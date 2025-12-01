Moldovenii au câștigat în medie 15.487 de lei lunar în trimestrul al III-lea: creșterea reală este de 2.1%

22:00

Fermierii care își doresc să-și dezvolte afaceri din domeniul zootehnic, pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari. Condiția este ca antreprenorii să vină cu o contribuție proprie egală cu suma primită de la stat. Guvernul dispune de 21 de milioane de dolari pentru acest proiect, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Scopul este ca fermele din Republica Moldova să ajungă să producă lapte și carne la standard europene.