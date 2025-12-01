SUA finanțează un program, în valoare de 15 milioane de dolari, pentru îmbunătățirea comunicațiilor serviciilor de securitate din R. Moldova

08:40

Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 66 de bani pentru euro și de 17 lei și 0 bani pentru un dolar, transmite MOLDPRES.Astfel, euro se ieftinește cu trei bani, iar dolarul crește cu un ban.Pentru leul rom&a...