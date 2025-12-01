Peste 14 mii de persoane au solicitat ambulanța săptămâna trecută
Moldpres, 1 decembrie 2025 15:40
Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit, pe parcursul săptămânii trecute, la 14048 de cetățeni, inclusiv la 1859 copii. După acordarea ajutorului medical, circa 6 mii de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit Centr...
• • •
Acum 10 minute
15:50
Reprezentanți ai domeniului turismului au participat la o acțiune de plantare de copaci și arbuști în cadrul unui traseu de documentare dedicat descoperirii patrimoniului natural, cultural și turistic al zonei Nistrului de Jos. Evenimentul a avut loc în comuna Pu...
Acum 30 minute
15:40
15:40
VIDEO // Peste 20 de kg de droguri sintetice, în valoare de 14 milioane de lei, ridicate de ofițerii de investigații # Moldpres
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 63 de ani, a fost reținut pentru trafic de droguri sintetice prin intermediul aplicației mobile Telegram. Pe acest caz, oamenii legii au ridicat peste 20 de kg de droguri sintetice, în valoare de 14 milioane de lei, comun...
Acum o oră
15:20
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu șefa Delegației Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova, Iwona Piórko.În cadrul discuțiilor au fost abordate evoluțiile actuale din regiune, rolul Uniunii ...
15:10
Cooperarea moldo-elvețiană, bazată pe numeroase proiecte cu impact direct asupra cetățenilor, precum și oportunitățile de dezvoltare a relațiilor investiționale dintre cele două state, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoru...
Acum 2 ore
15:00
Prima ediție a KinoHora Film Festival, un eveniment cinematografic transfrontalier dedicat consolidării spațiului cultural comun dintre România și Republica Moldova, s-a desfășurat în premieră la București, în perioada 28–30 noiembrie 2025, la Happ...
15:00
Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii și alți producători europeni își vor putea înregistra denumirile de produse în cadrul noului sistem al UE de indicații geografice (IG) pentru produsele artizanale și industriale, începând cu 1 decembrie...
14:30
Peste 70 de proiecte, printre care șase legi și 16 hotărâri, au fost examinate de aleșii poporului în luna noiembrie, comunică MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, deputații s-au întrunit în luna noiembrie...
14:20
Congresul companiilor italiene și mixte din Moldova. Vladimir Bolea: „Pentru a dezvolta economic ţara, avem nevoie de sprijinul oamenilor de afaceri din Italia” # Moldpres
Congresul companiilor italiene și mixte active în Republica Moldova a reunit astăzi, la Chişinău, reprezentanți ai mediului de afaceri din Italia, investitori interesați de piața locală, precum și oficiali și instituții din ambele state. Scopul principal al &icir...
14:20
Acum 4 ore
14:00
Spumantele Moldovei, în elita mondială: 20 de medalii și loc în Top 10 la Effervescents du Monde 2025 # Moldpres
Republica Moldova se afirmă la nivel internațional prin încă un succes remarcabil în industria vinului. La prestigioasa competiție Effervescents du Monde 2025, desfășurată în Burgundia, Franța, vinurile spumante moldovenești au obținut 20 de medalii &n...
14:00
VIDEO // Militarii moldoveni au defilat la parada din Piața Arcului de Triumf din București, organizată cu prilejul Zilei Naționale a României # Moldpres
Militarii Republicii Moldova au defilat primii dintre delegațiile străine la parada militară organizată pe 1 Decembrie în Piața Arcului de Triumf din București, pentru a marca Ziua Națională a României. La paradă a asistat și ministrul Apărării al Re...
13:50
Reprezentanții Ucrainei la negocierile cu SUA din Florida au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă, au declarat surse informate pentru RBC-Ucraina, citate de digi24.ro și MOLDPRES.Potrivit acestor...
13:40
CFM menține tarife avantajoase pentru transportul cerealelor: reducere de până la 42% față de prețul de bază # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță că tarifele pentru transportul cerealelor rămân printre cele mai avantajoase, fiind semnificativ mai mici în comparație cu transportul altor categorii de mărfuri, transmite MOLDPRE...
13:30
Ministerul Educației lansează a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!” # Moldpres
Campania națională „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”, lansată de Ministerul Educației și Cercetării, se desfășoară pentru al doilea an consecutiv și își propune să promoveze solidaritatea, bunătatea și spiritul comunit...
13:10
Târgul de Crăciun din capitală, principalul pom al țării și toate decorațiunile din oraș vor fi inaugurate vineri, 5 decembrie, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), comunică MOLDPRES.În cadrul ședinței serviciilor Primăriei capitalei, edilu...
13:00
Mesaje de feminitate, reziliență, identitate și forță sunt redate în expoziția Nataliei Romanciuc, dedicată campaniei „16 Zile de Activism”, deschisă pe 28 noiembrie 2025 la Europe Café. Expoziția va putea fi vizitată până la sfârș...
12:50
12:50
Peste 880 de cazuri noi de infecție HIV au fost înregistrate în Republica Moldova anul trecut # Moldpres
Peste 880 de cazuri noi de infecție HIV au fost înregistrate în Republica Moldova anul trecut. Datele au fost prezentate de Agenția Națională de Sănătate Publică (ANSP) în contextul marcării Zilei mondiale de combatere a HIV/SIDA, comunică MOLDPRES....
12:40
Pomii de Crăciun de la „Moldsilva” sunt disponibili din 1 decembrie: peste 37 de mii de arbori pentru sărbători # Moldpres
Agenția „Moldsilva” anunță că, începând cu 1 decembrie curent, pune la dispoziția populației și agenților economici 37 789 de pomi de Crăciun crescuți în pepinierele silvice ale instituţiei, transmite MOLDPRES.Potrivit Moldsilva, ofert...
12:20
Centrul de Limbă și Cultură Elenă de la Comrat, un spațiu modern pentru învățare și schimburi internaționale # Moldpres
Centrul educațional și cultural modern, destinat promovării limbii, istoriei și tradițiilor elene, din cadrul Universității de Stat din Comrat, a fost renovat și inaugurat la finalul lunii noiembrie 2025, oferind studenților și tineretului din regiune un spațiu modern ...
12:10
Un lot de 5000 kg de ulei de palmier a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct în depozitul importatorului, după ce controalele de laborator au indicat valori ce depășesc limitele admise de legislație pentru contamin...
Acum 6 ore
12:00
Componența Colegiului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a fost modificată. Un decret prezidențial în acest sens a fost semnat pe 28 noiembrie de președinta Maia Sandu, informează MOLDPRES.Potrivit documentului, din noua componență fac parte: Dumitru...
11:50
Doi bărbați și o femeie vor fi trimiși după gratii pentru atac asupra unui vânzător stradal # Moldpres
Doi bărbați, în vârstă de 25 și 23 de ani, și o femeie de 25 de ani, au fost condamnați pentru atacul asupra unui bărbat care își vindea marfa pe trotuar, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, instanța a decis condamnarea tânărul...
11:40
Pelicula „Acasă în lume” deschide „Serile de film la înălțime” la Muzeul de Istorie a Chișinăului # Moldpres
Filmul „Acasă în lume” va deschide seria „Seri de film la înălțime”, organizată de Telefilm Chișinău și Muzeul de Istorie a orașului Chișinău. Evenimentul va avea loc în perioada 2–5 decembrie, începând cu ora ...
11:20
VIDEO // Patru persoane din Hâncești, reținute pentru tentativă de migrație ilegală a doi cetăţeni ai Nepalului # Moldpres
Patru persoane din Hâncești au fost reținute pentru tentativă de migrație ilegală și tâlhărie. Aceștia ar fi încercat să transporte ilegal peste Prut doi cetățeni ai Nepalului în schimbul sumei de 9 000 de euro, comunică MOLDPRES.Potrivit I...
11:00
UE reafirmă că Rusia nu poate fi absolvită de responsabilitate în eventualele negocieri de pace # Moldpres
Uniunea Europeană avertizează că orice acord de pace privind războiul din Ucraina nu poate include prevederi care să elibereze Rusia de răspundere pentru crimele de război comise. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, în...
11:00
10:40
Avocații Poporului cer interzicerea focurilor de artificii de sărbători pentru protecția oamenilor și animalelor # Moldpres
Avocații Poporului, Ceslav Panico, și pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, atrag atenția asupra riscurilor majore generate de utilizarea articolelor pirotehnice în perioada sărbătorilor de iarnă. Aceștia susțin că, deși artificiile reprezintă o tradiție fe...
10:30
NATO ia în considerare adoptarea unei atitudini „mai agresive” împotriva războiului hibrid al Rusiei # Moldpres
NATO ia în considerare o abordare „mai agresivă” în răspunsul la atacurile cibernetice, sabotajele şi încălcările spaţiului aerian din partea Rusiei, a declarat pentru Financial Times (FT) amiralul Giuseppe Cavo Dragone, preşedintele Comitetul...
10:30
Muzeul de Istorie și Etnografie din Mereni, raionul Anenii Noi, a inaugurat expoziția „Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în Republica Moldova”, dedicată promovării patrimoniului cultural imaterial și a tradițiilor rom&aci...
10:20
Un tânăr din capitală va ajunge pe banca acuzaților pentru omorul intenționat al propriei mame # Moldpres
Un tânăr de 23 de ani din capitală riscă 20 de ani de închisoare pentru omorul intenționat al propriei mame, profesoară de clase primare, transmite MOLDPRES.Potrivit probelor, între făptuitor și victimă existau tensiuni familiale mai vechi. În ...
10:20
În zilele de odihnă, peste 3 600 de abateri rutiere au fost depistate de polițiști pe traseele țării. Cele mai frecvente încălcări – 1506, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectora...
10:20
Dosar penal de amploare: CNA preia fonduri și bunuri de milioane de lei în ancheta privind partidele # Moldpres
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță preluarea, prin intermediul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), a aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane de lei ridicate în cadrul unui dosar penal privind finanțare...
Acum 8 ore
10:00
Președintele Parlamentului pleacă la Washington, unde se va întâlni cu oficiali ai Casei Albe și ai Congresului SUA # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, va efectua în perioada 2–10 decembrie o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Din delegația oficială mai fac parte deputatul Ion Groza și vicepremierul Mihail Popșoi, ministru al Afac...
10:00
Serviciul Vamal a încasat, în perioada 24 - 30 noiembrie 2025, la bugetul de stat peste 987,5 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 110,2%. În luna noiembrie 2025, Serviciul Va...
09:50
VIDEO // Ziua Națională a României. Igor Grosu: „Suntem binecuvântați să avem un frate peste Prut” # Moldpres
„Felicit românii de pretutindeni cu ocazia Zilei Naționale a României! Este o sărbătoare a noastră comună, o ocazie să ne amintim de istoria și cultura care ne unește, ne ține împreună și ne protejează”. Afirmația a fost făcută de spea...
09:40
Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în seara zilei de 30 noiembrie 2025, în propria locuință din satul Pererâta, raionul Briceni, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, flăcările au cuprins bunurile materiale din inter...
09:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat că există „şanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina, după discuţiile dintre Washington şi Kiev, la finalul cărora şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, s-a arăt...
09:20
09:10
INTERVIU MOLDPRES // Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu: „Republica Moldova nu va fi niciodată singură în eforturile sale. România îi va fi alături” # Moldpres
România rămâne cel mai activ și vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european, iar acest lucru nu se va schimba. Datorită meritelor proprii, Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe clusterele 1, 2 și 6, iar Bucu...
09:10
Mesajul Maiei Sandu cu ocazia Zilei Naționale a României: „Datoria noastră este să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și a valorilor fundamentale dobândite prin Marea Unire, comunică MOLDPRES....
09:10
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, va efectua, în perioada 1 – 9 decembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, transmite MOLDPRES.Potrivit MAE, pe parcursul vizitei, ministrul Mihai Popșoi va avea în...
09:00
Peste 120 de volume dedicate procesului istoric care a condus la realizarea Marii Uniri, reflectând momente-cheie, personalități și documente fundamentale pentru înțelegerea drumului spre unitatea națională, sunt prezentate în cadrul expoziției tematice &...
08:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) va pune în circulație, începând cu 1 decembrie 2025, moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, emisă în cadrul seriei numismatice „Personalități”, ...
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 66 de bani pentru euro și de 17 lei și 0 bani pentru un dolar, transmite MOLDPRES.Astfel, euro se ieftinește cu trei bani, iar dolarul crește cu un ban.Pentru leul rom&a...
Acum 24 ore
22:40
09:00 Curtea de Conturi examinează a auditul conformității asupra gestionării resurselor financiare publice de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate;10:00 Ședința responsabililor de direcții și servicii din cadrul Primări...
22:30
BTA: Echipa feminină a Bulgariei câștigă titlul mondial la gimnastică estetică de grup la Samokov # Moldpres
Echipa națională feminină a Bulgariei a câștigat titlul la Campionatele Mondiale de Gimnastică Estetică de Grup, care s-au încheiat la complexul SamElyon din Samokov, sud-vestul Bulgariei, transmite BTA.Karina Neykova, Siyana Tabakova, Hristiana Kovacheva, V...
22:10
Podul peste Prut la Ungheni, începutul unui proces amplu de modernizare. Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Vom dezvolta infrastructura de conectare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană” # Moldpres
Accesul mărfurilor din Republica Moldova în spațiul Pieței Unice Europene va fi fluidizat odată cu darea în folosință a podului peste râul Prut, Ungheni-Ungheni. Proiectul de infrastructură de importanță strategică va fi finisat în anul 2026. Tot...
19:50
Activitate suspendată la postul vamal Giurgiulești–Reni din cauza lipsei curentului pe partea ucraineană: autoritățile recomandă alternative pentru trafic # Moldpres
La această oră, activitatea la postul vamal de frontieră Giurgiulești–Reni, unde se efectuează controlul comun cu autoritățile ucrainene, este temporar suspendată din cauza întreruperii energiei electrice pe partea ucraineană, transmite MOLDPRES cu referire l...
