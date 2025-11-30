BTA: Echipa feminină a Bulgariei câștigă titlul mondial la gimnastică estetică de grup la Samokov
Moldpres, 30 noiembrie 2025 22:30
Echipa națională feminină a Bulgariei a câștigat titlul la Campionatele Mondiale de Gimnastică Estetică de Grup, care s-au încheiat la complexul SamElyon din Samokov, sud-vestul Bulgariei, transmite BTA.Karina Neykova, Siyana Tabakova, Hristiana Kovacheva, V...
• • •
Acum 10 minute
22:40
09:00 Curtea de Conturi examinează a auditul conformității asupra gestionării resurselor financiare publice de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate;10:00 Ședința responsabililor de direcții și servicii din cadrul Primări...
Acum 30 minute
22:30
Acum o oră
22:10
Podul peste Prut la Ungheni, începutul unui proces amplu de modernizare. Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Vom dezvolta infrastructura de conectare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană” # Moldpres
Accesul mărfurilor din Republica Moldova în spațiul Pieței Unice Europene va fi fluidizat odată cu darea în folosință a podului peste râul Prut, Ungheni-Ungheni. Proiectul de infrastructură de importanță strategică va fi finisat în anul 2026. Tot...
Acum 4 ore
19:50
Activitate suspendată la postul vamal Giurgiulești–Reni din cauza lipsei curentului pe partea ucraineană: autoritățile recomandă alternative pentru trafic # Moldpres
La această oră, activitatea la postul vamal de frontieră Giurgiulești–Reni, unde se efectuează controlul comun cu autoritățile ucrainene, este temporar suspendată din cauza întreruperii energiei electrice pe partea ucraineană, transmite MOLDPRES cu referire l...
19:10
Negocieri în Florida: Ucraina și oficialii americani discută planul SUA de soluționare a războiului cu Rusia # Moldpres
În Florida au început duminică dimineața (ora locală) negocieri între o delegație ucraineană și înalți oficiali americani pentru a discuta planul Statelor Unite privind soluționarea războiului cu Rusia, potrivit AFP și Reuters.Delegația ucra...
Acum 8 ore
16:00
FOTO // Crăciunul mEU acasă: Expoziție de ilustrații lansată la Guvern, cu 58 de lucrări semnate de copii și artiști din toată țara # Moldpres
Republica Moldova intră oficial în sezonul de iarnă, iar atmosfera sărbătorilor a fost deschisă simbolic prin lansarea expoziției de ilustrații „Crăciunul mEU acasă”, găzduită de Biroul pentru Integrare Europeană în incinta Guvernului, transmit...
15:40
Președintele Poloniei anulează o întrevedere cu Viktor Orban după vizita acestuia la Moscova # Moldpres
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire planificată cu premierul Ungariei, Viktor Orban, pe fondul vizitei recente pe care liderul ungar a efectuat-o la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele rus, Vladimir Putin. Decizia marcheaz...
Acum 12 ore
14:30
VIDEO // Gheroghe Hajder: „Împădurirea nu înseamnă doar plantare, ci și pregătirea terenului, alegerea speciilor și îngrijirea lor 3–5 ani” # Moldpres
Împădurirea eficientă presupune pregătirea terenului, selectarea speciilor adecvate și îngrijirea puieților timp de 3–5 ani, pentru a asigura durabilitatea pădurilor și protecția mediului, contribuind astfel la dezvoltarea ecologică și economică a Rep...
12:40
Unități ale forțelor armate germane prezente în Polonia pentru operarea sistemelor de apărare aeriană Patriot au fost activate vineri, după ce au detectat în apropierea spațiului aerian polonez avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Uc...
12:20
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al Moldovei # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei și a denunțat survolarea spațiului aerian al Moldovei de către drone rusești, transmite MOLDPRES.Într-o postare pe platforma X, Sandu a calificat drept „b...
12:10
UE condamnă încălcarea spațiului aerian moldovenesc de către drone rusești. Kaja Kallas: „este inacceptabil” # Moldpres
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, transmite MOLDPRES.Într-o declarație oficială, Kallas a ...
11:40
Autobuzele școlare din R. Moldova, monitorizate prin GPS: Ministerul Educației introduce un sistem modern pentru siguranța elevilor # Moldpres
Toate autobuzele școlare din Republica Moldova au fost dotate cu dispozitive GPS, o măsură menită să sporească siguranța elevilor și să optimizeze utilizarea transportului școlar, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul transmisiuni...
11:40
Macron îl va primi pe Zelenski la Paris, luni – discuții pentru o pace „justă și durabilă” # Moldpres
Președintele Franței, Emmanuel Macron, îl va primi luni, la Paris, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a confirmat Palatul Élysée. Întâlnirea are loc pe fundalul noilor demersuri diplomatice internaționale privind încheierea conflictu...
11:30
Un atac cu drone în noaptea de sâmbătă spre duminică a lovit orașul Vîșhorod, situat în apropierea capitalei Kiev, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 19, printre care și un copil. Informația a fost confirmată de autoritățile...
11:20
În regiunea separatistă Transnistria au loc duminică alegeri legislative și locale, în urma cărora urmează să fie desemnați 33 de deputați în aşa-numitul Consiliul Suprem, 469 de consilieri locali și 76 de șefi de localități. Autoritățile locale a...
11:00
VIDEO // Dan Perciun: „Chișinăul ar putea avea mai multe locuri noi în școli din 2026, iniţial, prin utilizarea a două clădiri pentru reducerea supraaglomerării” # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță primele soluții concrete pentru criza locurilor în școlile din capitală. Este vorba de transmiterea către sistemul educațional a două clădiri din Chișinău – Blocul Centrului de Excelență în En...
10:10
Mai multă energie verde, mai puține emisii: Trei afaceri din Moldova, finanţate pentru idei ecologice inovatoare # Moldpres
Trei start-up-uri din Republica Moldova au fost desemnate câștigătoarele programului internațional „BOOST: Green Futures Challenge”, un accelerator dedicat soluțiilor inovative pentru tranziția verde și reziliență economică. Programul este implementat d...
10:00
Europa înregistrează progrese semnificative în calitatea aerului: raport CAMS și situația în Republica Moldova # Moldpres
Europa a făcut progrese semnificative în reducerea concentrațiilor de poluanți atmosferici în ultimul deceniu (2014–2024), conform raportului publicat vineri de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS). Documentul arată că eforturile colecti...
Acum 24 ore
09:40
SUA: Întâlnire la nivel înalt între Marco Rubio, Steve Witkoff și delegația ucraineană, duminică, în Florida # Moldpres
Secretarul de stat american Marco Rubio și emisarul special al președintelui SUA Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni duminică, în Florida, cu o delegație ucraineană, în contextul eforturilor diplomatice recente pentru identificarea unei soluț...
09:40
Biblioteca Națională inaugurează expoziția „MAREA UNIRE – O NAȚIUNE, UN IDEAL”, dedicată Zilei Naționale a României # Moldpres
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul, în perioada 1–31 decembrie 2025, să viziteze expoziția tematică „MAREA UNIRE – O NAȚIUNE, UN IDEAL”, organizată cu ocazia Zilei Naționale a României. Evenimentul celebrează un...
Ieri
20:20
Atenționare de la Poliția Națională: ceață densă și ploi în mai multe zone ale țării. Șoferii, îndemnați să circule cu maximă prudență # Moldpres
Poliția Națională anunță că în mai multe regiuni ale țării se mențin condiții meteo nefavorabile, caracterizate prin ceață densă și, pe alocuri, ploi care reduc simțitor vizibilitatea și fac carosabilul umed. Autoritățile avertizează că aceste fenomene c...
20:10
Sectorul turistic din Republica Moldova înregistrează performanțe fără precedent în 2025, confirmând trendul ascendent al ultimilor ani și transformând țara într-o destinație tot mai vizibilă pe harta internațională. Potrivit datelor prezen...
17:10
Moldova marchează 32 de ani de la introducerea monedei naționale. Mesajul premierului Alexandru Munteanu # Moldpres
Republica Moldova marchează astăzi, 29 noiembrie, 32 de ani de la introducerea monedei naționale – leul moldovenesc, pas esențial în consolidarea independenței economice a țării după proclamarea independenței. Cu acest prilej, prim-ministrul Alexandru Muntean...
17:00
Un terminal petrolier din portul rusesc Novorosiisk, la Marea Neagră, a fost lovit sâmbătă dimineață de drone navale ucrainene, incident confirmat de operatorul conductei Caspian Pipeline Consortium. Atacul a avariat grav unul dintre cele trei docuri utilizate pentru &...
15:50
VIDEO // Ministerul Culturii va moderniza Palatul Național „Nicolae Sulac” și condițiile de muncă ale angajaților # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a efectuat o vizită de lucru la Palatul Național „Nicolae Sulac”, unde a discutat cu administrația instituției despre starea actuală a infrastructurii, necesitățile de modernizare și condițiile de activitate ale colectivel...
14:50
Ucraina avertizează comunitatea internațională că Rusia își menține strategia de agresiune militară în pofida discuțiilor globale privind soluțiile de pace. Declarația a fost făcută de ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, după un atac masi...
14:40
FOTO // Asociațiile de Băștinași și autoritățile locale îşi consolidează capacităţile cu sprijinul Elveţiei şi PNUD # Moldpres
Un nou program destinat consolidării capacităților organizaționale ale Asociațiilor de Băștinași (AdB) și autorităților publice locale (APL) a fost lansat în această săptămână printr-o serie de instruiri desfășurate pe parcursul a două zile, reunind ...
14:20
Volodimir Zelenski: O delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuții privind planul de pace american # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că o delegație oficială de la Kiev se află în drum spre Statele Unite pentru a continua negocierile pe marginea unui posibil plan de pace propus de administrația americană. Delegația este condusă...
13:50
FOTO // Moldova și Ucraina dezvoltă rute turistice comune: Bukovel și Bucovina de Nord, puncte-cheie pentru dezvoltarea turismului bilateral # Moldpres
O delegație a Oficiului Național al Turismului (ONT) din Moldova efectuează, în perioada 26–30 noiembrie 2025, un tur informativ în regiunea Bukovel și Bucovina de Nord, Ucraina. Scopul vizitei constă în evaluarea potențialului turistic al zone...
13:20
Peste 780 de mii de gospodării s-au înregistrat pentru compensațiile din noiembrie. Guvernul continuă sprijinul pentru familiile vulnerabile # Moldpres
Pe 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente lunii noiembrie. Până la finalul procesului, aproximativ 780.187 de gospodării s-au înscris pentru a beneficia de sprijin, dintre care peste 409.494 au fost ...
12:50
FOTO, VIDEO // Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Crama Mircești – „Mica Toscana” din Ungheni, punte între tradiție, vin și turism ca în Europa # Moldpres
În inima Moldovei, în localitatea Măgura din satul Mircești, se află Crama Mircești, o vinărie care a reușit să combine tradiția vinificației cu turismul modern și dezvoltarea comunitară. Conacul boieresc restaurat în stil brâncovenesc, amplasat...
12:10
Sistemul de monitorizare a reziduurilor în sectorul agroalimentar, consolidat în cadrul unui proiect susţinut de UE-UNIDO # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) continuă cooperarea cu proiectul UE–UNIDO „Îmbunătățirea conformității cu standardele prin creșterea capacităților naționale de monitorizare a reziduurilor”. În cadrul unei într...
11:50
VIDEO // Sectorul ovinelor și caprinelor, prioritate națională în sectorul agroindustrial: măsuri pentru stimularea producției și procesării laptelui # Moldpres
Sectorul ovinelor și caprinelor este tratat ca unul prioritar, având în vedere potențialul încă nevalorificat în Republica Moldova, iar autoritățile au luat măsuri concrete pentru a sprijini producătorii, în special pe cei mici, și pentru a &...
11:50
SUA îngheață toate deciziile privind azilul după împușcarea a doi membri ai Gărzii Naționale # Moldpres
Serviciul de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) a anunțat vineri că suspendă temporar toate deciziile privind azilul, la două zile după ce doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în apropiere de Casa Albă, dintre care unul a murit, iar celălal...
11:30
Germania aprobă bugetul pentru 2026 cu o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare # Moldpres
Bundestagul, camera inferioară a parlamentului german, a aprobat vineri bugetul pentru anul 2026, care prevede cheltuieli de 524 de miliarde de euro, fără a include fondurile speciale pentru apărare și investiții în infrastructură, informează EFE. Proiectul de lege ...
11:20
Femeile din satele Moldovei, motor al dezvoltării rurale: LEADER oferă recomandări pentru politici mai echitabile # Moldpres
Prezentarea analizei socio-economice privind implicarea femeilor în dezvoltarea rurală în cadrul inițiativei LEADER a reunit în această săptămână reprezentanți ai autorităților publice, organizațiilor internaționale și comunităților locale. S...
10:50
Satul Talmaza construiește un colț verde pentru viitor. Cum localnicii transformă un spațiu neglijat într-o zonă amenajată pentru comunitate # Moldpres
Locuitorii unui cartier din satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă au transformat un teren neglijat într-o oază verde, plantând zeci de puieți de tei și castan, într-o inițiativă comunitară coordonată de echipa EcoContact și voluntari locali, transmite MOL...
10:30
Negociatorii ucraineni sunt așteptați în Statele Unite în acest weekend pentru discuții privind planul american de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat vineri pentru AFP un oficial apropiat dosarului.'Delegația intenționează să se...
10:20
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Editura „Știința”, organizează în perioada 8–9 decembrie 2025 un dublu eveniment literar dedicat poetei și prozatoarei Ana Blandiana, figură emblematică a literaturii române ș...
10:20
Ucraina: Atac rusesc cu drone asupra Kievului soldat cu cel puțin șase răniți, inclusiv un copil # Moldpres
Un atac rusesc cu drone asupra capitalei Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă a făcut cel puțin șase răniți, inclusiv un adolescent, și a provocat pagube materiale importante, au anunțat autoritățile, citate de AFP, preluat de AGERPRES şi MOLDPRES....
10:10
Oficiul Național al Viei și Vinului, premiat la Londra și București pentru strategii eficiente de promovare # Moldpres
Industria vitivinicolă a Republicii Moldova înregistrează un nou succes pe plan internațional. Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) a fost distins cu două premii importante, care confirmă evoluția strategică a sectorului și eficiența campaniilor de promovar...
09:50
Ludmila Catlabuga, la Istanbul: „Moldova susține obiectivul Zero Waste și investițiile în sisteme alimentare durabile” # Moldpres
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, se află la Istanbul, unde participă la Reuniunea de Nivel Înalt „Prevenirea risipei de alimente și apă – Protejarea viitorului nostru”, un forum internațional axat pe găsirea soluți...
09:30
Două drone au traversat ilegal R. Moldova. MAI: Spațiul aerian a fost închis temporar pentru protecția zborurilor civile # Moldpres
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2025, timp de o oră și 10 minute, între 22:43 și 23:53, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național. Măsura a fost dispusă de aut...
Mai mult de 2 zile în urmă
22:20
Clădirea Circului din Chișinău va fi reparată capital, fiind inclusă în Planul de Creștere pentru Republica Moldova, ceea ce asigură continuarea lucrărilor de reabilitare. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a întreprins o vizit...
21:50
Vreme instabilă cu ploi slabe și ceață în orele dimineții se anunță pentru zilele de weekend. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 29 noiembrie - 1 decembrie, Republica Moldova se va afla sub influența unui regim atmosferic instabil...
20:20
Victimele Holodomorului și foametei din Moldova, comemorate la Chișinău. Ambasadorul Paun Rohovei: „Așa precum oamenii au supraviețuit, Ucraina va ajunge la o pace justă” # Moldpres
Victimele Holodomorului din Ucraina și foametei din Moldova din perioada sovietică au fost comemorate în cadrul unui eveniment organizat la Casa Ucraineană din Chișinău. Ceremonia a reunit reprezentanți ai comunităților ucraineană și moldovenească, membri a...
19:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Crama Mircești – un complex turistic din Ungheni, satul Mircești, cu o suprafață de 250 metri pătrați și podgorii care se întind pe 15 hectare. În discuții cu proprietarul afacerii, Arcadie Foșnea, Pr...
17:40
Moldova cucerește două medalii de bronz la Campionatul Mondial de Lupte la Brâu din Emiratele Arabe Unite # Moldpres
Două medalii de bronz au fost cucerite de sportivii moldoveni la Campionatul Mondial de Lupte la Brâu, desfășurat în orașul Fujairah, Emiratele Arabe Unite, relatează MOLDPRES.Igor Beșleagă s-a clasat pe locul trei la categoria 82 kg, iar Liviu Maluda ...
17:40
Prioritățile sectorului energetic și reformele planificate pentru 2025, discutate la Ministerul Energiei # Moldpres
Prioritățile sectorului energetic în contextul procesului de integrare europeană și măsurile necesare pentru consolidarea securității aprovizionării cu energie au fost discutate de către ministrul Energiei, Dorin Junghietu în cadrul întrevederii cu Amba...
17:30
Drepturile omului sunt tot mai vulnerabile în contextul presiunilor economice, al competiției de piață și al impactului războiului din Ucraina, iar Republica Moldova nu face excepție. În acest context, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a lansat prima evaluare n...
