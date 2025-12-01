Cinci tone de ulei de palmier, reținute de ANSA pentru depășiri majore de contaminant
Moldpres, 1 decembrie 2025 12:10
Un lot de 5000 kg de ulei de palmier a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct în depozitul importatorului, după ce controalele de laborator au indicat valori ce depășesc limitele admise de legislație pentru contamin...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
12:20
Centrul de Limbă și Cultură Elenă de la Comrat, un spațiu modern pentru învățare și schimburi internaționale # Moldpres
Centrul educațional și cultural modern, destinat promovării limbii, istoriei și tradițiilor elene, din cadrul Universității de Stat din Comrat, a fost renovat și inaugurat la finalul lunii noiembrie 2025, oferind studenților și tineretului din regiune un spațiu modern ...
Acum 15 minute
12:10
Un lot de 5000 kg de ulei de palmier a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct în depozitul importatorului, după ce controalele de laborator au indicat valori ce depășesc limitele admise de legislație pentru contamin...
Acum 30 minute
12:00
Componența Colegiului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a fost modificată. Un decret prezidențial în acest sens a fost semnat pe 28 noiembrie de președinta Maia Sandu, informează MOLDPRES.Potrivit documentului, din noua componență fac parte: Dumitru...
Acum o oră
11:50
Doi bărbați și o femeie vor fi trimiși după gratii pentru atac asupra unui vânzător stradal # Moldpres
Doi bărbați, în vârstă de 25 și 23 de ani, și o femeie de 25 de ani, au fost condamnați pentru atacul asupra unui bărbat care își vindea marfa pe trotuar, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, instanța a decis condamnarea tânărul...
11:40
Pelicula „Acasă în lume” deschide „Serile de film la înălțime” la Muzeul de Istorie a Chișinăului # Moldpres
Filmul „Acasă în lume” va deschide seria „Seri de film la înălțime”, organizată de Telefilm Chișinău și Muzeul de Istorie a orașului Chișinău. Evenimentul va avea loc în perioada 2–5 decembrie, începând cu ora ...
Acum 2 ore
11:20
VIDEO // Patru persoane din Hâncești, reținute pentru tentativă de migrație ilegală a doi cetăţeni ai Nepalului # Moldpres
Patru persoane din Hâncești au fost reținute pentru tentativă de migrație ilegală și tâlhărie. Aceștia ar fi încercat să transporte ilegal peste Prut doi cetățeni ai Nepalului în schimbul sumei de 9 000 de euro, comunică MOLDPRES.Potrivit I...
11:00
UE reafirmă că Rusia nu poate fi absolvită de responsabilitate în eventualele negocieri de pace # Moldpres
Uniunea Europeană avertizează că orice acord de pace privind războiul din Ucraina nu poate include prevederi care să elibereze Rusia de răspundere pentru crimele de război comise. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, în...
11:00
10:40
Avocații Poporului cer interzicerea focurilor de artificii de sărbători pentru protecția oamenilor și animalelor # Moldpres
Avocații Poporului, Ceslav Panico, și pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, atrag atenția asupra riscurilor majore generate de utilizarea articolelor pirotehnice în perioada sărbătorilor de iarnă. Aceștia susțin că, deși artificiile reprezintă o tradiție fe...
10:30
NATO ia în considerare adoptarea unei atitudini „mai agresive” împotriva războiului hibrid al Rusiei # Moldpres
NATO ia în considerare o abordare „mai agresivă” în răspunsul la atacurile cibernetice, sabotajele şi încălcările spaţiului aerian din partea Rusiei, a declarat pentru Financial Times (FT) amiralul Giuseppe Cavo Dragone, preşedintele Comitetul...
10:30
Muzeul de Istorie și Etnografie din Mereni, raionul Anenii Noi, a inaugurat expoziția „Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în Republica Moldova”, dedicată promovării patrimoniului cultural imaterial și a tradițiilor rom&aci...
Acum 4 ore
10:20
Un tânăr din capitală va ajunge pe banca acuzaților pentru omorul intenționat al propriei mame # Moldpres
Un tânăr de 23 de ani din capitală riscă 20 de ani de închisoare pentru omorul intenționat al propriei mame, profesoară de clase primare, transmite MOLDPRES.Potrivit probelor, între făptuitor și victimă existau tensiuni familiale mai vechi. În ...
10:20
În zilele de odihnă, peste 3 600 de abateri rutiere au fost depistate de polițiști pe traseele țării. Cele mai frecvente încălcări – 1506, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectora...
10:20
Dosar penal de amploare: CNA preia fonduri și bunuri de milioane de lei în ancheta privind partidele # Moldpres
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță preluarea, prin intermediul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), a aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane de lei ridicate în cadrul unui dosar penal privind finanțare...
10:00
Președintele Parlamentului pleacă la Washington, unde se va întâlni cu oficiali ai Casei Albe și ai Congresului SUA # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, va efectua în perioada 2–10 decembrie o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Din delegația oficială mai fac parte deputatul Ion Groza și vicepremierul Mihail Popșoi, ministru al Afac...
10:00
Serviciul Vamal a încasat, în perioada 24 - 30 noiembrie 2025, la bugetul de stat peste 987,5 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 110,2%. În luna noiembrie 2025, Serviciul Va...
09:50
VIDEO // Ziua Națională a României. Igor Grosu: „Suntem binecuvântați să avem un frate peste Prut” # Moldpres
„Felicit românii de pretutindeni cu ocazia Zilei Naționale a României! Este o sărbătoare a noastră comună, o ocazie să ne amintim de istoria și cultura care ne unește, ne ține împreună și ne protejează”. Afirmația a fost făcută de spea...
09:40
Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în seara zilei de 30 noiembrie 2025, în propria locuință din satul Pererâta, raionul Briceni, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, flăcările au cuprins bunurile materiale din inter...
09:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat că există „şanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina, după discuţiile dintre Washington şi Kiev, la finalul cărora şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, s-a arăt...
09:20
09:10
INTERVIU MOLDPRES // Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu: „Republica Moldova nu va fi niciodată singură în eforturile sale. România îi va fi alături” # Moldpres
România rămâne cel mai activ și vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european, iar acest lucru nu se va schimba. Datorită meritelor proprii, Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe clusterele 1, 2 și 6, iar Bucu...
09:10
Mesajul Maiei Sandu cu ocazia Zilei Naționale a României: „Datoria noastră este să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și a valorilor fundamentale dobândite prin Marea Unire, comunică MOLDPRES....
09:10
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, va efectua, în perioada 1 – 9 decembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, transmite MOLDPRES.Potrivit MAE, pe parcursul vizitei, ministrul Mihai Popșoi va avea în...
09:00
Peste 120 de volume dedicate procesului istoric care a condus la realizarea Marii Uniri, reflectând momente-cheie, personalități și documente fundamentale pentru înțelegerea drumului spre unitatea națională, sunt prezentate în cadrul expoziției tematice &...
08:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) va pune în circulație, începând cu 1 decembrie 2025, moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, emisă în cadrul seriei numismatice „Personalități”, ...
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 66 de bani pentru euro și de 17 lei și 0 bani pentru un dolar, transmite MOLDPRES.Astfel, euro se ieftinește cu trei bani, iar dolarul crește cu un ban.Pentru leul rom&a...
Acum 24 ore
22:40
09:00 Curtea de Conturi examinează a auditul conformității asupra gestionării resurselor financiare publice de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate;10:00 Ședința responsabililor de direcții și servicii din cadrul Primări...
22:30
BTA: Echipa feminină a Bulgariei câștigă titlul mondial la gimnastică estetică de grup la Samokov # Moldpres
Echipa națională feminină a Bulgariei a câștigat titlul la Campionatele Mondiale de Gimnastică Estetică de Grup, care s-au încheiat la complexul SamElyon din Samokov, sud-vestul Bulgariei, transmite BTA.Karina Neykova, Siyana Tabakova, Hristiana Kovacheva, V...
22:10
Podul peste Prut la Ungheni, începutul unui proces amplu de modernizare. Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Vom dezvolta infrastructura de conectare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană” # Moldpres
Accesul mărfurilor din Republica Moldova în spațiul Pieței Unice Europene va fi fluidizat odată cu darea în folosință a podului peste râul Prut, Ungheni-Ungheni. Proiectul de infrastructură de importanță strategică va fi finisat în anul 2026. Tot...
19:50
Activitate suspendată la postul vamal Giurgiulești–Reni din cauza lipsei curentului pe partea ucraineană: autoritățile recomandă alternative pentru trafic # Moldpres
La această oră, activitatea la postul vamal de frontieră Giurgiulești–Reni, unde se efectuează controlul comun cu autoritățile ucrainene, este temporar suspendată din cauza întreruperii energiei electrice pe partea ucraineană, transmite MOLDPRES cu referire l...
19:10
Negocieri în Florida: Ucraina și oficialii americani discută planul SUA de soluționare a războiului cu Rusia # Moldpres
În Florida au început duminică dimineața (ora locală) negocieri între o delegație ucraineană și înalți oficiali americani pentru a discuta planul Statelor Unite privind soluționarea războiului cu Rusia, potrivit AFP și Reuters.Delegația ucra...
16:00
FOTO // Crăciunul mEU acasă: Expoziție de ilustrații lansată la Guvern, cu 58 de lucrări semnate de copii și artiști din toată țara # Moldpres
Republica Moldova intră oficial în sezonul de iarnă, iar atmosfera sărbătorilor a fost deschisă simbolic prin lansarea expoziției de ilustrații „Crăciunul mEU acasă”, găzduită de Biroul pentru Integrare Europeană în incinta Guvernului, transmit...
15:40
Președintele Poloniei anulează o întrevedere cu Viktor Orban după vizita acestuia la Moscova # Moldpres
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire planificată cu premierul Ungariei, Viktor Orban, pe fondul vizitei recente pe care liderul ungar a efectuat-o la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele rus, Vladimir Putin. Decizia marcheaz...
14:30
VIDEO // Gheroghe Hajder: „Împădurirea nu înseamnă doar plantare, ci și pregătirea terenului, alegerea speciilor și îngrijirea lor 3–5 ani” # Moldpres
Împădurirea eficientă presupune pregătirea terenului, selectarea speciilor adecvate și îngrijirea puieților timp de 3–5 ani, pentru a asigura durabilitatea pădurilor și protecția mediului, contribuind astfel la dezvoltarea ecologică și economică a Rep...
12:40
Unități ale forțelor armate germane prezente în Polonia pentru operarea sistemelor de apărare aeriană Patriot au fost activate vineri, după ce au detectat în apropierea spațiului aerian polonez avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Uc...
Ieri
12:20
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al Moldovei # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei și a denunțat survolarea spațiului aerian al Moldovei de către drone rusești, transmite MOLDPRES.Într-o postare pe platforma X, Sandu a calificat drept „b...
12:10
UE condamnă încălcarea spațiului aerian moldovenesc de către drone rusești. Kaja Kallas: „este inacceptabil” # Moldpres
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, transmite MOLDPRES.Într-o declarație oficială, Kallas a ...
11:40
Autobuzele școlare din R. Moldova, monitorizate prin GPS: Ministerul Educației introduce un sistem modern pentru siguranța elevilor # Moldpres
Toate autobuzele școlare din Republica Moldova au fost dotate cu dispozitive GPS, o măsură menită să sporească siguranța elevilor și să optimizeze utilizarea transportului școlar, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul transmisiuni...
11:40
Macron îl va primi pe Zelenski la Paris, luni – discuții pentru o pace „justă și durabilă” # Moldpres
Președintele Franței, Emmanuel Macron, îl va primi luni, la Paris, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a confirmat Palatul Élysée. Întâlnirea are loc pe fundalul noilor demersuri diplomatice internaționale privind încheierea conflictu...
11:30
Un atac cu drone în noaptea de sâmbătă spre duminică a lovit orașul Vîșhorod, situat în apropierea capitalei Kiev, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 19, printre care și un copil. Informația a fost confirmată de autoritățile...
11:20
În regiunea separatistă Transnistria au loc duminică alegeri legislative și locale, în urma cărora urmează să fie desemnați 33 de deputați în aşa-numitul Consiliul Suprem, 469 de consilieri locali și 76 de șefi de localități. Autoritățile locale a...
11:00
VIDEO // Dan Perciun: „Chișinăul ar putea avea mai multe locuri noi în școli din 2026, iniţial, prin utilizarea a două clădiri pentru reducerea supraaglomerării” # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță primele soluții concrete pentru criza locurilor în școlile din capitală. Este vorba de transmiterea către sistemul educațional a două clădiri din Chișinău – Blocul Centrului de Excelență în En...
10:10
Mai multă energie verde, mai puține emisii: Trei afaceri din Moldova, finanţate pentru idei ecologice inovatoare # Moldpres
Trei start-up-uri din Republica Moldova au fost desemnate câștigătoarele programului internațional „BOOST: Green Futures Challenge”, un accelerator dedicat soluțiilor inovative pentru tranziția verde și reziliență economică. Programul este implementat d...
10:00
Europa înregistrează progrese semnificative în calitatea aerului: raport CAMS și situația în Republica Moldova # Moldpres
Europa a făcut progrese semnificative în reducerea concentrațiilor de poluanți atmosferici în ultimul deceniu (2014–2024), conform raportului publicat vineri de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS). Documentul arată că eforturile colecti...
09:40
SUA: Întâlnire la nivel înalt între Marco Rubio, Steve Witkoff și delegația ucraineană, duminică, în Florida # Moldpres
Secretarul de stat american Marco Rubio și emisarul special al președintelui SUA Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni duminică, în Florida, cu o delegație ucraineană, în contextul eforturilor diplomatice recente pentru identificarea unei soluț...
09:40
Biblioteca Națională inaugurează expoziția „MAREA UNIRE – O NAȚIUNE, UN IDEAL”, dedicată Zilei Naționale a României # Moldpres
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul, în perioada 1–31 decembrie 2025, să viziteze expoziția tematică „MAREA UNIRE – O NAȚIUNE, UN IDEAL”, organizată cu ocazia Zilei Naționale a României. Evenimentul celebrează un...
29 noiembrie 2025
20:20
Atenționare de la Poliția Națională: ceață densă și ploi în mai multe zone ale țării. Șoferii, îndemnați să circule cu maximă prudență # Moldpres
Poliția Națională anunță că în mai multe regiuni ale țării se mențin condiții meteo nefavorabile, caracterizate prin ceață densă și, pe alocuri, ploi care reduc simțitor vizibilitatea și fac carosabilul umed. Autoritățile avertizează că aceste fenomene c...
20:10
Sectorul turistic din Republica Moldova înregistrează performanțe fără precedent în 2025, confirmând trendul ascendent al ultimilor ani și transformând țara într-o destinație tot mai vizibilă pe harta internațională. Potrivit datelor prezen...
17:10
Moldova marchează 32 de ani de la introducerea monedei naționale. Mesajul premierului Alexandru Munteanu # Moldpres
Republica Moldova marchează astăzi, 29 noiembrie, 32 de ani de la introducerea monedei naționale – leul moldovenesc, pas esențial în consolidarea independenței economice a țării după proclamarea independenței. Cu acest prilej, prim-ministrul Alexandru Muntean...
17:00
Un terminal petrolier din portul rusesc Novorosiisk, la Marea Neagră, a fost lovit sâmbătă dimineață de drone navale ucrainene, incident confirmat de operatorul conductei Caspian Pipeline Consortium. Atacul a avariat grav unul dintre cele trei docuri utilizate pentru &...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.