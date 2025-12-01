Premiul Negruzzi pentru Igor Șarov și titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Iași
Istoricul și profesorul Igor Șarov, rector al Universității de Stat din Moldova, se numără printre laureații ediției a X-a a Premiilor Naționale Negruzzi, distincții care recompensează anual excelența în domeniile artistic, umanist și științific.
Poliția R. Moldova informează că oamenii legii au reținut și au plasat în arest preventiv trei persoane implicate în omorul unui bărbat de 60 de ani, comis în luna septembrie 2025, în satul Horodiște, raionul Rezina.
Chiril Lucinschi scapă pe moment de sentință în Frauda Bancară / El se așteaptă la achitare # TVR Moldova
Examinarea dosarului penal pe numele fostului deputat PLDM, Chiril Lucinschi, învinuit de spălare de bani, este aproape de final. După patru ani de la rejudecarea cazului, magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, urmau să pronunţe astăzi sentinţa, însă au decis să comunice verdictul într-o altă şedinţă, pentru a analiza unele materiale din dosar. Procurorii anticorupţie au cerut 7 ani de închisoare pentru fostul deputat. Lucinschi se declară nevinovat.
Seară emoționantă la Gala Premiilor TVR MOLDOVA, care a revenit după patru ani. Studioul Televiziunii Române de la Chişinău i-a onorat ieri, la Teatrul Național "Mihai Eminescu", pe cei care au promovat limba română, au apărat valorile democratice, au susținut parcursul european al Republicii Moldova și au contribuit la dezvoltarea educației. Evenimentul a celebrat personalități și instituții care întruchipează esența valorilor românești. Cel mai emoționant moment al serii a fost acordarea premiului pentru Pace, oferit ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova, Excelenţa Sa Paun Rahovei.
În R. Moldova, timp de o săptămână, poliția a depistat droguri de peste un milion de euro # TVR Moldova
Oamenii legii anunță că, timp de o săptămână, au scos din circuit droguri de peste 20 milioane de lei, aproape un milion de euro, în urma unor acțiuni ample la nivel național.
Emil Ceban și-a declarat veniturile pentru 2024: Salariu de circa 5.000 de euro și o firmă la Bălți # TVR Moldova
Actualul ministru al Sănătății, Emil Ceban, și-a publicat declarația de avere și interese personale pentru anul 2024. Oficialul a declarat un venit de aproape 1,2 milioane de lei, aproximativ 105.000 de lei lunar, obținuți de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” (USMF), pentru funcția sa de rector.
Droguri de 14 milioane de lei, introduse prin contrabandă; Un ucrainean a fost reținut # TVR Moldova
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău – oficiul Botanica, au documentat activitatea infracțională a unui cetățean ucrainean de 63 de ani, suspectat de implicare în traficul de droguri sintetice de mare risc, prin intermediul aplicației Telegram.
Primăria Chișinău, pregătită să voteze bugetul pentru 2026, deși nu are unul pentru 2025 # TVR Moldova
Bugetul pentru anul 2026 încinge conflictul între fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Într-o conferință de presă, lidera fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău, Zinainda Popa, a afirmat că municipiul Chișinău riscă să piardă peste două miliarde de lei din investiții externe dacă bugetul municipal pentru 2026 nu va fi prezentat și votat la timp.
Astăzi, de Ziua României, colegul nostru Ion Răilean a ajuns la București pentru a vizita Muzeul Național Cotroceni, un loc cu o istorie de peste 350 de ani. Ansamblul este unul dintre cele mai importante monumente ale țării și un simbol al continuității istorice — de la domnitori, la regalitate, până la președinția modernă.
Fugarul Ilan Șor își retrage sprijinul politic și anunță blocarea proiectelor sociale în R. Moldova # TVR Moldova
Condamnatul penal Ilan Şor anunţă, de la Moscova, că pune pe stop proiectele sociale pe care le-a iniţiat în Republica Moldova. Acesta declară că autorităţile de la Chişinău l-au lăsat fără 50 de milioane de dolari destinaţi oamenilor dar care, de facto, urmau să fie folosiţi pentru deturnarea statului de drept. Acesta a mai anunţat că va încerca să răstoarne guvernul de la Chişinău. Experţii spun că, de fapt, Şor a căzut în dizgraţia Kremlinului şi, e fapt, a fost înlăturat din rolul său de destabilizator al Republicii Moldova.
Românismul din satele Republicii Moldova – o identitate păstrată prin cultură și memorie # TVR Moldova
Cum se trăiește românismul în afara Chișinăului? Se păstrează el în satele Republicii Moldova? Răspunsul vine din Zaim, localitatea care găzduiește Casa Muzeu „Alexei Mateevici”, loc unde identitatea românească este trăită și transmisă mai departe. Scriitorul Ion Găină, directorul muzeului, a vorbit despre felul în care cultura și tradiția românească rezistă în mediul rural.
Expoziția de artă „Art Royal”, dedicată Reginei Maria a României, a ajuns la Chișinău și promite să fie un eveniment cultural de referință. Organizatorii au pregătit un program special pentru deschiderea oficială, iar publicul va putea urmări și un fragment din piesa de teatru „Inima Reginei Maria”, interpretată de actrița româno-canadiană Claudia Motea.
„Sărbătoare tensionată”. Simion și Georgescu participă separat la evenimentele de la Alba-Iulia # TVR Moldova
Sărbătoare tensionată la Alba Iulia, unde sunt prezenţi liderul AUR, George Simion, precum şi fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Cei doi participă la evenimente separate.
„Actual pentru toate timpurile”. 1 Decembrie, sărbătorit la Liceul „Ion Creangă” din Chișinău # TVR Moldova
De Ziua Națională a României, elevii Liceului Teoretic "Ion Creangă" din Chișinău au transformat sărbătoarea de 1 Decembrie într-o lecție de identitate și apartenență. Prin dans, cântec, poezie, școlarii mai mari şi mai mici au rememorat momentele care au stat la baza formării statului român și au reafirmat legătura profundă dintre Basarabia și România.
Dosarul lui Guțul și Popan este blocat la Curtea de Apel din cauza lipsei de magistrați # TVR Moldova
Dosarul în care Evghenia Guțul și Svetlana Popan au fost condamnate la închisoare este temporar blocat. Magistraţii Curţii de Apel Centru examinează recursul depus de avocați, însă procedura a fost întreruptă după ce unul dintre judecători a picat vetting-ul şi urmează să fie înlocuit. Reprezentenţaii Consiliului Superior al Magistraturii recunosc că procedura de vetting a creat o criză de judecători şi la curţile de Apel, iar acest lucru afectează soluţionarea dosarelor pe rol.
Republica Moldova nu poate deveni o victimă a războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, iar încălcările spațiului aerian al țării de către drone rusești sunt inacceptabile și pun în pericol traficul aerian civil.
Judocanii Mihail Latîșev și Victor Sterpu, antrenaţi de Valeriu Duminică, au suplimentat palmaresul Republicii Moldova cu două medalii de la Grand Slam-ul din Abu Dhabi. Primul sportiv a cucerit argintul, iar celălalt a obținut bronzul.
Școlile din Moldova rămân fără profesori: 700 de posturi vacante și norme suprasolicitate # TVR Moldova
Profesorii de matematică, fizică, chimie, limba română şi învățători de clasele primare sunt cei mai căutați în școlile din Republica Moldova. Sunt vacante peste 700 de locuri. Multi dascăli predau peste normă, iar unii au făcut recalificări pentru a putea preda şi discipline conexe. In acest an au fost repartizați cei mai mulți tineri specialiști de până acum, peste 420 de dar lipsa de cadre rămâne.
Chișinăul califică alegerile din stânga Nistrului o sfidare la adresa integrității teritoriale a RM # TVR Moldova
Pe 30 noiembrie, în regiunea transnistreană a R. Moldova au avut loc așa-numitele „alegeri legislative și locale”. Biroul Politici de Reintegrare susține că „exercițiile pretins electorale se desfășoară în afara cadrului constituțional și contrar legislației în vigoare a Republicii Moldova și, prin urmare, nu pot fi calificate din punct de vedere juridic”.
Vladimir Plahotniuc, trimis pe banca acuzaților pentru implicarea sa în „Frauda Bancară”, își anunță participarea la ședințele de judecată, pentru a prezenta magistraților dovezile sale vizavi de acuzațiile formulate dosarul pentru furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc.
Trump, mesaj pentru România de Ziua Națională: SUA și România împărtășesc un parteneriat solid # TVR Moldova
Președintele american Donald Trump a trimis României un mesaj elogios cu ocazia Zilei Naționale. În scrisoarea adresată președintelui României, Nicușor Dan, liderul de la Casa Albă a transmis că SUA au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România, potrivit TVR Info.
„Avem în continuare o colaborare frumoasă”. Ion Ceban felicită România cu ocazia zilei naționale # TVR Moldova
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care are interdicție de intrare pentru un termen de cinci ani în spațiul Schengen, în urma sancțiunilor aplicate de autoritățile române, a transmis un mesaj de felicitare României cu ocazia zilei naționale de 1 decembrie.
Marco Rubio: Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat puternic și în continuă dezvoltare # TVR Moldova
Într-un mesaj de Ziua Națională a României, secretarul de stat american Marco Rubio a evidențiat parteneriatul puternic și în continuă dezvoltare între SUA și România, bazat pe interese strategice comune.
Cristian-Leon Țurcanu: „Republica Moldova nu va fi niciodată singură în eforturile sale” # TVR Moldova
România rămâne cel mai activ și vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european, iar acest lucru nu se va schimba. Datorită meritelor proprii, Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe clusterele 1, 2 și 6, iar Bucureștiul susține avansarea cât mai rapidă pe această componentă. Declarațiile au fost făcute de Excelența Sa, Cristian-Leon Țurcanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Agenția MOLDPRES, cu prilejul marcării, pe 1 decembrie, a Zilei Naționale a României.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, în perioada 2–10 decembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul Ion Groza și vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi.
Patru locuitori din Hâncești, reținuți pentru trafic de persoane și jefuirea a doi nepalezi # TVR Moldova
Procuratura specializată în combaterea criminalității organizate anunță reținerea a trei bărbați și a unei femei din Hâncești, cu vârste între 32 și 58 de ani, după ce au încercat să transporte ilegal peste Prut doi cetățeni ai Nepalului, contra sumei de 9.000 euro.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, în care a felicitat românii de pretutindeni, accentuând că este a noastră comună, o ocazie să ne amintim de istoria și cultura care ne unește, ne ține împreună și ne protejează.
Militari din R. Moldova vor defila pe sub Arcul de Triumf, de Ziua Națională a României # TVR Moldova
Militari din Republica Moldova vor participa la parada militară organizată la București cu prilejul Zilei Naționale a României se desfășoară luni, în Piața Arcului de Triumf.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: Celebrăm România și legătura noastră indestructibilă # TVR Moldova
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, accentuând că astăzi „celebrăm împreună România și reconfirmăm angajamentul ferm de a construi o relație indestructibilă între Chișinău și București".
Maia Sandu, de 1 Decembrie: Să lăsăm copiilor un spațiu românesc în care să poată trăi liber # TVR Moldova
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a transmis un mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, subliniind importanța apărării valorilor de pace, libertate și democrație, afirmând că acestea sunt „amenințate acum mai mult ca oricând”.
1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Trei sărbători naţionale şi semnificaţia acestora # TVR Moldova
Începând din anul 1866, România şi-a sărbătorit Ziua naţională în 10 mai, în 23 august şi, din 1990, în 1 decembrie. Reper în calendarul sărbătorilor naţionale, românii au participat mereu în număr mare. Şi-au cinstit patria şi regele, au fost scoşi la defilări şi la manifestări de elogiere a comandantului suprem, iar în ultimii ani, românii de pretutindeni sărbătoresc un act de voinţă al naţiunii române – Marea Unire de la 1 decembrie 1918.
Bătrânul continent a intrat oficial în magia sărbătorilor de iarnă. De la brazi uriași şi târguri pline de bunătăţi, până la scrisori către Moșul, trimise din toate colțurile lumii, marile oraşe europene s-au transformat într-o adevărată hartă a Crăciunului, potrivit tvrinfo.ro.
Cunoașteți povestea lui Ilie Viziru, care își construiește o carieră în imobiliare în România # TVR Moldova
Mereu ne inspiră poveștile frumoase de viață ale unor tineri conaționali, ce reușesc în carieră și dincolo de Prut. Ilie Viziru, după ce a activat ca funcționar public la Chișinău, a plecat, acum doi ani, la București, și s-a făcut agent imobiliar. Despre oportunitățile profesionale și traiul de acolo, aflăm în următorul material.
Vaccinarea antigripală și categoriile de risc: „Imunizarea este gratuită și poate salva vieți” # TVR Moldova
Gripa afectează anual milioane de oameni și poate duce la complicații grave, mai ales la vârstnici, copii și bolnavii cronici. Vaccinarea antigripală este recomandată de medici ca cea mai eficientă metodă de prevenție și care reduce severitatea simptomelor. Elena Robu, medic de familie, a explicat, în cadrul emisiunii „TeleMatinal” despre importanța vaccinării și ce putem face pentru a ne întări imunitatea.
TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, în domeniul educației, dar şi al integrării europene. Evenimentul, găzduit de Teatrul Naţional „Mihai Eminescu" din Chişinău este transmis, în direct, la TVR MOLDOVA, TVR INTERNAŢIONAL şi TVR 1.
Volodimir Zelenski anunță că Ucraina a sincronizat măsurile de sancțiuni cu cele ale SUA, astfel impunând restricții împotriva companiilor petroliere rusești „Rosneft” și „Lukoil”.
Judocanul Victor Sterpu a cucerit medalia de bronz la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi.
Drone navale ucrainene au lovit două petroliere aflate sub sancțiuni în Marea Neagră, în timp ce se îndreptau spre un port rusesc pentru a încărca petrol destinat piețelor externe, a declarat sâmbătă un oficial, în contextul în care Kievul încearcă să intensifice presiunea asupra vastei industrii petroliere a Rusiei, notează The Guardian, potrivit tvrinfo.ro.
R. Moldova va beneficia de investiții în valoare de 20 de milioane de euro pentru apărarea aeriană. Despre acest lucru a declarat Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. Declarațiile oficialului european vin după ce în ultimul timp spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat de mai multe drone rusești.
Liniștea din propria locuință nu este doar un confort, ci și un drept garantat de lege. Totuși, nu de puține ori, liniștea noastră este perturbată de vecinii gălăgioși sau de lucrările de reparație, efectuate la ore nepermise.
Preşedintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat sâmbătă Palatul Élysée, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia.
În regiunea transnistreană au loc „alegeri”. Peste șase mii de persoane au votat anticipat # TVR Moldova
În regiunea transnistreană au loc alegeri pentru Sovietul Suprem, așa-numitul „parlament”, pentru membrii consiliilor locale și președinții consiliilor sătești și orășenești.
Ultima zi de toamnă aduce vreme posomorâtă, ploi și ceață.
Astăzi, la ora 17:00, Teatrul Naţional „Mihai Eminescu" din Chişinău, TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, excelența în educației, dar şi în efortul de integrare europenă.
Unsprezece ani în Kosovo: Geniștii Armatei Naționale în una dintre cele mai sensibile misiuni NATO # TVR Moldova
OLGA SARIVAN, jurnalist TVR MOLDOVA: În vestul statului Kosovo, într-o regiune unde liniștea poate fi înșelătoare, iar orice pas greșit poate schimba o misiune de succes într-un eșec, militarii KFOR continuă să vegheze asupra unei păci fragile. La poalele masivului Rugova, echipa TVR Moldova a fost alături de trupele R. Moldova dislocate în teren. Acolo, ploaia, vizibilitatea redusă și riscurile ascunse sub pământ fac parte din rutina de zi cu zi. Am urmărit îndeaproape intervențiile geniștilor, patrulele de securitate și munca militarilor care, de 11 ani, reprezintă Republica Moldova în una dintre cele mai sensibile misiuni NATO. Într-o zonă încă marcată de rănile conflictelor din anii '90, am văzut modul în care contingentul din R. Moldova asigură protecția localnicilor, a obiectivelor culturale și a patrimoniului european. Acolo unde presiunea este mare, iar responsabilitatea uriașă, militarii noștri demonstrează profesionalism, disciplină și curaj zi de zi, pas cu pas.
Magia Crăciunului ajunge mai greu în casele unor copii. În Chișinău, o campanie socială inedita arată cum generozitatea poate încăpea simbolic într-o simplă cutie de pantofi. Campania "Cadoul din cutia de pantofi" a adunat deja primele daruri, oferite de elevi care cred că niciun copil nu ar trebui să petreacă sărbătorile fără speranță.
CRĂCIUNUL mEU ACASĂ: Expoziție inedită cu aproape 60 de lucrări plastice din toată Republica Moldova # TVR Moldova
Biroul pentru Integrare Europeană a lansat o expoziție inedită cu o colecție de ilustrații, cu aproape 60 de lucrări realizate de copii și artiști plastici din toate regiunile Republicii Moldova. Lucrările au fost înscrise în cadrul unui concurs, iar marele premiu a fost câștigat de artista plastică Olga Rogozenco. Ilustrația ei va fi tipărită în 500 de exemplare și expediată partenerilor și prietenilor Republicii Moldova din întreaga lume.
„Riscuri pentru securitate”. Jeff Monson, cetățean „Z” al FR, nu a fost lăsat să intre în Moldova # TVR Moldova
Luptătorul de arte marțiale mixte şi kickboxing, Jeff Monson, american la origine, dar cu cetățenie rusă, nu a fost lăsat vineri să intre în Republica Moldova. Potrivit Poliţiei de Frontieră, interdicţia a fost stabilită din cauza riscurilor pentru securitatea națională.
