Șor”. Potrivit instituției, „mijloacele financiare preluate au fost depuse pe conturile trezoreriale ale CNA, conform procedurilor legale”, iar restul sumelor ridicate în valută vor fi administrate imediat ce vor fi deschise conturile speciale.
Spicherul Igor Grosu și vicepremierul Mihai Popșoi, în SUA pentru a discuta despre investiții și sprijin în domeniile securității, energiei și dezvoltării durabile # Moldova1
Atragerea investițiilor americane și consolidarea colaborării în domeniile securității, energiei și dezvoltării durabile vor fi principalele subiecte abordate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, în cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează în Statele Unite ale Americii (SUA), în perioada 1 – 10 decembrie curent.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat, pe 1 decembrie 2025, când România își marchează ziua națională, moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”.
Prietenii lui Putin oferă companiilor din SUA zăcăminte de gaze și metale rare în schimbul cooperării # Moldova1
Oligarhii apropiați președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin - Iuri Kovalciuk, Ghenadi Timcenko și frații Arkadi și Boris Rotenberg - au început să discute confidențial cu Statele Unite despre viitoare proiecte comune în Rusia, pentru momentul în care vor fi ridicate sancțiunile. Potrivit surselor The Wall Street Journal (WSJ), în cadrul unor întâlniri secrete, reprezentanții oamenilor de afaceri le-au propus companiilor americane acces la zăcăminte de gaze, metale rare și active energetice majore, scrie publicația The Moscow Times.
1 Decembrie – Simțim românește | Maia Sandu: „Să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber” # Moldova1
Conducerea Republicii Moldova a transmis mesaje de felicitare cu ocazia zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României. Șefa statului, Maia Sandu, a declarat că astăzi celebrăm momentul istoric din 1 decembrie 1918, „care a deschis, acum mai bine de un secol, drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român”.
Vicepremierul Mihai Popșoi, în SUA pentru a discuta despre investiții și sprijin în domeniile securității, energiei și dezvoltării durabile # Moldova1
Atragerea investițiilor americane și consolidarea colaborării în domeniile securității, energiei și dezvoltării durabile vor fi principalele subiecte abordate de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, în cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează în Statele Unite ale Americii (SUA), în perioada 1 – 9 decembrie curent.
„Nu era nevoie de medici veterinari”: cum tranziția anilor ’90 l-a redirecționat pe un veterinar din Anenii Noi spre legumicultură # Moldova1
În spatele multor istorii de succes din agricultură se află alegeri dificile și vremuri care au modelat destine. Așa începe și povestea lui Ion Bîzgan, fermier din raionul Anenii Noi, care nu a visat dintotdeauna la câmpuri cu legume. Format ca medic veterinar, el a fost nevoit să-și regândească drumul odată cu schimbările dramatice ale anilor '90, când destrămarea Uniunii Sovietice și trecerea la economia de piață l-au orientat spre legumicultură - domeniu în care avea să-și găsească adevărata vocație.
Negocierile SUA–Ucraina privind condițiile încheierii războiului s-au încheiat în Florida: „Progres există, dar mai este mult de lucru” # Moldova1
Negocierile dintre delegațiile Statelor Unite și Ucrainei privind condițiile unui acord de pace s-au încheiat duminică seara, 30 noiembrie, în statul american Florida. Discuțiile au fost evaluate drept „foarte productive”, însă drumul către o înțelegere rămâne încă lung, potrivit declarațiilor oficiale.
Bolile de inimă rămân una dintre cele mai mari amenințări la sănătatea globală — dar, odată cu noile tehnologii, tot mai mulți pacienți au șansa la viață normală și sănătoasă. Invitat al emisiunii „Sănătate pentru toți” de la Radio Moldova, cardiologul-electrofiziolog Ion Stepan explică cum intervențiile moderne în farmacologia inimii și procedurile de electrofiziologie oferă soluții concrete pentru persoanele cu aritmii, prevenind complicațiile grave și moartea subită.
România marchează 107 ani de la Marea Unire: ceremonii, parade militare și evenimente în țară și peste hotare # Moldova1
România sărbătorește astăzi, 1 decembrie 2025, 107 ani de la Marea Unire, momentul istoric din 1918 când Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureș s-au unit cu Regatul României, punând bazele statului național modern. Ediția din acest an se desfășoară sub tema „România centenară și viitorul” și pune accent pe moștenirea istorică a Unirii, dar și pe împlinirea a 20 de ani de la aderarea României la NATO.
La doar două săptămâni de la ultima sa vizită la Paris, Volodimir Zelenski va fi primit de Emmanuel Macron în capitala Franței luni, 1 decembrie 2025. Cei doi vor discuta despre „condițiile unei păci juste și durabile”, potrivit Palatului Élysée, în timp ce americanii par să favorizeze în continuare interesele rusești în negocierile de pace în curs.
Statul scoate la licitație 31 de bunuri: terenul de 11 milioane din Zagarancea, din nou de vânzare # Moldova1
Agenția Proprietății Publice (APP) pune din nou pe piață bunuri importante ale statului. Pe 16 decembrie 2025, APP va scoate la licitație 31 de loturi, de la spații industriale și clădiri vechi, până la terenuri valoroase din mai multe raioane ale țării. Licitațiile vor avea loc la sediul instituției din Chișinău, iar cei care vor să participe trebuie să depună cererile până pe 15 decembrie, la ora prânzului.
Program național de modernizare a zootehniei: fermele pot obține până la 1 milion de dolari # Moldova1
Fermierii care își doresc să-și dezvolte afaceri din domeniul zootehnic, pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari. Condiția este ca antreprenorii să vină cu o contribuție proprie egală cu suma primită de la stat. Guvernul dispune de 21 de milioane de dolari pentru acest proiect, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Scopul este ca fermele din Republica Moldova să ajungă să producă lapte și carne la standard europene.
„Podul de fier” din Florești, construit acum mai bine de o sută de ani și atribuit unuia dintre inginerii care au lucrat alături de Gustave Eiffel, este în pericol de prăbușire. Dacă altădată pe aici treceau atât autoturisme, cât și vehicule militare, astăzi structura metalică este ruginită și reprezintă un risc real pentru trecători. De ani buni, autoritățile nu au reușit să identifice fondurile necesare pentru renovarea lui.
Netanyahu a depus președintelui Israelului o cerere oficială de grațiere în dosarul său de corupție # Moldova1
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, s-a adresat oficial președintelui țării, Isaac Herzog, cu o solicitare de grațiere. În declarația biroului prezidențial se menționează că cererea a fost transmisă departamentului pentru grațieri al Ministerului Justiției, care va colecta opiniile „tuturor instituțiilor relevante” pentru șeful statului. După primirea tuturor avizelor, președintele „va examina cererea în mod responsabil și conștiincios”, transmite Meduza Live.
O antreprenoare din Orhei cultivă șofranul de lux al Moldovei: de la câteva kilograme la laborator propriu # Moldova1
Cât curaj îți trebuie să începi să cultivi șofran în Republica Moldova, unul dintre cele mai pretențioase și scumpe condimente din lume? Antreprenoarea Irina Marin, din raionul Orhei, a demonstrat că se poate. Ea cultivă șofran care ajunge deja în bucătăriile restaurantelor selecte din Chișinău, acolo unde un gram poate costa între 150 și 250 de lei.
„Apartamentul Spre Independență”: 18 ani de sprijin pentru tinerele fără familie din R. Moldova # Moldova1
Timp de 18 ani, proiectul social „Apartamentul Spre Independență” al Misiunii Diaconia a oferit sprijin esențial tinerelor provenite din familii vulnerabile, ajutându-le să își reconstruiască viața, să-și depășească traumele și să devină independente. În fiecare an, câte șase adolescente sunt găzduite și ghidate de o echipă de specialiști, care le oferă abilități practice și emoționale pentru un start sigur în viața adultă.
Interes tot mai mare pentru tratamentele balneare: CNAS explică noile reguli de acces la bilete # Moldova1
Tratamentele balneo-sanatoriale rămân o soluție necesară pentru cei afectați de stres, boli cronice sau suprasolicitare, iar interesul pentru aceste servicii este în creștere, afirmă Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). În cadrul emisiunii „Dimineața cu Radio Moldova”, consultantă principală în cadrul CNAS Victoria Dogotari a explicat cine are dreptul la bilete compensate, câte tichete au fost repartizate în 2024 - 2025 și ce schimbări legislative vor influența accesul la aceste tratamente.
Aniversarea unui copil din California s-a transformat într-o tragedie. Un atacator a deschis focul în localul în care era organizată petrecerea. Patru oameni au murit și 14 au fost răniți. Atacatorul a reușit să fugă și este căutat de poliție.
Aritmiile nu mai sunt un verdict: cardiologul explică importanța intervențiilor în prevenirea morții subite # Moldova1
Bolile de inimă rămân una dintre cele mai mari amenințări la sănătatea globală — dar, odată cu noile tehnologii, tot mai mulți pacienți au șansa la viață normală și sănătoasă. Invitat al emisiunii „Sănătate pentru Toți” de la Radio Moldova, cardiologul-electrofiziolog Ion Stepan explică cum intervențiile moderne în farmacologia inimii și procedurile de electrofiziologie oferă soluții concrete pentru persoanele cu aritmii, prevenind complicațiile grave și moartea subită.
Turismul gastronomic prinde gust în Moldova: păstrăv crescut manual în nord și dulceață de trandafir unică în Călărași # Moldova1
Republica Moldova devine o destinație tot mai atractivă pentru turiștii care caută experiențe culinare autentice. Bucătăria tradițională, cu influențe slave, românești și ucrainene, își păstrează farmecul în satele unde rețetele se transmit din generație în generație. Un reportaj realizat în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova arată cum localitățile Naslavcea și Călărași își transformă patrimoniul gastronomic într-un motor de turism.
Negocieri în Florida: SUA și Ucraina discută planul de pace ajustat după consultările de la Geneva # Moldova1
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a anunțat că în Florida au început negocierile dintre delegațiile ucraineană și americană. Părțile discută planul de pace elaborat de administrația lui Donald Trump împreună cu partea rusă și modificat după recentele discuții purtate cu Ucraina și țările europene la Geneva, relatează BBC News.
Rețea separată de comunicații pentru situații de urgență, creată în R. Moldova cu sprijinul SUA. Nick Pietrowicz: investiție de 15 milioane de dolari # Moldova1
Statele Unite ale Americii (SUA) continuă sprijinul pentru a spori securitatea națională a Republicii Moldova, inclusiv prin dezvoltarea unor capacități tehnologice critice. Unul dintre cele mai importante proiecte în desfășurare este un program de 15 milioane de dolari, care are drept scop îmbunătățirea comunicațiilor serviciilor de securitate din R. Moldova, în special pentru intervențiile în situații de urgență, a anunțat Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al SUA la Chișinău, în cadrul emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1.
Și-au îmbunătățit cunoștințele în domeniul taekwondo-ului, versiunea olimpică. 22 de profesori de sport din 21 de raioane ale țării au participat la un nou Atelier de formare profesională continuă, pentru predarea acestui gen de sport de contact în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Arbitrul internațional Maxim Gaus le-a adus la cunoștință ultimele schimbări din acest domeniu, iar printre istructori s-a numărat și Dumitru Bordeniuc, președintele Comisiei de atestare a Federației naționale de Taekwondo.
Credincioșii au mers la împărtășanie după primele zile de post: tradiții păstrate din copilărie # Moldova1
Creștinii ortodocși de stil vechi care au ținut prima săptămână de post au mers să se împărtășească. Mulți dintre enoriași au spus că este o tradiție pe care o păstrează cu strictețe din copilărie. Preoții amintesc: postul nu este doar despre restricții alimentare, ci și despre rugăciune. Duminică piețele din capitală au fost pline de cumpărători care căutau fructe, legume și alte produse care să înlocuiască lactatele și carnea.
„Frumusețea care se învață”: profesoara care cultivă generații întregi prin arta florilor # Moldova1
La Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău, florile nu sunt doar un decor, ci materialul din care se nasc creații, meserii și vocații. De peste 40 de ani, profesoara Maria Pavlicenco îi învață pe copii floricultura și designul floral, insuflându-le pasiune pentru natură, pentru frumos și pentru munca făcută cu mâna. Despre acest parcurs, ea a vorbit într-un interviu pentru emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Echipa Academiei de Studii Economice a cucerit Cupa Moldovei la volei feminin. În marea finală, „economistele” au învins cu scorul de 3:2 o altă formație studențească din Chișinău - Politehnica-UTM. Disputată în incinta Școlii Sportive Speranța din capitală, partida a fost una plină de dramatism și a durat aproape două ore. „Poli” a început mai bine și a câștigat primul set cu 25:18, după care, însă, ASEM-ul și-le-a adjudecat pe următoarele două - cu 25:21 și 25:20. Discipolele lui Vladimir Pleșacov au pierdut al patrulea set cu 21:25, iar câștigătoarea a fost desemnată în setul decisiv.
Judocanul moldovean Mihail Latîșev a mai obținut o performanță remarcabilă! După ce, la începutul lunii, a devenit vicecampion european la Chișinău, de data asta sportivul bălțean a cucerit medalia de argint la Grand-Prixul de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.Latîșev a concurat în categoria de greutate de până la 90 de kilograme și a obținut 4 victorii până a ajunge în finală. În lupta decisivă, moldoveanul a fost învins de dublul campion olimpic, georgianul Lașa Bekauri,Latîșev este al doilea judocan moldovean care cucerește o medalie la turneul din Abu Dhabi. Mai devreme, Victor Sterpu a intrat în posesia medaliei de bronz în concursul categoriei de greutate de până la 81 de kilograme.
Dosar penal pentru fiica fostului președinte sud-african: ar fi atras mercenari în armata Rusiei # Moldova1
Fiica fostului președinte al Africii de Sud Jacob Zuma — Duduzile Zuma-Sambudla — a părăsit parlamentul în urma acuzațiilor că ar fi atras cetățeni sud-africani să se înroleze în armata rusă pentru a participa la războiul împotriva Ucrainei. Potrivit Bloomberg, pe numele ei a fost deschis un dosar penal. Ea neagă acuzațiile și susține că ar fi fost victima unei înșelătorii. Poliția sud-africană a arestat mai mulți bărbați suspectați că ar fi încercat să lucreze pentru forțele armate ruse, relatează publicația Astra.
Piața produselor de panificație se schimbă tot mai vizibil în Republica Moldova, pe măsură ce consumatorii caută alternative sănătoase și rețete tradiționale. Iar interesul pentru pâinea artizanală cu maia crește tot mai mult în Republica Moldova. Despre cum a transformat această tendință într-o afacere locală, a vorbit antreprenoarea Mihaela Sava din Drochia, invitată în emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
S-a încheiat prima fază a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal, iar tabloul echipelor calificate în faza a doua este acum unul complet # Moldova1
Ultima echipă care și-a asigurat participarea în faza următoare a campionatului e Dacia-Buiucani Chișinău. În ultima etapă, echipa din capitală a pierdut categoric, cu scorul de 0:4, meciul jucat la Nisporeni din postură de gazdă nominală, cu Sheriff Tiraspol, însă - prin jocul rezultatelor - a rămas, totuși, pe locul 6. Asta s-a întâmplat grație îngrângerii celeilalte pretendente la locul 6, concitadina Politehnica-UTM, care a pierdut meciul cu Zimbru, scor 2:4.
Președintele Poloniei își anulează întâlnirea cu Viktor Orban după vizita acestuia la Moscova # Moldova1
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, după ce liderul executivului ungar s-a întâlnit vineri, la Moscova, cu șeful statului rus, Vladimir Putin, relatează Agerpres, cu referire la EFE.
Ucraina impune noi sancțiuni împotriva Rusiei. Printre entitățile vizate se numără Rosneft și Lukoil # Moldova1
Ucraina a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei, sincronizate cu Statele Unite, vizând companii-cheie din sectorul energetic și persoane implicate în atacuri asupra civililor cu drone. Deciziile fac parte dintr-o strategie mai largă de presiune internațională asupra Moscovei pentru slăbirea capacității sale de a continua războiul, precum și din planul de sancțiuni al Kievului pentru restul anului.
Două echipe din țara noastră au ajuns pe podiumul de premiere la turneul internațional „Cupa Prieteniei", competiție ce s-a desfășurat la „Chișinău Arena" # Moldova1
Polo pe apă, ca gen de sport, are viitor în Republica Moldova! Două echipe din țara noastră au ajuns pe podiumul de premiere la turneul internațional „Cupa Prieteniei", competiție ce s-a desfășurat la „Chișinău Arena" și la care au participat sportivii cu vârsta de până la 14 ani.
În nordul Moldovei, în satul Caracușenii Vechi din raionul Briceni, tradiția împletirii măturilor din mălai a devenit nu doar un simbol local, ci și sursa principală de existență pentru aproape toată comunitatea. Aici, peste 90% dintre localnici cultivă mălai și confecționează mături, o meserie moștenită din generație în generație. Din cele peste 800 de hectare de mălai cultivate anual, se obține materia primă pentru zeci de mii de mături, motiv pentru care satul și-a câștigat renumele de „Țara măturilor”.
Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela cresc accelerat, după ce președintele american Donald Trump a cerut, într-o postare pe Truth Social, ca „toate companiile aeriene, piloții, traficanții de droguri și traficanții de persoane” să considere „spațiul aerian de deasupra și din jurul venezuelei ca fiind închis în întregime”. Mesajul, relatat de AFP și BBC, a provocat reacții dure la Caracas, unde Ministerul de Externe a denunțat o „amenințare colonialistă”.
Sărbătorile de iarnă aduc, pe lângă momente de bucurie, și tentația cumpărăturilor impulsive, pe fondul facturilor mai mari în perioada rece a anului. Trainerul financiar Victoria Iordachi explică cum putem împărți corect veniturile, economisi eficient și evita capcana datoriilor, chiar și pentru cei cu venituri modeste.
Jurnalista Nika Novak, condamnată pentru colaborare cu „Radio Svoboda”, a dispărut din colonia penitenciară din regiunea Irkuts, relatează BBC News. „Ce s-a întâmplat cu Nika - nu se știe”, a scris avocata jurnalistei, Iulia Kuznețova, pe canalul său de Telegram.
Un mort și 19 răniți în atacul rusesc asupra orașului Vîșhorod. Patru copii printre victime # Moldova1
Un bărbat a murit și 19 persoane au fost rănite, inclusiv patru copii, în urma atacului nocturn lansat de forțele rusești asupra orașului Vîșhorod din regiunea Kiev. Exploziile au declanșat incendii în zone rezidențiale și industriale, iar pompierii au evacuat peste o sută de oameni, au anunțat autoritățile ucrainene.
